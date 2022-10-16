«Прости их, Григорьич!» Как Владимир Федотов стал легендой ЦСКА и очаровал фанатов «Спартака»

После одного гола ему подарили кочку.

«Футбол требует полного проявления наших человеческих качеств: трудолюбия, ума, честности, товарищества. Футбол заставляет нас пережить высшие эмоциональные нагрузки, дает испытать радость и горе, счастье и разочарование. Бывает, что сильные на поле люди, испытавшие все это, в жизни оказываются слабыми. Но хочется верить, что это исключения. Хочется, чтобы мастера футбола, закончив играть, оставались и в жизни такими же сильными. То, что было плохого в нашей футбольной биографии, забудется, а хорошее останется навсегда».

Это цитата Владимира Григорьевича Федотова – чуть ли не единственного человека, которого своим считают болельщики и ЦСКА, и «Спартака».

Сын великого советского бомбардира отыграл 15 лет в ЦСКА и поставил рекорд по матчам за клуб (382), побить который удалось лишь Игорю Акинфееву, Сергею Игнашевичу и братьям Березуцким. Спустя несколько десятилетий Федотов возглавил «Спартак» и чуть не выиграл с ним чемпионат – и несмотря на статус легенды ЦСКА, болельщики красно-белых по-настоящему полюбили тренера.

Перед дерби вспоминаем путь Федотова.

«Клянусь, сегодня такой мастер играл бы в «Барселоне» или «Реале». Федотову не мешали сравнения с легендарным отцом

Владимир Федотов всегда говорил, что его будущее было предопределено генами. Когда ему было 6, отец стал тренером ЦДКА, они вместе ездили на сборы, а в 13 Владимир поступил в ФШМ.

«Мне не пришлось выбирать в детстве спортивный путь, – рассказывал Федотов. – Футбол вошел в жизнь с первыми шагами по земле, когда я норовил толкнуть ногой все, что попадалось на пути. И дошкольником, и школьником я грезил футболом, хотя учился неплохо и интересовался всем, что может и должно интересовать мальчишек. Но едва заслышав по радио футбольные позывные, я бросал все, хватал мяч и бежал во двор играть. Репортажи не слушал – позывные были для меня сигналом к действию».

В 1960-м – спустя три года после смерти отца – Константин Бесков позвал 17-летнего Федотова в ЦСКА. Владимир тут же сверкнул, оформив 10 голов за 12 матчей.

«На острие атаки Федотов был невероятно полезен, – вспоминал Владимир Пономарев, с которым Федотов вместе играл за ЦСКА. – Хитрый игрок, удар с обеих ног, техничный. На него шел зритель. Клянусь, сегодня такой мастер играл бы в «Барселоне» или «Реале». Главная проблема Федота – он все принимал близко к сердцу. После проигранного матча не спал ночами, прокручивая в голове каждый эпизод. Я не видел больше футболистов, испытывавших такое нервное напряжение перед игрой. Зато если побеждали, Федот хохмил и балагурил. Каждая игра для него – страшный стресс».

Федотова постоянно сравнивали с отцом и, говоря о нем, добавляли к фамилии «младший». Но Владимиру сравнения не мешали. «Только какой же я Федотов-младший, если у меня есть сын Григорий? – спрашивал он. – Вот он – младший! А я, получается, средний, хотя здесь вопрос дискуссионный.

Меня это никогда не задевало, я слишком горжусь своим отцом, чтобы обращать внимание на такие пустяки. А сравнения в данном случае неизбежны, мы оба форварды, оба играли в ЦСКА. Как бы там ни было, мне совершенно не стыдно за свою карьеру игрока. Кое-чего я все же добился. Знаете, есть такие папенькины сынки, которые по фамилии младшие, а по жизни – маленькие. Я себя к таким не причисляю».

Пик Федотова-игрока – «золотой» матч в 1970-м. При 1:3 он дважды забил «Динамо» и заработал пенальти – это было первое чемпионство ЦСКА за 19 лет

В 1964-м ЦСКА занял третье место в чемпионате СССР, а 21-летний Федотов с 16 голами стал лучшим бомбардиром турнира. Владимир играл ярко и результативно, но в состав сборной СССР на Евро-1964 не попал – Константин Бесков выбирал только проверенных игроков. Сборная СССР дошла до финала, где проиграла Испании, а Федотову пришлось ждать дебюта еще шесть лет – до 27. За сборную он забьет четыре гола в 22 матчах.

«Золотой» матч чемпионата СССР-1970 – наверное, самый яркий в карьере Федотова. По ходу сезона «Динамо» и ЦСКА обменялись победами со счетом 1:0 и к концу турнира подошли с одинаковым количеством очков – по 45. По регламенту все решал дополнительный матч. В 1964-м его провели почти сразу – тбилисское «Динамо» сыграло с «Торпедо» через десять дней после завершения турнира. В 1970-м все было не так – от окончания чемпионата до «золотого» матча прошел месяц. Так получилось из-за подготовки сборной СССР, которой тогда руководил тренер ЦСКА Валентин Николаев, к матчу отбора на Евро-1972 против Кипра. Игру назначили на 15 ноября, а после нее в календаре сборной были матчи с европейскими клубами. Почти всех футболистов ЦСКА вызвали в сборную, а «Динамо» отправилось в заранее запланированное турне по Европе – за десять дней команда провела пять матчей во Франции, Швейцарии, Шотландии, Англии и Западном Берлине и была очень утомлена.

«Золотой» матч провели 5 декабря в Ташкенте, он закончился со счетом 0:0. Из-за этого «Динамо» и ЦСКА пришлось сыграть еще раз – на следующий день. ЦСКА повел на 11-й минуте, но к 28-й пропустил трижды. «Динамо» не останавливалось – в начале второго тайма Николай Антоневич попал в перекладину.

Казалось, ЦСКА уже не спастись, но к 71-й минуте проснулся Федотов. Сначала он забил после потери Юрия Авруцкого у своей штрафной, через четыре минуты заработал пенальти, который реализовал Владимир Поликарпов, а на 84-й сотворил легендарный гол – несильно пробил по воротам, и мяч, ударившись о кочку, перепрыгнул через руки вратаря «Динамо» Владимира Пильгуя. После матча ответственный за состояние поля срезал ту самую кочку и подарил ее Федотову со словами: «Мой недосмотр – твое счастье».

4:3 – ЦСКА стал чемпионом впервые за 19 лет.

После победы Федотов сказал, что ЦСКА победил благодаря единству, которого не было у «Динамо»: «Проигрывали 1:3. Хорошо, что в нашей команде чудесные ребята. В таком положении ведущие игроки, Алик Шестернев, например, могли на любого наорать, но ничего подобного не было. Только: «Боренька, Саша, Володенька…». Я уважаю динамовцев и Константина Бескова и не хочу, чтобы они на меня обижались. Однако, даже выигрывая в два мяча, наши соперники переругивались, относились без должного уважения друг к другу. Нет, у нас в ЦСКА по-другому. Я убежден, что вот эта разница и сыграла главную роль в самые тяжелые минуты».

И, кажется, Федотов не ошибся – с атмосферой в «Динамо» были проблемы. После поражения Бесков обвинил трех своих игроков – капитана Виктора Аничкина, а также забивших по голу Валерия Маслова и Геннадия Еврюжихина – в сдаче матча. Сначала сразу после игры, а потом – уже в перестроечные годы – в книге «Моя жизнь в футболе».

За несколько лет до завершения карьеры Федотов признался, что уже доволен ею. «Кажется, я могу быть удовлетворен внешней, что ли, стороной своей футбольной жизни, – говорил Федотов. – Играл только в самой любимой команде – ЦСКА, был чемпионом страны, лучшим бомбардиром, членом сборной СССР. Постараюсь довести счет голов до ста и попасть в Клуб Григория Федотова».

С последней задачей Владимир тоже справился – забив 105 голов за карьеру, он вошел в Клуб, названный в честь его отца.

Федотов женился на дочери Бескова, а потом со СКА обыграл его «Спартак» в финале Кубка СССР. Единственный тренерский трофей

Почти 40 лет рядом с Федотовым была дочь Константина Бескова – Любовь. «Я влюбилась в него, когда мне было 14 лет, и мечтой жизни с того момента было стать его женой», – рассказывала она в 2007-м.

Несмотря на это, в 1967-м Любовь Бескова вышла замуж за Виктора Вотоловского, игравшего в «Динамо». «Перед свадьбой к нам домой приехал Федотов с подарком, – рассказывала Любовь Константиновна в интервью «Советскому спорту». – Преподнес огромного игрушечного зайца с морковкой, а я сижу и думаю: «Господи, да не нужен мне заяц, скажи хоть слово – и никакой свадьбы завтра не будет». Не сказал, но на свадьбу пришел один. Даже гостей развозил на своей «Волге». Через полтора года я выгнала первого мужа из квартиры в Серебряном бору. Володя жил неподалеку, на Куусинена… И потихоньку завертелось».

Закончив карьеру игрока, Федотов почти сразу стал тренером. Сначала он работал помощником Всеволода Боброва в ЦСКА, а потом возглавил ростовский СКА. В 1981-м СКА в финале Кубка СССР играл со «Спартаком», которым тогда руководил Бесков. Никто не сомневался, что московский клуб возьмет трофей впервые за 11 лет – СКА был явным аутсайдером. Но команда Федотова сотворила сенсацию, победив со счетом 1:0 – Рината Дасаева пробил Сергей Андреев.

«Валерия Николаевна [жена Бескова] накрыла стол, готовились праздновать – и на тебе, – вспоминала Любовь Константиновна. – Папа старался виду не показывать, но был совершенно потерянный. Получился вечер молчания. Я тоже была очень расстроена за отца».

Кубок СССР со СКА стал единственным крупным трофеем в тренерской карьере Федотова. В тот же сезон команда вылетела из Высшей лиги – и многие считали, что дело в мягкости тренера. Федотов почти не реагировал на поведение Александра Заварова и Игоря Гамулы, которые иногда приходили на тренировки с похмелья или даже пропускали их. «Федотов – достойный тренер, – говорил экс-форвард СКА Сергей Андреев. – Но жесткости ему в тот год действительно не хватило. Гайки надо было подкрутить – а он уходил от проблемы, не хотел ни с кем ссориться».

Но Федотов не был согласен. «Ну какой же я добрый, – говорил тренер, – я злой, очень злой, только этого никто не видит. Главное ведь, что команда играет, а доброта или злость главного тренера, мне кажется, его личное дело».

После СКА Федотов работал в разных клубах – тренировал «Асмарал», съездил на полгода в «Аль-Мухаррак» из Бахрейна, а затем вернулся в Россию, чтобы поработать с владикавказским «Спартаком», липецким «Металлургом», саратовским «Соколом», новороссийским «Металлургом» и другими клубами, но ни в одном из них надолго не задержался.

А в 2002 году Олег Романцев позвал Федотова в «Спартак».

Федотов влюбил в себя болельщиков «Спартака». Но руководство никогда на него не рассчитывало

Сначала болельщики «Спартака» настороженно отнеслись к назначению легенды ЦСКА, но Федотов был доволен. «Карьера игрока и тренера – два разных этапа, – говорил тренер в мае 2002-го. – У меня такое приятное чувство, что я, наконец, нашел свою команду второго этапа. Стиль «Спартака» мне всегда импонировал, а теперь я могу его проповедовать».

Как ни странно, наладить отношения с болельщиками Федотову удалось лучше, чем с руководством клуба. Федотову не доверяли ни Андрей Червиченко, ни Леонид Федун. Владимира дважды назначали исполняющим обязанности главного тренера, и оба раза он уступал место – сначала Невио Скале, а потом – Александру Старкову.

Третий шанс в «Спартаке» Федотов получил в 2006 году – после отставки Старкова. Федун вновь не очень ему доверял (из Австрии в «Спартак» уже выезжал Станислав Черчесов), но у «Спартака» пошло – команда отказалась от вялого футбола Старкова и весело заиграла в атаке. Болельщики зауважали Федотова, и руководство сохранило тренера. Федотова особенно полюбили за доверие молодым: при нем в «Спартаке» заиграли Никита Баженов, Артем Дзюба, Федор Кудряшов, Дмитрий Торбинский, Роман Шишкин. А еще в команде утихли споры и скандалы – теперь она излучала спокойствие и уверенность.

Великий момент с участием Федотова – пресс-конференция, на которой ему постоянно мешал звонивший телефон, а включить беззвучный режим не получалось. Федотов сбросил звонок один раз, второй, но гимн Лиги чемпионов – бессменный рингтон Федотова – продолжал играть. После этого тренер выдал: «Я же выключил его! Это уже не шутки, он живой. Я же выключил, а он все равно работает, мерзавец».

Руководство было довольно вторым местом в таблице и попаданием в групповой этап Лиги чемпионов, а болельщики – атмосферой и атакой команды, которую называли «пионеротрядом Федотова». Но молодые игроки были нестабильны, поэтому у «Спартака» начался спад. А Черчесов, которого Федун готовил на роль преемника, был уже рядом – на посту спортивного директора.

В июне 2007-го, в следующем матче после увольнения Федотова из «Спартака», на фанатской трибуне появился баннер со словами «Прости их, Григорьич!..» Жена Федотова рассказывала, что тренер, смотревший ту игру с «Сатурном» по телевизору, заплакал, когда плакат показали крупным планом.

Однажды, отвечая на вопрос об отставке из «Спартака», Федотов сказал: «Это болельщики утвердили меня главным тренером «Спартака». Их поддержка произвела такое впечатление на акционеров, что им деваться было некуда. Я и простил руководство за их решение, и пожалел. Завидуют мне, бедняги, что грешно. Понимаешь, у меня есть местечко на Новодевичьем кладбище. Этих господ там никогда не будет. Вот они и завидуют».

Через год и девять месяцев Федотова не стало.

Фото: globallookpress.com/Daniil Ivanov; РИА Новости/Владимир Федоренко, Дмитрий Донской, Юрий Сомов