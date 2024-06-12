Италия привезет на Евро футбол будущего. Если успеет выучить

Кто сильнее: Италия-2021 или сегодняшняя?

Три года назад болельщики, которые не смотрели Серию А, называли игроков, которых не видели, слишком слабыми для чемпионата Европы. Сегодня история повторяется. Итальянцев решительно хоронят, сравнивая не только с конкурентами, но и с предшественниками – прежним недооцененным созывом, забравшим трофей.

Разбираемся, кем чемпион защищает титул.

Вратарская линия – лучшая на Евро. Сильнее, чем три года назад

Основным едет тот же Доннарумма, и «тот же» относится к качествам не меньше, чем к имени: Джиджо все так же серо играет ногами и периодически косячит на выходах. Его пробелы никуда не делись. Но и достоинства при нем – один из лучших киперов мира на линии.

Его сменщиком будет Викарио, и здесь очевидный прогресс: на континенте не так много сборных, у которых есть такой запасной. В Италии давно говорят, что он лучше Доннаруммы, причем говорят спецы – бывшие киперы, но расклад вряд ли изменится. Веном останется вторым, хотя подходит Спаллетти больше, чем Джиджо – в первую очередь потому, что превосходит его ногами.

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Третий – Мерет. Три года назад он заслуженно числился вторым, а сегодня не входит и в пятерку лучших. Но тренеры его любят. Его вратарская техника считается образцовой, поэтому ему охотно доверяют – всегда знаешь, чего ждать. Но кипер не слишком яркий.

Центр защиты ослаб в профильных навыках, но прибавил в разносторонности

Чемпионскую пару составили Кьеллини и Бонуччи, а на подхвате был недряхлый Ачерби. Чтобы сравниться с ними, нужно вернуться на 20 лет раньше.

Сейчас железно основной связки нет. Как нет и четкого представления о модуле. Скорее всего, Спаллетти остановится на тройке защитников, но определять старт придется на ходу; выбор усложняется тем, что три лучших варианта – левши.

Два последних сезона избавили от необходимости рекомендовать Алессандро Бастони. 25 лет, 190 сантиметров, плечи шириной с альпийскую цепь и левая, которую поцеловал бог. Левый центральный «Интера». В Италии эту роль называют «рукой», а Сандро – ее олицетворение: король полуфланга в атаке и обороне.

Буонджорно занял нишу, оставленную Кьеллини. Лучший персональщик Италии. Очень слаб в зонном футболе и не всегда надежен в паре, но если нужно выключить форварда из игры, лучше него это сделают всего несколько человек во всем мире. Отличается от большинства персональщиков приматом интеллекта над физикой: атакует мяч, а не торс.

Калафьори одинаково хорош в четверке и тройке, силен в защите и великолепен в атаке – фактически возродил забытую роль либеро и за год отдал пять голевых (у Бонуччи за всю карьеру в Серии А – семь). Если не остановится в росте, превзойдет Лео: так же хорош как квотербек, но перспективнее в обороне (в том числе благодаря скорости).

Манчини – единственный человек на планете, который искренне восхищается Матерацци и при этом не носит его фамилию. Второй спец Италии (следовательно, один из лучших на континенте) по грязным приемчикам.

В этом его превосходит Гатти – 195-сантиметровый бандит с вечно выдвинутой вперед челюстью, который даже обводит иногда так, что соперника приходится откачивать. Но техничный, хотя и нескладный, быстрый и смелый: иногда подводит в защите, но очень опасен при подключениях.

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Дармиан – надежный универсал, который никогда не падает ниже планки.

Бастони – защитник топ-уровня. Буонджорно и Калафьори не хватало только нового вызова, чтобы утвердиться в элите. Остальные слабее, но небезнадежны.

В чисто оборонительных навыках эта линия очевидно просела. Но прибавила в работе с мячом.

