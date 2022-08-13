Обходим Мхитаряна и Златана, пользуемся читерством Деулофеу. Кого взять в Fantasу Серии А?

Гид Андрея Клещенка по бюджетным (и не очень) звездам.

Когда итальянский журналист Риккардо Альбини придумал фэнтези-футбол, составы команд писали на замыленных бумажных клочках и отдавали барменам – играли в небольшой забегаловке. С тех пор прошло 34 года. Fantasу вышел далеко за пределы интереса к спорту – в него играют даже те, кто не смотрит лигу.

Само собой, каждый тренер знает лучший путь. Здесь – лишь несколько рекомендаций по линиям. Исходят они не только из стоимости и эффективности игрока, но и из правила «Не больше двух представителей одного клуба».

Вратари

Надежный дорогой вариант очевиден – Майк Меньян («Милан», стоимость – 6.5 виртуальных миллионов).

Майк стоит за великолепным центром защиты, блистателен на линии и потому очень мало пропускает. Альтернативы – Руй Патрисиу («Рома», 6) и Войчех Шченсны («Ювентус», 6.5) с его удивительной способностью набивать очки за счет отраженных пенальти. Но поляк пропустит как минимум первый тур.

Дорогой вариант, с которым не нужно спешить: Самир Ханданович («Интер», 6.5)

Скорее всего, Ханданович начнет сезон первым номером, но гарантий нет. Онана неплохо показал себя в предсезонке и вполне может вытеснить словенца – сразу либо на дистанции.

Недорогой вариант из нетопового клуба: Лукаш Скорупски («Болонья», 5.5)

Прошлогодняя модель «Болоньи» обещает хороший баланс между баллами, сухими матчами и сэйвами: команда позволяла много ударов из неопасных зон, часто заканчивала на ноль и держалась в середине по пропущенным. С такими вводными Скорупски – неплохой вариант на роль бюджетного кипера.

Защитники

Надежный дорогой вариант: Тео Эрнандес («Милан», 7)

Тут все понятно: очень результативный крайний защитник из команды, которая в любом случае будет среди лидеров по матчам на ноль.

Дорогие варианты, с которыми лучше не спешить: Адам Марушич («Лацио», 6) и Робин Гозенс («Интер», 6.5)

Сарри поставил фирменную головокружительную атаку, но так и не наладил слаженный командный прессинг – из-за этого защиту «Лацио» в прошлом сезоне разрывали даже аутсайдеры. Смотреть на это весело, но только если не взял в фэнтези кого-то из римских защитников. К тому же Марушич вряд выбьет серьезные баллы в атаке: Сарри все чаще доверяет Лаццари, и потому Адам либо окажется слева в очень оборонительной роли, либо согреет скамейку.

Гозенс не только вернулся после травмы в непонятной форме, но и оказался в неудобной роли: есть сомнения, что он сможет регулярно атаковать дальнюю штангу. На этом движении стояла вся его удивительная результативность – поэтому лучше повременить с выбором и присмотреть за немцем в первых турах.

Надежные варианты из нетоповых клубов: Вилфрид Синго («Торино», 6), Ийенома Удоджи («Удинезе», 6), Давиде Фараони («Верона», 6) и Додо («Фиорентина», 6)

Правило «не больше двух из одного клуба» вынуждает выйти за пределы топ-7, но даже в средних клубах есть варианты, гарантирующие набор очков.

Самый надежный из них – Вилфрид Синго. Его называют новым Майконом, но брать его следует не поэтому. Просто африканец – результативный латераль из команды с бетонной защитой. Он будет набирать и в атаке, и в обороне.

Удоджи может сбежать в «Тоттенхэм». Но пока этого не сделал, следует обратить на него внимание. Новый тренер «Удинезе» Андреа Соттиль строит игру через фланги, как и его предшественник. Удоджи великолепен в завершении и наверняка набьет серьезные цифры – может, даже больше прошлогодних 5+4.

Бывший тренер «Удинезе» Габриэле Чиоффи теперь в «Вероне» – следует ждать результативного всплеска у латералей. К тому же Фараони и так набивал неплохие показатели.

Додо привел в восторг всех в «Фиорентине». Он невероятно быстр и гарантирует тоннаж кроссов в штрафную – ассистов должно быть много.

Бюджетные варианты, способные выстрелить: Самуэле Биринделли («Монца») и Брандон Соппи («Удинезе», по 5)

Вы собрали в одну команду Дибалу, Лукаку, Иммобиле и Лаутаро и плевать хотели на то, что на защиту не осталось денег? Не мне вас судить, в мечте о «галактикос» всегда было что-то особенное. Но и выход есть – даже получше павонов.

Самуэле Биринделли из «Монцы» – сын легенды «Ювентуса», лучший крайний защитник Серии В прошлого сезона и будущий дебютант сборной Италии. Он быстр, техничен, классно разгоняет атаки и на позиции латераля в 3-5-2 (модуль «Монцы») грозит продемонстрировать неплохие цифры – особенно в подыгрыше.

Брандон Соппи – замены Молины в «Удинезе». Кроме выраженных физических характеристик (крепкое сложение, скорость), выделяется нестандартным и очень находчивым дриблингом. Возможно, пробьет неплохую планку по ассистам.

