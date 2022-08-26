Парадокс Хвичи: он пока слаб на фоне защитников Серии А, но выдал суперстарт и оказался умнее, чем мы думали

Футбол Спаллетти его развивает.

Хвича – тема недели в итальянском футболе. Он сделал 3+1 в двух матчах, взобрался на первое место в рейтинге бомбардиров и в топ лучших игроков лиги по средней оценке GdS – 7,5 балла. Италия впечатлена. Эксперты даже не анализируют мощный старт – просто соревнуются в восхищении.

Лучше всего реакцию описал понедельничный Corriere dello Sport: «Восторг сменился массовым помешательством». Говорят, что грузин лучше Инсинье, что уже делает разницу и станет звездой, что голы «Монце» забил в стиле Анри и Инсинье. Журналист Паоло Барджиджия потроллил: «Юве» взял 34-летнего Ди Марию на сезон с зарплатой в 12 миллионов, «Наполи подписал 21-летнего феномена на 1,2 млн в год. Кто из них умеет покупать?» Кассано назвал новичка феноменом.

Классик итальянской журналистики Марио Скончерти сравнил грузина с Джиджи Мерони. Параллель, по-моему, очень символичная – хоть и не в том смысле, в каком задумывалась. Мерони погиб в 24 года – и навсегда остался фигурой на грани вымысла и реальности, неродившимся Бестом итальянских 60-х. Не гений в истории, а миф о гении – таким получилось его наследие.

Квара попал в похожее положение. Представление о нем сейчас балансирует на грани между иллюзией и реальностью: восторг от дебюта (бесспорно успешного) чрезмерен и не соответствует показанному на поле.

Понимаю, насколько абсурдным выглядит подобный посыл после настолько результативного старта. Но в этом – прелесть и парадокс Хвичи. Его дебют одновременно показал две вещи: 1. что индивидуально он еще не адаптировался и теряется на общем фоне; 2. что как игрок он умнее и многограннее, чем считалось раньше.

Хвича классно вписался в футбол Спаллетти (это сложно!), но его результативность – работа Зелиньского

Описывая перспективы Кварацхелии в майском тексте , мы назвали главной проблемой для него глубоко автоматизированный футбол:

1. Спаллетти – особенный тренер: сочетает подход гибкой и системной школ. Лучано создает рисунок исходя из характеристик состава, но внутри загружает игроков сотнями заученных розыгрышей и строгих правил. Людовик Жюли попал к нему после 14 лет в клубах вроде «Монако» и «Барсы» и все равно ничего не понимал: «До перехода в «Рому» я мало знал о тактике. У Спаллетти выучил ее за 3 месяца. Но сначала был в шоке. Все делали одно и то же. Казалось, будто я живу в видеоигре, в которой каждое утро повторяется одно и то же»;

2. Спаллетти отнимает свободу и поэтому ссорится со всеми инстинктивными творцами – например, с Кассано и Тотти. Тренер объяснял нелюбовь на личном примере: «Я играл анархично. Время от времени выдавал что-нибудь эдакое, яркое индивидуальное действие. Я делал то, чего сейчас терпеть не могу от своих игроков»;

3. В механизмы Спаллетти редко вписывались вингеры, пускавшиеся в незапланированные обводки вопреки установкам. В неаполитанском запасе скучает лучший дриблер Серии А-2020/21 – Адам Унас.

Сложности казались почти неизбежными. Казанский Хвича существовал не в ритме с командой, в каком-то своем измерении, в котором футбол – индивидуальный вид спорта. Он слишком явно не соответствовал видению нового тренера.

Тогда мы резюмировали: грузину придется подстраиваться, но если получится – он заиграет результативнее; кодифицированный футбол помешает разбрасываться энергией вдали от ворот. Так и выходит. За удивительной стартовой вспышкой Квары стоит именно проработанная командная механика.

Да, каждый его гол выглядит очень индивидуальным, сделанным без помощи остальных, но это не так. «Наполи» систематически создавал грузину комфортные ситуации в опасных зонах. Отвечал за это Петр Зелиньски – гибридная левая восьмерка Спаллетти. Когда «Наполи» доставлял мяч в атаку, поляк бросал позицию и уводил соперника в соседние зоны. Слева появлялось пространство – его занимал Хвича.

Так «Наполи» добился удивительного результата: играя против трех центрбеков, постоянно создавал вингеру эпизоды 1-в-1 (в обоих матчах). Оба мяча «Монце» родились из такого движения. Перед первым голом Зелиньски сместился на правый полуфланг, вынудив соперников перестроиться и скучиться слева. Хвича пропал с радаров защиты и выскочил на подбор из слепой зоны.

Перед вторым голом Зелиньски увел соперника в глубину, одновременно освободив зону для рывка Лоботки и снова оставив Кварацхелию наедине с защитником вблизи ворот.

