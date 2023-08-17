17 комментариев

Один из праотцов прессинга в Италии.

Удивительно, как время скрывает истинную величину вещей. 19 августа умер 86-летний Карло Маццоне, и за пределами Италии его особо не вспомнили – старт Серии А привлек больше внимания. Хотя несколько десятилетий назад казалось, что лигу закроют с его уходом. Карло отработал 792 матча за 28 сезонов – рекорд среди тренеров.

Почти все прошли вне больших клубов. Маццоне олицетворял итальянское стремление к децентрализации, бунту провинций против денег и власти. Маленькие команды казались ему более человечными. Когда тренера спросили о впечатлениях от первого римского дерби, он ответил: «Те, кто пережил «Асколи» – «Самбенедеттезе», изведали все в плане эмоционального напряжения».

Впрочем, побег из топов не помешал Карло повлиять на футбол.

Маццоне доверял интуиции и бесподобно раскрывал игроков. Ему обязаны Антоньони, Тотти и Пирло

Истории больших тренеров обычно сводятся к пути от одного незабываемого проекта к другому. Отличие Маццоне в том, что его творениями были игроки, а не команды.

Карло начал карьеру почти случайно – в конце 60-х сменил расслабленную работу в молодежке на место главного в тонувшем от постоянных отставок «Асколи». Клуб играл в Серии С. Шесть лет спустя Маццоне вывел его в Серию А, и пусть дебют вышел не слишком успешным, молодой тренер зацепился за топ-уровень. В 1975-м он принял «Фиорентину».

Именно тогда Италия узнала о появлении выдающегося эмпата и психолога. Тренер знакомился со всеми в клубе, от футболистов до китмэнов, изучал характеры и после препарировал их: развивал сильные стороны и лечил слабости. В этом заключался метод Маццоне: он работал с людьми, а не системами.

Его первым шедевром стал Джанкарло Антоньони. Великому флорентийцу тогда был всего 21 год, он еще не стал творцом, который «играет, глядя на звезды», а был чрезмерно одаренным и насколько же нестабильным подмастерьем. Ему не хватало смелости. Ярлык молодого Риверы давил на него.

Как-то вечером Маццоне озадачил капитана Пеллегрини странным вопросом:

– Сколько людей ты приведешь на стадион в воскресенье?

– Пару друзей.

– Антоньони приведет 30 тысяч. Поэтому теперь он капитан.

Само собой, посещаемость не особенно волновала Маццоне. Его заботил Джанкарло. Тренер видел, как юноше неуютно со звучными прозвищами и громкой славой, и столкнул два его качества – скромность с ответственностью. Это сработало. С повязкой на рукаве Антоньони не оглядывался на ярлыки. В том же сезоне он пробился в основу сборной и стал одним из лучших в Серии А.

«Маццоне не такой, как все. Он воспитывал меня, развивал технику и тактику, – вспоминал Антоньони. – За пределами поля он был для всех как отец. Он понимал людей, оставлял в покое, когда следовало, и разрешал делать то, в чем они хороши. Футболистам с определенными навыками он давал полную свободу. Не знаю, что побудило его сделать меня капитаном – видимо, разглядел во мне что-то вопреки возрасту».

Тогда же Маццоне поднял из примаверы 19-летнего вратаря Джованни Галли – самого молодого в истории клуба. Несколько лет спустя они с Антоньони выиграли чемпионат мира.

К тому моменту Карло уже не работал в «Фиорентине». В конце 70-х он принял «Катандзаро» с карманным вингером Массимо Паланкой – Кройффом для бедных. Его левую называли одной из лучших в Европе, но ничего больше у крайка не было, и большие клубы на него не велись. Почти всю карьеру он провел в низших лигах.

Но сезон-1978/79 он отыграл так, что едва не пробился в сборную – набил 18 голов в Серии А и Кубке Италии. Маццоне разрешил удары из любого положения, и непредсказуемые крученые заставили итальянских вратарей ненавидеть работу. Массимо до сих пор принадлежит рекорд страны по голам прямыми ударами с угловых – 13.

Пятнадцать лет спустя Маццоне попал во второй и последний большой клуб в карьере – возглавил родную «Рому» в 1993-м. В первом сезоне римляне пришли седьмыми. Летом владелец Франко Сенси подошел к тренеру: «Карло, есть шанс заманить Литманена».

В том сезоне 23-летний финн забил 26 голов в Эредивизи и закрепился в ранге одного из лучших вторых форвардов континента. О нем мечтали все тренеры от Глазго до Мюнхена. Кроме Маццоне. Он верил в своих: «Зачем выбрасывать деньги на Литманена? У нас есть малыш намного лучше».

