9 комментариев

Детали чемпионского подхода.

Пеп Гвардиола всегда защищает своих игроков, но 31 декабря, когда «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Эвертоном» (1:1) и отстал от «Арсенала» на 4 очка, проведя на матч больше, все было иначе.

«Мне каждый раз сложно выбирать состав – топ-игрокам приходится оставаться на скамейке, – сказал Гвардиола. – В последнее время, с возрастом, я в основном ориентируюсь на язык тела. И на тренировках, и во всех прочих ситуациях. Нельзя играть хорошо, если у тебя неправильный язык тела.

Иногда нужно выбирать игроков исходя из того, насколько они счастливы. Это один из главных критериев при выборе стартового состава, потому что я знаю, как мои игроки хороши в том, что касается навыков. Язык тела зависит от них. Иногда он не очень хорош, и все становится сложнее».

Все гадали, о ком речь. Из доступных игроков основы лишь Фил Фоден, Жоау Канселу и Кайл Уокер начали все три декабрьских матча в запасе. Уокер только в конце ноября восстановился от травмы паха – его осторожно подводили к составу. Выбирали между Канселу и Фоденом, и уже спустя месяц вопросы исчезли: Жоау арендовала «Бавария».

1 марта, после победы над «Бристоль Сити», Пеп уже радовался: «Язык тела был на высоте. Вот это нам и нужно».

Раньше язык тела был поводом для шуток в комментариях на Sports.ru (например, под новостью о языке тела Роберта Левандовского). Но выходит, что для Гвардиолы он так важен, что Пеп готов расстаться с правым защитником, который был значимой деталью команды в двух чемпионских сезонах.

Пора разбираться.

Что такое язык тела?

Выступление Гвардиолы после игры с «Эвертоном» вызвало массу вопросов. О каком языке тела речь? Все ли тренеры так сильно полагаются на него? И насколько язык тела вообще связан с уровнем игры?

Язык тела – это движения, позы и мимика, в которых человек неосознанно выражает мысли и чувства. «Язык тела недооценивают, – сказал спортивный психолог Дэн Абрахамс The Athletic. – Он о многом говорит. Через тела мы помогаем тем, кто рядом, понять, как мы себя чувствуем, что думаем, какие эмоции испытываем. Это ценное средство для тренера. Но психология учит нас тому, что нельзя строить гипотезы. Вы видите, как кто-то действует определенным образом, но это не обязательно означает то, что вы думаете, глядя на это.

Язык тела действительно можно использовать. Это набор сведений, к которому нужно относиться внимательно и аккуратно. Почему человек ведет себя именно так? Возможно, термин «поведение» подходит лучше, чем «язык тела». Нужно задаваться вопросом: «Что значит такое поведение?»

«Тренеры смотрят не только на талант, – считает спортивный психолог Эли Строу. – Им нужны спортсмены с положительным отношением к делу. Может казаться, что у вас все хорошо с самоотдачей, что вы обладаете сильным характером. Но без разницы, что вы думаете о себе, если тренер видит, что после каждой ошибки вы опускаете голову. Со временем это снизит уверенность тренера в вас и приведет к тому, что вы окажетесь на скамейке. Даже если вы отлично играете, ни один тренер не захочет видеть на поле игрока, у которого не все хорошо с отношением к делу».

Язык тела многое говорит о команде. Пеп пришел к этому еще в «Барселоне» – там работали над анализом эмоций

Немецкие ученые на примерах баскетбола, гандбола и настольного тенниса доказали, что по языку тела игроков можно понять, какая команда проигрывает, а какая – выигрывает. Участники исследования смотрели отрывки матчей с разными результатами – они не видели болельщиков (так что не могли ориентироваться на их эмоции) и решающие моменты игры (например, голы). Им показывали игроков, которые стояли или ходили по полю., и 90% участников исследования правильно определили, в чью пользу складывается игра.

