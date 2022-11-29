Сейчас Букайо Сака станет вашим любимым игроком. Дайте нам 10 минут

Какой же добрый и скромный парень.

Вы точно помните, каким ужасным для Букайо Сака был финал Евро-2020 с Италией. В послематчевой серии 19-летний полузащитник бил последним, хотя до этого ни разу во взрослой карьере не исполнял пенальти. Джанлуиджи Доннарумма отбил его удар, и Италия выиграла Евро.

На слезы Букайо было больно смотреть. Его утешала вся команда.

Через несколько дней Сака получил письмо от Тедди, болельщика «Арсенала» в четвертом поколении. Ему сейчас 8 лет.

«Надеюсь, ты больше не грустишь, – писал Тедди. – Если бы ты был рядом, я бы купил тебе мороженое на свои карманные деньги, а потом мы поиграли бы в футбол в парке, и я бы позволил тебе победить».

В конверт Тедди вложил деньги, чтобы Сака купил мороженое.

«Тедди ненавидит писать, – удивлялась его мама Лиззи. – Он все время хочет проводить на улице. Типичный мальчик. Я чуть не умерла, когда он сказал: «Можно я напишу письмо?»

Сака был так тронут, что захотел познакомиться с Тедди лично. Он попросил Линн Чейни, которая занимается почтой игроков сборной, подготовить встречу. «Парень прислал мне карманные деньги, – восхищался Букайо. – Он постоянно говорил, как жалеет меня, рассказывал, как хочет поиграть в футбол со мной. Я никогда не испытывал ничего подобного. Такой маленький мальчик отдал мне карманные деньги. Это много значит. Я был ребенком и помню, как эти деньги важны».

Тедди ничего не знал и думал, что они с семьей просто едут на экскурсию по «Эмирейтс». Когда его фотографировали в раздевалке, туда зашел Сака и спросил: «Хочешь мороженое, Тедди? Шоколадное или клубничное?» Тедди ответил: «Клубничное».

«Когда я увидел его, то подумал, что это просто кто-то очень похожий, – рассказывал потом мальчик. – Я не мог поверить, что это на самом деле он».

Тедди провел день мечты: они с Сакой немного поболтали, а потом Букайо нашел мяч, и приятели сыграли на поле «Эмирейтс». Глядя на это, дедушка Тедди заплакал. «Он никогда в жизни так не плакал!» – хихикал мальчик.

На этом общение Букайо и Тедди не прекратилось. Теперь они обмениваются видеосообщениями через Линн. «Сначала мы поблагодарили его за этот волшебный день, а потом общение продолжилось как-то само, – рассказывает мама Тедди. – Я не хотела переходить границы, сводить его с ума и делать так, чтобы он думал, будто обязан отвечать. Но он это делает. Букайо – очень искренний, мягкий и скромный человек. Линн говорила, что ему нравится получать сообщения от Тедди».

В школе обожают Букайо – учился на одни пятерки и идеально себя вел. Он до сих пор живет с родителями, а еще читает Библию перед сном

Букайо Сака рос в западном Лондоне. Каждый день он читал молитву и просил бога об успехе: «Небесный отец, ты подарил мне новый день. Помоги сделать его таким, чтобы он порадовал тебя, а я сделаю все, что в моих силах. Аминь». Он регулярно ходит в церковь и каждый вечер читает Библию перед сном – потому что она «дарит счастье и спокойствие».

«Вера очень важна для меня, – поделился Сака в интервью GQ в апреле 2022-го. – В детстве родители учили нас верить в бога. Когда ты ребенок, то не до конца понимаешь все это, но с течением времени вера крепнет. И потом, сталкиваясь со сложностями, ты думаешь: «Сейчас я просто доверюсь богу». А потом чувствуешь, как он дает тебе силы. Сейчас я это ощущаю. Из-за этого я иногда могу вести себя бесстрашно».

Сака учился на одни пятерки – в аттестате у него четыре A* (со звездочкой, 9 баллов из 9) и три A (7-8 из 9). Учителя рассказывают, что он никогда не прогуливал уроки и всегда вовремя сдавал домашние задания.

«Букайо вел себя безупречно, – вспоминает Марк Харви, который вел физкультуру в классе Саки, в интервью The Times. – Он был образцовым учеником, проблем с поведением у него вообще не было. Все учителя отзываются о нем очень хорошо. Сака был чрезвычайно прилежным, трудолюбивым учеником. Он вел себя довольно тихо и сдержанно и общался в основном с 4-5 близкими друзьями. С ними он до сих пор держит связь – он даже подарил им билеты на игру с Германией. Букайо не забыл, откуда пришел. После матча с Данией [на Евро-2021] я отправил ему сообщение, а уже утром он ответил и пообещал, что зайдет в школу, когда у него появится время. Наша школа сходит по нему с ума. Куда бы я ни пошел, постоянно слышу его имя. О нем говорят все».

Сака был хорош не только в футболе – он был лучшим игроком своей возрастной группы в теннисном клубе Гринфорда, поставил рекорд школы по прыжкам в длину и отлично танцевал.

Сейчас Сака живет с родителями в доме с шестью спальнями в Хартфордшире – его он купил в ноябре 2019-го за 2,3 млн фунтов.

«С трех-четырех лет я постоянно играл в футбол с папой и старшим братом в саду, – вспоминал Сака в интервью сайту «Арсенала». – Всегда было так: после школы мы обедали, а потом сразу шли в сад и играли в футбол. Мы проводили там часы. Наступал момент, когда папе и брату уже хотелось вернуться в дом, но я не пускал их. Мы играли до тех пор, пока я не выигрывал. Серьезно, можете спросить у них. Пока счет был в их пользу, я не давал им уйти».

