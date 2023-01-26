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Переход в «Марсель» – правильный выбор Малиновского. Но почему он больше не нужен «Аталанте»?

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Клещенок – о загадке украинца.

Расставание Малиновского с «Аталантой» оставило в недоумении. Украинец отыграл в Бергамо три неплохих года, набрал полсотни голевых действий, а летом до странности неожиданно переселился на скамейку и после – в «Марсель». Французы арендовали его с правом выкупа. Руслан вряд ли вернется в Италию.

Из множества догадок, услышанных в разговорах и комментариях, самой забавной была ненависть Гасперини к славянам. Само собой, это не так. Гасперини недолюбливает всех, не только славян. И дело вообще не в этом.

Возможно, Гасперини обиделся на неверный инсайд

Надуманная дискриминация не повлияла на опалу Руслана. Но это не значит, что не было обиды и недопонимания.

Эта история началась с неожиданной августовской новости. Фабрицио Романо сообщил, что Малиновский хочет серьезного вызова и подыскивает новый клуб. Жена украинца вскоре опровергла инсайд, объявив, что футболист только что купил дом в Бергамо, но было уже поздно. Гасперини обиделся.

На следующей пресс-конференции он ответил на вопрос о Малиновском: «Аталанте» нужен парень, который забьет больше 6 голов. Он хорошо адаптировался, но мы ищем игроков, соответствующих нашему стилю».

Ответ содержал типичные признаки обиды. Гасперини отвечал нехотя, как будто избегая разговора. Не называл украинца по имени – только местоимениями. Мелочно уколол: в прошлом сезоне Руслан и правда забил всего 6 голов в Серии А, но в предыдущих отличался по 8 раз.

В следующем матче Малиновский забил очень свойственный для себя гол: открылся перед штрафной и в касание вогнал мяч в ворота «Милана». Празднуя, украинец сначала передал привет супруге, а после адресовал тренеру характерный жест – приложил руки к ушам.

В эту минуту растаяли последние шансы на примирение. Гасперини не самый великодушный дед. Он понимает игру и неплохо управляется с раздевалкой, но только пока игроки охотно следуют его указаниям. Ропот ведет к смене клуба. В какой-то мере жестко кодифицированный футбол Гаспа – проекция его человеческих качеств.

Большинство игроков, уходивших из «Аталанты» по непонятным причинам, оказывались жертвами тренера – как Папу Гомес или Пьерлуиджи Голлини. Защитник «Лестера» Тимоти Кастань рассказывал: «Гасперини моментально вскипает, у него проблемы с самоконтролем. Я никогда не достигал максимума из-за его методов».

Поэтому в тот момент, когда Малиновский ответил на упрек за низкую результативность, его будущее было решено.

Малиновский сел в запас не только из-за отношений с тренером. Он проиграл конкуренцию в новой тактике

Вероятно, обида и недопонимание определили уход Малиновского. Но в запас он сел не поэтому. Несмотря на холод в отношениях с тренером, Руслан начал с первых минут 4 из 6 стартовых матчей.

Наверное, это кажется странным. Бергамаски не особо богаты ресурсом, а Гасперини не враг себе, чтобы игнорировать качество. Папу Гомес сыграл несколько матчей даже после драки с тренером. Пока игрок не продан и не отстранен, он выходит. Если заслуживает.

Разгадка истории с Малиновским именно в том, что он не заслуживал. Когда-то Руслан переходил в «Аталанту» чистым полузащитником и неплохо адаптировался к сложной роли инсайда, но шансов встроиться в новую модель у него было гораздо меньше. Украинец играл, пока Гасперини практиковал прежнюю 3-4-2-1. Смена схемы отправила его в запас.

После нескольких туров Джан Пьеро перешел на 3-4-1-2 и контратакующий футбол, напоминающий его первые большие проекты – вроде «Дженоа» в позапрошлом десятилетии. «Аталанта» встряхнулась. Поступательное падение, начавшееся с потери Иличича и Гомеса, наконец завершилось; так и не найдя пару новых творцов, способных разбавить жесткую механику собственными экспромтами, тренер переформатировал всю модель – вообще избавившись от поиска импровизации во владении.