Края защиты примерно на том же уровне, но с более выраженными достоинствами

Три года назад Спинаццола взорвал мозг тем, кто не видел его прежде – отыграл на своем уровне, а многие решили, что выдал турнир жизни. Сейчас левого защитника такого уровня нет. Еще более одаренный Удоджи травмировался, а Димарко игрок системы: у него нет талантов, позволяющих божить в одиночку, вне командного качества.

То же касается Ди Лоренцо – он очень умен с мячом, усиливает поставленный командный футбол и классно пробивает автобусы. Как и Димарко, выражает себя через команду, но в этом качестве они одни из лучших в своих ролях.

На подхвате – Андреа Камбьязо и Рауль Белланова (в прошлом поколении были Эмерсон и Флоренци). Белланова мощный и очень скоростной (разгоняется до 36,6 км/ч – самый быстрый в сборной), чрезвычайно опасен 1-в-1, особенно на скорости: на своей позиции – лидер топ-лиг по обводкам. Не мастер вырезать кроссы, но берет количеством.

Камбьязо светлый лучик «Ювентуса», один из лучших латералей сезона и свежий лауреат титула «отказал победителю Лиги чемпионов ради итальянского клуба». Латераль-плеймейкер, реинкарнация Хави на краю обороны: близок к гениальности в ориентировании корпуса под ближайших игроков в треугольнике. Одинаково хорошо чувствует себя на любом фланге, меняет шесть-семь ролей за одну атаку, не помнит, левша или правша.

Полузащита ослабла. И Спаллетти не знает, кому довериться

Три года назад итальянцы привезли одну из лучших средних линий на континенте. Сейчас похуже. Тонали борется с демонами, Верратти закончил, Жоржиньо сдал. Локателли вообще не приехал: Спаллетти не понравилось, во что его превратили в «Ювентусе».

В этом созыве всего один полузащитник топ-уровня, которого невозможно оспорить. Барелла умеет все и никогда не останавливается: кажется, что перерыв для него – пит-стоп, где ноги меняют на свежие.

Фраттези – игрок выдающейся взрывной мощности и уникального чувства гола. Не ведитесь на статус запасного в «Интере»: Давиде слишком ограничен тактически, чтобы с ходу влиться в настолько сложный футбол. Но даже из запаса он набил удивительные цифры: 8+7 за 1555 минут, одно результативное действие каждые 100 минут. В своей роли (полузащитник-диверсант) он один из лучших в мире – но роль очень уж узкая.

Фраттези – это Кьеза среди полузащитников

Лоренцо Пеллегрини топ, когда в форме и настроении, но слишком непостоянен, чтобы навешивать ярлык без оговорок. Классно владеет обеими ногами, великолепно видит поле, разрезает защиту, как будто перед ним пицца.

Пеллегрини – король ассистов, который возрождает роль плеймейкера под нападающим

Кристанте вы знаете – надежный ремесленник, человек-падоин. Как и Дармиан.

Фаджоли и Фолоруншо, шокировавшие многих – игроки с уникальными характеристиками. Фаджоли единственный итальянец, способный удержать мяч в тесном пространстве и выйти из-под давления. Фолоруншо добавляет игре маскулинности. Он универсален, атлетичен, бьет бронебойными и – как и Барелла, – никогда не останавливается.

Фаджоли чуть не закончил из-за проблем с сердцем, а в 21 год спас сезон «Юве»

(Интересно, кто удивляет больше: недавний строитель Гатти или Фолоруншо, только в этом году дебютировавший в Серии А?)

В целом – могло быть лучше, но эту полузащиту недооценивают так же, как недооценивали предшественников. Потенциал у нее очень высокий. Хуже всего, что Спаллетти не знает, кому довериться; не знает даже, в какую модель втиснуть – двойку, тройку, квадрат (3-4-2-1). Неопределенность помешала полузащите сыграться. И мешает оценке.