Оба раза Хвича блеснул нестандартом и точностью. Но важно понимать, что его прежние проблемы с плотной опекой и закрытыми командами никуда не исчезли. Кварацхелия гаснет, если решения нужно принимать быстро. Механизмы Спаллетти (в первую очередь – умнейшее движение Зелиньского) скрыли его недостатки.

Так же было и в предсезонке. Кварацхелия забивал, когда вписывался в систему и следовал общим правилам. Но как только он забывал установки и пускался в привычный неподготовленный дриблинг, его съедали. Даже соперники из Серии В.

Это – другая сторона Кварацхелии. Индивидуально он не только не делает разницы, но вообще не выделяется на общем уровне.

Кварацхелия слаб в индивидуальных действиях. Итальянские защитники для него пока непроходимы

Стремительная адаптация Хвичи поражает. Он всегда на одной волне с остальными, внимательно держит позицию в обороне, дисциплинированно создает ширину в атаке и вовремя пользуется пространством, созданным Зелиньским. Он – безукоризненная деталь командной системы: фраза, которую о грузине точно никогда не сказали бы в РПЛ. Квара даже прессингует больше всех в «Наполи» – причем лидирует и по количеству (15,3 прессинг-действия за 90 минут), и по своевременности давления (больше 43% – успешные).

Каждым своим шагом новичок работает на команду. Квара не только атакует пространство, созданное другими, но и сам раскрывает свободные зоны. Он не опускается за мячом, чтобы связать линии (Инсинье сделал бы именно так), а открывается на дистанции – либо за спины, либо во фланг. Он либо сам угрожает сопернику, либо растягивает защиту для рывка Осимхена – во многом благодаря грузину у нигерийца так много простора и моментов (сумасшедшие 7,5 удара за матч).

Кварацхелия настолько удивил непрофильными качествами, насколько разочаровал в ожиданиях. «Наполи» покупал энергичного нешаблонного трикстера, забирающего души защитников постоянными издевательскими обводками, а получил предсказуемого и не слишком умелого вингера.

В первом матче с «Вероной» Хвича 8 раз пошел в обводку – и все 8 раз потерял мяч. Это антирекорд Серии А за все время ведения статистики. После двух туров Whoscored насчитал ему 1 обводку с 12 попыток – 8,3% успешности. Даже деревья обводили удачнее. У других порталов количество брака поменьше, но все равно зашкаливает (Statsbomb нашел 10 попыток и 2 обводки).

Мешают три равнозначные причины:

непривычно высокий уровень сопротивления – итальянские защитники легко считывают его;

качество оппозиции. Правые края – сильнейшие стороны «Вероны» и «Монцы». В первом матче Хвича столкнулся с матерым Фараони, во втором – с быстрыми и цепкими Марлоном и Биринделли;

избыточное желание показать себя. Кварацхелия не всегда удачно выбирает время для обводки, попадает в тупик и передерживает мяч – явно стремится выделиться и потому берет на себя больше, чем может.

Дриблинг показателен именно потому, что всегда был коронкой Хвичи. Остальные компоненты не сильно лучше. Кварацхелия теряется каждый раз, когда дело доходит до личного класса. Почти половина его касаний (20 из 48) закончилась потерями.

Пока ему удаются только удары. Конечно, это самое главное. Но результативность далеко не всегда отражает уровень игрока – не стоит ее переоценивать. Косвенно об этом сказал сам Спаллетти: «Квара может играть намного лучше. Персональный прессинг доставил ему неприятности, хотя парень вроде него должен справляться с опекой».

Если бы не безупречно собранная атакующая машина Спала, многие назвали бы дебют разочаровывающим. И тоже ошибочно: Квара не провалился даже безотносительно голов – работа без мяча компенсировала количество брака.

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Несколько дней назад SerieANews.com вышла на Каху Качараву – первого тренера восходящей звезды. Он сказал итальянцам: «Потолок Хвичи – небо».

Пожалуй, это действительно так. Да, Кварацхелия пока не справляется с темпом и качеством лиги, и его результативность – работа команды, которая играла намного быстрее соперников и постоянно создавала избыток времени и пространства для эффективного завершения. С серьезными командами сегодняшнему Хвиче придется непросто. Но это лучше неспособности приноровиться к схематичной итальянской игре.

Хвича оказался глубже, чем о нем думали, показал себя не просто инстинктивным безголовым дриблером – быстро заучил мудреные автоматизмы Спала и с ходу стал своим в «Наполи». Именно этим он удивил сильнее всего, и именно это – самое важное. Он широко одарен, обладает потенциалом выдающегося дриблера и наверняка реализует его, когда привыкнет к уровню лиги. А до тех пор в любом случае будет бомбить, пусть и не в матчах с топами – система обеспечит достаточно шансов.

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Фото: globallookpress.com/Alessandro Garofalo, Maurizio Borsari