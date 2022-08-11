🔥 Разыгрываем 20 подписок в онлайн-кинотеатры перед стартом Ла Лиги и Серии А. Присоединяйтесь!

Теги Интер Милан Ювентус Барселона Реал Мадрид Атлетико серия А Италия Ла Лига Наполи Монца Футбол

Серия А и Ла Лига вот-вот откроют новый сезон. Чтобы смотреть любимый чемпионат было комфортнее, мы разыгрываем 19 подписок на один месяц в онлайн-кинотеатры Wink и Okko. А одному победителю достанется суперприз – годовая подписка на матчи Ла Лиги!

Условия:

1. Соберите свою команду в Fantasy-турнире Серии А или Ла Лиги

Ссылка для создания команды в Серии А

Ссылка для создания команды в Ла Лиге

2. Вступите в лигу розыгрыша:

Ссылка на вступление в Лигу болельщиков в Серии А

Ссылка на вступление в Лигу болельщиков в Ла Лиге

Участвовать можно сразу в обеих лигах. 

Во вторник, 16 августа, случайным образом мы определим 20 победителей и свяжемся с ними по внутренней почте Sports.ru.

Всем удачи!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные