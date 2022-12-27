Мафия в Ассоциации судей, отставки в «Ювентусе» и пол-лиги под следствием. Что творилось в Серии А во время ЧМ

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Ревью Андрея Клещенка.

Серия А способна ворваться в ленты даже посреди чемпионата мира. Новости об отставке Аньелли и Недведа ненадолго затмили катарские драмы, и неудивительно: «Юве» закончил очередной цикл эпичной встряской – тряхнуло весь континент.

Но это далеко не все, что случилось за последний месяц. Это даже не самое неожиданное и странное.

«Юве» остался без боссов – Аньелли, Недвед и Арривабене ушли в отставку. Они все под следствием

28 ноября «Юве» захватил заголовки: совет директоров объявил об отставке. Ушли президент Андреа Аньелли, вице-президент Павел Недвед, гендиректор Маурицио Арривабене и еще 7 топ-менеджеров.

Самоотвод сразу породил множество слухов, а расплывчатое сообщение Аньелли еще больше запутало: «Победы заложены в ДНК «Юве». Но мы столкнулись с тонкой корпоративной ситуацией. Между нами больше не было единства. Мы уходим, чтобы новое руководство изменило ситуацию».

На самом деле отставка вовсе не обязательно связана со следствием о приросте капитала, как предположили итальянские медиа. Но следующие несколько дней затмили даже новость об отставке – прокуратура взялась за дело. Поднялся шум. Сообщали, что Аньелли и подельникам уже выписаны ордера на арест, что «Юве» грозит изгнание в Серию В, что всех прежних боссов посадят.

В ленты попало множество еще больших глупостей, но верить им не стоит. Вот что пока случилось:

В газеты попали сливы прослушки – именно на них ориентируется прокуратура;

Федерация футбола уже оправдала туринцев по этому делу, но с появлением прослушки не прочь пересмотреть весеннее оправдательное решение – то есть возобновить дело в спортивном суде. Но ей предстоит доказать, что для этого есть основания;

УЕФА тоже подключилась и изучает нарушения. Но масштаб нарушений не так велик, чтобы исключить из еврокубков, если организация не поправит собственные правила;

Аньелли выигрывает у следователей каждый раунд – даже в пошумевшей эмоциональной Италии уже приходят к тому, что у обвинения мало шансов;

20 января состоятся предварительные слушания.

Следующим текстом раскрою тему подробно. А пока для ориентации полезны две предыдущих статьи:

1. «Потребуем перевести «Ювентус» в Серию В». Серая зп Роналду, ложная бухгалтерия и прослушка – что вообще происходит в Италии? – прошлогодний текст о начале расследования и его реальных рисках;

2. Прокурор потребовал ареста Аньелли и всех денег «Ювентуса» из-за финансовых махинаций. Чем все кончится ? – октябрьский текст, где мы среди прочего предупреждали, что к концу ноября поднимется шум.

Владелец «Ювентуса» судится со своей матерью. Она говорит, что сын кинул ее на деньги

В начале ноября 67-летняя Маргерита Аньелли подала иск против своих детей – Джона, Лапо и Джиневры Элканн. Говорит, обманули при дележе наследства ее отца Джанни.

Вот предыстория.

«Ювентус» принадлежит семье Аньелли. Они – некоронованные властелины Италии, люди огромного богатства и еще большей власти. Но как и все древние династии, они не едины и неоднородны. В клане больше 100 человек с разными долями и два центра притяжения силы – ветвь Джанни Аньелли и потомки его брата Умберто.

Умберто и Джанни управляли семьей больше 50 лет – всю вторую половину ХХ века. По большей части братья были как одно целое (что, впрочем, не помешало Умберто последовательно наращивать власть с начала 90-х и сильно потеснить Джанни в «Ювентусе» и FIAT). Их потомки – другое дело. Ветвь Умберто объединилась вокруг его сына – Андреа Аньелли. Ветвь Джанни – вокруг Джона Элканна, формального лидера клана как наследника ее прежнего главы.

Уязвимость Джона в том, что он не прямой наследник. Он – внук, а не сын Джанни. Единственный прямой потомок великого Джанни (и сейчас, и на момент его смерти) – его дочь Маргерита Аньелли.

Джанни Аньелли умер в 2003-м. Через год его единственная наследница Маргерита передала права своей матери Марелле в обмен на 1,3 млрд долларов. Марелла сконцентрировала активы в небольшой компании Dicembre и передала ее трем внукам – Джону, Лапо и Джиневре Элканн. Это дети Маргериты от первого брака. Пяти детям от второго брака (с потомком российских дворян графом Де Паленом) не осталось ничего – Марелла недолюбливала зятя.

Три года спустя Маргерита подала в суд на Мареллу и трех советников ее отца. По ее словам, при заключении договора от нее скрыли большую часть наследства. То разбирательство Маргерита проиграла, но впоследствии женевский суд подтвердил, что Джанни гениально уходил от налогов и спрятал огромный резерв в офшоре. Это стало поводом для сегодняшнего иска. Маргерита требует отмены договора о передаче прав, подписанного в 2004 году, и пересмотра наследства в свою пользу.

Марелла Караччоло (слева), Джиневра Элканн и Маргерита Аньелли (справа). Рим, 2010

О каких деньгах идет речь, точно неизвестно. Клан не любит рейтинги Forbes и держит богатство в секрете. Последняя достоверная оценка сделана в 2003-м, когда подсчитывали наследство Джанни. По данным журнала Oggi, 19 лет назад активы семьи превысили 100 миллиардов евро. Если исходить из среднего размера ежегодной переоценки в 2%, сегодня состояние Аньелли превышает 150 миллиардов евро.

Ветви Джанни Аньелли принадлежит чуть больше трети (то есть больше 50 млрд евро), но прямая наследница получила только 1,3 млрд. Ее это не устроило. Кроме того, ее интересует неучтенный офшорный резерв отца. Слив документов из панамской юридической компании Mossack Fonseca, случившийся шесть лет назад, раскрыл часть спрятанного капитала – 15 неучтенных миллиардов в офшоре (с ним состояние семьи вырастает до как минимум 165 млрд).

История слитых миллиардов тоже примечательна. Во время Первой и Второй мировых войн FIAT заработал огромную прибыль. Ее называли «золотом сенатора», складывали легенды, но никогда не видели – деньги считались утраченными. Панамский слив раскрыл, что с ними стало. Никуда они, конечно, не делись – Джанни Аньелли не выпускал прибыль из рук. В 1945-м он получил 15 млрд золотом (138 тонн) и произведениями искусства, вывез из особняка отца и спрятал в свободном порту Женевского аэропорта.

Маргерита Аньелли претендует и на эти деньги, и на основное наследство. Предварительные слушания уже состоялись. Адвокаты Элканнов утверждают, что у матери нет шансов, но небольшой все-таки есть. Если Маргерита докажет, что ее мать постоянно проживала в Италии, договор от 2004 года будет аннулирован – он относится к швейцарской юрисдикции. Правопреемство будет пересмотрено в соответствии с более лояльным итальянским законодательством.

Если мать победит, Джон Элканн потеряет большую часть денег и власти. Маргерита надеялась, что со смертью отца престол займет ее муж Серж Де Пален, который к тому времени высоко поднялся в семейной империи. Джон уволил его, едва занял трон. А после отрезал от громадного наследства всю ветвь Де Паленов – то есть выжал пятерых единоутробных сестер и братьев.

Маргерита не разговаривает с сыном больше 15 лет. Она не пришла на его свадьбу, отказалась от крещения внука. Если она вернет права, Элканну придется туго. Но вряд ли это случится.

Прокурор потребовал тюремный срок для Галлиани и президента «Наполи». Их обвиняют в мошенничестве со счетами

Вы же не настолько наивны, чтобы думать, будто косячит только «Ювентус»?

Неаполитанская прокуратура закончила 9-летнее расследование и в ноябре наконец выдвинула обвинения его фигурантам. Следователи утверждают, что несколько итальянских тузов (менеджеры и агенты) создали бесперебойный механизм серого заработка. Идея была проста. При заключении договора агенты указывались консультантами клуба-покупателя, а не представителями футболиста – соответственно, стороны избегали ограничений по агентским выплатам и двигали миллионы на личные счета. Делали они это 5 лет – с 2009-го по 2014-й.

