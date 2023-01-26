Переход в «Марсель» – правильный выбор Малиновского. Но почему он больше не нужен «Аталанте»?

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Клещенок – о загадке украинца.

Расставание Малиновского с «Аталантой» оставило в недоумении. Украинец отыграл в Бергамо три неплохих года, набрал полсотни голевых действий, а летом до странности неожиданно переселился на скамейку и после – в «Марсель». Французы арендовали его с правом выкупа. Руслан вряд ли вернется в Италию.

Из множества догадок, услышанных в разговорах и комментариях, самой забавной была ненависть Гасперини к славянам. Само собой, это не так. Гасперини недолюбливает всех, не только славян. И дело вообще не в этом.

Возможно, Гасперини обиделся на неверный инсайд

Надуманная дискриминация не повлияла на опалу Руслана. Но это не значит, что не было обиды и недопонимания.

Эта история началась с неожиданной августовской новости. Фабрицио Романо сообщил, что Малиновский хочет серьезного вызова и подыскивает новый клуб. Жена украинца вскоре опровергла инсайд, объявив, что футболист только что купил дом в Бергамо, но было уже поздно. Гасперини обиделся.

На следующей пресс-конференции он ответил на вопрос о Малиновском: «Аталанте» нужен парень, который забьет больше 6 голов. Он хорошо адаптировался, но мы ищем игроков, соответствующих нашему стилю».

Ответ содержал типичные признаки обиды. Гасперини отвечал нехотя, как будто избегая разговора. Не называл украинца по имени – только местоимениями. Мелочно уколол: в прошлом сезоне Руслан и правда забил всего 6 голов в Серии А, но в предыдущих отличался по 8 раз.

В следующем матче Малиновский забил очень свойственный для себя гол: открылся перед штрафной и в касание вогнал мяч в ворота «Милана». Празднуя, украинец сначала передал привет супруге, а после адресовал тренеру характерный жест – приложил руки к ушам.

В эту минуту растаяли последние шансы на примирение. Гасперини не самый великодушный дед. Он понимает игру и неплохо управляется с раздевалкой, но только пока игроки охотно следуют его указаниям. Ропот ведет к смене клуба. В какой-то мере жестко кодифицированный футбол Гаспа – проекция его человеческих качеств.

Большинство игроков, уходивших из «Аталанты» по непонятным причинам, оказывались жертвами тренера – как Папу Гомес или Пьерлуиджи Голлини. Защитник «Лестера» Тимоти Кастань рассказывал: «Гасперини моментально вскипает, у него проблемы с самоконтролем. Я никогда не достигал максимума из-за его методов».

Поэтому в тот момент, когда Малиновский ответил на упрек за низкую результативность, его будущее было решено.

Малиновский сел в запас не только из-за отношений с тренером. Он проиграл конкуренцию в новой тактике

Вероятно, обида и недопонимание определили уход Малиновского. Но в запас он сел не поэтому. Несмотря на холод в отношениях с тренером, Руслан начал с первых минут 4 из 6 стартовых матчей.

Наверное, это кажется странным. Бергамаски не особо богаты ресурсом, а Гасперини не враг себе, чтобы игнорировать качество. Папу Гомес сыграл несколько матчей даже после драки с тренером. Пока игрок не продан и не отстранен, он выходит. Если заслуживает.

Разгадка истории с Малиновским именно в том, что он не заслуживал. Когда-то Руслан переходил в «Аталанту» чистым полузащитником и неплохо адаптировался к сложной роли инсайда, но шансов встроиться в новую модель у него было гораздо меньше. Украинец играл, пока Гасперини практиковал прежнюю 3-4-2-1. Смена схемы отправила его в запас.

После нескольких туров Джан Пьеро перешел на 3-4-1-2 и контратакующий футбол, напоминающий его первые большие проекты – вроде «Дженоа» в позапрошлом десятилетии. «Аталанта» встряхнулась. Поступательное падение, начавшееся с потери Иличича и Гомеса, наконец завершилось; так и не найдя пару новых творцов, способных разбавить жесткую механику собственными экспромтами, тренер переформатировал всю модель – вообще избавившись от поиска импровизации во владении.

