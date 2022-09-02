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Милик – лучший ученик Бергкампа. Он подходит «Юве» больше Влаховича – техничнее, опаснее в штрафной и в воздухе

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25 августа закончилась одна из самых продолжительных саг в итальянском футболе – 28-летний Аркадиуш Милик наконец перешел в «Юве». Пока в недорогую годичную аренду, но с перспективой выкупа всего за 7 миллионов евро. 

Аньелли охотился за ним с 2020 года. Разберемся, чем он так хорош, что несколько лет снился скаутам самого богатого клуба Италии.

Специальный пункт – ода удару Милика с левой. Его пушка восхищала Бергкампа

Юный Арек органично вписался бы в культовую сцену из «Евротура» – ту самую, где герои комментируют знакомство с хрущевками фразой: «Господи, помоги нам! Мы в Восточной Европе». Он курил, воровал и уже в младших классах годился к вступлению в подростковую банду. Все изменил случай. Местный тренер срезал через дворы как раз в тот момент, когда Милик обрабатывал мячом стену. Плотные удары потрясли специалиста – он привел пацана в футбол.

Левая нога изменила жизнь Арека. Он не выделялся ничем особенным, не был ни спринтером, ни амбалом, после короткого периода подражания молодому Роналду завязал с финтами и дриблингом – все равно не получались, – и даже не пытался играть тонко. Он только бил. Но делал это так бесподобно, что тренеры мирились со всем остальным.

Левая провела Милика через детские школы, удержала в футболе после первых неудач – немецкие защитники легко считывали односторонние смещения в «Аугсбурге» и «Байере», – и втолкнула в «Аякс». Здесь поляку повезло во второй раз. Нападающими в Амстердаме занимался Деннис Бергкамп – человек, знающий о футболе все.

Деннис сразу увидел, что ставить удар Милику уже не нужно: «У него уникальная левая, одновременно очень сильная и точная. Аркадиуш попадает в любую часть ворот из любой позиции».

Голландец акцентировал внимание на других компонентах – движении, технике, выборе позиции, – и превратил игрока одного приема в настоящего бомбардира. Результативность поляка выросла втрое – с 0,2 до 0,6 гола за матч. Он признался: «Работа с Бергкампом – настоящий подарок. Деннис поставил мне технику, обработку мяча, дал много советов и сильно повлиял на игру».

Бергкамп создал сегодняшнего Милика – хорошо обученного умного форварда с великолепным таймингом открывания. Но бронебойная левая осталась главным оружием и единственным по-настоящему топовым компонентом поляка. Такого сочетания силы и точности нет даже у лучших нападающих мира. Удар скрывает недостатки поляка и упрощает его игру.

В этом плане показательны два гола «Парме». Первый он забил в 2018-м – в быстром наскоке с фланга. Милику не хватило скорости, чтобы реализовать преимущество и войти в штрафную до сближения с защитниками, но с его пушкой это не обязательно. Арек просто прошил кипера из-за штрафной.

Второй гол – из февраля 2019-го. Милик перехватил мяч и остался один на один с защитником. Большинство форвардов пошло бы в обводку или выкатило на партнера, но Арек влепил в угол. Обратите внимание на силу удара: поляк пробил щечкой, на точность, но мяч вылетел как из катапульты.

В первом случае удар замаскировал недостаток скорости, во втором – прикрыл неуверенный дриблинг. Именно левая делает Милика опасным завершителем. Он хорош в штрафной, но если соперник или слишком оборонительная тактика не подпускают его к воротам, Арек просто бомбардирует издали. В сезоне-2018/19 он стал лидером Серии А по забитым из-за пределов штрафной (6 мячей). Даже со штрафных он впечатляюще точен – 3 гола с 12 попыток за последние 4 года.

Этим он и занимался: забивал всегда и везде.

