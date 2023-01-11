Босса FFF убрали после слов о Зидане – а кто он такой? Победил рак и сделал любительский «Генгам» клубом Лиги 1

Любовь Курчавова рассказывает о Ноэле Ле Гре.

Для президента Федерации футбола Франции Ноэля Ле Гре последние дни сложились ужасно – обычное интервью обернулось огромным скандалом. В ответ на вопрос о Зинедине Зидане в сборной Франции Ле Гре сказал: «Пытался ли Зидан связаться со мной? Определенно нет, я даже не взял бы трубку, если бы он позвонил. Сказать ему, чтобы он поискал другой клуб? Может, стоит устроить для него специальный конкурс, чтобы он нашел клуб или сборную».

Эти слова всколыхнули всех. Ле Гре осудили Килиан Мбаппе, министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера, «Реал» и даже Эммануэль Макрон. В понедельник Ноэль извинился, но потушить ситуацию это не помогло. В среду его отстранили от должности как минимум до публикации результатов аудиторской проверки.

Чуть ранее, во вторник, футбольный агент Соня Суид обвинила Ле Гре в сексуальных домогательствах, и это не первое такое заявление. В сентябре 2022 года вышло расследование So Foot, из которого выяснилось, что в Федерации футбола Франции процветает культура харассмента женщин. Писали, что Ле Гре отправлял подчиненным непристойные сообщения и обсуждал грудь женщин с коллегами. Бывшие сотрудницы федерации, пожелавшие сохранить анонимность, привели и другие примеры неподобающего поведения Ле Гре – в том числе рассказали о домогательствах.

Кажется, теперь только чудо поможет Ле Гре удержаться во главе федерации. FranceInfo пишет, что президент «Лиона» Жан-Мишель Олас и вице-президент федерации Филипп Диалло (сейчас исполняет обязанности Ле Гре) хотят объяснений по каждому пункту: словам о Зидане, обвинениям Суид и продлению контракта с Дешамом, о котором никто из членов исполкома не знал до официального объявления.

И все же Ноэля не всегда окружали скандалы. Рассказываем о его богатой биографии.

Ле Гре сделал себя сам. Он не переставал работать, даже когда лечился от рака

Ле Гре родился в крошечной коммуне Бурбриак, расположенной в 10 километрах от Генгама, который станет главным городом в его жизни. Семья Ноэля была скромной – отец работал водителем грузовика, а мама занималась сельским хозяйством. До 5 лет Ле Гре не знал французского и говорил лишь на бретонском – родители общались только на нем.

В конце Второй мировой войны семья Ле Гре переехала в Генгам. «В то время трудных дорог не было – все они состояли из грязи, – вспоминал Ноэль в интервью L’Équipe. – Нас было много, и мы жили в маленьком доме вместе с кузенами. Все семья говорила на бретонском, хоть меня немного и учили французскому перед начальной школой. Переезд в Генгам разбил мое сердце. Но мама не хотела жить на ферме. Она была настоящей парижанкой».

«Он скучает по родине, – рассказала Марсель Ле Моаль, с 1967 года живущая в соседнем доме. – Он из очень простой семьи, но все равно поднялся с самого низа лестницы».

«Я родился неподалеку от Генгама, мне нравится проводить там время, – признавался Ле Гре. – Там тихо и хорошо. Там живут мои друзьи, и я предан им».

После учебы Ноэль окунулся в калейдоскоп профессий – преподаватель, налоговый инспектор, торговый представитель, распространитель бытовой техники. Два года Ноэль отслужил на Алжирской войне. Какое-то время Ле Гре с женой жили в Париже, а потом вернулись в Генгам. «Анни, моя жена, сказала: «Я вижу, что ты никогда не будешь счастлив в Париже», – вспоминал Ле Гре. – Тогда в Генгаме даже не было супермаркетов, я был торговым представителем. За день я проходил много миль, но это были счастливые годы».

В 1986 году Ле Гре купил помещения бывшей фабрики по засолке продуктов и основал ​​Groupe Le Graët – компанию по производству замороженных продуктов, в основном – рыбы. «Я никогда не прекращал работать, хоть у меня и было несколько довольно плохих случаев рака, – говорил Ле Гре. – Даже тогда я приходил в офис каждый день. Если ты сидишь дома, к тебе приходят гости с грустными глазами и рассказывают о тех, кто уже умер. Мне это не нравится».

10 лет назад Ле Гре продал 25% акций своей компании, а все остальное поделил между дочерьми и внуками

Годовой оборот Groupe Le Graët – 250 млн евро в год. Сейчас там работают более 800 человек, а в состав группы входят 15 компаний.

Ле Гре долго вел бизнес сам – и только в 2015-м генеральным директором стала Валери, старшая из трех дочерей Ноэля. Ле Гре сохранил пост председателя совета директоров – он до сих пор каждое утро получает отчет от Валери. Средняя дочь Кароль занимается маркетингом. У младшей Серван тоже была руководящая должность, но в 2016-м она отошла от операционного управления.