Как считает специалист по языку тела Марк Боуден, уверенность игроков связана с уровнем тестостерона – чем он выше, тем легче принимать рискованные решения на поле. Если общий уровень тестостерона у игроков одной команды высок, им проще рисковать – например, создавать опасные моменты и идти в отбор.

Пеп Клотет (да-да, из «Торпедо») много наблюдал за работой Гвардиолы в «Барселоне». В интервью The Athletic он говорил о той команде: «Они делали очень много умственной работы. В тренировке была особая – социально-аффективная – часть. В ходе нее работали над отношениями, которые влияют на тренировочный процесс, над тем, как нагрузка сказывается на настроении игроков, как футболисты влияют друг на друга, как настроение меняет работу на поле и игру команды. Та «Барселона» – первая команда, в которой обратили внимание на эту сторону вопроса».

Клотет считает, что любой тренер в той или иной степени уделяет внимание языку тела. «Я много пользуюсь этим, ведь язык тела ничем не отличается от любого другого языка, – говорит Клотет. – И все мы пользуемся им. По мнению психологов, 60% получаемой от другого человека информации передается через язык тела. То, что видно по эмоциям или настроению игрока, он обычно не выражает словами. Это прекрасный инструмент для тренера».

Понимать язык тела игроков Пепу помогает «ватерпольный Марадона»

Мануэль Эстиарте, ближайший ассистент Пепа Гвардиолы, основную часть карьеры провел в другом виде спорта. Эстиарте – легендарный игрок в водное поло, которого называли «ватерпольным Марадоной». Чтобы осознать масштаб личности, достаточно знать, что он более 20 лет удерживал статус одного из лучших ватерполистов мира, а еще обошел всех легендарных игроков «Барселоны» в голосовании за лучшего спортсмена Каталонии в XX веке.

Эстиарте познакомился с Гвардиолой еще в 1991-м – Мануэля пригласили в вип-ложу на один из матчей «Барсы», а потом позвали в раздевалку. На церемонии открытия Олимпиады-1992 они шли вместе, а в день закрытия турнира Пеп даже пошутил над Эстиарте: «Я впервые на Олимпиаде и уже стал чемпионом. А у тебя это были уже четвертые Игры, но так и нет золотой медали». Дело в том, что сборная Испании проиграла в финале Игр-1992 итальянцам – 8:9.

В 2008-м Гвардиола пригласил Эстиарте работать в «Барселону», и с тех пор они не расставались – вслед за Пепом Мануэль перешел и в «Баварию», и в «Ман Сити».

Перед серией пенальти в матче за Суперкубок Европы, в котором «Бавария» играла с «Челси», Гвардиола подвел к своим футболистам Эстиарте и сказал: «Вот человек, который исполнял пенальти лучше всех в мире. Никто не расскажет вам о них лучше». Мануэль дал тогда два совета: «Первое. Определитесь прямо сейчас, куда будете бить, и ни в коем случае не меняйте потом это решение. И второе. Мысленно повторяйте до самого удара, что обязательно забьете».

Ту серию пенальти «Бавария» выиграла – 5:4.

«За 5 лет работы он научился фильтровать то, чем будет делиться со мной, и то, что оставит при себе, – рассказывал Гвардиола. – Я часто спрашиваю: «Мануэль, что ты об этом думаешь?» И я всегда могу положиться на то, что получу честный и умный ответ. Он прекрасно интерпретирует язык тела, а еще точно знает, что значит тот или иной жест или взгляд.

У всех по-настоящему великих есть это качество, такая вот интуиция. Остальные спортсмены делают все механически. Чтобы быть по-настоящему великим, нужно обладать этой способностью. И Мануэль обладает ею в избытке. Вот почему он так нужен мне в работе – из-за всего того, что я перечислил, а еще потому, что мы очень хорошо дружим».

Язык тела важен не только Гвардиоле. О нем говорили Клопп, Фердинанд, Ширер и другие

Рассуждения о языке тела в спорте встречаются чаще, чем кажется. Вот несколько примеров:

• Юрген Клопп после вылета «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Брайтона» (1:2) сказал: «Мы должны становиться лучше. Язык тела нескольких парней должен быть гораздо лучше. Что тут еще сказать? Когда я говорю о языке тела, это значит, что он был неправильным. В следующий раз он должен быть другим».