Изабелль Макдоналд-Браун, бывший тренер Саки, рассказывала, что дома Букайо играл с маленьким мячом, потому что пространства на заднем дворе не хватало. «Думаю, благодаря этому у него теперь такая техника», – считает она.

Когда Букайо было 8, папа отвез его на «Олд Траффорд». Примерно тогда на семью Саки вышел «Арсенал» и позвал его в академию.

«Я стоял на поле «Олд Траффорд» перед игрой, и это был мой второй матч АПЛ в старте, – говорил Сака после игры «Арсенала» и «МЮ» в 2019-м. – И я вдруг осознал: «Я играю за первую команду «Арсенала». 10 лет назад я был здесь с папой и сидел на трибуне фанатов «Ньюкасла».

Папа всегда был фанатом футбола. Он болел за «Ньюкасл», потому что любил Алана Ширера. До того дня я не особо бывал на футбольных стадионах, так что это был важнейший момент для меня.

А теперь я оказался на этом поле, посмотрел на фанатов, сидевших на трибунах, и меня это поразило. Я осознал, что мечты действительно начинают сбываться».

Сака чувствует крепкую связь с Нигерией. Недавно оплатил операции 120 детям

Сака родился в Илинге – одном из 32 боро Лондона – в семье мигрантов из Нигерии. Его отец, Йоми, работал строительным инспектором, а мама, Найк, – бухгалтером. Его имя – Букайо – на языке народа йоруба.

«Это имя дала мне бабушка, – рассказал Сака в интервью GQ. – Все дело в его значении. Оно означает: «Бог дарует тебе радость в жизни». Она хотела, чтобы у нашей семьи было много радости, и поэтому так меня назвала. Думаю, именно это я для нее и значил».

Когда Саке исполнилось 19, он уже регулярно играл за «Арсенал». Пришлось выбирать между сборными Англии и Нигерии.

«Я очень горжусь своими корнями, – признался Сака в интервью Sky Sports после дебюта за Англию в октябре 2020-го. – Я часто смотрю матчи сборной Нигерии, желаю этой команде всего наилучшего и очень поддерживаю ее. Но я увидел прогресс сборной Англии и подумал, что в будущем она добьется великих результатов. Думаю, я поступил правильно.

Мой папа родился здесь, мама – в Нигерии, но они оба росли там и познакомились тоже там. Когда они переехали в Англию, было нелегко, потому что пришлось адаптироваться. Им было очень холодно! Но они справились. Когда появились мы с братом, они делали для нас все возможное».

«Выбрать Нигерию вместо Англии было бы очень трудно, – сказал Букайо в интервью Own Goal Nigeria в марте 2021-го. – Моя семья живет в Англии уже, кажется, всю жизнь. Мне было бы непросто адаптироваться в команде, игроки которой росли в другой атмосфере. Во всех моих документах с детства написано, что я англичанин. Надеюсь, люди в Нигерии меня поймут.

Это как если ты всегда жил с отчимом, а потом, когда ты уже вырос, и отчим вложил в тебя все, появляется биологический отец. Ты же не скажешь отчиму, что уйдешь от него, ведь биологического отца не было рядом всю жизнь».

И хотя Сака отказался играть за сборную Нигерии, он не забывает о корнях. Например, в ноябре 2022-го Букайо оплатил операции для 120 местных детей, которые страдали от паховых грыж и опухолей головного мозга.

«Мне очень повезло, что я могу внести свой вклад и сделать жизнь этих ребят лучше, – сказал Сака. – Я по-прежнему чувствую сильную связь с Нигерией. Для меня очень важно, чтобы у каждого ребенка был шанс реализовать мечты».

Партнеры по сборной Англии постоянно говорят о скромности Саки. Он очень стеснялся, когда попросил Бекхэма сфотографироваться на ЧМ-2022

Перед матчем 1/4 финала ЧМ против Франции на базу сборной Англии приехал Дэвид Бекхэм. Харри Магуайр, Киран Триппьер, Харри Кейн и другие болтали с ним, как со старым знакомым, потом подошли Гарет Саутгейт и Джек Грилиш. Букайо Сака выглянул из-за плеча тренера и сказал: «Извините, что прерываю вас. Можно с вами сфотографироваться?»

«Если вы не видели это видео, где Сака просит Бекхэма сфотографироваться… Посмотрите, и вы просто влюбитесь в него, – сказал вратарь сборной Англии и «Арсенала» Аарон Рэмсдейл для Talk Sport. – Больше ничего и не стоит говорить. Это милейший парень, самый скромный. Вежливый, как никто другой. Его очень правильно воспитали. Просто идеальный парень. Хочется иметь такого сына или брата. Поведение Букайо очень многое говорит о его родителях».

«Букайо очень талантлив, но при этом очень, очень скромен, – согласен нападающий сборной Англии Каллум Уилсон. – Он всегда улыбается и смеется, он всегда счастлив. Мы очень подружились с нашей первой встречи, теперь он для меня как младший брат. Чудесный парень и, конечно, очень важный игрок для команды».

***

Перед чемпионатом мира Тедди написал Букайо еще одно письмо. «Просто думай о победе, и она к тебе придет», – резюмировал мальчик.

Когда Сака забил Ирану, Тедди начал бегать по комнате, запрыгнул на дедушку, а потом заплакал от счастья.

Сегодня Букайо тоже сделает Тедди счастливым?

Фото: globallookpress.com/Ding Xu/XinHua; East News/Paul ELLIS / POOL / AFP; REUTERS/Paul Childs; instagram.com/bukayosaka87