Статистику Милика часто недооценивают. Он очень забивной, но не вышел на топ-уровень из-за травм

Роналду и Месси настолько завысили планку, что 156 мячей Милика не кажутся чем-то удивительным. Здесь важен контекст. Во-первых, большую часть статистики Арек набил после знакомства с Бергкампом (140 голов в 308 матчах). Во-вторых, он редко исполнял 11-метровые. В последние 6 лет поляк держит темп в 0,53 гола за 90 минут без пенальти. Это солидный уровень даже безотносительно его проблем – для сравнения, Бензема на аналогичном отрезке выбил 0,57 гола с игры.

Но самая главная деталь – травмы. Они останавливали поляка каждый раз, когда он набирал ход.

Милик организовывал в Голландии почти 1,13 гола за 90 минут (47+21 в 76 матчах) и пришел в «Наполи» в ранге потенциальной звезды. Случилось это летом 2016-го, в самый неудобный для покорения Неаполя момент; новый нападающий наследовал двум самым доминирующим девяткам Серии А 2010-х – Кавани и Игуаину.

Арек достойно выдержал вызов – стартовал с 7 голов в 9 матчах. Неаполитанцы уже злорадствовали над разводом «Ювентуса», но поспешно – Милик порвал кресты. Вернулся только через полгода – когда в старте уже блистал перепрофилированный Дрис Мертенс.

Бельгиец забивал по 30 мячей за сезон – само собой, Сарри уже не видел Милика основным. Поляк все равно разогнался, начал второй сезон с 2 голов за 180 минут – и порвал кресты на втором колене.

Эта неприятная очередность и составила его карьеру. Милик выходил на серию из 8 голов в 9 матчах, тянул мышцу и начинал заново. Разгонялся до 6 мячей в 7 матчах – и повреждал колено. Арек коллекционировал цифры вопреки травмам – как в «Марселе», где за 1,5 года пропустил 6 месяцев и все равно вместил 30 голов в оставшийся отрезок.

Он обошелся без повреждений только в сезоне-2018/19. Анчелотти ротировал бомбардира во второстепенных матчах, и метод сработал: Милик забил 20 мячей во всех турнирах и стал пятым бомбардиром Серии А (по голам за 90 минут без пенальти – вторым после Сапаты).

По минутам на гол без пенальти Милик в смежных итальянских сезонах превосходил Роналду – и при этом не требовал, чтобы командное завершение замыкалось на нем. Он гарантирует остроту. Но в тренировочном процессе Аллегри заодно гарантирует и повреждения – это его главный минус.

Здоровый Милик очень подходит сегодняшнему «Ювентусу». Он техничен, опасен в штрафной и во многом превосходит Влаховича

Что Милик подходит «Ювентусу» больше Депая, ясно и так – взять голландца в запас с 10-миллионной зарплатой было бы очевидным безумием. Интересно, что поляк подходит туринцам даже больше Влаховича.

В прошлом сезоне «Ювентус» был командой с одним из самых больших удельных значений кроссов – больше 23% от всех точных передач в штрафную с игры. В новом расклад изменился, но соотношение все равно показательное. Туринцы – в тройке худших в лиге по передачам в штрафную низом, но в первой десятке по навесам. Они делают 16,8 кросса за матч.

При этом только 22% навесов оказались точными (сравните с 31% «Интера» или 35% «Ромы»). У огромного количества брака три причины:

1. туринцы обычно в численном меньшинстве – осторожный тренер боится заполнить штрафную;

2. ювентини навешивают от безысходности, без подготовки – зачастую в блок или в скопление соперников;

3. ударный форвард плох в воздухе. Влахович не всегда своевременно выпрыгивает, плохо подстраивается под траекторию мяча и не умеет вкладывать в удар кивок и корпус. Даже если ему не мешает защитник, каждый навес остается рулеткой: никогда не угадаешь, куда отлетит мяч.

Милик – противоположность Душана. Серб неудержим, когда получает мяч в движении, но безобиден в навесболе. Медленный поляк малополезен в атаке пространства и почти неспособен создать момент в одиночку, но едва дело доходит до игры в штрафной – превращается в монстра. 20% своих голов он забил головой.

«Я из тех форвардов, которые забирают мяч после хет-трика и просят одноклубников расписаться на нем, – рассказывал Аркадиуш. – Без них мне сложно – я не могу подхватить мяч, обвести 2-3 соперников и забить. Я завершитель, нападающий одного-двух касаний. Поэтому мне нужна поддержка».

Даже внутри штрафной они отличаются. Влахович просит передачи лицом к воротам, продавливает защиту и расстреливает вратаря. Милику все равно, каким будет пас. Его голы – это умное движение в слепых зонах, выверенный тайминг открываний из-за спин защитников (два главных паттерна поляка) и безупречная координация. Своим любимым он называет гол «Метцу» – потому что моментально сориентировался в окружении трех защитников и принял единственно верное решение.

Важная составляющая этого гола – мягкая обработка сложного паса. Над этим тоже работал Бергкамп: «Я никогда прежде так не заморачивался на контроле. Деннис говорил: «Я не расскажу тебе ничего нового об ударах, потому что ты уже потрясающе бьешь. Сосредоточься на технике. Если хорошо контролируешь мяч, становишься опаснее в завершении».

Иногда мы зажигали свечу на 20-30 метров и обрабатывали одним касанием. Бергкамп делал это так просто – бум, и мяч прилип. Были и другие упражнения. Например, полузащитник пасовал как бы за спину, в недодачу, а ты должен был перестроиться, обработать первым касанием и завершить с лета. Это очень сложный прием. Никто в «Аяксе» не мог его выполнить. Тогда Деннис говорил: «Ладно, сейчас покажу». Раз, два – гол. Для него это было просто».

Милик оказался хорошим учеником. Три года назад он прибил «Рому» именно так, как учил Бергкамп: получил неудобную передачу за спину, мгновенно перестроился и обработал пяткой, а после добил вторым касанием. 

Милик физически не способен на футбол в стиле Влаховича. Но он меньше зависит от удобных пасов, умнее движется в штрафной и качественнее прячется в слепых зонах, лучше скоординирован и опасен вверху – и потому подходит Аллегри больше дорогущего серба.

Причем совместимость выражается не только в завершении. Милик хоть и ограничен, но разностороннее Влаховича. Он очень мобилен, постоянно сваливается в зону между линиями под вертикальный пас и делает это очень умно: знает, когда увести центрбека и создать пространство для забегания партнера, а когда оторваться от защитника и закрепить команду в позиционной атаке. Он больше работает на команду, лучше связывает полузащиту с атакой, мягче работает с мячом и надежнее защищает его спиной к воротам. Периодически мучающемуся с вертикальным продвижением «Юве» такой нападающий нужен больше Влахо.

Вот очень характерный для Милика гол. Арек отклеился от защитника под вертикальный пас, выиграл подбор и разогнал атаку классной диагональю, а после подкрался в слепую зону и вовремя выскочил из-за спин защитников.

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Милик не суперзвезда и потому вряд ли вытеснит 80-миллионного Влаховича. Но он очень хорошо вписывается в сегодняшний проблемный «Ювентус» и привнесет в игру качества, которых не хватает в обеих фазах – и в завершении, и в подготовке атак. Причем поляк может быть и грозной ударной опцией против автобусов, и мобильной поддержкой в паре с Влаховичем (неплохо исполняет такую роль в сборной).

Единственный реальный риск – травмы. Арек пропустил 259 дней за последние 3 года, а теперь познакомится с Массимилиано Аллегри. Даже статус игрока ротации вряд ли убережет его от повреждений. Но когда он будет здоров, «Юве» точно не пожалеет о трансфере.

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Фото: Gettyimages.ru/Francesco Pecoraro, Stefano Guidi; globallookpress.com/Panoramic, www.imagephotoagency.it

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