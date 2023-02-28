43 комментария

Клещенок – о сербском нападающем.

Год назад Влахович переехал в Турин в статусе одного из самых эффективных нападающих мира. Аньелли заплатил 82 млн евро. Ювентини (из тех, кто еще не утратил веры в Аллегри) надеялись, что серб добавит недостающие качества.

Но чуда не произошло, и болельщики разочаровались. Недавно фан-сайт Ilbianconero запустил опрос о продаже дорогого актива. 69,2% фанатов проголосовали за.

Год назад мы писали, что Влаховича переоценивают. Теперь тифозерия впала в другую крайность. Серба недооценивают.

Результативность Влаховича снизилась вдвое, но виноват не он

21-летний Душан Влахович закончил 2021-й седьмым бомбардиром мира на клубном уровне. Он забивал каждые 112 минут и собрал 35 мячей в 46 матчах за год.

Последний матч года Влахович закончил пустым – и психанул в раздевалке. Ему не хватило одного гола, чтобы уделать лучший результат Роналду в Серии А. Быть равным ему Душан не захотел. Защитник «Фиорентины» Алекса Терзич рассказывал: «Жаль, что Влахо не добился желаемого. Я сказал ему, что он станет еще лучше и побьет рекорд в следующем году; убеждал, что нет причин раздражаться. Мы утешали его всей командой. Он переживал».

Знакомство с атакующим гением туринского тренера наверняка заставило Влаховича ностальгировать по тем временам. В 2022-м он забил 18 мячей в 39 матчах и скатился в третий десяток бомбардиров топ-лиг.

Самые нетерпеливые записали трансфер в провалы. Пока Холанд потрошит Премьер-лигу, а Осимхен забивает в каждой игре, серб с более увесистым ценником гонится за темпом в 2 матча на гол. Но критика несправедлива. Форвардов Аллегри нельзя судить по счастливчикам из других клубов. Это как ждать, что новый болид повторит время Хэмилтона, когда за рулем сидит дальнобойщик.

В этой ситуации есть только один уместный контекст – сравнение с предыдущими завершителями Аллегри. В «Ювентусе» таких было четверо: Альваро Мората, Марио Манджукич, Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин.

Влахович держится в середине списка. Его 176 минут на гол (19 мячей в 43 матчах) – третий результат после Игуаина и Криштиану.

Расклад сохраняется, если сравнить нападающих по первым 43 матчам. Для большей точности добавим контекст – долю в командных голах. Это покажет, насколько эффективен Влахович в намного более инертной команде.

С этого ракурса первый год Влаховича точно не выглядит провальным. «Ювентус» ниже владеет мячом, реже атакует и меньше создает. Забивает тоже намного меньше. Со времен дебютного года Манджукича средняя результативность снизилась примерно на четверть – с 1,98 до 1,44 гола (без пенальти).

В отдельных случаях такая разница вызвана качеством завершителя. Чтобы исключить подобное объяснение, сравним активность «Юве» в атаке – по пасам в атакующую треть и передачам в штрафную с игры.

Корреляция между командной активностью и результативностью завершителя сама по себе не нуждается в доказательствах. Вопрос только в большей или меньшей зависимости – то есть способности игрока делать разницу. Таблица показывает, что дело не в Душане.

Здесь очень важны именно передачи в атакующую треть. Количество передач в штрафную может быть обусловлено открываниями нападающих, но на продвижение из глубины они влияют гораздо меньше и далеко не всегда. Практически полное совпадение в снижении активности в штрафной и рядом с ней показывает, что движение Роналду не влияло на количество угроз. В обоих сезонах команда конвертировала в обострения примерно треть от всех появлений в атаке. Но появляться там стала гораздо реже.

В этих условиях Влахович делает все возможное. Взгляните на разницу между командной активностью и личной результативностью. «Ювентус» атакует на 22% реже, но Влахович отстает от Роналду всего на 9,3%. Душан обеспечивает положительную разницу. По крайней мере, по сравнению с Криштиану.

Иначе говоря, по меркам упадочного Аллегри серб достаточно эффективен . Из всех предшественников только Игуаин выдержал бы его темп. Роналду, Мората и Манджукич забили бы еще меньше.

Но почему Влахович уступает своей флорентийской версии?

У «Ювентуса» проблемы с организацией атаки. Влахович принимает мяч в неопасных позициях

Двукратное падение результативности угадывалось заранее и в общих чертах вполне схватывается предыдущим пунктом. «Ювентус» намного пассивнее «Фиорентины». Соответственно, Влахович реже добирается до ворот.

Но есть нюансы.