«Аталанта» отошла от привычно радикального стиля. Гасперини передвинул агрессивный персональный прессинг ближе к своим воротам, перестал реагировать на потери мяча обязательным сиюминутным давлением и отказался от долгого владения. Он создал команду, которая разжимается от штрафной и атакует на скорости.

Пара нападающих сыграла ключевую роль в переменах. Лукман и Муриэль стали самостоятельной силой, вынесенной за рамки системы в сверхзвуковых контратаках, и растаптывали соперника в отрыве от остальной команды. Успех зависел от их понимания игры. Форварды должны были безошибочно читать эпизоды и по ситуации забегать за спины, открываться в слепые зоны или создавать пространство другим. Оба нуждались в скоростном дриблинге – атака без поддержки не имела смысла, если бы они не расправлялись с соперниками 1-в-1.

Все это совсем не подходило Малиновскому. Его удар настолько пугал соперников, что стал тактическим оружием в позиционном владении – с его помощью бергамаски создавали пространство, – но сам Руслан не стал новым Иличичем. Словенец создавал больше, чем обеспечивала система. А результативность украинца во многом строилась на механике. Поэтому в клубе он выглядел острее, чем в сборной. Самостоятельную роль Лукмана с работой в отрыве от остальных он бы не потянул – тем более что она требовала скорости и дриблинга.

В середине января Гасперини вернулся к прежней 3-4-2-1. Но Лукман уже доказал, что Малиновский больше не нужен. То же касается Миранчука. Его голевой потенциал выше (человек, забивший 4 мяча за треть сезона в «Торино», способен на все – скоро обсудим это), но он хуже Адемолы вписывается в бергамский прессинг.

«Марсель» – хороший вариант для Руслана. Там похожий футбол, который поддержит его

Игор Тудор провел вторую половину 2010-х между «Удинезе», Турцией и Хорватией, метаясь от кризисных назначений к быстрым отставкам, и на восьмой год карьеры мечтал уже не о титулах – только о полном сезоне. В конце концов он, кажется, сдался. Хорват стал помощником Пирло в «Ювентусе»; подходящая роль для тренера, в самостоятельной работе практиковавшего простые автобусы с поверхностными контратаками.

В Турине он пересекся с Антонио Гальярди – аналитиком, который синтезировал принципы Монтеллы, Гасперини и Сарри в радикальную атакующую систему. Гальярди повлиял на двух тренеров. Манчини внедрил его видение и выиграл Евро. Пирло создал больше моментов, чем безумная «Аталанта», выиграл Серию А по ожидаемым очкам и не стал чемпионом во многом из-за неточности Мораты и Рона.

В следующем сезоне Тудор принял «Верону» и после назначения признался, что там даже стены дышат Юричем. Игор не пытался переделывать команду под свою примитивную 3-5-2. Он заимствовал механику и идеи предшественника, оставил 3-4-2-1 и обеспечил преемственность, которая в любом случае удержала бы веронцев в середине таблицы, но на деле сделал их еще сильнее и ярче. Тудор привнес в прежний футбол идеи, почерпнутые в «Ювентусе». К феноменальной игре без мяча «Верона» прибавила отличную результативность и почти весь сезон ошивалась около еврокубковой зоны.

«Марсель» построен на тех же принципах. Воинственный силовой прессинг Тудора замешан на задумках Антонио Гальярди и вполне знаком Малиновскому. Адаптация не потребуется. Вдобавок Игор затачивает завершение на девятку. Украинец наконец избавится от претензий к результативности и недостаточному чтению эпизодов в штрафной: треквартисты Тудора больше сосредоточены на поддержке.

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Фото: globallookpress.com/IMAGO/JB Autissier, Fabrizio Andrea Bertani/Keystone Press Agency, Spada/Keystone Press Agency, Maurizio Borsari/AFLO, Panoramic/Keystone Press Agency