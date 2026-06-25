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  4. «Каждый русский человек должен знать, о чем речь в «Трех сестрах», «Чайке» и «Вишневом саде». У Толстого «Войну и мир» и «Анну Каренину» все должны бы изучить». Сенников о литературе

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«Каждый русский человек должен знать, о чем речь в «Трех сестрах», «Чайке» и «Вишневом саде». У Толстого «Войну и мир» и «Анну Каренину» все должны бы изучить». Сенников о литературе
Дмитрий Сенников рассказал об интересе к русской литературе.

Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников высказался о русской литературе.

– Русская литература вам нравится больше зарубежной в целом?

– Однозначно. Особенно русская классическая литература. За тексты, за предложения, за слова, которые наши авторы подбирают.

Понятно, что Чехов мне нравится больше в театральных постановках. Но считаю, что каждый русский человек должен знать, о чем речь в «Трех сестрах», «Чайке» и «Вишневом саде». Хотя бы примерно.

И много произведений, которые надо знать. Понятно, что у Толстого мы все должны бы изучить «Войну и мир» и «Анну Каренину».

Но еще мне сильно нравится у него «Крейцерова соната». Одна знакомая актриса посоветовала прочитать в свое время.

Говорит: «Если девушка хочет узнать, познать любого мужчину, пусть прочитает «Крейцерову сонату». Скорее всего, она узнает мужчин не с лучшей стороны!

Но я все равно с удовольствием прочитал. Я вообще люблю рекомендации. Часто как раз читаю, следуя им, – сказал Дмитрий Сенников.

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НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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Комментарии

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При этом сам Толстой называл "ВиМ" "многословной дребеденью", а Чехову говорил: "Антон Павлович, не пишите больше пьес! Ваши пьесы ещё хуже, чем у Шекспира!"
ОтветТоварищ Бразаускас
При этом сам Толстой называл "ВиМ" "многословной дребеденью", а Чехову говорил: "Антон Павлович, не пишите больше пьес! Ваши пьесы ещё хуже, чем у Шекспира!"
При том, что Чехова ставят повсюду. Как и Шекспира.
ОтветТоварищ Бразаускас
При этом сам Толстой называл "ВиМ" "многословной дребеденью", а Чехову говорил: "Антон Павлович, не пишите больше пьес! Ваши пьесы ещё хуже, чем у Шекспира!"
Ну ежели кто и мог себе такое позволить, так разве что Толстой.
- Какая мода перешла от Анны Карениной?
- Туфли на платформе
ОтветГаборик
- Какая мода перешла от Анны Карениной? - Туфли на платформе
Мода на супружеские измены).
С одной стороны, один из немногих кто творчески (с помощью литературы) отработал повестку по современному русскому вопросу. Не так грубо и пошло, как например, Дюжев и Охлобыстин. С другой стороны, совершенно не раскрыл вопрос, а чем именно полезны современному человеку эти произведения. Какую мораль можно вынести из них сегодня? Ну, кроме того, что должны быть господа и, соответственно, холопы). Попытка со ссылкой на знакомую актрису вялая и неубедительная.
А вообще, выскажу спорную мысль - но очень часто отбивает любовь к чтению такая замечательная вещь, как школьный список литературы на лето. Ладно, когда эти списки реальны, а не куча книг разных объёмов и смыслов (особенно когда многие произведения в школьном возрасте объективно рано читать), а за окном солнце светит, друзья бегают, но стопка книг и родительский контроль :)
Чтение классической литературы - вещь, безусловно, нужная и важная, но оно не должно быть из-под палки и должно приносить удовольствие. И вот уж точно без этого "каждый обязан", "как это вы не читали" и т.д.
Толстой так-то пацифистом был) Сенников, щас иноагента схлопочешь от озабоченных граждан)
Чайка любимая пьеса театров мира. Хочешь быть режиссером, ставь Чайку. Почему, не знаю.
Я думаю лучше изучить белую гвардию, именно русскому человеку. Это более жизненно и это именно то, что его коснется и будет происходить вновь и вновь...
Причём не важно в каком именно городе.
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