• Эмре Джан после 2:4 от «Баварии» раскритиковал язык тела Джуда Беллингема: «Он еще молод, ему многому предстоит научиться. При 70-80 тысячах зрителей мало что можно себе позволить. На поле язык тела должен быть хорошим, даже когда партнер по команде допускает ошибку или не видит тебя. Этому мы должны учиться и как команда».

• Алана Ширера возмутил язык тела игроков «Челси» в матче с «Манчестер Сити» (0:4) в Кубке Англии: «Не было ни энергии, ни подкатов, ничего. Следует играть плотнее. Это должно исходить от тренера [Грэма Поттера]. Просто взгляните на их язык тела. Это что-то вроде «на самом деле я не хочу здесь находиться». Они жалеют самих себя: «У нас есть травмированные игроки, я не уверен, что хочу находиться на поле». Это неприемлемо. Это даже близко не достаточно хорошо для «Челси».

• Рио Фердинанд рассуждал о языке тела игроков «Арсенала» в контексте проигранной борьбы за чемпионство: «Я смотрел на них после «Вест Хэма» и «Ливерпуля», и по реакции игроков было видно, что они сломлены. Даже тренер иногда… Глядя на эти кадры, я думал: «Вау, эти парни идут ко дну». Такое ощущение у меня вызвал их язык тела».

• Густаво Пойет, экс-тренер «Брайтона» и «Сандерленда», сейчас работающий со сборной Греции, говорил, что ориентируется на язык тела игроков при выборе состава: «Когда ты выбираешь между двумя футболистами, есть факторы, которые помогут решить. В нескольких случаях язык тела влиял на мой выбор. Как он выглядит? Что это за человек? Но не только язык тела. Обычно я говорю с игроками. Когда я вижу, что у кого-то действительно плохой язык тела, то выясняю причины. В зависимости от них я и принимаю решение по составу. Возможно, игрок не чувствует, что важен, не ощущает себя полезным или считает, что о нем недостаточно заботятся. Иногда у него просто могут быть личные проблемы, которые его волнуют. Это мешает концентрироваться».

А чей язык тела нравится Гвардиоле?

Перечисляем фаворитов:

• Джек Грилиш

«У Грилиша всегда выдающийся язык тела – вне зависимости от того, выходит он на поле или нет. Такие парни всегда играют хорошо».

• Рубен Диаш

«У Диаша выдающийся язык тела. Возможно, с этой точки зрения он один из лучших игроков среди тех, кого я видел. Язык тела и жесты очень важны в футболе. Рубен всегда позитивен и сам по себе, и рядом с партнерами по команде. Допустив ошибку, он сразу забывает о ней и думает о следующем действии. Его характер – просто топ. Вот почему Диаш так важен для нас».

• Джон Стоунз

«Если не действовать агрессивно, то невозможно забить такой гол. Язык его тела был хорош».

• Эрлинг Холанд

«Что очень важно, это чудесный парень, без завышенного самомнения. Мы просто обожаем его. Дело не только в голах, а том, что он счастлив. Я вижу его поведение и язык тела. Языку тела игроков я уделяю внимание. У Холанда он всегда на высоте».

«Я видел язык его тела при счете 0:2, видел, как он подбадривал партнеров. Он всегда здесь, даже если не вовлечен в игру. Он никогда не прячется. Для нападающего это невероятно. Холанд может не касаться мяча, но он всегда вовлечен в игру».

Еще одна важная деталь чемпионской машины.

Фото: East News/Oli Scarff, AP Photo/Manu Fernandez; Gettyimages.ru/Michael Regan, Alexander Hassenstein/Bongarts, Laurence Griffiths; globallookpress.com/David Inderlied/dpa, IMAGO/Paul Chesterton, IMAGO/Paul Terry