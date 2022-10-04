«Интер» проиграл 5 матчей из 10 и идет 9-м в Серии А. Возможно, дело в перестройке, но главный виновник – Ханданович

Клещенок – о проблемах Индзаги.

Если когда-нибудь помощник Конте расскажет, что перед уходом из «Интера» Антонио закопал в Аппьяно прядь волос, это многое объяснит. Миланцы второй год подряд не готовы к решающим еврокубковым матчам. В феврале они вышли на «Ливерпуль» в худшей форме в сезоне и обидно вылетели, доказав, что в нормальный день могли снести англичан. В сентябре стартовали в группе смерти в таком состоянии, будто соскучились по временам Де Бура.

Может, «Интер» не отбелагуттманнили, но с ним точно не все в порядке. Клуб проиграл 5 из 10 матчей сезона. Миланцы влетели абсолютно всем серьезным соперникам за исключением «Торино» – причем только «Бавария» и «Рома» забили им меньше трех.

«Интер» пропускает больше, чем должен. Старение Хандановича – важная причина кризиса

«Интер» безусловно плох, но не настолько, как кажется по результатам. Миланцы недобрали 4 ожидаемых балла – и потому идут девятыми, а не четвертыми.

Старение Хандановича дорого обошлось клубу. Само собой, оно случилось не вдруг. Когда-то Самир просто перестал прыгать за безнадежными мячами. Выглядело это по-своему стильно – будто мастер на опыте экономит силы, – но категория безнадежного незаметно ширилась, захватывая все более берущиеся удары. Сейчас словенец пропускает, даже если мяч летит прямо в него.

Один из лучших киперов лиги последнего десятилетия превратился в 38-летнюю тень, задержавшуюся в топ-клубе. Ханданович – худший вратарь Серии А. Он отразил 62,9% ударов и пропустил на 3,3 гола больше ожидаемых. По первому показателю Самир – в пятерке худших в лиге, по второму – худший.

Поэтому «Интер» пускает на уровне аутсайдеров. Миланцы даже в текущей невзрачной форме в четверке лучших по допущенным моментам (7,1 xGA – выше только «Милан», «Аталанта» и «Рома»), но при этом в пятерке худших по пропущенным. В первую очередь из-за вратаря. У «Интера» худшая разница между реальными и ожидаемыми пропущенными – минус 5,9 гола. 13 мячей в 8 турах – показатель аутсайдеров.

Сложно сказать, почему Индзаги не доверится Онана – камерунец неплох в ЛЧ. Скорее всего, тренер опаздывает с правильной реакцией: зашоренность и консервативность в выборе основы – одна из его слабейших сторон. А может, его напрягает нестабильность Андре. Хотя стабильная безнадежность Самира в любом случае хуже.

В защите – несколько системных сбоев, которым нет четкого объяснения

Из-за Хандановича «Интер» набрал меньше, чем заслужил. Но валить все на ветерана неправильно. Если бы в миланских воротах был кипер, делающий положительную, а не отрицательную разницу, команда все равно оказалась бы недостаточно высоко. 4-5 места по ключевым показателям не соответствуют ни амбициям, ни уровню клуба.

Это касается и игры в защите. 4-е место по ожидаемым пропущенным не совсем тот результат, которого ожидаешь от тройки Бастони – Шкриньяр – Де Врей. Еще и с Ачерби в запасе.

Индивидуальные ошибки стоили клубу не меньше очков, чем привозы Хандановича – и большинство из них сложно систематизировать и объяснить. «Интер» вел с «Удинезе», пока неуклюжесть Шкриньяра не привела к автоголу. Лидировал с «Миланом», но Хакан подарил мяч Тонали на своей половине. Едва не потерял очки с «Лечче» из-за ненужной агрессии Шкриньяра.

Но куда важнее серьезный структурный сбой. «Интер» обороняется слишком пассивно – и тем самым создает систематические уязвимости:

1. Центрбеки опускаются чересчур низко и увеличивают простор между линиями, а когда туда следует пас, не реагируют на него и дают сопернику творить перед штрафной. «Лацио» регулярно разбивал оборону заходами восьмерок за спины полузащитников – как на скрине ниже, где Милинкович-Савич свободно принял мяч, воспользовался тем, что его никто не встречает, и доставил в штрафную. Момент закончился голом.

2. «Интер» слишком прижимается . Перед голом Луиса Альберто в штрафной оказалось сразу девять миланцев. Испанец спокойно расстрелял ворота с 20 метров – никто ему не мешал.

3. Большинство пропущенных сводится к слишком пассивной игре перед штрафной . Миланцы многое позволяют в подготовительной фазе – соперники легко простреливают или бьют с 20 метров. Так, например, вышел вперед «Милан»: защитники создали численное большинство на фланге, но не атаковали Леау – тот свободно прострелил на Жиру.