10 лет назад Ле Гре продал 25% акций банку Crédit Mutuel Arkéa – теперь он живет на деньги от этой сделки. У них с женой остались символические 2% акций. Остальные 73% поделены между дочерьми и внуками.

«Я мог продать все и вывести деньги на Каймановы острова, но решил сохранить бизнес внутри семьи, – сказал Ле Гре. – Это риск. Но разве может быть что-то прекраснее?»

«Генгам» – любовь всей жизни Ле Гре. При нем клуб из любителей поднялся в Лигу 1, выиграл Кубок Франции и сыграл в ЛЕ

В молодости Ле Гре занимался в академии «Генгама» и играл на позиции вингера до 27-28 лет, пока не сосредоточился на карьере в бизнесе. «Конечно, чемпионом мира он не был, – шутил Жоан-Поль Бриан, с которым Ле Гре играл в одной команде. – Он уступал в физике и был меньше соперников, но он был умен. На молодежном уровне это ощущалось».

Генгам делился на две части – к одной принадлежали болельщики «Генгама», к другой – фанаты «Блуа». «Генгамом» владел завод Танве (какое-то время там работала мать Ле Гре), за него болели в основном рабочие. «Блуа» был клубом правоверных католиков и зажиточных граждан. «Я гордился, что болею за «Генгам», – вспоминал Ле Гре. – Иногда из-за этого я плохо себя вел. Случалось, что я дрался. Я наносил удары и принимал их».

В 1972-м Ле Гре стал президентом «Генгама», который тогда был маленьким любительским клубом. В Кубке Франции-1972/73 «Генгам» дошел до 1/8 финала, в награду Ноэль организовал игрокам недельный отпуск на Черном море – отдыхали в румынском Констанце.

«Ле Гре быстро все организовал, – вспоминал экс-игрок и тренер «Генгама» Сильвестр Сальви. – Он нашел источники мотивации. Например, наша зарплата состояла из фиксированной части и бонусов, которые рассчитывались исходя из достижения целей на каждые пять матчей и зависели от количества зрителей на трибунах. Мы получали по несколько центов за каждого болельщика».

«Ле Гре каждый день думал о том, как дать «Генгаму» лучшее во всех сферах – спортивной, административной, медицинской, экономической, – рассказывал Ивон Шмитт, проведший в «Генгаме» всю карьеру в 1970-е. – Его успешная карьера и достижения в футболе связаны».

«Мы очень быстро почувствовали его амбиции и желание добиться успеха, – подтверждает Иван ле Кере, игравший за «Генгам» в 1980-е. – Ле Гре носил костюм с галстуком и был предпринимателем – ну и ну! Он умело и эффективно перестроил клуб, вложил в него деньги, позаботился о селекции и нашел спонсоров».

В 1976-м «Генгам» вышел в третий дивизион, в следующем сезоне – во второй (там играли до 1993-го). В 1990-м матчем с «ПСЖ» открылся новый стадион – «Стад де Рудуру».

Ле Гре руководил клубом до 1991-го, а в 2002-м вернулся и работал там до 2011-го. При Ле Гре «Генгам» прошел путь от региональной лиги до Лиги 1, а в мае 2009-го выиграл Кубок Франции, победив в финале «Ренн» (2:1). Дважды команда сыграла в еврокубках – в Кубке УЕФА-1996/97 и Лиге Европы-2009/10.

Ноэль работал не только в «Генгаме»: с октября 1991-го по июль 2000-го он возглавлял Профессиональную футбольную лигу Франции, с 1995-го по 2008-й был мэром Генгама, с 2001-го по 2003-й руководил ФК «Париж». С 2005-го по 2011-й Ле Гре был вице-президентом Федерации футбола Франции, а в 2011-м возглавил ее.

«Давайте будем честны: без «Генгама» я никогда не стал бы президентом FFF», – говорил Ле Гре.

Ле Гре дважды победил рак. Он не пропускал встречи в FFF даже во время лечения – просто говорил врачам, что ему пора

В начале 2000-х Ле Гре диагностировали рак желудка, и он вылечился. А в 2018-м, незадолго до победы сборной Франции на чемпионате мира, у него обнаружили лейкемию.

«Сейчас я полностью здоров, – говорил чиновник для Le Monde в 2021-м. – За последние три года я не пропустил ни одного заседания исполкома, ни одной встречи со спонсором. Я говорил врачам в больнице: «Нет, нет, вот в этот день мне нужно уйти». Возможно, лежавшие на мне обязательства помогли морально».

Ле Гре терпеть не может разговоры о возрасте – 25 декабря ему исполнился 81 год.

«Если менеджер в хорошей форме, то возраст не имеет значения, – говорил Ноэль два года назад. – Я знаю 50-летних, которые не могут дойти до магазина».

Фото: AFP/RICCARDO MILANI