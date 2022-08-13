Сухой лист
Блог

Обходим Мхитаряна и Златана, пользуемся читерством Деулофеу. Кого взять в Fantasу Серии А?

Вилфрид Синго Вилфрид Синго
Торино Торино
Удинезе Удинезе
fantasy fantasy
Лоренцо Пеллегрини Лоренцо Пеллегрини
Милан Милан
Самуэле Биринделли
Интер Интер
Маттео Канчельери
Брандон Соппи Брандон Соппи
Лацио Лацио
Монца Монца
Рома Рома
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Гид Андрея Клещенка по бюджетным (и не очень) звездам.

Когда итальянский журналист Риккардо Альбини придумал фэнтези-футбол, составы команд писали на замыленных бумажных клочках и отдавали барменам – играли в небольшой забегаловке. С тех пор прошло 34 года. Fantasу вышел далеко за пределы интереса к спорту – в него играют даже те, кто не смотрит лигу.

Само собой, каждый тренер знает лучший путь. Здесь – лишь несколько рекомендаций по линиям. Исходят они не только из стоимости и эффективности игрока, но и из правила «Не больше двух представителей одного клуба».

Вратари

Надежный дорогой вариант очевиден – Майк Меньян («Милан», стоимость – 6.5 виртуальных миллионов).

Майк стоит за великолепным центром защиты, блистателен на линии и потому очень мало пропускает. Альтернативы – Руй Патрисиу («Рома», 6) и Войчех Шченсны («Ювентус», 6.5) с его удивительной способностью набивать очки за счет отраженных пенальти. Но поляк пропустит как минимум первый тур.

Дорогой вариант, с которым не нужно спешить: Самир Ханданович («Интер», 6.5)

Скорее всего, Ханданович начнет сезон первым номером, но гарантий нет. Онана неплохо показал себя в предсезонке и вполне может вытеснить словенца – сразу либо на дистанции.

Недорогой вариант из нетопового клуба: Лукаш Скорупски («Болонья», 5.5)

Прошлогодняя модель «Болоньи» обещает хороший баланс между баллами, сухими матчами и сэйвами: команда позволяла много ударов из неопасных зон, часто заканчивала на ноль и держалась в середине по пропущенным. С такими вводными Скорупски – неплохой вариант на роль бюджетного кипера.

Защитники

Надежный дорогой вариант: Тео Эрнандес («Милан», 7)

Тут все понятно: очень результативный крайний защитник из команды, которая в любом случае будет среди лидеров по матчам на ноль.

Дорогие варианты, с которыми лучше не спешить: Адам Марушич («Лацио», 6) и Робин Гозенс («Интер», 6.5)

Сарри поставил фирменную головокружительную атаку, но так и не наладил слаженный командный прессинг – из-за этого защиту «Лацио» в прошлом сезоне разрывали даже аутсайдеры. Смотреть на это весело, но только если не взял в фэнтези кого-то из римских защитников. К тому же Марушич вряд выбьет серьезные баллы в атаке: Сарри все чаще доверяет Лаццари, и потому Адам либо окажется слева в очень оборонительной роли, либо согреет скамейку.

Гозенс не только вернулся после травмы в непонятной форме, но и оказался в неудобной роли: есть сомнения, что он сможет регулярно атаковать дальнюю штангу. На этом движении стояла вся его удивительная результативность – поэтому лучше повременить с выбором и присмотреть за немцем в первых турах.

Надежные варианты из нетоповых клубов: Вилфрид Синго («Торино», 6), Ийенома Удоджи («Удинезе», 6), Давиде Фараони («Верона», 6) и Додо («Фиорентина», 6)

Правило «не больше двух из одного клуба» вынуждает выйти за пределы топ-7, но даже в средних клубах есть варианты, гарантирующие набор очков.

Самый надежный из них – Вилфрид Синго. Его называют новым Майконом, но брать его следует не поэтому. Просто африканец – результативный латераль из команды с бетонной защитой. Он будет набирать и в атаке, и в обороне.

Удоджи может сбежать в «Тоттенхэм». Но пока этого не сделал, следует обратить на него внимание. Новый тренер «Удинезе» Андреа Соттиль строит игру через фланги, как и его предшественник. Удоджи великолепен в завершении и наверняка набьет серьезные цифры – может, даже больше прошлогодних 5+4.

Бывший тренер «Удинезе» Габриэле Чиоффи теперь в «Вероне» – следует ждать результативного всплеска у латералей. К тому же Фараони и так набивал неплохие показатели.

Додо привел в восторг всех в «Фиорентине». Он невероятно быстр и гарантирует тоннаж кроссов в штрафную – ассистов должно быть много. 

Бюджетные варианты, способные выстрелить: Самуэле Биринделли («Монца») и Брандон Соппи («Удинезе», по 5)

Вы собрали в одну команду Дибалу, Лукаку, Иммобиле и Лаутаро и плевать хотели на то, что на защиту не осталось денег? Не мне вас судить, в мечте о «галактикос» всегда было что-то особенное. Но и выход есть – даже получше павонов.

Самуэле Биринделли из «Монцы» – сын легенды «Ювентуса», лучший крайний защитник Серии В прошлого сезона и будущий дебютант сборной Италии. Он быстр, техничен, классно разгоняет атаки и на позиции латераля в 3-5-2 (модуль «Монцы») грозит продемонстрировать неплохие цифры – особенно в подыгрыше.

Брандон Соппи – замены Молины в «Удинезе». Кроме выраженных физических характеристик (крепкое сложение, скорость), выделяется нестандартным и очень находчивым дриблингом. Возможно, пробьет неплохую планку по ассистам.

