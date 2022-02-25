«От меня просто так не избавиться». Великая карьера Ирен Вюст – таких рекордов в коньках нет ни у кого

Любовь Курчавова – об одной из героинь Пекина-2022.

Карьера конькобежки Ирен Вюст – подлинное величие. Судите сами:

13 олимпийских медалей: 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых. Столько же у биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена, в зимних видах больше только у лыжницы Марит Бьорген – 15;

5 выигранных Олимпиад подряд – от Турина-2006 до Пекина-2022;

повторение достижения легендарной Лидии Скобликовой – они 6-кратные олимпийские чемпионки;

7 побед на чемпионатах мира в классическом многоборье;

15 побед на чемпионатах мира на отдельных дистанциях.

И еще много-много побед и титулов.

Давайте проводим легендарную чемпионку, которая после Пекина завершает карьеру, и вспомним ее путь к вершине.

Турин-2006: золото на 3000 м, бронза на 1500 м

В Турине от Ирен Вюст не ждали серьезных успехов. 19-летняя конькобежка попала в сборную Нидерландов весной 2005-го и только привыкала ко взрослому спорту.

Однажды Вюст пришла на долгую велосипедную тренировку – изнурительное занятие, где конькобежцы развивают выносливость. Ирен посмотрела на партнеров по команде и пришла в ужас – все принесли большие упаковки с энергетическими гелями, чтобы подкрепиться во время занятия, а у Вюст с собой был лишь один сникерс. «Надо мной все смеялись, – вспоминала спортсменка. – Мне быстро пришлось выучить несколько уроков».

Вюст не жалела себя, и тренер Герард Кемкерс поставил ей ограничение: на последнем сборе перед олимпийским сезоном ей разрешали тренироваться не более получаса в день. «Партнеры шутили, что у Вюст всегда каникулы, – рассказывала Ирен. – Мне хотелось многое доказать, и ради этого я пахала».

Стратегия сработала: на квалификации к Олимпиаде Вюст выиграла 1000, 1500 и 3000 м. «Арена сошла с ума, я сошла с ума. Я вышла на Олимпиаду, и это была сказка».

12 февраля 2006-го сказка стала еще прекраснее – Вюст больше чем на секунду обогнала другую нидерландскую конькобежку Ренате Груневолд на дистанции 3000 м и стала олимпийской чемпионкой в 19 лет. «Проснувшись 13 февраля, я подумала: боже мой, я чувствую себя точно так же, как и позавчера. Почему я придавала победе на Олимпиаде такое большое значение?»

Осознание масштаба ситуации укрепилось по возвращении из Турина в родной городок Гойрле, где живут около 23 тысяч человек. «Мы не могли выйти из поезда, потому что его окружили толпы людей. Я думала, что пройдет какое-то время и я смогу продолжить обычную жизнь, но со мной постоянно кто-то пытался заговорить. Так странно осознавать, что ты больше не можешь спокойно пройтись по улице».

Из-за шума вокруг Вюст не могла сосредоточиться и понять, что вообще случилось. Окончательно к мысли об олимпийском золоте она привыкла лишь летом, когда пересматривала запись победного забега: «Я просто разрыдалась, сидя на диване. Не из-за грусти, а от гордости и радости. И из-за того, что моя жизнь перевернулась с ног на голову».

Ванкувер-2010: золото на 1500 м

После Турина было непросто. На фоне крайне высоких ожиданий Ирен бегала нестабильно. «Тогда она выигрывала забеги, но не понимала, что именно и как она делает», – говорил тренер Кемкерс.

Одна из причин неудач после Турина – перенагрузка на сборах перед сезоном-2007/08. На чемпионате мира по классическому многоборью в 2008-м Ирен оказалась лишь второй.

«После этого турнира все газеты писали: «Вюст провалилась». Мне было очень сложно справиться с этим, – вспоминала Ирен. – Особенно запомнилось, как я пришла в пекарню, и продавец сказал: «Дела идут не очень хорошо, м?»

Вюст получала посылки от болельщиков – прямо домой присылали книги по психологии и письма, в которых давали рекомендации и советовали напитки. «Все это было сделано с самыми благими намерениями. Но тенденция была очевидна: «А, Вюст? Ее время прошло». Было тяжело. Многие считали, что я закончу карьеру».

По оценке Вюст, к олимпийскому сезону она подошла готовой на 75%. Несмотря на неоптимальную форму, она отобралась на три олимпийские дистанции. Но в Канаде вернулись проблемы: 7-е место в забеге на 3000 м и 8-е – на 1000.

«Если она чего-то хочет, то работает до изнеможения, – говорил Петер Колдер, работавший с Вюст в юниорской команде. – Я называю это упорством. Не у многих спортсменов есть такое качество».

В Нидерландах о Вюст словно забыли – вся страна обсуждала победу Марка Тейтера на 1500 м. В это время Ирен сидела одна в олимпийской деревне и думала о последнем шансе – дистанции 1500 м. В этом напряженном состоянии она написала план на гонку и не показала его никому, даже тренеру. «Я была в своем мире. Я как будто находилась в тоннеле и была предельно сконцентрирована».

Сработало – Вюст победила. «От этой золотой медали было очень много эмоций, ведь все уже списали меня со счетов. Это был мой ответ: от меня так просто не избавиться. Я всегда говорю, что на Олимпиаде разницу делает голова. И у меня есть такое качество – в самые важные моменты я очень сильна психологически».

Сочи-2014: 2 золота (3000 м и команда) и 3 серебра (1000, 1500 и 5000 м)

В 2006-м у Вюст еще не было смартфона, и она совсем не знала, что о ней думали в Нидерландах до Олимпиады в Турине и после. Спустя восемь лет Ирен точно понимала, чего от нее ждут, – все благодаря соцсетям. «Все постоянно писали, что я возьму золото. Давление было колоссальным».

В 2013-м в Сочи прошел чемпионат мира на отдельных дистанциях – Вюст взяла два золота и три серебра. Прошел еще сезон, Ирен отобралась на пять олимпийских забегов, и скрывать амбиции уже не было смысла. «Мне нужно было это давление, – вспоминала Вюст. – Момент должен быть особенным, иначе я не смогу показать что-то особенное».

В первом же сочинском забеге что-то особенное получилось: взяла золото на 3000 м и стала первым спортсменом из Нидерландов с тремя олимпийскими победами подряд.

Всего в Сочи Вюст взяла пять медалей и оказалась самым успешным спортсменом Олимпиады-2014.

«Мама говорила мне не забывать получать удовольствие, но в Сочи я была так занята. Я бежала гонку, получала медаль, отдыхала один день, а потом снова бежала гонку. И это продолжалось две недели. К концу Олимпиады я была вымотана. Сейчас я думаю: как, черт побери, мне удалось взять пять медалей? Это просто абсурд».

Пхенчхан-2018: золото на 1500 м и 2 серебра (на 3000 м и в команде)

Вюст ехала за золотом четвертой Олимпиады подряд: «Не могу отрицать, что я сама усиливаю давление на себя».

В 2015-м она основала новую команду, и название получилось говорящим: Team4Gold. Герард Кемкерс, проработавший с Вюст девять лет, стал советником.

Несмотря на статус самой успешной нидерландской спортсменки в истории, Вюст долго искала спонсора для Team4Gold. Несколько месяцев содержала команду на свои деньги: платила зарплату партнерам по команде, закупала экипировку. И в декабре 2015-го спонсор нашелся – автомобильная компания Justlease. «Тогда я наконец-то успокоилась», – говорила Вюст.

Уладив организационные вопросы, Ирен сконцентрировалась на спорте. В конце 2017-го без особых проблем отобралась на четыре олимпийские дистанции. На 3000 м она была близка к достижению цели, но финишировала лишь второй, уступив восемь сотых секунды нидерландской конькобежке Карлейн Ахтеректе.

Через два дня Вюст бежала 1500 м – и победила, опередив японку Михо Такаги на две десятые. В этот день Ирен стала первой спортсменкой, выигравшей золото на четырех Олимпиадах подряд, и самым успешным конькобежцем всех времен.

После серебра в командной гонке Вюст заплакала, так как считала, что это ее последняя Олимпиада. В Пхенчхане она говорила, что не останется в спорте до Пекина: «Мы снова выиграли золото. Ощущение, что круг замкнулся».

Пекин-2022: золото на 1500 м и бронза в командной гонке

Было ясно, что после Пекина Вюст точно уйдет из спорта. «Я уже смирилась с этим и успокоилась. Я в порядке. Желание снова победить на Олимпиаде во мне горит так же ярко, как и раньше. Но теперь это ощущается как бонус: я уже добилась чего-то уникального. Возможно, я наконец-то воспользуюсь маминым советом и буду просто наслаждаться».

И Вюст точно наслаждалась.

В Пекине 35-летняя конькобежка установила новый олимпийский рекорд на дистанции 1500 м – 1.53,28. Опередила все ту же японку Такаги на 0,44 секунды и добилась уникального достижения: взяла олимпийское золото на пяти Играх подряд. Это не удавалось еще никому.

«Думаю, каждый сезон я видела хотя бы одну статью со словами «Вюст пора заканчивать». Я хотела показать миру, что еще не так стара».

Кажется, получилось.

Фото: REUTERS/Tyrone Siu, Evelyn Hockstein; Gettyimages.ru/Vladimir Rys, Jasper Juinen, Quinn Rooney, Dean Mouhtaropoulos