«Аталанта» отошла от привычно радикального стиля. Гасперини передвинул агрессивный персональный прессинг ближе к своим воротам, перестал реагировать на потери мяча обязательным сиюминутным давлением и отказался от долгого владения. Он создал команду, которая разжимается от штрафной и атакует на скорости.

Пара нападающих сыграла ключевую роль в переменах. Лукман и Муриэль стали самостоятельной силой, вынесенной за рамки системы в сверхзвуковых контратаках, и растаптывали соперника в отрыве от остальной команды. Успех зависел от их понимания игры. Форварды должны были безошибочно читать эпизоды и по ситуации забегать за спины, открываться в слепые зоны или создавать пространство другим. Оба нуждались в скоростном дриблинге – атака без поддержки не имела смысла, если бы они не расправлялись с соперниками 1-в-1.

Все это совсем не подходило Малиновскому. Его удар настолько пугал соперников, что стал тактическим оружием в позиционном владении – с его помощью бергамаски создавали пространство, – но сам Руслан не стал новым Иличичем. Словенец создавал больше, чем обеспечивала система. А результативность украинца во многом строилась на механике. Поэтому в клубе он выглядел острее, чем в сборной. Самостоятельную роль Лукмана с работой в отрыве от остальных он бы не потянул – тем более что она требовала скорости и дриблинга.

В середине января Гасперини вернулся к прежней 3-4-2-1. Но Лукман уже доказал, что Малиновский больше не нужен. То же касается Миранчука. Его голевой потенциал выше (человек, забивший 4 мяча за треть сезона в «Торино», способен на все – скоро обсудим это), но он хуже Адемолы вписывается в бергамский прессинг.

«Марсель» – хороший вариант для Руслана. Там похожий футбол, который поддержит его

Игор Тудор провел вторую половину 2010-х между «Удинезе», Турцией и Хорватией, метаясь от кризисных назначений к быстрым отставкам, и на восьмой год карьеры мечтал уже не о титулах – только о полном сезоне. В конце концов он, кажется, сдался. Хорват стал помощником Пирло в «Ювентусе»; подходящая роль для тренера, в самостоятельной работе практиковавшего простые автобусы с поверхностными контратаками.

В Турине он пересекся с Антонио Гальярди – аналитиком, который синтезировал принципы Монтеллы, Гасперини и Сарри в радикальную атакующую систему. Гальярди повлиял на двух тренеров. Манчини внедрил его видение и выиграл Евро. Пирло создал больше моментов, чем безумная «Аталанта», выиграл Серию А по ожидаемым очкам и не стал чемпионом во многом из-за неточности Мораты и Рона. 

В следующем сезоне Тудор принял «Верону» и после назначения признался, что там даже стены дышат Юричем. Игор не пытался переделывать команду под свою примитивную 3-5-2. Он заимствовал механику и идеи предшественника, оставил 3-4-2-1 и обеспечил преемственность, которая в любом случае удержала бы веронцев в середине таблицы, но на деле сделал их еще сильнее и ярче. Тудор привнес в прежний футбол идеи, почерпнутые в «Ювентусе». К феноменальной игре без мяча «Верона» прибавила отличную результативность и почти весь сезон ошивалась около еврокубковой зоны.

«Марсель» построен на тех же принципах. Воинственный силовой прессинг Тудора замешан на задумках Антонио Гальярди и вполне знаком Малиновскому. Адаптация не потребуется. Вдобавок Игор затачивает завершение на девятку. Украинец наконец избавится от претензий к результативности и недостаточному чтению эпизодов в штрафной: треквартисты Тудора больше сосредоточены на поддержке.

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Телеграм-канал Андрея Клещенка

Фото: globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier, Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, Panoramic/Keystone Press Agency

29 комментариев

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Матвей Суицидин
Ответ Артём Куликов
Особенно хорошо закрепился пересидешвий в полумёртвом чемпионата и едва переехавший в Европу Цыганков. Лунин настолько талантлив, что к 24 годам сыграл в 11 матчах в высшем дивизионе. Из всех приведённых вами только Мудрик потенциально может вырасти в топового игрока. Зинченко уже зрелый игрок для топ-6 АПЛ. Остальные просто статисты (коих десятки в любом чемпионате)
Миколенко, Матвиенко, Забарный - эта троица скоро может вся в АПЛ осесть. С учетом ситуации украинские таланты теперь пересиживать, как Цыганков в УПЛ, не будут
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Egobrain junior
Ответ coimbra
Правильно, пишите о непереходе Дзюбы в Пари, и о дубле Кокорина...
где разбор игры Миранчука в Торино? полсезона прошло
где про половину сезона Головина?
ни одной статьи