Он говорил о 17-летнем Тотти. С доверия тренера начался путь в четверть века, после которого никто и никогда не подумал бы поставить Литманена – каким бы великим он ни был, – на один уровень с Ческо. Карло продвинул несовершеннолетнего гения в старт и защищал от давления, занижая ожидания. И спасал, даже уйдя из «Ромы»: зимой 98-го Сенси едва не продал Тотти в «Сампдорию» – Маццоне позвонил с Сардинии и матерился в трубку до тех пор, пока президент не передумал.

«Ческо не просто великий игрок, он еще и великолепный человек, – рассказывал Маццоне. – Он заслужил все, чего достиг. Следить за его игрой со скамейки было огромной привилегией. Я сразу понял, что вижу гения, но скрывал это и никогда не выказывал восхищения публично. Рим – сложный город; помалкивая, я защищал Тотти».

Зимой 2001-го Карло познакомился с 21-летним Пирло – «Брешия» арендовала его у «Интера». В то время Андреа больше напоминал Рафаэля, чем Чака Норриса, считался будущей суперзвездой и все равно не находил места в больших командах. Итальянская школа вырастила его десяткой как раз тогда, когда топ-клубы от них отказались. Под нападающими от него не было проку – не хватало нацеленности и скорости.

Маццоне передвинул Пирло на 30 метров ниже и начал эру полноценных плеймейкеров перед защитой (то есть возродил роль, забытую за время доминирования десяток): «Я смотрел на него на тренировке и понял, что ниже его техника раскроется по-настоящему. Место перед защитой было создано для него. Он стал лучшим плеймейкером в мире вместо того, чтобы стать заурядным атакующим полузащитником. Но это не моя заслуга. Рано или поздно Андреа все равно б сменил роль. Уже тогда он управлял игрой».

«Я сразу почувствовал, как сильно он верит в меня, – поражался Пирло. – А потом Карло показал мне новую позицию – перед защитой. Этот день стал поворотным в моей карьере. Идея мне сразу понравилась, в том числе потому, что тренер ярко описал ее плюсы. С той минуты я всегда был в центре игры, постоянно касался мяча и тащился от этого. Так появилась искра совершенно нового способы игры».

Пирло стал последним титаном, выращенным Маццоне. Но были десятки фигур поменьше, вроде Антонио Конте и Кристиана Дзаккардо. К тому же Карлетто находил подход не только к молодежи. В его командах последние мощные сезоны провели старевшие Наката, Синьори и Пеп. Он же спас концовку заплетавшейся карьеры Баджо – забрал из топ-клубов и вернул свободу в маленькой «Брешии».

Роби настолько ценил это, что включил в контракт пункт об автоматическом расторжении при смене тренера. Позднее он назвал Маццоне «искренним человечищем в мире подхалимов и приспособленцев».

Маццоне был учителем Гвардиолы и Конте. Он предвосхитил зонный прессинг и строительство от защиты

В мае 2009-го на уединенной вилле Маццоне раздался громкий звонок. Он нехотя поднял трубку:

– Мистер, это Пеп.

– А я Гарибальди.

Но это и правда был Пеп. Он позвонил, чтобы пригласить Карлетто на финал Лиги чемпионов. Маццоне не поверил, что кто-то подумал о полузабытом пенсионере за четыре дня до важнейшего матча едва стартовавшей карьеры, но Гвардиола никогда не уставал благодарить. Он считал итальянца одним из учителей.

«Гвардиола безумно серьезный парень. Даже слишком, – рассказывал Маццоне. – Как-то в «Брешии» я заметил, что он всегда молчит. Я сразу спросил: «Пеп, не хочешь заткнуться?» Он удивился, мол, ничего не говорил. «Верно, я так шучу, – ответил я. – Но почему ты такой тихий? У тебя разве нет замечаний?» Тогда он рассказал, что молчит, потому что учится».

Другим выдающимся наследником стал Антонио Конте. Маццоне был одним из его первых тренеров и вечным примером отношения к делу. Если б они не встретились, Конте могла бы и не понадобиться пересадка волос – именно у Карлетто он научился переживать каждый проигранный эпизод так, словно рухнул весь мир.

«Маццоне был не просто тренером – он был всем отцом, – объяснял Конте. – Этот крупный мужик с римским диалектом всегда говорил прямо, вызывая уважение и страх у молодежи. Он знал, как чередовать кнут и пряник, бесподобно мотивировал, учил никого не бояться.

О нем часто рассказывают анекдоты, но уверяю, до и после игры нам было не до шуток. В раздевалке никто не улыбался – мы готовились к бою. Маццоне не здоровался с соперниками. Помню, одноклубник по «Лечче» обнял соперника в подтрибунке, и мы тут же услышали окрик: «Может, ты его еще и поцелуешь?» Если мы косячили, нас ждали проблемы».

