15 комментариев

Забил, отдал и бурно праздновал.

Воскресенье подарит один из самых интригующих матчей второй части РПЛ: «Локомотив» Артема Дзюбы примет «Зенит».

Дзюба эффектно вернулся в Россию: 6 голов и ассист в 4 матчах чемпионата. И мы точно знаем, что Артем намерен уколоть бывший клуб, который прошлым летом не продлил с ним контракт.

Вы же помните его прошлый матч против «Зенита»? В 2018-м Дзюба разругался с Роберто Манчини, уехал в тульский «Арсенал» и сделал все, чтобы не пустить «Зенит» в Лигу чемпионов.

«Зенит» при Манчини делал ставку на Кокорина. Уже летом 2017-го Дзюба мог уйти – в «Локо», «Краснодар» или «Фенербахче»

Перенесемся в 2017-й. В мае «Спартак» стал чемпионом, и все шутили над проклятием Дзюбы – у него никак не получалось выиграть РПЛ. А еще Артема мучили проблемы с коленом – из-за них он даже пропустил Кубок конфедераций. Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания публично задавал вопросы клубным врачам, а Геннадий Орлов говорил: «Дзюбу никак не могут вылечить, это какое-то хроническое заболевание. Он уже целый год мучается. Врачи бессильны, и это больше всего беспокоит».

Вокруг Дзюбы было шумно – многие считали, что он покинул сборную не из-за травмы. Разговоры подогрело то самое видео с усами, которое сняли они с Александром Кокориным. Слухи о конфликте со Станиславом Черчесовым не прекращались, но тренер и игроки все отрицали.

В июне 2017-го в «Зенит» пришел Роберто Манчини, и излечившийся Дзюба раскрывал детали сборов: «Много очень беготни, тактики, привыкаем к этому. Хотя к беговой работе мы привыкли при мистере Луческу, но и при мистере Манчини сейчас тяжелая работа. Но ничего, прорвемся. Тяжело в учении, легко в бою».

Манчини делился амбициозными ожиданиями: «От обоих [Дзюбы и Кокорина] мы ждем очень многого. Они уже не мальчики, а высококлассные спортсмены, профессионалы, которые хорошо знают чемпионат России. Должны забивать на двоих не менее 35 голов за сезон и соблюдать дисциплину как в команде, так и за ее пределами. Им есть что доказывать».

Но был и другой нюанс – вернувшийся в «Зенит» Сергей Фурсенко очень верил в Кокорина. Тогда журналист Sports.ru Александр Дорский писал: «Летом Кокорина вернули в центр нападения – даже до того, как в команде более-менее утвердилась новая система Манчини. Говорят, это было личное пожелание Фурсенко – в отношении других игроков Роберто был абсолютно свободен и мог решать что угодно».

В новых условиях у Кокорина пошло (7 голов в 10 стартовых играх), а вот Дзюба потух – не забивал два месяца и чаще выходил со скамейки, чем в старте. Манчини отшучивался: «Кокорин забивает один за себя, один – за Дзюбу». Уже в июле «Чемпионат» написал, что арендовать Артема может «Локомотив», в августе турецкий канал Sport-1 сообщил, что Дзюбу ждут в «Фенербахче», а «Спорт-Экспресс» рассказал про возможную аренду в «Краснодар». Дзюба подогревал интерес: «Пока секрет, но новости сто процентов будут».

Трансферное окно закрылось, а новостей все не было. И Дзюба остался в «Зените» до зимы.

Зимой Дзюба воевал с «Зенитом» в инстаграме – так он опровергал слова Малафеева про травму, когда его не взяли на сбор

Первый гол в чемпионате Дзюба забил только ближе к концу ноября – в матче против «Тосно» (5:0). А через месяц «Зенит» подписал Антона Заболотного. Казалось, это конец истории Дзюбы в Петербурге.

Валерий Непомнящий, работавший с Артемом в «Томи», бил тревогу: «Я ему очень советую поменять команду, если появится возможность. Надо это делать срочно. Очевидно, что он проигрывает конкуренцию. Очевиден психологический надлом. Моя рекомендация – уйти в аренду и там поиграть, а иначе он проскочит мимо чемпионата мира».

В декабре возобновились слухи о возможной аренде Дзюбы в «Локо» или «Краснодар». «Спорт-Экспресс» даже писал, что форварда могут перевести в «Зенит-2».

