🔥 Разыгрываем 20 подписок в онлайн-кинотеатры перед стартом Ла Лиги и Серии А. Присоединяйтесь!

Серия А и Ла Лига вот-вот откроют новый сезон. Чтобы смотреть любимый чемпионат было комфортнее, мы разыгрываем 19 подписок на один месяц в онлайн-кинотеатры Wink и Okko. А одному победителю достанется суперприз – годовая подписка на матчи Ла Лиги!

Условия:

1. Соберите свою команду в Fantasy-турнире Серии А или Ла Лиги

Ссылка для создания команды в Серии А

Ссылка для создания команды в Ла Лиге

2. Вступите в лигу розыгрыша:

Ссылка на вступление в Лигу болельщиков в Серии А

Ссылка на вступление в Лигу болельщиков в Ла Лиге

Участвовать можно сразу в обеих лигах.

Во вторник, 16 августа, случайным образом мы определим 20 победителей и свяжемся с ними по внутренней почте Sports.ru.

Всем удачи!