скажем так, замечание небезосновательное, хотя и подогнанное под ответ
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Артём Куликов
Ответ vinylovich100
Какое невероятно талантливое поколение украинских футболистов - Зинченко, Малиновский, Лунин, Миколенко, Мудрик, Цыганков... Все хорошо закрепились в Европе.
Особенно хорошо закрепился пересидешвий в полумёртвом чемпионата и едва переехавший в Европу Цыганков. Лунин настолько талантлив, что к 24 годам сыграл в 11 матчах в высшем дивизионе. Из всех приведённых вами только Мудрик потенциально может вырасти в топового игрока. Зинченко уже зрелый игрок для топ-6 АПЛ. Остальные просто статисты (коих десятки в любом чемпионате)
+1
0
+1
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roni11
Ответ vinylovich100
Какое невероятно талантливое поколение украинских футболистов - Зинченко, Малиновский, Лунин, Миколенко, Мудрик, Цыганков... Все хорошо закрепились в Европе.
Да и Коваленко бегает, Яремчук тоже с хорошим потенциалом. Но для zпатриотов Сборная России лучше всех..
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Уставший Фергюсон
Ответ Юрий Костыгин
Вся прошлую неделю про Мудрика, эту про Малиновского будем читать. Спортс ну поменяйте вы уже домен на .ua. Чего стесняться то?
Зависть это грех
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Уставший Фергюсон
Ответ Юрий Костыгин
А, ну понятно, о ком ещё может писать человек с фамилией Клещенок. То-то укров в комменты понабежало.
Ты какого хрена не в окопе?
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Юрий Костыгин
Вся прошлую неделю про Мудрика, эту про Малиновского будем читать. Спортс ну поменяйте вы уже домен на .ua. Чего стесняться то?
А может просто в РФ много болел этих игроков? Я вообще за украинскими футболистами как-то исторически слежу, со времен Шевы. Странный коммент
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Cesc Fabregas vs fckng SMOTRIM
Ответ Юрий Костыгин
А, ну понятно, о ком ещё может писать человек с фамилией Клещенок. То-то укров в комменты понабежало.
Таблетки?
+1
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Сергей Орлов
Вместо целой статьи можно было просто написать "Потому что Гасперини - самодур".
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Roman Betenya
Ответ Юрий Костыгин
Вся прошлую неделю про Мудрика, эту про Малиновского будем читать. Спортс ну поменяйте вы уже домен на .ua. Чего стесняться то?
Пошёл вон.
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Даник
Ответ Алексей Гусев
ну и правда, вариант для Руслана не плох, но по уровню команды всё же понижение, но и украинцам и российским футболистам, всё же лучше в подобного уровня клубах Франции ну или в Сосьедад и т.п. середняки первой руки ЛЛ. Всё же слишком усконаправленные у нас еще футболиты, особенно ЦПЗ, всего человек 5 которые могут и в защиту отработать и в креативе помочь одновременно.
не сказал бы что нынешний Марсель намного слабее Аталанты, думаю Марсельцы попадут в ЛЧ в этом году, а Аталанта сейчас намного слабее, той команды пары лет назад
+2
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Dan Kennedy
Рад, что Жиго играет за такой мощный Марсель. В какой-то момент команда умудрилась аж 6 лет продержаться в середине таблицы, но сейчас похоже дела наладились.
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tyuiop tyuiop
Ответ vinylovich100
Какое невероятно талантливое поколение украинских футболистов - Зинченко, Малиновский, Лунин, Миколенко, Мудрик, Цыганков... Все хорошо закрепились в Европе.
Там ещё Матвиенко в Брайтон переходит
+4
-1
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Dan Kennedy
Ответ Алексей Гусев
ну и правда, вариант для Руслана не плох, но по уровню команды всё же понижение, но и украинцам и российским футболистам, всё же лучше в подобного уровня клубах Франции ну или в Сосьедад и т.п. середняки первой руки ЛЛ. Всё же слишком усконаправленные у нас еще футболиты, особенно ЦПЗ, всего человек 5 которые могут и в защиту отработать и в креативе помочь одновременно.
