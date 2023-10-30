«Кипиани на Западе был бы суперзвездой». До Хвичи трое грузин разом были в списке «Золотого мяча»

Шенгелия, Чивадзе и Кипиани.

Хвича Кварацхелия – первый за 42 года грузин в списках «Золотого мяча».

Предыдущий раз кавказцы претендовали на приз в 1981-м. Тогда «Динамо» взяло Кубок кубков, попутно очаровав Европу и перепугав соперников – к концу турнира против тбилисцев скорее дрались, чем играли. Накануне финала Сесар Луис Менотти, чемпион мира и учитель Гвардиолы, назвал грузин одной из лучших команд Европы.

В конце года сразу трое попали в претенденты на «Золотой мяч». Шенгелия стал седьмым, Чивадзе восьмым, Кипиани поделил 11-е место.

Чивадзе был одним из лучших либеро планеты. В Англии его прозвали Профессором

Чивадзе в 81-м – 26 лет, генеральские усы над синей футболкой и повязка, занижающая важность и ранг. Современники называли его умнейшим центрбеком Союза. Чивадзе брал техническим и тактическим превосходством – читал игру, чтобы на миг опережать нападающего.

Интеллект лег в основу динамовской игры без мяча. Фактически Чивадзе играл либеро. Формально тбилисцы прятали свободную роль в ровной линии, сочетая плюшки классической персональной игры и модного зонного прессинга, а зависела сложная модель от правильной интерпретации эпизодов. Капитан был безукоризненным. Похожую роль он играл в сборной рядом с Сергеем Боровским – тоже великолепно.

«Тактика того «Динамо» – самый что ни на есть современный футбол. Чивадзе, по сути, не играл либеро, защита действовала в линию, – вспоминал в «Спорт-Экспрессе» сын главного тренера Нодар Ахалкаци. – Тбилисская игра с «Фейеноордом» – для меня самая лучшая. Это пособие по игре в футбол. С высоким прессингом, контрпрессингом – когда теряли мяч у чужой штрафной, сразу шли в отбор крайними и даже центральными защитниками. Чивадзе с партнерами выходили вперед на 60 метров».

Бонусом – обычные преимущества великих либеро. Техника, пас и тонкое понимание, когда подняться и прибить закрывшегося соперника.

Кубок кубков по-настоящему начался для тбилисцев с весны: первые стадии они прошли с общим счетом 7:0. В четвертьфинале ждал «Вест Хэм». Первые полтайма лондонского матча мяч провисел в воздухе, но Чивадзе прекратил соревнование по отборам: забрал мяч наверху в своей штрафной, протащил через полполя и впечатал в девятку. Английские медиа назвали его Профессором.

Восьмое место в рейтинге «Золотого мяча» – не разовая вспышка в пиковый год. Чивадзе входил в пятерку лучших либеро поколения. Кубок кубков приподнял занавес, показав его мастерство остальному миру.

Шенгелия рано сдал, но до 25 лет бил рекорды. Его футбол – чутье и движение

Олег Блохин единственным в советской истории перемахнул планку в 300 голов – добрался до 339. В 81-м казалось, что Шенгелия не отстанет.

Рамаз – не маг, не спринтер, даже не таран. Маленький, энергичный, почти неуловимый. Человек, который сделал профессией игру в прятки. Нападающий, которого кормят ноги. Апгрейд Чиро Иммобиле в декорациях прошлого века.

Он не влюблял, но и не должен был. Удар с обеих ног, мягкая техника, прыгучесть, все богатство талантов подчинялось одной цели – голам. Если Рамаза перекрывали внизу, он забирал верх. Если переигрывали вверху, промышлял отскоками. Чутье (точнее – неосознаваемый мгновенный анализ каждого игрового действия) давало преимущество перед любым защитником. Если бы в центре штрафной поставили стул, Шенгелия сел бы на него первым.

Шенгелия забил 35 мячей за календарный 1981-й. И сейчас это великолепные цифры. Тогда – выдающиеся. Единицы колотили на его уровне. Рамаз стал вторым бомбардиром победного Кубка кубков, через год – все-таки лучшим (динамовцы вылетели в полуфинале) и реально претендовал на статус одного из самых опасных форвардов континента. В 25 лет он накопил 147 голов. Даже Блохин в этом возрасте забил меньше.

Но украинец колотил еще десять лет, а грузин выгорел от сумасшедшего графика. Мяч вызывал у него отвращение.

«Я уже не тот был. Выжат как лимон, – вспоминал Шенгелия в интервью «СЭ». – У меня, видимо, судьбой был заложен запас в большом футболе на шесть лет – и весь он к 1983-му вышел. Я уже знал, что не смогу вернуться на тот уровень, на котором раньше играл. Я ведь не Блохин, скорости особенной не было, все брал за счет функциональной готовности. Защитник просто уставал за мной бегать».

Кипиани был гением. Как минимум

Представьте, что скауту доступен любой игрок всех времен. Если он читер, возьмет Пеле – футболиста, который прокачал все осязаемые характеристики до максимума. Если любит поэзию, позовет Роберто Баджо. Но если ему нужна гармония, если он ищет человека-оркестра, который организует игру от ворот до ворот и сделает все, причем в нужный момент, одним из немногих вариантов останется Давид Кипиани.

Платини писал о себе: «Я король последнего паса, и все благодаря своему видению игры. Я объединил скорость исполнения с легкостью обработки мяча. Темп игры растет, поэтому в будущем лучшими станут те, кто сможет быстро обрабатывать мяч и при этом держать голову поднятой, чтобы видеть партнеров по команде».

Давид дошел до этого еще раньше. В 74-м он поехал в Ужгород, словил слабый заграничный сигнал и посмотрел чемпионат мира – тот самый, где голландцы презентовали тотальный футбол. Кройфф покорил его. 23-летний форвард вернулся в Тбилиси и отказался стеречь навесы в центре штрафной. Он стал десяткой. И отныне забирал воздух только по необходимости – берег голову, которая генерировала всю фазу владения.

Так появился главный свободный художник в советской истории.

Как и все десятки, Кипиани существовал вне модели и появлялся где хочет. Но сам стал уникальным даже для роли, ставшей футбольным эквивалентом демиурга. Большинство творцов были сгустком чистого класса без примеси атлетизма. 184-сантиметровый грузин съедал 30 метров за 3,9 секунды и расталкивал британских опорников силовой эры. Против него не было рабочих приемов. Ветеран El Pais Ладислао Монино характеризовал его «предшественником холодной элегантности Зизу». Яшин называл величайшей фигурой в советском футболе.

Но больше всего завораживала техника.

Третий гол с «Вест Хэмом» начался с радуги Кипиани, четвертый – с длинного паса: Давид задолго до Пирло и Бекхэма придал элегантность банальным забросам. Самые сложные обработки были для него рутиной. Каждая встреча с мячом превращалась в искусство. Болельщики забивали трибуны не из-за управления ритмом, не из-за доминирования в центре, а потому, что никогда такого не видели. Кипиани работал с мячом так, будто играл в перчатках вместо бутс. Даже Зико завидовал.

«Мы играли с «Фламенго» и сделали ничью – 3:3, – цитирует Давида книга «Футбол, который мы потеряли. Непродажные звезды эпохи СССР». – Я играл против знаменитого Зико и, скажу без ложной скромности, так его «раздел», что он после матча даже майками со мной меняться не захотел. А стадион стоя аплодировал нам».

Его 81-й – это титул второго ассистента Кубка кубков и серьезная травма, укравшая вторую половину календарного года. Не будь ее, он наверняка финишировал бы как минимум в пятерке. В Европе его обожали. World Soccer писал: «Если бы Кипиани играл на Западе, был бы настоящей суперзвездой».

Восхищение было небеспричинным. Кипиани превосходил каждого, с кем встречался в прямой дуэли – не только Зико. В полуфинале против «Фейеноорда» он устроил такое шоу, что голландцы разработали сложный план побега из Союза. Давиду давали 2,5 млн долларов. Он стал бы самым дорогим игроком мира.

Давид отказался и через год закончил карьеру – из-за истории, которая началась задолго до «Золотого мяча» и закончилась после, а сводится одновременно к несовместимости с моделью и личной неприязни Лобановского: украинец не взял его на чемпионат мира. За месяц до его ухода французский Mondial опросил ведущих журналистов из восьми стран, от Бразилии до Алжира, и назвал лучших игроков планеты безотносительно титулов. Кипиани поставили вторым после Марадоны.

11-е место в списке «Золотого мяча» в одном сезоне даже близко не отражает его дарования. С 1977-го Кипиани органично смотрелся бы победителем в любой год. Не хватило трофейной мишуры, которая придала бы яркости несомненному величию.

Фото: IMAGO/Tamuna Kulumbegashvili/Global Look Press; РИА Новости/Виталий Карпов, В. Соколов, Юрий Сомов