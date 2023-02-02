Результативность Миранчука уникальна для команд Юрича. Сезон в «Торино» однозначно хорош – ему стоит остаться

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Выпадает из игры, но тренер не злится.

Год назад мы посоветовали Миранчуку перейти в «Торино» . Рады, что нас читают.

Леша великолепен. Его 4+2 не впечатлят только тех, кто не понимает контекста. Статистика превосходна.

Система Юрича бесхитростна во владении. Результативность Миранчука беспримерна

Леша начал в «Торино» с гола в первом же матче и полуторамесячной травмы. Когда он лечился, Иван Юрич сказал: «Нам его не хватает. Миранчук для нас – уникум».

Его слова не были проходным утешением травмированному игроку. Система Юрича очень своеобразна. Его отборы близки к человеконенавистничеству, а прессинг балансирует на грани злонамеренного преследования; но насколько эффективна стадия без мяча, настолько примитивно владение. В ортодоксальной вселенной хорвата подвижки к упорядоченному контролю считаются еретическими. «Торино» предельно прост. Половина идей сводится к длинным выносам и борьбе за отскок. Другая заключается в насыщении штрафной, атаке дальней штанги и несложных механизмах взаимодвижения на полуфлангах.

В целом туринцы избегают позиционных атак. Юрич стремится к наскокам на реорганизованную защиту и потому даже в атаке превозносит значение силовых стыков, а расшатывание линий в горизонтальном контроле предоставляет интерпретаторам. Ими же определяется характер владения. Когда в глубине есть разыгрывающий типа Риччи, а в атакующей трети – связующий вроде Миранчука, команда действует слаженнее. Если эти позиции занимают исполнители наподобие Побеги и Брекало, игра становится отрывистой и взрывной.

Радикализм обуславливает ограниченность Юрича. Туринцы забили всего 21 гол в 20 матчах и идут в 14-ми в лиге и по реальным, и по ожидаемым мячам. Закрытые команды ставят их в тупик. «Торино» продвигает мяч медленнее всех в Серии А – со скоростью 1,2 метра в секунду.

Тренер объяснял причины низкой результативности после январских нулей с «Салернитаной»: «Парни делали кроссы и пасы в штрафную, как я просил, но мы должны быть злее перед воротами. В завершении нужен форвард, забивающий по 20 голов за сезон. Но такой стоит дорого. Еще нам не хватает голов из-за штрафной, остроты от латералей и на стандартах. Надеюсь, Пеллегри наберет форму, потому что он создает моменты сам, без поддержки».

Поэтому Миранчук очень важен. Он не всегда органично вписывается в игру, но если в «Аталанте» его оторванность от команды выглядела плохо, то здесь приносит пользу. Леша вынесен за скобки командных проблем. Он существует в своем измерении, где его игра определяется не плюсами и минусами команды, а собственным настроением, и даже в плохой день способен выиграть большинство эпизодов – а значит, конвертировать любой случайный полумомент. Его стиль стал добавочной ценностью.

Сейчас Миранчук – единственный игрок «Торино», забивавший после проходов с мячом. С другого ракурса эта статистика еще интереснее. Все 4 гола Алексей забил после того, как протащил мяч минимум на 5 шагов. Он второй в Серии А по результативным продвижениям. В топ-лигах вообще – третий.

Вот почему так важно не обесценивать статистику из-за кажущейся скудости. Предприимчивость Миранчука критически важна для команды, с трудом доставляющей мяч к воротам. Каждый его гол приносил очки: Леша открыл счет против «Монцы» (2:1), спас очко с «Вероной» (1:1) и принес победы над «Миланом» (2:1) и «Фиорентиной» (1:0).

Но дело не только в ценности. Даже цифры Миранчука уникальны. Ни один треквартиста в низовом футболе Юрича не демонстрировал такой эффективности. Алексей с его 248 минутами на гол в полтора раза превосходит предшественников и конкурентов.

С учетом предголевых действий Миранчук организует 1 мяч за 90 минут и фактически участвует в каждом голе «Торино» (команда забивает 1,05 за матч). Конкурентов у него нет.

Юрич говорит: «Обожаю Миранчука. Он особенный, надо лишь дать ему возможность проявлять себя».

А еще признает, что Леша непостоянен. Но туринскому тренеру это не мешает.

Миранчук выпадает из игры и мало прессингует, но без большого вреда. Польза перевешивает недостатки

Миранчук не стал другим человеком. Он все тот же отстраненный флегматик, которому не хватает нерва и вовлеченности и которого, кажется, не заведет даже грубый подкат. В его футболе нет никаких гарантий: он то включается в командное движение, то безучастно наблюдает со стороны.

Впечатление подтверждается цифрами. Миранчук совершает 3,7 возврата за матч – это худший результат в клубе, если не считать нападающих. По активности контрпрессинга он уступает всем, кроме центрбека Зимы, а по отборам и перехватам (0,55 за 90 минут) превосходит только Радонича. По совокупности он одно из самых ненадежных звеньев в стадии без мяча.

В очень механизированной «Аталанте» апатичный стиль стал его потолком. В «Торино» все иначе. Юрич так объяснял отношение к треквартистам: «Я оставляю им немного свободы. Влашич цельный игрок, все делает хорошо. Радонич привносит вдохновение и рывки. Я прошу, чтобы он играл на инстинктах, потому что он, как и Леау, порой делает разницу. Миранчук придает качества и здорово связывает линии. Чувствую, что в определенных матчах они дают больше, чем обещают мои установки».

Футбол Юрича сильно зависит от пары инсайдов, поэтому в прессинге они работают меньше всех. Обычно атакующая группа перекусывает адресаты для первого паса, не вступая в прямой отбор; соперника вынуждают к неподготовленной вертикали. Мяч отнимают уже защитники.

Такой функционал требует интеллекта, с которым у Леши никогда не было проблем. А неудобные вещи как раз и не требуются. Он редко навязывает силовые дуэли или прямые отборы. Эту работу выполняют опорники и латерали. Инсайды экономят силы для созидания и продвижения мяча, и здесь Миранчук раскрывается лучше всех. Когда «Торино» вязнет, Леша опускается к опорникам и выводит команду к штрафной. Он отдает 2,73 продвигающих паса за 90 минут – в полтора раза больше Влашича и в два раза лучше Радонича.

В общем, Миранчук безупречно вписался в «Торино». Его непоследовательность не сильно вредит команде и в любом случае выглядит предпочтительнее неумной игры Радонича. А периодические недоработки компенсируются тонной индивидуальной пользы.

Фанаты называют его Суперчук, тренер признается в любви. Если президент не зажмет деньги, Миранчука в Бергамо никто не вернет.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/www.imago-images.de, Cristiano Mazzi/Keystone Press Agency