В январе Дзюба не полетел с «Зенитом» на сбор. Игорь Рабинер писал: «У меня есть достоверная информация, подтвержденная не из одного источника, что Манчини не разговаривал с Дзюбой, Шатовым и Анюковым, прежде чем не взять их на сбор, и они узнали об этом из прессы». «Зенит» это опроверг, а заместитель спортдиректора Вячеслав Малафеев заявил, что Дзюба не полетел на сбор только по медицинским причинам.

Тогда Дзюба пошел в атаку через инстаграм. Сначала он выложил несколько коротких сторис: на первом он крутил педали на велотренажере под хэштег #Здоровкаклев, на втором – приседал под хэштег – #готовнавсе100. Дальше – выпады с гантелями, жим ногами и еще несколько упражнений на укрепление мышц ног. Вслед за видео Дзюба опубликовал стихотворение английского поэта Уильяма Хенли «Непокоренный»:

Из-под покрова тьмы ночной, Из черной ямы страшных мук Благодарю я всех Богов За мой непокоренный дух.

И я, попав в тиски беды, Не дрогнул и не застонал, И под ударами судьбы Я ранен был, но не упал.

Тропа лежит средь зла и слез, Дальнейший путь не ясен, пусть, Но все же трудностей и бед Я, как и прежде, не боюсь.

Не важно, что врата узки, Меня опасность не страшит. Я – властелин своей судьбы, Я – капитан своей души.

Это была битва. 31 января Дзюба перешел в тульский «Арсенал», который устроил его жену и где его ждал уже знакомый Миодраг Божович.

Дзюба должен был заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против «Зенита». Сказал, что сделает это, иначе «будет крохобором на всю страну» (но платил все-таки «Арсенал»)

«Эмоции потрясающие, – делился Дзюба после перехода. – Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать. Мое дело теперь – меньше говорить и все доказывать на поле. Сейчас внутри много эмоций, но я их сдерживаю. Не могу поверить, что прежний этап карьеры позади. Теперь нужно доказывать свою состоятельность в новой команде».

Главную цель Дзюба обозначил сразу. «Впереди домашний чемпионат мира, такое случается один раз в жизни, так что это цель номер один, – сказал Артем в интервью пресс-службе туляков. – Я поставил себе эту цель – подготовиться и выступить».

Весну Дзюба начал идеально: 4 гола и 2 передачи в 4 матчах марта. А в апреле «Арсенал» ждал матч с «Зенитом».

«Спорт-Экспресс» рассказал об условиях аренды: Дзюба мог сыграть, только если «Арсенал» или он сам выплатят 120 тысяч евро штрафа «Зениту». «Я понимаю, что, сделав это, окончательно «в ноль» уйду, – сказал Дзюба в начале апреля. – Получится, что я три-четыре месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но все равно я согласен, не лукавлю. Если никто не будет препятствовать этому, то я заплачу из своего кармана, чтобы сыграть. Если не сделаю этого, то буду крохобором на всю страну».

Кокорин сразу пошутил в сторис: «Дзю, как ты пыль пускаешь, так никто не пускает. Решили в этом году на отдых не лететь?»

Тогда Sports.ru рассказал, что Дзюба слукавил и явно занизил зарплату. В «Зените» он получал 300 тысяч евро в месяц (3,6 млн в год), в Туле выходило поменьше: «Зенит» платил ровно половину старого оклада (150 тысяч евро в месяц), «Арсенал» – еще 2-4 миллиона рублей. В сумме – от 178 до 206 тысяч евро в месяц.

Незадолго до игры Дзюба выдал еще несколько ярких речей:

• «Наверное, я допустил небольшую ошибку, потому что нужно было уходить перед сезоном. Уже после первого сбора мне дали понять, что Манчини не особо хочет меня видеть. Были непонятные разговоры, много околофутбола.

Мы с ним поговорили лицом к лицу, приехал к нему в гостиницу: «Если я вас как футболист не устраиваю, тут же покину команду». Он сказал: «Нет, ты меня устраиваешь. Мне не нравятся околофутбольные вещи». Видно было, что кто-то ему что-то наговорил.

Первая околофутбольная вещь – то, что у меня была нереальная проблема с коленом. Будто бы я не могу тренироваться, хотя при этом не пропустил ни одной тренировки.

Они целенаправленно хотели сделать так, чтобы я не тренировался с остальными, а работал индивидуально. Типа расслабляю Кокорина – это было, наверное, главное. Три причины: расслабляю Кокорина, разлагаю коллектив и не могу тренироваться.

Разговоры с Манчини были в пустоту. Я хотел упереться, доказать. Никогда в жизни так не тренировался, пахал. Он мне сказал, что я должен бегать больше всех, работать больше всех.

Везде старался быть первым, бегать-бегать-бегать. В итоге добирался с тренировок и прямо падал. Потом уже понял, что бился в закрытую дверь, был, наверное, дураком».

• «Неприятно падать прилично по зарплате, в два раза, но я считаю, что тут даже выбора не было. Я, долго не думая, принял для себя решение. Для меня футбол всегда был на первом месте.

Я в этом плане тертый калач. Уже в Томск съездил, в Ростов, и всегда приходилось падать в зарплате. Это нормально. Хочешь играть – иди играй, не хочешь, а хочешь получать за это большие деньги – можешь сидеть в «Зените-2».

• «Я горю желанием играть, хочу доказать свою состоятельность, потому что многие сказали, что Дзюба уже не тот, уже зажрался, ему ничего не надо, бабло… Это у нас обычное явление: сначала тебя в грязь, потом ты царь, потом снова грязь. У меня в голове сидит фраза Слуцкого: «Встречай ругань и успех одинаково и помни, что эти голоса лживы».

Я с этим лишний раз столкнулся сейчас, когда тебя все вроде бы списали, потом опять возродился, а стоит не забить одну-две игры – опять скажут...»

За пару дней до матча никто не мог сказать, сыграет ли Дзюба. 16 апреля Миодраг Божович заявил, что «все прояснится через 2-3 дня». А 18-го добавил: «По тому, как сейчас складывается ситуация, наверняка Дзюба не сыграет с «Зенитом». Пока вот так. А дальше посмотрим. Шанс есть, но он маленький. Что-то с деньгами связано».

За два дня до игры «Спорт-Экспресс» писал, что Дзюба и «Арсенал» все еще не могут решить, как платить «Зениту». Было три варианта: либо платит «Арсенал», либо Дзюба, либо клуб и форвард делят сумму пополам. За день до матча «Чемпионат» сообщил, что Артем готов взять на себя 5 млн рублей – половину от необходимой суммы.

А ближе к вечеру выяснилось главное: Дзюба выйдет на поле.

Позже «Чемпионат» раскрыл детали. Оказывается, перед игрой руководство «Арсенала» встречалось с губернатором Тульском области Алексеем Дюминым и обсуждал, стоит ли платить 10 млн рублей за Дзюбу. Решили так: если Артем классно сыграет, все расходы возьмет на себя «Арсенал». И «Зенит» это подтвердил.

«Я не сожалею, что расстался с Дзюбой на какое-то время, – сказал Манчини перед игрой. – Ничего вроде этого не испытываю. Все относительно, не знаю, можно ли как-то оценивать те голы, которые он забивает в составе «Арсенала».

Дзюба ответил на поле: выдал лучший матч в Туле, оформив 1+1. После гола он прижал палец к губам и демонстративно обнимался с Божовичем.

«Я считаю, что игрок не должен платить из своего кармана за возможность сыграть против своего клуба, – сказал Манчини после 3:3, которые практически лишали «Зенит» шансов на Лигу чемпионов. – Права на Дзюбу и Шатова принадлежат «Зениту», примерно через 20 дней они вернутся в расположение команды. Поэтому странно, что они платят. Кроме того, мое мнение не может поменять один гол».

«Кто заплатит, неважно, – сказал гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов. – Это не столь важный вопрос. У нас есть две недели, вот в этот срок все и оплатим. Даже если бы сумма была больше, мы заплатили бы больше».

«Очень рад, что получилось сегодня выйти на поле. Хочу выразить слова огромной благодарности губернатору Тульской области Алексею Дюмину и президенту нашего клуба Гураму Аджоеву, которые помогли мне принять участие в матче», – сказал счастливый Дзюба.

