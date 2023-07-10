От редакции: умер Луис Суарес Мирамонтес, обладателю «Золотого мяча»-1960 было 88 лет. Мы поднимаем текст, посвященный легендарному футболисту. Впервые материал опубликован в 2021 году.

Три года назад весь мир сокрушался, что Иньеста и Хави так и не выиграли «Золотой мяч». Модрич поставил их в центр победной речи, эксперты отмечали, что триумф Луки был бы невозможен без великих испанцев, а мадридская AS назвала его компенсацией всем полузащитникам мира за 2010-й. Главный редактор France Football публично извинился перед Иньестой.

Хави и Пирло научили мир ценить глубинных плеймейкеров. Андрес сделал рутину волшебной. Но что если был полузащитник, сочетавший контроль Иньесты с влиянием Хави и нацеленностью, которой не хватало обоим?

Кажется невероятным, но послушайте Хусто Техаду – форварда «Барсы» 50-х: «Настаиваю, что Луис Суарес – лучший игрок в испанской истории, выше Иньесты и Хави. Он был самым совершенным. Луис не только играл как ангел, он определял матчи и забивал голы. Иньеста великолепен, но у него есть недостаток – он не забивает».

В 1960-м Луис Суарес стал первым и до сих пор остается единственным глубинным плеймейкером, выигравшим «Золотой мяч». Но даже он остался недооцененным – ведь заслужил как минимум еще одну победу.

Суарес начинал как нестабильный форвард, пока не нашел своего тренера. Он выиграл «Золотой мяч» в «Барсе» раньше, чем вышел на пик

Микроконтроль, быстрый и точный пас, защита владения – Суарес воплощал каталонский стиль задолго до его появления, но сформировался поодаль от академий. Луис вырос на берегу Атлантики и все детство гонял самодельный тряпичный мяч. Шторм доставлял больше проблем, чем защитники. Каждый порыв ветра сметал тряпки на несколько метров, и Суарес усвоил: хочешь дойти до ворот, привяжи мяч к ногам.

Так появился элегантный дриблинг и резкие длинные передачи – такой же символ эпохи, чем лонгболы Пирло полвека спустя. Но Суарес не был типичным распасовщиком 60-х. Привычка пережидать, пока уляжется встречный ветер, научила его дорожить владением и перезапускать атаку. Это качество он принес в большой футбол. Во времена, когда контроль ничего не значил, его стиль стал прорывом. При этом Луис отдавал назад только в крайних случаях, на грани потери, а чаще ловил соперника на финт и врывался в пространство – помогали скорость и техника.

В 1953-м 17-летний Суарес перешел из «Депора» в «Барсу» и надолго пропал. В то время в европейском футболе доминировали две схемы – британская Система (3-2-2-3) и апеннинский Метод (2-3-2-3). Обе строили игру через инсайдов. Два полуфланговых форварда опускались вниз, подхватывали мяч между линиями и создавали моменты.

Суарес выглядел слишком эффектно, чтобы играть чернорабочего в центре полузащиты, и потому из него сделали инсайда. В следующие пять лет Луисито играл через раз и блистал урывками. Ни один тренер не видел его в старте. Его качества не соответствовали принципам тогдашней игры.

Все изменилось в 1958-м, когда «Барсу» возглавил Эленио Эррера – фанат нового многоэтажного катеначчо. Суарес стал центром игры.

«Первое, что сказали Сандро Пуппо, Ференц Платко и Доменек Балманья, придя тренировать «Барсу»: «Суарес в запасе», – вспоминал Хусто Техада в интервью Panenka. – Все говорили, что он отличный игрок, которому чего-то не хватает. Он даже не попал в старт в день открытия «Камп Ноу». А потом пришел Эррера. Клубные боссы предупредили его: «В этой команде есть только один игрок, от которого можно избавиться – Луис Суарес». После первой же тренировки Эленио сказал: «Ради Суареса я усажу на скамейку любого». Он понял, что добыл бриллиант».

Эррера перевел Луиса в полузащиту – и это сработало. Суарес задал каталонским контратакам нужный ритм и скорость, связал оборону и нападение и захватил власть в середине поля. «Барса» превратилась в лучшую команду страны. В первом же сезона она сделала золотой дубль, во втором подтвердила чемпионский титул. Дважды подряд клуб побеждал в Кубке Ярмарок – далеком предке Лиги Европы.

«Среди множества важных деталей Суарес был самой важной», – объяснял феномен непобедимой команды Эленио Эррера. Полузащитник забил 34 гола за два сезона. На третий год «Барса» стартовала в Кубке чемпионов и осенью 1960-го выбила «Реал» – команду, выигравшую все пять предыдущих турниров. Суарес забил два гола из четырех и в конце года получил «Золотой мяч».

Ему было 25, карьера только разгонялась. Следующие несколько лет он только прибавлял – но больше не побеждал.

Суарес ушел из «Барсы» из-за неадекватности фанов и стал иконой лучшей эпохи «Интера». Он заслужил еще один «ЗМ» – в ситуации, аналогичной сегодняшнему Жоржиньо

«Интер» 60-х вошел в историю под названием Grande – великий. Миланцы дважды подряд выиграли Кубок чемпионов, трижды забирали скудетто, дважды сносили соперников в Межконтинентальном кубке. В середине десятилетия они были без вариантов сильнейшей командой мира. В 1965-м клубу не хватило одного гола в Кубке Италии, чтобы взять требл.

Главным творцом великой эпохи справедливо считается Эленио Эррера – создатель узнаваемого сквозного футбола с проходом поля в три передачи. Он создал игру, которую все боялись. Но великим «Интер» стал на год позже его прихода – в 1961-м, когда прилетел Суарес.

К тому моменту его жизнь в Каталонии стала невыносимой. Тактическая революция Эрреры в 1958-м стоила места в старте Ладислао Кубале – живой легенде и местному божеству. Каталонцы обвинили во всем Суареса. Он забивал, а его освистывали. Тащил «Барсу» и слышал с трибун оскорбления. Становился лучшим в мире, но читал в прессе только критику.

«Не понимаю, почему болельщики освистывали меня, – вспоминал Суарес в открытом письме сайту «Барсы». – Между мной и Кубалой предполагали соперничество, которого не было. Мы всегда хорошо ладили. Я вообще играл в полузащите, не на его позиции. Я восхищался им и не понимал, почему фанаты свистели и натравливали нас друг на друга. Болельщики могли бы радоваться, что я переживаю из-за спада Кубалы, но вместо этого выступили против меня».

Три года ненависти утомили Суареса – и когда «Интер» сделал предложение, он сразу принял его. «Это было непростое решение, – рассказывал футболист. – Свист толпы вынудил перейти в «Интер». Ушел бы я, не будь у меня проблем с болельщиками? Не знаю, вряд ли. Итальянский чемпионат был сильнее испанского. «Интер» заплатил за меня 25 миллионов песет, огромные деньги! И все равно думаю, что я бы остался и провел карьеру в «Барсе».

Суарес стал самым дорогим игроком мира – его трансфер обошелся в 425 тысяч долларов. Чтобы уговорить «Барселону», Анджело Моратти лично прилетел в Каталонию. «Спустя неделю сложных переговоров Суарес оставался игроком «Барсы», – описывал ветеран il Giornale Клаудио Де Карли, близкий к семье Моратти. – Но Моратти способен был перевернуть любую ситуацию. Он обращал внимание на мельчайшие детали, и его привлек новый «Камп Ноу». Моратти прилетел в Барселону перед игрой с «Реалом» и сказал президенту клуба: «Прекрасный стадион, жаль только, что столько болельщиков ушло без билета. Будь он побольше, вы получили бы огромный доход». Босс «Барсы» ответил, что на расширение нужны 250 миллионов лир. «Вот они», – ответил Моратти и положил на ступеньки стопку песет. Это были деньги за Суареса».

В Италии Луис заиграл как никогда прежде. «Интер» закрывался в защите, отбирал мяч и находил испанца, а тот мгновенно запускал в спринтерские забеги Жаира или Маццолу. Если нападающие не справлялись, он решал сам: нанизывал по трое и выводил партнера на пустой угол. Одноклубник Хоакин Пейро называл его лучшим распасовщиком всех времен. Современники говорили, что через ноги Суареса проходил каждый второй гол «Интера».

«В то время техничные футболисты были немного медлительными, но Суарес и думал, и бегал быстро, – рассказывал форвард «Интера» Сандро Маццола. – Я многому у него научился. Он тренировался по понедельникам и говорил, что благодаря этому во вторник готов на 30% лучше. От него же я узнал о важности правильного питания. Луисито всегда носил сумку с продуктами и вином».

Суареса любили так сильно, что подражали даже его суевериям. Испанец верил, что забьет, если прольет вино во время ужина – и половина Милана каждую субботу портила скатерти, пытаясь ему помочь. Забивал он далеко не каждую неделю, но и этого было достаточно. В первый же год после перехода «Интер» поднялся на 2-е место. На второй – стал чемпионом.К 1964-м команда и сам Суарес вышли на пик. «Интер» выиграл скудетто, раздавил «Реал» в финале Кубка чемпионов и в сентябре взял Межконтинентальный кубок. Летом Испания победила на Евро; Суарес организовал половину голов. За год он собрал все значимые трофеи, не проиграл ни одного финала и в каждой победе сыграл ключевую роль. Луис был лидером двух лучших команд континента.

Суарес казался фаворитом «Золотого мяча», но награду отдали Денису Лоу из «МЮ». Он не выиграл ни чемпионата, ни Кубка Англии, вообще не играл в Кубке чемпионов и не попал на Евро. Зато забивал больше гола за матч – и обошел архитектора главных побед года.

«Золотой мяч»-1960 остался единственным в карьере Суареса. Он еще трижды попадал в тройку, задержался в «Интере» на девять лет и закончил в «Сампдории» в 38. Уйдя из футбола, Луис остался в Милане. Барселона его не приняла. Первый великий испанский распасовщик стал для каталонцев отверженным, когда подвинул Кубалу и несколько лет спустя – уже в футболке «Интера» – ответил на свист «Камп Ноу» итальянским салютом.

Он смог вернуться, только когда его подзабыли – и это еще печальнее.

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Фото: en.wikipedia.org; inter.it ; fcbarcelona.com ; Gettyimages.ru/Keystone / Stringer ; globallookpress.com/imago sportfotodienst, via www.i/www.imago-images.de