Фланги атаки просели страшнее всего

Чемпионская сборная блистала идеальными крыльями, умно развернутыми в 4-3-3. Единственным их недостатком было чувство сожаления, которое просыпалось каждый раз, когда в составе мелькали фамилии Берарди и Бернардески.

Сейчас все настолько плохо, что высоких флангов может не быть вовсе. Берарди сломался. Инсинье и Бернардески преподают футбол за океаном.

Остался Кьеза, но им не закрыть оба края. Велика вероятность, что Спаллетти остановится на 3-4-2-1 и 3-5-2.

На подхвате – Дзакканьи и Эль-Шаарави. Лациале классный дриблер, но не факт, что набрал форму после травм. Фараон нужен, чтобы в составе всегда было о ком сожалеть; моментами блистает чистотой дарования, напоминающей, каким светлым казалось его будущее 10 лет назад, но чаще посредствен. Зато очень умен и освоил игру латералем – в коротких турнирах такая универсальность полезна.

Нападение сильнее, чем раньше – пусть не по именам

Итальянцы снова привезли Распадори и двух девяток – только не Иммобиле и Белотти, а Скамакку и Ретеги. По именам звучит не особенно устрашающе. На деле лучшие девятки страны выпадали из футбола Манчини и не внесли большого вклада в победу. Сегодняшний набор ближе требованиям тренера – это плюс.

Кроме того, Скамакка – один из самых талантливых нападающих поколения. В его даровании почти нет недостатков, и если он не помешает себе сам, с чем успешно справляется всю карьеру, об Иммобиле никто не вспомнит. Тем более что в сборной и вспоминать особо не о чем.

Скамакка трюкач ростом 196 см, которого разозлил Спал

Ретеги хорош спиной к воротам и загадочно результативен именно в сборной. Распадори к лицу место свободного форварда, но если нужна девятка, способная спрятаться от защитников и выиграть миг в толкотне перед вратарской, он справится лучше многих. Форвард-плеймейкер, омоложенный Ди Натале с перекачанными квадрицепсами: техничный, подвижный, двуногий.

Итальянское нападение недооценивают. Оно не лучшее на турнире, но одно из; многое зависит от того, в каком настроении проснется Скамакка в день матча.

Спаллетти продвигает ту же идею, которая сделала «Наполи» чемпионом. Пока очень сыро

Два месяца назад Спаллетти сказал, что относит себя к реляционной школе – новой тактической вселенной, которая инвертировала традиционные системные принципы. Обычно структура создает связи между игроками. А здесь связи между игроками создают структуру – случайную, непостоянную, неуловимую.

Но Спаллетти всегда по-своему глядит на игру, и если его все-таки причислять к реляционизму, то к особенной ветви. В реляционном футболе функции и связи между игроками определяются положением относительно мяча: движение задает контуры структуре, а так как мяч движется постоянно, контуры и функционал быстро меняются.

У Спаллетти правила занятия и атаки пространства диктуются не отношением к мячу, а расположением соперника. В этом его уникальность. Позиции, которые занимает команда вообще и каждый в отдельности, в первую очередь обусловлены чужой оборонительной структурой и зонами, которые она оставляет.

В «Наполи» этот футбол принес титул. В сборной времени было меньше, и Лучано сам усложнил задачу, постоянно тасуя состав; неопределенность помешала проработать игру. Кажется, у него до сих пор нет четкого представления, на какой модуль и игроков положиться. Поэтому итальянцы играют проблесками.

Идейно сборная богаче той, что выиграла Евро. Но очень сырая. Манчини реализовал свое видение на все сто, точно представлял, кто и зачем ему нужен – и этого сейчас не хватает больше, чем Кьеллини или Верратти.

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ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ АНДРЕЯ КЛЕЩЕНКА

Итальянские тренеры снова лучшие в мире. Почему?

Фото: Gettyimages.ru /Gabriele Maltinti, Claudio Villa