Похожее бездействие привело к пропущенным от «Кремонезе» (беспрепятственный удар с 20 метров), «Лацио» (две передачи Милинковича-Савича без малейшего прессинга) и «Удинезе» (Шкриньяр предоставил свободу Деулофеу, хотя мог сыграть агрессивно – его страховали Де Врей и Димарко).

Защита держалась на Шкриньяре и Де Врее, но сейчас они, кажется, больше думают об истекающих контрактах.

«Интер» просел и в атаке: с реализацией все в порядке, но проблемы с продвижением мешают создавать остроту

В атакующей фазе проблемы далеко не так заметны и точно не настолько влиятельны: Индзаги недобирает из-за проблем с вратарем и защитой. Но голов все-таки не хватает. «Интер» забивает 1,75 мяча в среднем за матч. В прошлом сезоне миланцы колотили 2,21 гола за игру.

Характерно, что команда реализует практически все, что создает – выходит практически в ноль между реальными и ожидаемыми мячами. То есть проблема исключительно в количестве. И проблема в первую очередь не в недостатке индивидуального креатива – его нехватка ощущалась и в прошлом сезоне, – а в том, что механизмы больше не компенсируют ее . Раньше персональных вспышек не хватало с крепко запертыми автобусами. Сейчас их недостает в большинстве матчей. Из-за ухода Перишича и плохой формы Хакана команда сильнее зависит от системы – а система работает не так хорошо, как в прошлом году.

Характерная повторяющаяся черта осеннего «Интера» – разрывы между линиями и преждевременные вертикали в начале владения. Полузащитники плохо занимают пространство, создают мало коридоров для подготовленных передач и слишком далеко уходят от первой линии. В игре с «Удинезе» такая структура едва не закончилась пропущенным голом: никто не занял выгодную позицию в центре, и Брозо рискнул передачей на закрытого напарника – соперник сразу перехватил мяч.

Все это плохо сказывается на продвижении мяча. «Интер» делает всего 32,5 продвигающих паса за матч – на 7,4 меньше, чем в прошлом сезоне. Кроме того, на 9% упало число передач в атакующей трети. Миланцы хуже готовят атаки – и потому реже создают угрозы.

Внезапная скудость идей легко списывается на проблемы с позиционной ротацией – фирменной фишкой прошлогоднего «Интера». Индзаги выходил из-под прессинга, выстраивая сложную паутину взаимообменов и поступательных переходов. Сейчас механизмы будто сломались. Возможно, дело просто в плохой форме. Согласно инсайдам, Симоне не понравился весенний спад, и он переформатировал летнюю подготовку – чтобы команда вышла на пик к решающему отрезку.

Но есть и другое объяснение.

Возможно, причина всех проблем – перестройка: Индзаги создает более вертикальный футбол

Несмотря на все недочеты, «Интер» пока проигрывает только крепким соперникам. Здесь сказывается давняя слабость Индзаги – плохой матч-менеджмент . Симоне классно адаптируется к составу и очень творчески жонглирует ролями и стилями внутри формально неизменной 3-5-2, но очень предсказуем в управлении игрой. Он тяжело реагирует на ходы соперников, редко меняет рисунок и очень предсказуем в заменах. Стартовый план и хорошо поставленная игра обычно обеспечивают победы, но если что-то не задалось, Индзаги почти неспособен изменить расклад.

К несчастью для него, организация игры сейчас тоже подводит. Все вдруг проявившиеся проблемы хорошо укладываются в общую тактическую перестройку. С возвращением Лукаку и ростом значения Думфриса переход на более вертикальный футбол казался практически неизбежным. Возможно, пассивная защита, поспешные вертикали и разрывы между линиями объясняются разрушением прежних механизмов ради более прямой и быстрой игры .

Такой расклад кажется по меньшей мере логичным. Индзаги пересоздает «Интер». Новый отходит ниже, заманивая соперника в массированную позиционную атаку, держит полузащитников за линией прессинга в начале владения, чтобы надежнее цепляться за мяч на чужой половине и атаковать большим числом, спешит с передачами, потому что стремится к быстрой доставке в переднюю линию.

Почему не получается? Во-первых, «Интер» становится жестче и предсказуемее – чисто стилистически это откат по сравнению с прошлым годом. Во-вторых, такой футбол во многом завязан на атлетизме Думфриса и Лукаку – и если кто-то из них не готов или травмирован, система теряет в надежности. Когда Ромелу вернется, команда прибавит.

Но самое главное – общий дисбаланс . В игре полно небольших недочетов, ошибок в командном движении и недостаток слаженности, и выглядят они так, будто игроки медленно адаптируются к новым настройкам и неправильно регулируют агрессию с мячом и без. Когда Индзаги поправит детали, «Интер» вернется. Насколько позволит Ханданович.

***

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency , Alberto Gandolfo/Keystone Press Agency , Spada/Keystone Press Agency IMAGO/www.imagephotoagency.it