Полузащитники

Надежный дорогой вариант: Доменико Берарди («Сассуоло», 8.5)

Милинкович-Савич может сменить клуб, Ди Марию ждет знакомство с футболом Аллегри (пока не слишком удачное – на предсезонке аргентинец страдал вдали от ворот), а Берарди – вот он, никуда не рыпается, всегда гарантирует безумные цифры и бонусом представляет небольшой клуб, хорошо разбавляющий грандов в командном фэнтези.

Дорогие варианты, с которыми лучше не спешить: Генрих Мхитарян («Интер», 8) и Лоренцо Пеллегрини («Рома», 8)

Армянина вообще лучше не трогать: он не будет игроком старта и вряд ли покажет серьезные цифры.

С Пеллегрини сложнее – он монстр, набивающий статистику даже у Моуринью. Но есть нюанс. «Рома» перенасытила линию атаки. Жозе еще не определился, как будет играть, и пока использует 3-4-2-1 с тройкой атакующих игроков. Не факт, что Лоренцо будет одним из них.

Есть вероятность, что португалец выберет трио Дзаньоло – Дибала – Абрахам, а Пеллегрини поставит в полузащиту. И тут важно знать: Лоренцо очень эффективен, когда играет десятку, но в середине поля его статистика сильно падает. Лучше подождать и посмотреть, как Моур планирует использовать капитана.

Надежные варианты из нетоповых клубов: Джанлука Капрари («Монца», 7.5), Жерар Деулофеу («Удинезе», 7.5) и Нико Гонсалес («Фиорентина», 7.5)

Если вам мало Берарди, возьмите Гонсалеса – он классно вписался в модель Итальяно и выбил неплохие (7+6) цифры в прошлом сезоне. В этом они могут стать еще лучше: на острие теперь Йович вместо Влаховича, замыкавшего игру на себе, а значит, вингеры чаще будут завершать атаки.

Деулофеу наконец отошел от английского примитивизма и научился демонстрировать в игре широкий спектр навыков, полученных в Ла Масии – а потому наверняка останется лидером «Удинезе».

Капрари, как и Деулофеу – приятное легкое читерство: нападающий, записанный как полузащитник. Он разрывал в «Вероне» в прошлом сезоне и в естественной роли второго форварда способен блеснуть и в «Монце».

Бюджетные варианты, способные выстрелить: Маттео Канчельери («Лацио», 5.5), Томмазо Бальданци («Эмполи», 5.5) и Лука Дзанимаккья («Кремонезе», 6)

Канчельери – 20-летний гиперзвуковой вингер, взорвавший мозг Сарри на предсезонке. Талантище, смесь Берарди и Кьезы с обалденной левой ногой. По слухам, Маурицио позвонил Таре и отменил просьбу о покупке сменщика для Иммобиле – если что, прикроет Канчельери. Если смущает, что он не всегда будет выходить на поле, вот еще факт: возможно, Маттео вытеснит одного из вингеров по ходу сезона.

Томмазо Бальданци – вариант для мечтателей и нонконформистов: 19-летняя десятка, выбившая 41 (26+15) балл по гол+пас за два последних сезона в примавере «Эмполи». Маленький клуб поставил на поток выпуск ярких полузащитников вроде Траоре, Аслани и Риччи. Бальданци – новый большой проект.

Лука Дзанимаккья хотя и не был лидером «Кремонезе» в прошлом сезоне, но стал единственной ударной силой после ухода главных героев. Он техничный и творческий вингер, способный сыграть под нападающими и отвечающий за креатив в маленькой команде. Игра будет идти через него – возможно, это поспособствует неплохим итоговым цифрам.

Нападающие

Надежные дорогие варианты: Чиро Иммобиле («Лацио»), Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес (оба – «Интер», все по 9 виртуальных миллионов)

Тут все ясно. Возможно, чуть осторожнее следует отнестись к Лаутаро – он больше не будет бить пенальти и поделит голы с другим ударным форвардом.

Дорогие варианты, с которыми лучше не спешить: Джованни Симеоне («Верона», 8), Эдин Джеко («Интер», 8.5), Златан («Милан», 8)

Джеко больше не игрок основы и даже не первый выбор на замену – это стоит учесть.

Для Симеоне прошлогодняя результативность – атипичный всплеск. Не факт, что он его повторит, тем более вне прежней системы. К тому же он может перейти в «Наполи» и осесть за спиной Осимхена.

Златан травмирован и давно не игрок старта.

Надежные варианты из нетоповых клубов: Бету («Удинезе», 7)

У португальца такое сочетание скорости и мощи, что забивать он будет даже вопреки командным проблемам – просто потому что есть ситуации, в которых его не остановить.

Бюджетные варианты, способные выстрелить: Агустин Альварес («Сассуоло», 6.5)

Если вдруг понадобилось разбавить премиум-бомбардиров неочевидным выбором, Альварес – хорошая ставка. Только два миллениала в мире забили больше новичка «Сассуоло» – Холанд и Влахович. Возможно, Дионизи не сразу доверится ему, наверняка потребуется адаптация к европейскому футболу, но если хочется почувствовать кайф от открытия новой звездочки – уругваец подходит.

Дедлайн для сбора команды на первый тур – суббота, 18:30

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Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Marco Luzzani, Valerio Pennicino