Полузащитники

Надежный дорогой вариант: Доменико Берарди («Сассуоло», 8.5)

Милинкович-Савич может сменить клуб, Ди Марию ждет знакомство с футболом Аллегри (пока не слишком удачное – на предсезонке аргентинец страдал вдали от ворот), а Берарди – вот он, никуда не рыпается, всегда гарантирует безумные цифры и бонусом представляет небольшой клуб, хорошо разбавляющий грандов в командном фэнтези.

Дорогие варианты, с которыми лучше не спешить: Генрих Мхитарян («Интер», 8) и Лоренцо Пеллегрини («Рома», 8)

Армянина вообще лучше не трогать: он не будет игроком старта и вряд ли покажет серьезные цифры.

С Пеллегрини сложнее – он монстр, набивающий статистику даже у Моуринью. Но есть нюанс. «Рома» перенасытила линию атаки. Жозе еще не определился, как будет играть, и пока использует 3-4-2-1 с тройкой атакующих игроков. Не факт, что Лоренцо будет одним из них.

Есть вероятность, что португалец выберет трио Дзаньоло – Дибала – Абрахам, а Пеллегрини поставит в полузащиту. И тут важно знать: Лоренцо очень эффективен, когда играет десятку, но в середине поля его статистика сильно падает. Лучше подождать и посмотреть, как Моур планирует использовать капитана.

Надежные варианты из нетоповых клубов: Джанлука Капрари («Монца», 7.5), Жерар Деулофеу («Удинезе», 7.5) и Нико Гонсалес («Фиорентина», 7.5)

Если вам мало Берарди, возьмите Гонсалеса – он классно вписался в модель Итальяно и выбил неплохие (7+6) цифры в прошлом сезоне. В этом они могут стать еще лучше: на острие теперь Йович вместо Влаховича, замыкавшего игру на себе, а значит, вингеры чаще будут завершать атаки.

Деулофеу наконец отошел от английского примитивизма и научился демонстрировать в игре широкий спектр навыков, полученных в Ла Масии – а потому наверняка останется лидером «Удинезе».

Капрари, как и Деулофеу – приятное легкое читерство: нападающий, записанный как полузащитник. Он разрывал в «Вероне» в прошлом сезоне и в естественной роли второго форварда способен блеснуть и в «Монце».

Бюджетные варианты, способные выстрелить: Маттео Канчельери («Лацио», 5.5), Томмазо Бальданци («Эмполи», 5.5) и Лука Дзанимаккья («Кремонезе», 6)

Канчельери – 20-летний гиперзвуковой вингер, взорвавший мозг Сарри на предсезонке. Талантище, смесь Берарди и Кьезы с обалденной левой ногой. По слухам, Маурицио позвонил Таре и отменил просьбу о покупке сменщика для Иммобиле – если что, прикроет Канчельери. Если смущает, что он не всегда будет выходить на поле, вот еще факт: возможно, Маттео вытеснит одного из вингеров по ходу сезона.

Томмазо Бальданци – вариант для мечтателей и нонконформистов: 19-летняя десятка, выбившая 41 (26+15) балл по гол+пас за два последних сезона в примавере «Эмполи». Маленький клуб поставил на поток выпуск ярких полузащитников вроде Траоре, Аслани и Риччи. Бальданци – новый большой проект.

Лука Дзанимаккья хотя и не был лидером «Кремонезе» в прошлом сезоне, но стал единственной ударной силой после ухода главных героев. Он техничный и творческий вингер, способный сыграть под нападающими и отвечающий за креатив в маленькой команде. Игра будет идти через него – возможно, это поспособствует неплохим итоговым цифрам.

Нападающие

Надежные дорогие варианты: Чиро Иммобиле («Лацио»), Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес (оба – «Интер», все по 9 виртуальных миллионов)

Тут все ясно. Возможно, чуть осторожнее следует отнестись к Лаутаро – он больше не будет бить пенальти и поделит голы с другим ударным форвардом.

Дорогие варианты, с которыми лучше не спешить: Джованни Симеоне («Верона», 8), Эдин Джеко («Интер», 8.5), Златан («Милан», 8)

Джеко больше не игрок основы и даже не первый выбор на замену – это стоит учесть.

Для Симеоне прошлогодняя результативность – атипичный всплеск. Не факт, что он его повторит, тем более вне прежней системы. К тому же он может перейти в «Наполи» и осесть за спиной Осимхена.

Златан травмирован и давно не игрок старта.

Надежные варианты из нетоповых клубов: Бету («Удинезе», 7)

У португальца такое сочетание скорости и мощи, что забивать он будет даже вопреки командным проблемам – просто потому что есть ситуации, в которых его не остановить.

Бюджетные варианты, способные выстрелить: Агустин Альварес («Сассуоло», 6.5)

Если вдруг понадобилось разбавить премиум-бомбардиров неочевидным выбором, Альварес – хорошая ставка. Только два миллениала в мире забили больше новичка «Сассуоло» – Холанд и Влахович. Возможно, Дионизи не сразу доверится ему, наверняка потребуется адаптация к европейскому футболу, но если хочется почувствовать кайф от открытия новой звездочки – уругваец подходит.

Дедлайн для сбора команды на первый тур – суббота, 18:30

🔥 Разыгрываем 20 подписок в онлайн-кинотеатры перед стартом Ла Лиги и Серии А

Телеграм-канал Андрея Клещенка

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: Gettyimages.ru/Gabriele Maltinti, Marco Luzzani, Valerio Pennicino

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные