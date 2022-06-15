«Я ложился спать с пустым животом. Но еще хуже было маме». Нуньес прошел через нищету и разрыв крестов в 16

Рассказывает Любовь Курчавова.

В районе Эль-Пирата жили бедняки. Родители Дарвина были как раз такими – семья почти не видела деньги.

Мама, Сильвия Рибейро, работала домработницей, а папа, Бибиано Нуньес, – строителем. «Я не забываю, откуда вышел – из скромной, трудолюбивой семьи. Иногда у папы не было обуви, но он пытался купить мне бутсы, чтобы я мог играть в футбол, – вспоминал Нуньес в интервью пресс-службе УЕФА. – Ему приходилось работать на стройке по 8-9 часов, чтобы купить нам поесть. А мама выходила на улицы, собирала бутылки и продавала их, чтобы что-то купить для меня и брата».

Нуньес вырос в 40-тысячном городке Артигас, расположенном прямо на границе Уругвая и Бразилии. Там регулярно случаются наводнения – после сильных дождей вода в реке Куараи поднимается. Семья Нуньеса жила на самом ее берегу – из-за частых наводнений там самое дешевое жилье.

Дарвин не брал в школу еду, поэтому его выручали друзья. «Тогда я научился делиться всем, что имел, – вспоминал Нуньес. – Каждый приносил что-то. Когда я учился в школе и мне было нечего есть, я проводил там весь день. Приходил в семь утра, а уходил в три часа дня. Родители работали, и после школы я шел на тренировку. Мамы еще не было дома, потому что она собирала бутылки на улицах.

Да, я ложился спать с пустым животом. Но с самым пустым животом спать шла моя мама, потому что она делала все для нас, своих детей. Она часто шла спать, не поев, потому что кормила нас с братом».

Несмотря на тяжелые воспоминания, Нуньес с большой любовью говорит и об Артигасе, и о детстве.

«Я люблю родителей за все, что они делали для меня, когда я был ребенком. Когда еды не хватало, мама отдавала нам свою, и я всегда говорил: «Когда я стану профессиональным футболистом, и у меня будут деньги на дом, то я подарю ей его». После перехода в «Альмерию» я это сделал: купил шесть гектаров земли в Артигасе, дом и подарил их им.

Нуньес с детским тренером

Артигас всегда будет в моем сердце. На планете много прекрасных мест, которые хотелось бы посетить, но я лучше проведу время с друзьями и семьей в Артигасе, ведь это пробуждает столько воспоминаний. Мы говорим о детстве, и это наполняет меня положительной энергией.

В глубине души я все тот же ребенок. Я не изменился и не изменюсь. Я все тот же Дарвин, что и в детстве: скромный и реалистично оценивающий себя».

Ради Дарвина карьеру закончил его брат – кому-то из них нужно было идти работать

В 2013 году в Артигас приехал бывший игрок сборной Уругвая Хосе Пердомо – он преодолел более 700 км в поисках талантливых ребят для академии «Пеньяроля». Хосе стоял у кромки поля и смотрел матч местной команды «Сан Мигел де Артигас» против «Белла Унион». Пердомо рекомендовал игрока «Пеньяролю», только если посмотрел на него 4-5 раз, но с Дарвином все было иначе – хватило одного матча. Когда игра закончилась, у Хосе уже не было сомнений – нужно разговаривать с родителями. Правда, мать Дарвина была против: «Пердомо, ты уже забрал у меня старшего сына. Дарвина я не отдам».

Дело в том, что Хуниор, старший брат Дарвина, уже играл за академию «Пеньяроля». Сильвия не хотела отпускать второго сына, но прошло несколько месяцев, и Дарвин переехал в Монтевидео.

Провожать 14-летнего парня на автобусный вокзал Артигаса пришла вся семья. Приехав в столицу, Дарвин оказался в районе Трес Крусес (если переводить дословно – «три перехода», там пересекаются три основных транспортных маршрута). Там его ждал Пердомо. Так Дарвин попал в маленький домик на базе «Пеньяроля», где жили дети из разных городов. Почти все время рядом с Дарвином был брат Хуниор, которого в сентябре 2015-го даже привлекли к тренировкам с основой. Но адаптация Дарвина все равно шла тяжело.

«Я был напуган, потому что никогда в жизни не бывал в городе, – вспоминал Нуньес в интервью El Observador. – Я чувствовал себя так плохо, что не хотел там оставаться». В «Пеньяроле» заметили состояние Дарвина. Поэтому ему разрешили вернуться в Артигас – с условием, что через год он снова будет в «Пеньяроле». Его терпеливо ждали.

Когда пришло время возвращаться, у Нуньеса появилась дополнительная мотивация – брат завершил карьеру. Кому-то из них нужно было сделать это ради семьи, которой по-прежнему не хватало денег. Либо Хуниор, либо Дарвин должны были идти работать. И Хуниор решил, что закончит он.

«Ему пришлось закончить с футболом из-за наших семейных, жизненных проблем, хотя он тренировался с основой «Пеньяроля», – вспоминал Дарвин. – Был момент, когда я решил перестать играть в футбол и собирался поехать в Артигас, но он сказал мне: «Ты остаешься, у тебя есть будущее. Уезжаю только я». Он дал мне эту возможность и закончил карьеру ради меня».

Дарвин остался один в Монтевидео.

Дарвин едва не закончил карьеру из-за двух ужасных травм. Разрыв крестов выбил на полтора года, а потом Нуньес добил недолеченное колено

Когда Нуньесу исполнилось 16, его перевели в команду уровнем выше. Там его тренером стал Леонардо Рамос, почувствовавший, что у парня большие перспективы. Чтобы Дарвин думал только о футболе, Рамос договорился с руководством «Пеньяроля», и семью Нуньеса перевезли в Монтевидео.

«Я хорошо играл и забивал – уверенность в себе была максимальной, – рассказывал Нуньес. – Помню, я подпрыгнул, вступил в единоборство, а, когда приземлился, мое колено вывернулось. В голову ударила дикая боль. Она почти убила меня.

Тогда у меня была возможность дебютировать за основу. В тот момент для меня все словно разрушилось».

Нуньес порвал кресты.

В феврале 2017-го его прооперировали. Восстановление шло тяжело, и на поле Дарвин вернулся только через полтора года. «Это был сложный момент для меня. Я хотел завершить карьеру, – признавался Дарвин. – Я собирался ехать и искать работу в Артигасе – другого выбора не было. Я должен был начать работать по восемь часов в день».

«Его называли новым Кавани, и эта травма стала для Дарвина огромным ударом, – вспоминал Пердомо в интервью The Telegraph. – Он практически перестал верить в себя».

Дарвин с отцом

Остаться в футболе Нуньеса уговаривала Патрисия Лопес – потом она станет президентом «Пеньяроля» по кадровой политике. Лопес ездила с Дарвином на все процедуры и была рядом во время операции. Вот как в январе 2021-го она вспоминала те дни: «Дарвин был в очень плохом эмоциональном состоянии. Он часто думал о завершении карьеры и был очень расстроен, так как нога сильно болела, ее состояние не улучшалось. Ему казалось, что он уже никогда не восстановится.

В один из таких дней я пошла к нему домой, мы попили мате с ним и его семьей, чтобы заставить его отвлечься. Для этого нужно было несколько часов разговоров. Всем, кто его любит, пришлось потрудиться. Я словно была его психологом, хоть я никогда им и не работала. Сильвия, его мама, по-прежнему иногда пишет мне, чтобы попросить поговорить с ним».

Останавливала Нуньеса и мысль о брате, который закончил карьеру ради него. «Брат был тем, кто направлял меня, – делился Дарвин. – Он поддерживал меня и говорил, что нужно продолжать».

Восстановившись от травмы, Дарвин попал в основу, временным тренером которой был Фернандо Курутчет. Однажды он позвал Нуньеса к себе и сказал готовиться к дебюту. «Я не был готов выходить на поле, – говорил потом Нуньес. – Даже сидеть на скамейке я не был готов. Колено болело, но я должен был сжать зубы и играть».

Врачам Нуньес ничего не сказал.

22 ноября 2017-го Дарвин сыграл первый матч в чемпионате Уругвая – против «Ривер Плейта» из Монтевидео. Он вышел на замену на 63-й минуте вместо Макси Родригеса, «Пеньяроль» проиграл – 1:2. «Уходя с поля, я плакал от боли», – вспоминал Нуньес.

Пришлось делать вторую операцию на колене. До возвращения на поле оставалось еще семь месяцев – 7 июня 2018-го он отыграет 22 минуты против «Дефенсор Спортинг».

«Дарвин чувствовал большое давление, – рассказывал в интервью El País Хосе Пердомо, разглядевший Нуньеса в Артигасе. – Его только перевели в основу. В такие моменты молодые игроки чувствуют, что должны доказать, что достойны этого. Дарвин хотел доказать, что он хорош, но не мог, потому что колено болело, он испытывал дискомфорт. Он сказал мне, что все сделали на него ставку, но он не может ответить, и поэтому собирается вернуться в Артигас. Он едва это не сделал. Мы убедили его остаться».

Сам Дарвин в июле 2019-го признался, что даже думал закончить с футболом.

«Я прошел через разные моменты... Ужасная травма не давала мне играть год и пять месяцев, – вспомнил Нуньес. – Иногда мне хотелось закончить карьеру, никогда больше не играть в футбол. Но семья и партнеры по команде были рядом говорили мне не делать этого, и я решил остаться. Теперь я сильнее, чем когда-либо».

Спустя несколько месяцев Нуньеса вызвали в сборную Уругвая U20 на Кубок Америки, который проходил в январе 2019-го. Но случилось неожиданное: Нуньес просто не приехал. «Я много читал соцсети, видел комментарии, которые мне не нравились, и это взбесило меня. Это подавляло меня, но Алекс, психолог сборной, мне очень помог», – говорил Нуньес.

Несмотря на это, тренерский штаб включил Дарвина в состав Уругвая на молодежный чемпионат мира, который проходил в мае-июне 2019-го. Нуньес продолжал работать с психологом и постепенно отказывался от соцсетей. «После матчей я выключаю телефон и включаю его на следующий день, чтобы связаться с семьей, – рассказывал Дарвин. – Я общаюсь с семьей и друзьями, которые всегда меня поддерживают».

О тонкой психологии Дарвина рассказывала и Патрисия Лопес. «Ему нужна сильная эмоциональная поддержка, – говорила она в январе 2021-го. – Он безумно скромный, а еще с большой щедростью относится к жителям Артигаса. Дарвин чуть ли не сильнее всех помнит, откуда пришел. Каждый Новый год он готовит подарки для жителей Артигаса. Даже в этом году он заказал их, находясь в Лиссабоне».

«Пеньяроль» продал Нуньеса в «Альмерию» после 12-часовой встречи с шейхом. «Бенфика» пришла за ним ровно через год

29 августа 2019-го Нуньес перешел в «Альмерию» и почти сразу купил родителям дом в Артигасе.

Переговоры были сложными. Дарвин забил всего четыре гола за «Пеньяроль» в 22 матчах, и боссы клуба отправились в Испанию, чтобы попытаться продать его. Со стороны испанцев переговоры вел владелец клуба – саудовский шейх Турки аль-Шейх. Встреча длилась более 12 часов, и в итоге у боссов «Альмерии» все получилось – они договорились на 8 млн евро и 20% от перепродажи. За счет солидарных выплат и различных бонусов после трансфера в «Ливерпуль» клуб получит около 16 млн евро – это рекорд «Пеньяроля».

«Мы хотели подписать молодого форварда и рассматривали разные варианты, но Дарвин был особенным, он выделялся, – рассказал спортивный директор «Альмерии» Жоау Гонсалвиш. – Я знал сколько всего ему пришлось преодолеть в прошлом и решил, что мы сможем верно использовать игрока с таким голодом до побед».

«Когда возник интерес от «Альмерии», я встретился с президентом «Пеньяроля» и объяснил, что это мой шанс, – рассказывал Дарвин в интервью пресс-службе УЕФА. – Он понял меня и отпустил. Я хотел провести последний матч – против «Ривер Плейта», но тренер был против, потому что я уходил. Я понял это, но все-таки пришел на стадион, чтобы поддержать ребят.

Потом, за два или три дня, я собрал вещи. Я был невероятно счастлив, когда видел улыбку мамы в тот момент. А потом в «Альмерии» все пошло хорошо. За вторую часть сезона я забил 13 голов, и меня купила «Бенфика».

Сначала Нуньеса в «Бенфике» не взлюбили фанаты. Пришлось поработать с ментал-коучем и удалить соцсети

Любой трансфер Нуньеса – это рекорд. Вот и для «Бенфики» Дарвин стал самой дорогой покупкой в истории – за него выложили 24 млн евро.

На старте Нуньес играл неровно – 6 матчей без голов, потом хет-трик, в следующей игре – еще один гол, а дальше опять засуха. В середине первого сезона в «Бенфике» серия получилась совсем неприятной – Дарвин не забивал два месяца. Болельщики были недовольны – Нуньеса засыпали оскорблениями и угрозами. Тогда он снова занялся психологией и обратился к ментал-коучу Эвандро Моте. По его совету Дарвин на какое-то время перестал заходить в твиттер и другие приложения.

В апреле 2021-го Дарвин вышел на замену на 82-й минуте в матче чемпионата против «Пасуш де Феррейра» («Бенфика» выиграла 5:0) и забил. После этого разрыдался – так сильно его задевал конфликт с болельщиками.

Но выбраться из череды неприятностей не удавалось: из-за операции на колене он выбыл на три месяца. Из-за этого Дарвин не поехал на Кубок Америки-2021 со сборной Уругвая.

***

Нуньес вернулся на поле в конце августа 2021-го, и это был словно другой футболист: 34 гола и 4 передачи в 41 матче сезона.

В январе 2020-го Дарвин признал, что, играя в Уругвае, не очень бережно заботился о здоровье, но с переездом в Европу все изменилось.

«Мне еще многому предстоит научиться, нужно набираться опыта – я очень молод, – рассуждал Нуньес в феврале 2022-го. – Думаю, я учусь постепенно – и на поле, и вне его. Я учусь быть профессионалом, качественно отдыхать, правильно питаться.

Раньше я не ел рыбу и салаты, потому что они мне не нравились. Но сейчас эти маленькие детали помогают мне становиться лучше.

Я очень доволен собой, потому что просыпаюсь каждое утро с готовностью работать и исправлять ошибки».

Теперь он займется этим в «Ливерпуле».

Фото: eastnews.ru/pressinphoto/Sipa USA/Bagu Blanco, PressFocus/SIPA/Sipa Press Russia; globallookpress.com/Marian Zubrzycki/400mm.pl; Instagram/darwin_n9; lifebogger.com