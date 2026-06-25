«Каждый русский человек должен знать, о чем речь в «Трех сестрах», «Чайке» и «Вишневом саде». У Толстого «Войну и мир» и «Анну Каренину» все должны бы изучить». Сенников о литературе

Дмитрий Сенников рассказал об интересе к русской литературе.

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о русской литературе.

– Русская литература вам нравится больше зарубежной в целом?

– Однозначно. Особенно русская классическая литература. За тексты, за предложения, за слова, которые наши авторы подбирают.

Понятно, что Чехов мне нравится больше в театральных постановках. Но считаю, что каждый русский человек должен знать, о чем речь в «Трех сестрах», «Чайке» и «Вишневом саде». Хотя бы примерно.

И много произведений, которые надо знать. Понятно, что у Толстого мы все должны бы изучить «Войну и мир» и «Анну Каренину».

Но еще мне сильно нравится у него «Крейцерова соната». Одна знакомая актриса посоветовала прочитать в свое время.

Говорит: «Если девушка хочет узнать, познать любого мужчину, пусть прочитает «Крейцерову сонату». Скорее всего, она узнает мужчин не с лучшей стороны!

Но я все равно с удовольствием прочитал. Я вообще люблю рекомендации. Часто как раз читаю, следуя им, – сказал Дмитрий Сенников.