Концепция Маццоне выражалась в нескольких ключевых компонентах:

1. Гармония важнее догм. Команда развивается с исполнителями, и потому каждый делает то, что умеет – даже если его качества не вписываются в модель.

Был такой левый защитник, Амедео Карбони. В 1994-м он играл у Маццоне в «Роме» и однажды весь матч подключался к атаке, раскрывая фланг. Его навесы улетали к противоположному угловому флажку. В конце концов тренер не выдержал.

– Амедео!

– А?

– Сколько матчей ты сыграл в Серии А?

– 350.

– А сколько забил?

Карбони помнил их все:

– Четыре, мистер.

– Тогда будь добр, объясни, какого ### ты еще не вернулся в защиту!

Этот принцип позаимствовал Пеп. Неважно, где футболисты играли прежде и как их видят другие. Важны характеристики. Если нужно, центрбек поведет игру из опорной зоны, а его коллеги закроют края, чтобы обезопасить от навесов на дальние.

2. Строительство атак от защиты. Во времена, когда итальянский футбол почти целиком сводился к поиску десятки и длинным забросам на мощного форварда, короткие вертикальные розыгрыши Маццоне выглядели экзотикой. Они с Менотти и Кройффом были предвестниками революции Пепа.

«В то время тренер, который стремился к владению и начинал атаки от обороны, был диковинкой, – анализировал Пирло. – Но мы играли так, даже когда уступали в классе. Маццоне заряжал желанием навязать свой стиль и доминировать в игре. К тому же он глубоко разбирался в футболе и уже во вторник мог рассказать, что предпримет соперник в воскресном матче».

Карло выстраивал команду в три защитника, выманивал соперника и разбивал каждую линию вертикальным пасом. Игроки не расставались с мячом, пока на них не выдвигался оппонент. Сарри развил этот принцип в полноценную провокацию прессинга.

«Без Маццоне не было бы Венгера», – отмечал бывший тренер сборной Кот-д’Ивуара и еще один его ученик Франсуа Зауи.

3. Идеи компенсируют разницу в классе. Маццоне выражал это фразой: «Техника – хлеб богатых, тактика – хлеб бедных». И всегда играл от себя, а не соперника. Защитник «Ромы» Луиджи Гардзия подчеркивал: «Он постоянно учился, освежал знания, готовился. Когда мы выходили на поле, каждый знал, что делать».

4. Зонный прессинг. Джованни Галли говорил, что Карло опередил время и предвосхитил появление зонной игры.

В более широком смысле Маццоне был одним из праотцов прессинга в итальянском футболе. Его команды вступали в отбор сразу после потери, но мгновенный высокий возврат не был регулярным – игроки ориентировались по ситуации. Систематическое давление начиналось со средней линии и преследовало одну цель: вынудить соперника на неподготовленный заброс.

Это описание звучит так, словно читаешь о Конте (впрочем, агрессию Маццоне позаимствовал и Пеп), но между ними была одна разница. Карло не приветствовал нарушения, сбивающие темп: «Тактический фол – родственник симуляции».

5. Игра в три защитника.

Схему в три защитника изобрел Карлос Билардо в середине 80-х, но Маццоне первым адаптировал ее к европейским условиям. Итальянец считал, что она идеальна для розыгрышей от обороны – в эпоху подавляющего преобладания схем с двумя нападающими дополнительный защитник упрощал владение. Сейчас к этому пришла половина Серии А.

Кстати, именно из-за Маццоне модуль называется 3-5-2. Раньше его считали оборонительным. Журналисты говорили, что он играет в 5 защитников, и однажды Карло не выдержал: «Не 5-3-2, а 3-5-2. Латерали действуют на высоте полузащитников».

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Маццоне не был ни мечтателем, ни революционером, и его грубый реализм повлиял на восприятие – даже в годы активной карьеры его не относили к тренерам-интеллектуалам. Он так и ушел недооцененным новатором, повлиявшим на современный футбол больше многих титулованных тренеров. В среде, которая чтит авангард, его забвение преступно.

Обыграв «Ньюкасл», Гвардиола сказал: «Посвящаю победу итальянскому футболу и моему учителю Карло Маццоне. Горжусь, что он был моим тренером».

В каком-то смысле он тренировал весь современный итальянский футбол.

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Фото: Gettyimages.ru/Grazia Neri, Shaun Botterill/Allsport; instagram.com/francescototti; facebook.com/RobertoBaggio; commons.wikimedia.org/Splash News, Alessandro Aliberti