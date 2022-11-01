21-летний Энцо Фернандес по кличке Толстяк изменил игру Аргентины. Он один из лучших распасовщиков Европы в этом сезоне

Клещенок – о новой 100-миллионной звезде «Бенфики».

Энцо Фернандес прилетел на турнир сменщиком статусных Паредеса и Де Пауля, неуклонно воровал минуты и к третьему туру занял стартовый слот. Мексике он забил, с поляками ассистировал. Плей-офф он начнет в старте – если, конечно, Скалони не враг самому себе.

Три матча на групповой стадии точно схватывают характер и путь 21-летнего полузащитника «Бенфики». «Никто и ничего не давал ему просто так», – сказал о нем скаут «Ривер Плейта» Пабло Эскивель. Энцо все взял сам.

Фернандес с детства превосходил ровесников, но мешала склонность к полноте – пробился благодаря интеллекту и дисциплине

В 5 лет полузащитник играл в «Ла Рекове» – маленьком клубе в пригороде Буэнос-Айреса. Конкурентов у него не проглядывалось. Энцо сиял так сильно, что детский клуб выплачивал ему премии, а если родители вдруг не приводили мальчишку – переносил матчи.

Там его и заметил Пабло Эскивель: «Энцо играл за команду на год старше, и в 5-летнем возрасте уже устанавливал порядок в игре. Он вел за собой, отдавал очень точные передачи. Фернандес менял расклад и всегда был главным героем».

Энцо совершил первый переход раньше, чем пошел в школу – присоединился к академии «Ривер Плейта». Удивительное чтение игры и дар метронома выделили его и там. Пацан умно переключал скорости, выдерживал паузу, когда нужно, и обеспечивал быстрое движение мяча.

«Энцо был реджистой и лидером команды, – рассказывал TyC Sports детский тренер «Ривера» Бруно Кинтерос. – Он принимал решения, до которых можно было догадаться только со стороны, спокойно следя за игрой – а он делал это в столь раннем возрасте, словно понимал футбол на более глубоком уровне. Кроме того, у него был классный средний пас и удар».

«В первые годы в «Ривере» его прозвали Музыкантом – говорили, что он играет так, словно руководит оркестром», – рассказывал отец распасовщика Рауль Фернандес. Казалось, его величие предопределено. Парень, названный в честь гениального уругвайца и на километр оторвавшийся от остальных в понимании игры, не мог сойти на половине пути.

Именно невозможное в итоге едва не произошло. Со временем прозвище Музыкант уступило старой кличке Фернандеса – Толстяк. Он носил ее еще в «Ла Рекове». В 15 лет парень выпал из стартового состава и задумался об уходе из «Ривера». Причина была проста. Ровесники раньше вступили в переходный возраст, активно росли и крепли, и пухлый мальчишка не справлялся с растущим атлетизмом игры.

«Я сказал Энцо, что ему нужно изменить тренировки и питание, – вспоминал Эскивель. – Еще посоветовал спросить тренера, почему он не играет, и узнать у куратора, чего ему не хватает. А после следить за игроком, вытеснившим его из старта, и списать с него то, чем они отличаются – чтобы добавить это к своим качествам. И еще добавил, что нужно работать в два раза больше, а не останавливаться на двухчасовой тренировке. Думаю, тогда в Энцо что-то перемкнуло».

Фернандес выбрался благодаря другому качеству, выделявшему его с самого детства – характеру. Координатор детского футбола «Ла Рековы» Джулиана Корреа вспоминала 5-летнего Энцо: «Если мы проигрывали, он смотрел на происходящее холодно и спокойно, полностью сосредоточенный на том, что нужно сделать. Он не плакал, как другие ребята».

Бруно Кинтерос рассказывал другую историю. Однажды «Ривер» играл в предгорном Неукене посреди зимы. Температура опустилась до 7 градусов ниже нуля. «Энцо спросил, не нужно ли найти место для тренировок, – вспоминал тренер. – Он был мальчишкой и хотел веселиться, но при этом ясно понимал необходимость работы – даже на холоде. В конце концов он вынудил нас найти внутренний дворик в церкви, и к большому сожалению всех, мы тренировались на морозе».

Утратив место в составе, Энцо заработал вдвое сильнее – и когда прибавил к тонкой игре развитый атлетизм, вытеснить его было уже нереально. Фернандес прошел через оставшиеся возраста, съездил в недолгую аренду и стал лучшим полузащитником «Ривера», а после перебрался в «Бенфику». Первая же Лига чемпионов сделала его одним из главных имен на европейском рынке.

«Из-за доминирующей личности у Фернандеса нет потолка. У него не бывает ошибок и не случается спадов, – отметил Эскивель в интервью El Pais. – Когда он начал жить один, первой вещью, которую он потребовал у агента, стал домашний спортзал. С самого детства он удивлял характером и умом».

Фернандес умеет почти все. Он в топе Европы по целому ряду показателей – и уже меняет игру Аргентины

В июле-2022 «Бенфика» выложила за 21-летнего распасовщика 12 миллионов евро. Сегодня заламывает под сотню. Энцо Фернандес – третий ассистент португальской лиги, лидер по касаниям, продвигающим передачам и пасам в последнюю треть, один из лучших по предголевым действиям и пасам под удар.

Энцо обошелся без адаптации и оказался одинаково хорош и в обострении, и в организации игры. Такой метроном – редкость даже на топ-уровне. Отчасти это подтверждает скаутский отчет Fbref.com. Аргентинец держится в верхнем перцентиле 8 лучших лиг по большинству ключевых показателей – от голов до отборов. Причем дает одновременно качество и количество: например, превосходит 99% полузащитников по числу передач и 89% – в точности.

«Энцо хотел быть лучшим и понял, что единственный способ стать им – работать вдвое сильнее. Переходя в «Бенфику», он знал, что станет главным героем, потому что подготовил себя, – объяснял Эскивель. – Во время пандемии он тренировался трижды в день, был зверем, которого не остановить. Когда его впервые вызвали в сборную, он знал, что у него есть всего один шанс, и за 60 минут доказал, что держит уровень. Энцо всегда играет на максимуме, в любой игре – с соседями на заднем дворе, в детских лигах и на топ-уровне. Он всегда готов».

Энцо хорош и перед защитой, и под нападением, но лучше всего раскрывается в роли Крооса – восьмерки-реджисты рядом с терьером-опорником. Но сборной он понадобился в другом качестве. Аргентинцы просели в опорной зоне – причем не столько из-за плохой формы Паредеса, сколько из-за стилистического разнообразия оппонентов.

Саудовцы замкнули пространство в тесный квадрат с высоким трафиком прессинга, лишили разыгрывающих времени и тем самым сломали игру аргентинцев. Мексиканцы перекрыли центр блоком из шести игроков, выдавив Месси подальше от ворот. Поляки спрятались в штрафной.

Каждый соперник предъявлял особые требования к организации игры. Аргентинцам потребовался опорник-хамелеон, адаптирующийся к любому тактическому контексту. Ни Паредес, ни Гидо Родригес с этим не справились. Только Фернандесу хватило разнообразия навыков. Он стал деталью, с которой все заработало.

Энцо менял игру каждым выходом на поле. В матче с Саудовской Аравией тоннаж остроты после его появления вырос в четыре раза (5 ударов за час до него, 10 за полчаса с ним), и необходимость отыгрываться повлияла на это только отчасти. Фернандес справился с прессингом лучше Паредеса. С ним мяч наконец задвигался и нашел щели в защите.

Так же он изменил игру с мексиканцами. Аргентине не хватало метронома, способного расшатать позиционную оборону грамотными паузами и неожиданными ускорениями темпа. Движение мяча не раскрывало соперника. Смена опорника исправила проблему. Мобильный Энцо выманил вторую линию обороны и создал пространство за ней. У Месси появился простор перед штрафной – и он почти сразу отпраздновал перемены голом.

С поляками Энцо наконец вышел в старте. В первый час он управлял игрой с позиции перед защитой, а после появления Леандро Паредеса поднялся выше – и сразу отметился голевой на Альвареса. Аргентинцы показали свой лучший футбол на турнире. Польша сделала для этого почти все, но без Фернандеса аргентинцы скатились бы в такой же безнадежный перекат, как и с Мексикой.

***

Талант и разнообразие качеств сделали Фернандеса ключевым игроком аргентинцев и наверняка превратят в главную цель большинства грандов. Но его величайший дар – способность мгновенно адаптироваться к уровню давления и качеству сопротивления. Энцо раздавил полузащитников «Юве» в ЛЧ, доминировал в каждом матче на чемпионате мира и становился тем лучше, чем больше времени и значения ему предоставлялось. Переходя на новую ступень, он не теряется – лишь прибавляет.

Не удивлюсь, если он станет теневым героем плей-офф – большие сборные его точно не испугают.

***

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: globallookpress.com/Cao Can/XinHua, Gerardo Santos/Keystone Press Agency; Gettyimages.ru/Marcelo Endelli; East News/Anne-Christine POUJOULAT / AFP; REUTERS/Jennifer Lorenzini