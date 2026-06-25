Винисиус о матче с Шотландией: «Обещал Анчелотти, что забью головой. А он сказал, что это почти невозможно и что сделает мне подарок. Подождем»

Винисиус Жуниор: обещал Анчелотти, что забью головой.

Вингер сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мыслями после победы над командой Шотландии (3:0) в матче третьего тура ЧМ-2026 .

Форвард «Реала » сделал дубль.

«Меня не волнует личная статистика, а волнует то, делаю ли я все возможное, чтобы помочь сборной.

Но я доволен своими голами. Забил даже головой – обещал это тренеру (Карло Анчелотти – Спортс’‘). А он сказал, что это практически невозможно и что за это он сделает мне подарок. Что ж, подождем.

Самое важное – это победы, улучшение нашей игры. Речь идет о том, чтобы продолжать еще больше совершенствоваться для достижения следующей цели, потому что дальше плей-офф», – сказал Винисиус Жуниор в интервью SporTV.

Винисиус сделал Шотландию дублем! Бразилия в плей-офф ЧМ – с первого места