Винисиус о матче с Шотландией: «Обещал Анчелотти, что забью головой. А он сказал, что это почти невозможно и что сделает мне подарок. Подождем»
Винисиус Жуниор: обещал Анчелотти, что забью головой.
Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мыслями после победы над командой Шотландии (3:0) в матче третьего тура ЧМ-2026.
Форвард «Реала» сделал дубль.
«Меня не волнует личная статистика, а волнует то, делаю ли я все возможное, чтобы помочь сборной.
Но я доволен своими голами. Забил даже головой – обещал это тренеру (Карло Анчелотти – Спортс’‘). А он сказал, что это практически невозможно и что за это он сделает мне подарок. Что ж, подождем.
Самое важное – это победы, улучшение нашей игры. Речь идет о том, чтобы продолжать еще больше совершенствоваться для достижения следующей цели, потому что дальше плей-офф», – сказал Винисиус Жуниор в интервью SporTV.
Винисиус сделал Шотландию дублем! Бразилия в плей-офф ЧМ – с первого места
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура17820 голосов
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN Brazil
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Пока блистают только игроки Реала