После вылета России с ЧМ-2018 журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников писал о важнейшей роли Дюмина в судьбе Дзюбы: якобы тульский губернатор не только согласовал выплату 120 тысяч евро «Зениту», но и помирил форварда со Станиславом Черчесовым. Благодаря этому Дзюба поехал на турнир всей жизни.

«Не тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно». Дзюба постоянно разносит Манчини в интервью

Для Дзюбы все закончилось триумфально: Манчини ушел, ЧМ-2018 получился идеальным, а «Зенит» принял Сергей Семак, который доверился Артему.

Потом Дзюба не раз вспоминал Манчини в интервью. И это были далеко не лестные высказывания.

• «Два года я провел на очень хорошем уровне, – заявил Дзюба во время ЧМ-2018. – Но пришел тренер, который убрал 80 процентов футболистов. Меня выкинули как собаку, как шавку, и не только меня. Просто людям нужно было привести новых футболистов. Все для этого делалось. Все потом говорили, что я способен только в Туле играть».

• «Итальянец очень высокомерно себя вел, – сказал Дзюба в декабре 2018-го. – В принципе, прошел один разговор, когда меня хотели убрать из команды: тренер сказал, что я разлагаю коллектив, расслабляю Кокорина, и меня боятся иностранцы. Мол, с русскими дружу, а легионеров пугаю. Полный бред! То есть, до этого я два года был душой компании, а при других людях сразу стал плохо влиять на команду? Спросил: «Роберто, уважаемый, а как вы это поняли?» Думаю, ему кто-то напевал обо мне, а он был не против поверить в это. Вообще не могу сказать, что он тренер. Бизнесмен, дипломат – возможно.

Когда Манчини однажды на тренировке заявил, что плохо борюсь вверху и ставлю корпус, я засмеялся в ответ. Говорю – если что-то и умею в футболе, так только это. Остальное – не факт, но уж в этом уверен. А итальянец мне: «Даже я у тебя отберу мяч!» – «Ну попробуйте». Манчини попробовал, улетел метров на 10 и сказал: «Ладно, я – нет, но другие смогут».

И до многих так докапывался. Мне не обидно за себя – обидно за клуб, которым я очень проникся».

• «Кто-то мне сказал, не знаю, правда или нет, что он дал интервью – вот, мол, я эту команду подготовил, а Сергей Богданович, молодец, выиграл, – сказал Дзюба в мае 2019-го. – Вот это вызвало шок! Но в остальном – для меня Манчини не тренер, он – бизнесмен. Мы все его с улыбкой вспоминаем. Чего у него не отнять – есть внутри какой-то стержень, что хочет, может тебе в лицо сказать. Любит себя, считает каким-то неземным. Вообще не тренер. Когда ты после четырех месяцев работы не знаешь, кто у тебя правша, а кто – левша, о чем тут говорить? Говорю же, он не тренер, а бизнесмен».

• «Ему было все равно на футболистов, – заявил Дзюба в недавнем интервью Нобелю Арустамяну. – Он их в принципе не всех знал, он чем больше новых приведет – тем лучше. Он ушел через год, когда «Зенит» был на 5-м месте. Нормально это? Кто плохой: Манчини или Дзюба? Дзюба ушел в Тулу.

Не было конфликта. Он в какой-то момент невзлюбил меня. Он почти всех хотел убрать. Убирал меня, Шатова, Кержакова, Анюкова. На позиции которых не мог найти замену – мирился. Он никого и не знал, ему было это неинтересно. Тренер, у которого есть характер и свое «я» – я только в помощь ему. Я не ставлю состав, не выбираю тактику. Я не тот игрок, который баламутит. Просто он нас всех невзлюбил. Мы тренировались и доказывали. Меня тогда звали в «Краснодар» – хотел уйти, а Манчини говорит: «Докажи». На каждой тренировке убивался, а он не ставил меня.

А потом я понял: он меня просто не использует, а потом не берет на сбор. Конфликта не было. Меня просто вырезали из команды. «Хорошо, спасибо, можно уйти?» – «Нет, нельзя». Начинается эпопея непонятных людей, в том числе смешного Малафеева. Реально позорище».

Дзюба впервые за пять лет сыграет против клуба, который превращается в «Зенит» Рио-де-Жанейро или Сан-Паулу».

Будет жарко.

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев, Виталий Белоусов