Софьян Амрабат – неожиданная звезда ЧМ. Был бесперспективным защитником, но Иван Юрич нашел ему идеальную роль

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Марокканец называет ее «контролер».

Вылет испанцев, кажется, окончательно венчает эру горизонтальной игры без выраженной конкретики – стиля, в котором моменты создаются не намеренно, а по инерции, как побочный эффект безграничного владения.

Символично, что вынос организовал один из самых вертикальных полузащитников поколения – Софьян Амрабат. В матче с испанцами он сделал 9 возвратов, 4 отбора и 1 перехват, разложил по карманам компактных полузащитников и вернул их в Каталонию как есть, помятыми. Луис Энрике пожаловался: «Он никогда не останавливался. Исключительный футболист».

Теперь о 26-летнем Амрабате говорят все. Он идет пятым на турнире по возвратам мяча (33 в 4 матчах), и сам Клопп хочет его в «Ливерпуль». Но его игра – вовсе не всплеск. Он показал класс еще несколько лет назад – когда стал одним из лучших игроков Серии А-2019/20.

Иван Юрич однажды сказал: «Амрабат скорее умрет, чем покинет поле».

Амрабат – необычный разрушитель. Тренеры не понимали, что делать с его характеристиками

Этот сюжет не нов: Амрабат долго оставался игроком, к которому не находили подхода.

Софьян – атипичный и по-своему уникальный разрушитель. Он слабо чувствует командный баланс и потому не годится на роль волнореза вроде Каземиро. Ему неуютно за спинами напарников и потому неудобно в подстраховке и пассивной защите. И он не любит догонять соперников, хотя делает это без особых проблем (у него скорость топ-вингера – 35,1 км/ч на максимуме) – сложно приложить максимальную силу к удаляющемуся объекту.

Секрет в том, что в навыках Амрабата нет равновесия. Софьян не путает впечатления аккуратными отборами, больше напоминающими кражи. Он грабитель – не вор. Свою силу и скорость, сочетание выносливости и природного атлетизма он сконцентрировал в одном поразительном компоненте, выкрученном в настройках на самый максимум – и стал единственным игроком на топ-уровне, который превратил удар плечом в финт и цель каждого действия.

Тренеры долго не понимали этого. Софьян родился и вырос в Голландии, и местные выдержали традиционную линию – определили на фланг, как и всех пацанов с хорошими скоростно-техническими данными. Как и из старшего брата Нордина (может, помните по «Малаге»?), из него лепили вингера.

Получилось не очень, но в «Утрехте» догадались поставить его в полузащиту – и динамичный марокканец вспыхнул в первом же полном сезоне. В 20 лет он перешел в «Фейеноорд», провел отрывистый серый год без определенной роли и перебрался в «Брюгге», где безнадежно погас в новом качестве – центрального защитника в схеме с тремя центрбеками.

Нордин Амрабат жаловался: «Уже в детстве я чувствовал в каждом стыке, насколько чрезмерна мощь Софьяна. Он хорошо использовал корпус. Мой брат силен и быстр, его можно поставить везде, и тренеры так и делали. Это сработало против него. В «Брюгге» его вообще поставили в центр защиты. Поэтому «Вероне» он сказал, что перейдет только на позицию 6-го номера».

Амрабат стал открытием Серии А-2019/20. Все благодаря Юричу

На счастье Софьяна, «Верону» тогда тренировал Иван Юрич. Он видел, насколько сокрушительным может быть марокканец в правильной роли – и угрожал уйти из клуба, если президент не купит бесперспективного центрбека: «Я прошел через множество споров, чтобы мы взяли Амрабата и тем самым изменили весь сезон. Мы ссорились, но боссы поняли, чего я хочу, и после этого мне уже не нужно было строить из себя безумца».

На первой предсезонке Амрабат поставил своеобразный рекорд – финишировал первым в абсолютно всех тестах на силу и выносливость. Фитнес-тренер Риккардо Раньяччи признался, что с трудом представляет такие характеристики у других футболистов. Дальше за дело взялся Юрич. Он разгадал марокканца – игрока безжалостных встречных стыков, – и быстро вписал в его в свою 3-4-2-1.

Амрабат занял место второго опорника. Прикрытие освободило его от необходимости забивать голову структурным балансом, а жесткий персональный прессинг с быстрым возвратом предоставил идеальный контекст для раскрытия. Софьян назвал свою роль «контролером». Он выбрасывался на игрока с мячом, врезался навстречу на полной скорости и швырял на траву. Чисто, но жестко. Отборы не всегда фиксировались в статистике – потому что вообще мало напоминали их.

«Юрич каждый день работал со мной персонально. Он сделал меня лучше, – рассказывал Софьян. – Еще важно, что «Верона» всегда прессинговала и возвращала мячи очень высоко. Это непросто, потому что нужно быть физически крепким, в любой момент быть готовым взорваться и давить, но мне нравится такой футбол».

Амрабат закончил Серию А в топ-20 по максимальной скорости, 6-м по дриблингу (2,2 за матч в той же силовой манере – подождал соперника, столкнулся, сбил корпусом, прошел вперед) и одним из лидеров по успешным дуэлям. Gazzetta dello Sport поставила его на 8-е место в рейтинге лучших игроков сезона-2019/20. «Верона» неплохо нажилась: за полгода сделала больше 16 миллионов евро – купила за 3,7 и продала в «Фиорентину» за 20.

«20 миллионов плюс 2 бонусами – приятный комплимент. Но признание GdS намного важнее. Здорово оказаться среди больших звезд», – скромно резюмировал марокканец.

Если Амрабат так хорош, почему он еще не звезда?

Как это часто бывает с очень радикальными, без полутонов, талантами, Амрабат зависит от тактического рисунка. И переход в «Фиорентину» был не лучшим выбором.

Несколько лет назад флорентийцы выбрали необычную и по-своему изящную трансферную политику. Клуб стал финансовой и уровневой прокладкой между топами и остальной лигой. Принцип был прост: «Фиорентина» охотилась за яркими вспышками, еще не убедившими грандов, и собирала что-то вроде сборной звезд второго звена.

Проблема в том, что боссы цеплялись за имена, а не характеристики. Набор, собранный флорентийскими скаутами, сложно было объединить в команду. Амрабат стал жертвой подхода.

Чезаре Пранделли ставил 3-4-2-1 и определил марокканца на вроде подходящую позицию второго опорника, но в пару к нему поставил перепрофилированного треквартисту Кастровилли. Марокканец оказался в неудобной роли страхующего и моментально сник. Привязка к зоне помешала ему проявить лучшее качества – жесткие выпады наперерез и силовой продвигающий дриблинг под прессингом.

Винченцо Итальяно перестроил команду на 4-3-3 и некоторое время использовал Амрабата на месте восьмерки, а после отправил в опорную зону. С уходом Торрейры марокканец стал основным разыгрывающим во второй по владению (58,7%) команде Италии. Иначе говоря, игрок, плюсы которого почти целиком раскрываются без мяча, попал в: 1) систему, в которой фазы без мяча очень коротки; 2) роль, в которой обязан определять направления атак и много пасовать.

Сложно не восхититься Итальяно, который даже после такой подставы от боссов не рассыпался и сохранил общий стиль. Как и Юрич ранее, тренер каждый день работал с Софьяном. Но характер развития теперь был другим. Юрич развивал в марокканце тайминг давления и чувство пространства, Итальяно – понимание игры и управление ритмами.

«Современный полузащитник должен быть атлетичным, ловким и быстрым – головой и ногами, – рассуждал Амрабат в недавнем интервью сайту «Фиорентины». – Нужно уметь и атаковать, и обороняться. Раньше мне очень нравился Яя Туре, сейчас – Тиаго Алькантара и Кевин де Брюйне. Если объединить их троих, получится фантастический полузащитник. Важно работать и учиться каждый день, тренироваться в тренажерном зале и заниматься вне клуба. Нужно быстро думать, пересматривать свои видео и учиться на ошибках, потому что полузащитник находится в центре игры – важно всегда быть в правильной позиции, знать расположение партнеров и пасовать с правильной силой и точностью. Если полузащитник плох, страдает вся команда».

Последние предложения – влияние Итальяно. Он объяснил, что в футболе законны и горизонтальные направления. Сейчас марокканец превосходит 96% полузащитников топ-лиг по точности и количеству передач, а по качеству длинных пасов идет лучшим в Италии (87,2% точных).

Однако Софьян по-прежнему раскрывается в вертикальной игре. Он 4-й в Серии А по пасам в финальную треть и 6-й по продвигающим. При этом его вертикали не всегда подготовлены и часто подставляют напарников. Вдобавок он по-прежнему плохо следит за структурой и не дает баланса, а команде вроде «Фиорентины», отправляющей большинство игроков выше линии мяча, такой опорник необходим. Во-многом поэтому команда ослабла по сравнению с прошлым годом (тогда плеймейкера исполнял Торрейра).

Поэтому вокруг Амрабата нет прежнего шума. Он не сдал после «Вероны». Напротив, даже прибавил. Но чтобы показать себя, ему нужна агрессивная роль без размышлений о равновесии общей структуры. Тогда его вертикальные налеты разрушительны и сами по себе стоят целой линии прессинга – как на чемпионате мира, где он легко сносит фаворитов турнира.

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Фото: Gettyimages.ru/Julian Finney; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO, Claudio Grassi/Lapresse, Jennifer Lorenzini/Keystone Press Agency, Robert Michael/dpa