Чисто статистически вовлеченность Душана осталась на прежнем уровне. Он делает те же 5,6 касания в штрафной за 90 минут, что и в «Фиорентине», и даже бьет практически так же часто. Но количество ожидаемых голов значительно снизилось. Команда доставляет мяч ударному форварду кое-как – без правильной подготовки и в неопасные зоны.

Причина – в качестве атак туринцев и флорентийцев. «Фиорентина» обеспечивала Влаховичу оптимальные условия для завершения. Команда даже в контратаках перестраивалась в 4-2-4, наполняя штрафную лишним игроком – он отвлекал внимание. А в «Ювентусе» нет четкой структуры и надежного плана. Влахович часто остается один против всех.

Вторая деталь косвенно связана с первой – недостатком структуры. «Фиорентина» умнее использовала характеристики Душана. У Влаховича нет умопомрачительной баллистики или выдающейся техники исполнения, но он берет качеством. Его левая, пожалуй, самая точная нога в современном футболе. Ею он бьет со снайперской кучностью.

Проблема в том, что других частей тела у Влаховича-завершителя не существует. Каждый его удар головой – рулетка: сербу недостает тайминга прыжка, отклонения корпуса и кивка. Он иногда бьет так, что мяч после перспективных навесов летит в обратную от ворот сторону.

Правая примерно так же плоха. Никогда не скажешь наверняка, куда улетит мяч.

«Фиорентина» гораздо лучше адаптировалась к ограниченности Душана . Он наносил неудобными частями всего треть всех ударов – 1,1 из 3,35 за 90 минут. В «Ювентусе» все иначе. Плохо структурированная атака с миллионом навесов ставит серба в невыгодное положение. Команда сует мяч вперед наудачу, не примериваясь к бьющей ноге. Половину ударов (1,6 из 3,29) Влахо наносит головой или неудобной правой.

Еще один важный вопрос: почему Влахович ужасен во всем, кроме завершения с левой?

Судя по инсайдам, Влахович разочаровал не только фанатов. «Ювентус» открыт к предложениям и продаст игрока, если услышит подходящую цену. И дело не в оптимизации бюджета. Туринцы ищут другого форварда.

Это – яркий штрих к дилетантизму туринских закупок. Обманутые ожидания – проблема самих ювентини. Они разочарованы не реальным Влаховичем, а созданным в своем воображении. Он не всесторонний форвард. Он – мобильный таран, кромсающий оборону силовыми забегами.

Винченцо Итальяно максимизировал его эффективность, предельно сузив диапазон действий. Влахович редко опускался на фланги и принимал большинство мячей лицом к воротам. Такой контекст для него идеален.

В бесструктурном «Ювентусе» задачи Душана изменились. Аллегри использует серба вместо столба. Влахо играет значительно глубже и без достаточной поддержки. Количество проходов из середины поля в атакующую треть увеличилось почти вдвое: вместо того чтобы забивать, бомбардир таскает мяч со своей половины.

Это обычный функционал девятки в командах Аллегри. Но Влаховичу он не подходит. Душан защищает мяч хуже всех нападающих Серии А. Дубовый прием, плохой пас и неточная игра в касание делают его бесполезным спиной к воротам. Слабый воздух (хуже 69% форвардов топ-лиг) обессмысливает попытки выйти верхом. Серб силен только в завершении: если он заканчивает атаки не у чужих ворот, то в центре поля – и уже в негативном смысле. Милик и Кин в этой роли полезнее.

Из-за всего этого самые категоричные ювентини решили, что новая надежда оказалась разрекламированной пустышкой. А это не так. Арриго Сакки как-то сказал: «Футбол как оркестр. Хорошая партитура указывает, что и когда играть, когда вступают струнные или духовые. Если партитура написана плохо, игрок импровизирует; но не вините исполнителя, если из-за этого он ошибается».

Аллегри посадил за духовые парня, который всю жизнь играл на ударных. Не стоит удивляться, что он оказался не так хорош. Но и недооценивать его из-за этого тоже не стоит. При всей ограниченности Влахович – один из самых эффективных хищников современности. В правильной системе он будет неудержим.

Вопрос в том, появится ли в «Юве» правильная система. Влахович сам по себе не заслуживает адаптации. Если бы выбор стоял между ним и работающей системой, решение было бы не в его пользу. Но в Турине нет работающей модели. Команда стоит на месте. И прежде чем открывать аукцион по настолько редкому (сколько на рынке 23-летних бомбардиров?) и дорогому активу, нужно понять, куда и с кем движется клуб.

Решать должен тренер, который планирует строить игру, а не разрушать.

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Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO, IMAGO/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Marco Luzzani / Stringer, Gabriele Maltinti / Stringer