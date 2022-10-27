Сербская звезда Сергей Милинкович-Савич сравнивает себя с Яя Туре. Заслуженно: он самый всесторонний полузащитник мира

Андрей Клещенок – о недооцененном сербе.

В сербском фольклоре есть миф о королевиче Марко – великане, который вселял во врагов ужас. Марко носил кожух из 30 медвежьих шкур, орудовал полутораметровой саблей и булавой в 85 килограммов, ходил по вершинам гор и касался небес головой. Османы прятались от него. Королевич бил турок и защищал угнетенных славян.

Реальный Марко был личностью совершенно ничтожной – последним правителем Прилепского королевства, разбазарившим наследие удачливого отца. Подданные не повиновались ему, османы обложили данью. Сербы не сохранили о нем никакой памяти – и когда им потребовался герой, заполнили воображением заурядное резюме.

В сербской действительности есть невыдуманный спаситель – Милинкович-Савич. В 2020-м он пообещал младшему брату дважды забить норвежцам, чтобы вывести сербов на Евро, и сдержал слово вопреки тренеру – вышел на 80-й и оперативно сокрушил оборону. Сборная выиграла 2:1.

Недооценка Сергея неудивительна. Обычный болельщик следит за парой турниров и клубов, а остальной мир держит на периферии сознания – в слепой зоне, о которой судит максимум по хайлайтам и слухам. «Лацио» находится как раз на обочине, и большинству сложно поверить, что именно там играет, пожалуй, единственный тотальный полузащитник в современном футболе. Милинкович отзеркалил историю королевича Марко: его качества настолько незаурядны, что кажутся описанием былинного витязя и вызывают недоверие.

В детстве Милинкович совмещал несколько видов. Мама играла за баскетбольную сборную и тащила сыновей в сторону от искусства. Сергеем она занималась индивидуально. Милена Савич поставила сыну прыжок, развила координацию и отточила пластику. Теперь серб доминирует в воздухе. С момента дебюта в «Лацио» он забил головой больше любого другого полузащитника – 19 раз за 7 сезонов.

Сергей рос неплохим разыгрывающим, но главным в семье все-таки был отец – бывший полузащитник «Альмерии» Никола Милинкович. Футбол победил. В конце 90-х он отвел пацана в академию «Спортинга», а в начале 2000-х определил в школу австрийского ГАК – в который как раз перешел сам. Никола научил сына контролю пространства, поставил удар и познакомил с ролевой моделью – Зиданом. Матчи француза были его учебником.

Уроки сформировали одного из самых опасных полузащитников мира. Милинкович-Савич бьет с обеих ног и с любой дистанции, пугает защиту разнообразием передач (от пяток до забросов в стиле Пирло) и нестандартом решений. В прошлом сезоне он стал единственным полузащитником в топ-лигах с двузначными числами по голам и ассистам (11+11). В этом году он лидирует среди ассистентов Серии А и делает 0,78 результативного действия за 90 минут – это 2-й результат среди полузащитников топ-лиг после Петра Зелиньского.

В 2013-м тренер «Войводины» Милан Косанович отвез 18-летнего полузащитника в Институт спорта Сербии – надеялся, что лаборатория объяснит масштаб дарования. «Он продемонстрировал лучшие показатели из всех спортсменов, занимавшихся игровыми видами, – вспоминал Милан в интервью First Time Finish. – Тесты выявили, что Сергей оценивал происходящее на полсекунды быстрее всех. В тот момент я понял, что его ждет величие».

Генетический коктейль и семейный культ спортивной эстетики определили самое яркое качество серба – феноменальную технику. «Я впервые увидел Сергея, когда ему было 12-13 лет, и техника сразу бросилась в глаза. С мячом он умел все, – рассказывал Косанович. – Его обучение в основном строилось на том, что не каждое решение должно быть экстраординарным – нужны и простые пасы».

Тренер все-таки не до конца убедил серба. Милинкович-Савич часто рискует – и потому держится среди лидеров лиги одновременно по разрезающим, продвигающим и обостряющим передачам. Но лучше всего он раскрывается, когда не расстается с мячом. Техника 191-сантиметрового полузащитника – украшение Серии А. Никто в лиге не работает с мячом мягче. Сергей укрощает пасы выше головы так, словно ему катнули в ногу с двух метров, жонглирует над головами и легко разбрасывает трех-четырех соперников одновременно.

«Чтобы вести игру, я подворачиваю лодыжку в самый последний момент – потому что если поменяю положение корпуса, меня прочтут, – делился секретами Милинкович-Савич в эфире Dazn. – Еще люблю перекат подошвой. Так я минимизирую касания».

Говорят, в 2020-м Зидан лично выпрашивал серба у Переса, и это кажется очень логичным: попытка великого мага заполучить игрока, в котором он возродился. Даже Никола Милинкович называет сына вторым Зизу. А Матея Кежман говорил: «Когда Сергей приехал в Италию, его сравнивали с Погба. Я уважаю Поля, но давайте начистоту: Милинкович-Савич умеет больше него. Он может вырасти в самого совершенного футболиста планеты. Вы не найдете другого игрока с таким сочетанием силы, мышц, роста, техники и тактического мышления. Сергей работает с мячом как бразилец, некоторыми трюками напоминает Зидана. Он самый эффективный полузащитник Европы».

Сам Сергей отнекивается от сопоставлений с кумиром и называет себя вторым Яя Туре. Наверное, так он подчеркивает неподражаемость Зизу. Но в каком-то смысле предложенное сравнение еще требовательнее к носителю. Зидан был типичной десяткой с выраженными пробелами в оборонительных навыках. Яя Туре – тотальным полузащитником без неудобных фаз.

В истории игры таких было очень немного. Но Милинкович-Савич заслуживает сравнения. Трюки, которыми он орнаментирует стиль, удивительная способность одновременно доминировать технически и физически в сочетании с выдающейся конкретикой в завершении (серб поучаствовал в 77% голов «Лацио» в этом сезоне) – только часть его дарования. Специализированная скаутская программа Smarter Scout называет его лучшей восьмеркой Серии А по количеству оборонительных действий. Вдобавок Сергей лидирует по пробегу и выигранным единоборствам.

Милинкович-Савич не идеален, конечно. У всех есть слабые места. Иньеста и Хави были медленными, слабыми и зависимыми от системы. Зрелый Яя Туре недорабатывал в обороне. А Сергей слишком уверен в собственном классе – и потому часто играет шагом.

Но даже так он самый разносторонний полузащитник в мире. И доказывает это не первый год.

Неудивительно, что «Лацио» отклонял 110-миллионные предложения. Даже Кассано называет Сергея совершенным полузащитником – а чтобы понравиться ФантАнтонио, нужно действительно уметь все.

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Фото: Gettyimages.ru/ Lars Baron, Paolo Bruno / Stringer, Marco Rosi – SS Lazio / Stringer