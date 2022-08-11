🔥 Разыгрываем 20 подписок в онлайн-кинотеатры перед стартом Ла Лиги и Серии А. Присоединяйтесь!

Серия А и Ла Лига вот-вот откроют новый сезон. Чтобы смотреть любимый чемпионат было комфортнее, мы разыгрываем 19 подписок на один месяц в онлайн-кинотеатры Wink и Okko. А одному победителю достанется суперприз – годовая подписка на матчи Ла Лиги!
Условия:
1. Соберите свою команду в Fantasy-турнире Серии А или Ла Лиги
Ссылка для создания команды в Серии А
Ссылка для создания команды в Ла Лиге
2. Вступите в лигу розыгрыша:
Ссылка на вступление в Лигу болельщиков в Серии А
Ссылка на вступление в Лигу болельщиков в Ла Лиге
Участвовать можно сразу в обеих лигах.
Во вторник, 16 августа, случайным образом мы определим 20 победителей и свяжемся с ними по внутренней почте Sports.ru.
Всем удачи!