Теперь они обвиняются в создании фиктивных счетов и мошеннических операциях. Прокуратура потребовала 13 месяцев тюрьмы для тогдашнего гендира «Милана» Адриано Галлиани, 12 месяцев заключения для владельца «Наполи» Аурелио Де Лаурентиса и 32 месяца для агента Алессандро Моджи (сына Лучано).

По делу также проходят боссы «Аталанты», «Фиорентины» (бывший) и «Лацио». Их прокуратура просит оправдать. Как и всех футболистов, замешанных в деле (например, Лавесси) – по данным следствия, они не знали, что подписывают.

Прокурор Ассоциации судей оказался наркоторговцем по кличке Рэмбо. Он отвечал за чистоту судейства

Когда весь мир предвкушал скорый старт чемпионата мира, итальянская полиция совместно с Евроюстом и Европолом накрыла интернациональную банду. Полиция арестовала 42 человека – испанцев, итальянцев, албанцев. Некоторые связаны с апулийской мафией (самой маленькой, четвертой по численности, среди итальянских организаций). Их обвинили в импорте 6 тонн марихуаны и гашиша и взяли с уликами – 500 килограммами наркоты и 1000 конопляных заправок для вейпов.

Среди арестованных – главный прокурор Ассоциации судей Италии (речь о футбольных арбитрах) Розарио Д’Онофрио.

Эта история прекрасна уже тем, что человек, отвечающий за чистоту и неподкупность рефери в Серии А, обвиняется в организации наркобизнеса и давно известен в криминальных кругах под кличкой Рэмбо. Но она не была бы итальянской, если б абсурд в ней не дошел до предела.

Когда Розарио Д’Онофрио устраивался прокурором, он уже был осужденным преступником и отбывал 2-летний срок (он истек в сентябре 2022-го). Как он спокойно разъезжал по стране и приходил на встречи, находясь под домашним арестом, никто не знает. Почему кадровики не пробили его биографию, тоже неясно. В прокуратуру с таким резюме не берут. Д’Онофрио подправил данные, но их все равно следовало проверить.

Иначе говоря, наркоторговец пришел на собеседование, устроился на работу, требующую отсутствия судимости, и занимал надзорную правовую должность с разъездами по стране, находясь под 2-летним домашним арестом за предыдущие преступления. Но и это еще не все. Оказалось, что следствие дважды официально разрешило ему покинуть квартиру. Оба раза – для лечения от игровой зависимости.

Итак, наркоторговец-рецидивист с игровой зависимостью следил за тем, чтобы судьи Серии А не продавали матчи и не связывались с букмекерами. Дело житейское. Д’Онофрио, впрочем, не утруждал себя работой. Когда в рабочей почте накопилась пара тысяч непрочтенных файлов, вице-президент Национальный дисциплинарной комиссии (надзорный орган при Федерации футбола) Андреа Сантони подготовил документ о несоответствии должности – но ему позвонили и вежливо попросили заболеть избирательной немотой.

Д’Онофрио арестован, глава Ассоциации Альфредо Тренталандже уволен и тоже, вероятно, окажется под следствием, судейский офис разгромлен – копают под всех.

Лотито продавил полезный закон, который облегчит жизнь клубам Серии А

Чуть позитива вдогонку.

В последние годы итальянские клубы накопили 899 миллионов евро налоговых долгов (500 млн – на представителях Серии А). Во время пандемии они получили отсрочку, которая как раз истекла и грозила потопить половину лиги. Но не потопит. Владелец «Лацио» Клаудио Лотито решил вопрос.

Неделю назад гений закулисных интриг продавил в Сенате указ о спасении футбола. Как он уговорил остальных, никто пока не понял, но сенатор и бывший премьер-министр Маттео Ренци уже на всякий случай назвал Лотито мошенником. Клубы получили новую отсрочку и теперь не ослабнут в продажах, спешно выкраивая ренту для государства, а растянут выплаты на 5 лет и 60 небольших частей.

А там, глядишь, Лотито придумает что-то еще.

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Фото: Gettyimages.ru/Simone Arveda / Stringer , Franco Origlia / Stringer, Keystone / Stringer, Paolo Bruno / Stringer; globallookpress.com/Riccardo Giordano/Keystone Press Agency, Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency