16 комментариев

Бросил вызов итальянским традициям.

«Фиорентина» три года не поднималась выше 10-го места. И когда уже казалось, что вложения не отобьются, нечаянно наткнулась на спасителя. Ссора с уже назначенным Рино Гаттузо привела клуб к 43-летнему Винченцо Итальяно – тренеру с одним сезоном в Серии А.

Прошло два года, и флорентийцы заканчивают сезон двумя финалами – в Кубке Италии и Лиге конференций. Итальяно называют одним из фаворитов на место Аллегри в «Ювентусе».

Итальяно бросил вызов итальянскому видению игры. Его «Фиорентина» возвела смелость в принцип

Год назад сицилиец Итальяно рассказал DAZN о мистической вере в море: «Я скучаю, когда не вижу его. Вода успокаивает. Когда я тренировал «Трапани» и «Специю», часто ездил к морю за советом, и оно всегда отвечало».

Во Флоренции нет моря, поэтому он его сымитировал. Итальяно взял неудачников с 14-го места, убедил, что никто не остановит их кроме них самих, и создал команду с 91 голом за сезон. Его «Фиорентина» – это бесконечный атакующий прилив, повторяющийся так обязательно и неудержимо, словно и правда обусловлен естественными законами.

«Для настоящего тренера уровень не имеет значения, – объяснял он. – Мастерство и тактическая выучка игроков второй и четвертой лиги отличаются, но вдохновение, которое ты обязан привнести, неизменно. Каким бы ни был реальный уровень, тренер обязан думать, что его игроки лучшие».

Само собой, флорентийское возрождение – вовсе не результат ментальной накачки. Цитата скорее характеризует подход самого Итальяно. В диссертации он афористично отрезал: «Если я хочу, чтобы команда играла ярко – она будет яркой», – подразумевая, что ему не помешает никто. Ни состав, ни соперники.

«Фиорентина» это доказывает. Клуб входит в десятку самых доминирующих команд топ-лиг – контролирует мяч в продвинутых зонах, а не на своей половине. Еще выразительнее доля игры, которую флорентийцы проводят в атакующей трети – 34%. Они третьи на континенте после «Ман Сити» и «Арсенала». Разница между 10-м местом во владении и 3-м вообще подчеркивает качество контрпрессинга: даже без мяча Итальяно запирает соперника возле штрафной.

На итальянском фоне его преимущества еще выразительнее. Флорентийцы держатся в тройке по всем показателям, схватывающим игровое господство. Только «Наполи» доминирует больше. При этом Итальяно не стремится к обязательному владению. Его футбол заточен на быстрые прямые атаки, а такие впечатляющие проценты – побочный эффект безупречной структуры. «Фиорентина» организована лучше соперников – и потому не отдает мяч даже тем, кому он нужен больше.

«Система лучше всего помогает находить партнеров на чужой половине, – рассказывал Итальяно. – В фазе владения фулбеки поднимаются выше, вингеры смещаются внутрь, восьмерки становятся нападающими. В штрафной требуется как можно больше людей. Все в движении. Наличие концепции важнее всего. Потом идет изучение исполнителей, чтобы понять, какие их качества можно использовать».

Все это он создал с командой за 180 миллионов евро – в несколько раз дешевле «Юве» и «Наполи». Его подход настолько противоречит итальянскому релятивизму, что кажется идеологической пощечиной. Футбол так или иначе сводится к созданию проблем, но делать это можно по-разному. Тренеры вроде Аллегри видят единственный путь в создании помех – чтобы оппонент не смог играть как привык. Итальяно создает проблемы, вынуждая противника постоянно искать ответы на новые задачи. Конкретнее про прессинг поговорим чуть ниже.

Иначе говоря, итальянские классики нейтрализуют чужие плюсы, чтобы дожить до свистка. В представлении Винченцо выживать обязан соперник . Он не отступает ни перед кем.

«Если вам нужен результат, необходимо играть хорошо, – рассуждал тренер «Фиорентины». – Качественный футбол – это внимание к обеим фазам, постоянная атака, предложение чего-то нового. Играя от соперника, редко выигрываешь. Но когда есть идеи, сомнете кого угодно».

«Фиорентина» – самая открытая команда топ-лиг, но компенсирует это качеством прессинга

Месяц назад Statsbomb опубликовал редкую статистику – о заполняемости штрафной в атаке и обороне. Итальяно выделился на обоих графиках. «Фиорентина» оказалась самой открытой командой топ-лиг (всего 4,6 защитника в штрафной в позиционной обороне) в защите и пятой по численности атаки. В позиционном владении штрафную заполняют в среднем 2,9 игрока – массированнее нападают только «Удинезе», «Монца», «Арсенал» и «Бавария».

Цифры еще раз подчеркивают, насколько вызывающе агрессивен футбол Итальяно. Но флорентийский стиль сопряжен с особыми рисками.

Тренеры часто подчеркивают собственное бессилие на последних 20-30 метрах. Перед штрафной их возможности ограничены созданием свободных пространств, ситуаций 1-в-1 и выгодной структуры для подборов и завершения, но итог в любом случае зависит от игроков и их решений – в разы больше, чем в любой другой части поля.

«Фиорентина» входит в тройку лучших команд Италии на первых 80 метрах, но потом на первый план выходит качество – и начинаются сложности. Флорентийцам недостает творцов в центре и по краям. Итальяно почти целиком зависит от формы вингеров – то есть от их способности реализовать выгодные изоляции, созданные системой. Если они не готовы создавать численное преимущество дриблингом, команде остаются только навесы и креатив Гонсалеса.

Прибавьте к этому неприятие низкого перепаса и получите разбалансированную команду, которая держит всех десятерых полевых на чужой половине (8 человек в штрафной или около). Все команды с массированной атакой чувствительны к стремительным контрпанчам. «Фиорентина» уязвима вдвойне – потому что подолгу застаивается и предоставляет сопернику больше возможностей.

Флорентийцы компенсируют открытость мгновенной агрессией. Бывший аналитик сборной Антонио Гальярди разработал метрику, которая подсчитывает активность контрпрессинга по доле попыток в первые 6 секунд после потери. «Фиорентина» уступает только неаполитанцам.

Еще сильнее она выделяется в интенсивности (первая в лиге) и качестве прессинга. Soccerment высчитывает разрушительность давления по тому, насколько сильно снижается количество и точность передач соперника относительно его среднего значения. «Фиорентина» входит в шестерку лучших в Европе. В Серии А никто не прессингует настолько качественно.

Высокое давление – логичный выбор для команды массированной атакой. Но флорентийцы все равно предельно уязвимы в фазе владения. Отчасти в этом виновата стилистика Итальяно с мячом. Его игроки разрывают расстояния между собой, а в плане контрпрессинга это не так выгодно, как узкие дистанции. После потери «Фиорентина» мгновенно наваливается на соперника, но оставляет коридоры между игроками – отсюда периодические неудачи против закрытых быстрых команд вроде «Базеля».

«Фиорентина» в этом сезоне – тренерский шедевр, учитывая подставы от менеджеров

Массированная атака с высокой последней линией обусловили еще один побочный эффект – зависимость от исполнителей. Итальяно нужен вратарь-чистильщик, опорник с хорошим чтением игры и позиционно прокачанные (или хотя бы быстрые) центрбеки.

Прошлогодняя «Фиорентина» была прекрасна. Торрейра одним шагом выравнивал командный баланс, обеспечивая комфорт центрбекам, а их спины надежно прикрывал Терраччано. Уязвимость перед контратаками была сведена к минимуму гармонией между стилем и исполнителями.

Летом владельцы зажали 15 миллионов на выкуп Торрейры, и его роль балансира принял Софьян Амрабат. Решение подставило Итальяно. Марокканец слишком любит дуэли и сам выбрасывается на соперников, оставляя опорную пустой, а защитники за ним точно неспособны прикрыть: из трех основных только Миленкович сочетает скорость и неплохое чтение эпизодов.

Вдобавок Итальяно потратил слишком много времени, обучая Йовича и Кабрала движению без мяча, превратившему Влаховича в топ-форварда – и все равно зря: оба (Кабрал в меньшей степени) оказались игроками других достоинств.

Так мощная прошлогодняя «Фиорентина» превратилась в игрушку – красивую, но легкую и беззащитную. Флорентийцы выиграли всего 6 матчей в первом круге и к середине февраля упали на 15-ю позицию.

Итальяно тогда сказал: «Оказавшись по горло в воде, помните, что уже бывали в таких ситуациях, даже хуже, и выкарабкались. Пробуйте, ошибайтесь, исправляйте, сопротивляйтесь. Вы обязаны бороться». А после адаптировал команду к новым условиям.

Тренер переобучил Амрабата, но авантюрной атакующей команде этого не хватило – и тогда он подстраховал марокканца переходом на двух опорников в гибридной 4-2-3-1. После этого он отбросил прежнюю заточенность на девятку и поднял вингеров еще выше. За перегрузы теперь отвечали связки опорников и фулбеков, а крайки стали дополнительной опцией в завершении.

Это сработало: «Фиорентина» стала третьей в Серии А на весеннем отрезке. Но больше всего впечатлило, как Итальяно разобрался с проблемами. 99 тренеров из 100 снизили бы центр тяжести, минимизируя риски. Винченцо поднял его еще выше.

Это решение характеризует его как самого радикального атакующего тренера в итальянском футболе. Итальяно всегда верен принципу, сформулированному в начале карьеры: ничто не помешает ему играть ярко. Потому что границ нет – есть только горизонты.

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Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti / Stringer