Команды плюс-минус одного уровня. Плюс Марсель в прошлом сезоне с серебром закончил, а Аталанта аж на 8 месте оказалась. По этому не стал бы говорить про понижение. И в следующем году в ЛЧ попасть шансов больше именно у Марселля.
+3
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tyuiop tyuiop
Ответ Юрий Костыгин
Вся прошлую неделю про Мудрика, эту про Малиновского будем читать. Спортс ну поменяйте вы уже домен на .ua. Чего стесняться то?
Не завидуй
+5
-1
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пей
Пара уточнений. Конфликт все же был и дело не в инсайдах Романо и мыльной оперой жены Роксаны с ее загадочными историями в инстаграме, слухи пошли еще недели за две до всей шумихи, потом уже были уточнения что между ними возникли трения до и во время товарищеского матча с Ньюкаслом, что касается его игры объективно она была ужасной с прошлого сезона, огромный процент брака, постоянно мяч передерживал, его терял и получал много ненужных желтых карточек, большинство болельщиков Аталанты были в восторге что за нынешнего Малиновского смогли получить 13 миллионов(примерно за такую сумму его и брали четыре года назад) и да в Бергамо он уже не вернется, там обязательство выкупа довольно условное для активации нужно чтобы Марсель всего лишь не вылетел из Лиги1))
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borasco
Ответ Алексей Гусев
ну и правда, вариант для Руслана не плох, но по уровню команды всё же понижение, но и украинцам и российским футболистам, всё же лучше в подобного уровня клубах Франции ну или в Сосьедад и т.п. середняки первой руки ЛЛ. Всё же слишком усконаправленные у нас еще футболиты, особенно ЦПЗ, всего человек 5 которые могут и в защиту отработать и в креативе помочь одновременно.
Ну, на сегодняшний момент, Марсель не выглядит слабее Аталанты, да и шансов на ЛЧ у Марселя сейчас значительно больше.
Мне кажется Марсель сейчас на подъеме, а Аталанта на прежний уровень не известно когда выйдет
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di Malkovich
Всегда считал Гасперини мерзким старикашкой, начиная с его прихода в Интер. И он подтверждает это реноме из года в год. И нужно признать, что его условно-точечные успехи не перекрывают его скверный характер.
+1
-5
-4
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vinylovich100
Какое невероятно талантливое поколение украинских футболистов - Зинченко, Малиновский, Лунин, Миколенко, Мудрик, Цыганков... Все хорошо закрепились в Европе.
+24
-4
+20
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2RIN
Мне Малиновский напоминал сломанные часы, одни два раза в сутки показывают правильное время, другой два раза за сезон забивал сумасшедшие банки Ювентусу, на фоне Лукмана и Бога он действительно очень слабо выглядел
+2
-4
-2
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anastasia Krugova
Не продать Интеру за 40 ..что бы через пол года отдать за 12(( да уж ...дед походу и правда с тараканами в голове ((
0
-2
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Никита Самарин
В Марселе, Тудору досталась очень интересная команда от Сампаоли, который разругался с руководством. Ожидалось, что Марсель просядет, но Тудор сделал так, что команда не то, что не посыпалась, а добавила (несмотря на потерю игроков).
Малиновский сделал точно интересный выбор, который ему позволит больше играть в футбол и быть важным игроком основы. Так что Руслану удачи!
+4
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Shuller18
Ответ Юрий Костыгин
А, ну понятно, о ком ещё может писать человек с фамилией Клещенок. То-то укров в комменты понабежало.
Белорусская фамилия же
+12
0
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Юрий Костыгин
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-20
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coimbra
Ответ Юрий Костыгин
Вся прошлую неделю про Мудрика, эту про Малиновского будем читать. Спортс ну поменяйте вы уже домен на .ua. Чего стесняться то?
Правильно, пишите о непереходе Дзюбы в Пари, и о дубле Кокорина...
+25
-3
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