«Милан» стал слабее в защите, зато в атаку купил нового бельгийского суперталанта. Де Кетеларе усилит прессинг и фазу владения

Андрей Клещенок – о новом облике чемпиона.

«Милан» опять удивил. Пока конкуренты шаблонно заигрывали с бывшими и потрошили внутренний рынок, Массара и Монкада снова ярко рискнули и отдали 36 миллионов за 21-летнего Де Кетеларе из «Брюгге» – нового бельгийского суперталанта.

Мы рассказывали, как отказ от узкого трансферного кругозора выделил «Милан» на скудном итальянском фоне . Красно-черные инвестируют в игроков, потолок которых не видно даже в бинокль, и растут вместе с ними. Конкуренты работают консервативнее – и застревают в порочном круге из пересменки ветеранов, необходимой для сохранения уровня.

Де Кетеларе – особенный трансфер. Он полностью вписывается в концепт, но уже гремит на весь континент. Так громко не переходили ни Леау, ни Тонали. Его рейс из Брюсселя в Милан установил рекорд Flightradar24 для гражданских судов: полет отслеживали 8000 человек.

Трансферы Де Кетеларе и Кессиэ – главные изменения «Милана». Разберемся, каким он предстанет на старте сезона.

Де Кетеларе не новый Кака. Он хорош в связном футболе и тесных коробках, а не на скорости

Месяц назад легенда бельгийского футбола Энцо Шифо сказал: «Де Кетеларе – чемпион, но не сравнивайте его со мной. Он более нацеленный. Больше всего он напоминает Кака». С тех пор миланцы ждали Шарля, как римляне Папу.

Чтобы не пришлось разочаровываться, важно сразу уяснить: Де Кетеларе не новый Кака.

О скорости бразильца ходили дикие слухи. Писали, что он пробегает 100-метровку за 10,1 секунды и развивает взрывную мощь в 4 лошадиные силы. Миланские лаборатории констатировали уникальность его мускулатуры. Это казалось преувеличением, но только до тех пор, пока Рикки не выходил на поле – а там он с мячом в ногах убегал от быстрого молодого Месси, не особенно разгоняясь.

Редкие характеристики определили область его применения. Кака был техничным, крепким, удивительно легко управлял телом и каждым забегом опровергал фундаментальную мантру: «Мяч быстрее, чем футболист». Каждый отбор на своей половине превращался в потенциальную угрозу. Рикки был совершенным созидателем контратак.

«Кака сформировал стиль благодаря силе и скорости, умению уйти от опеки и увести защитников на больших пространствах, – отметил бывший полузащитник сборной Бельгии Вальтер Баседжо. – Де Кетеларе предстоит научиться этому. К его технике нет вопросов – надеюсь, он станет вторым Кака для «Милана». Но физика потребует развития. Ему нужно нарастить мышцы. Интеллектуально тоже необходимо прибавить – в итальянском футболе нужно трижды подумать, прежде чем сделать шаг».

Де Кетеларе расходится с Кака в главном – сокрушительности вертикальных прорывов. У него нет ни скорости, ни маневренности бразильца, и если на дистанции Шарль вывозит благодаря крепкому торсу, то на первых метрах проигрывает очень многим: медленный старт с мячом – один из главных его недостатков (в матче ЛЧ он не смог в рывке оторваться от Ачерби – настолько все плохо). Он точно не даст неудержимых проходов от штрафной до штрафной – ключевого стилистического элемента Рикки.

Футбол Де Кетеларе – это тесные коробки и мгновенные озарения. Он великолепно сшивает линии, предлагается под вертикальные передачи и вскрывает соседние зоны. Бельгиец предельно многообразен в фазе владения:

1. классно движется без мяча и умно меняет позицию – в зависимости от ситуации открывается между линиями либо на полуфлангах, предлагая постоянный надежный адресат за чужим прессингом;

2. быстро выходит из-под давления на небольших пятачках – помогает отличная техника и непривычная для габаритов ловкость;

3. неплохо защищает мяч спиной к воротам;

4. хорошо видит поле и уводит защитников, создавая пространство форвардам. Ниже – пример подобной работы: Шарль уходит на фланг, уводя защитников и раскрывая две огромные зоны под забеги напарников, собирает соперников, уверенно защищает мяч спиной к воротам и вовремя с ним расстается – то есть только грамотным открыванием и классной игрой под давлением создает команде численное преимущество в быстрой контратаке;

5. мгновенно адаптируется к эпизодам и выбирает правильные решения в зависимости от ситуации: знает, когда отвлечь защитников и освободить зону партнерам, а когда самому открыться за спины.

Подростком Де Кетеларе был чемпионом Фландрии по теннису. Второй Гоффен умер из-за излишней эмоциональности – Шарль выходил из себя, когда соперники хитрили, – но скорость мысли пригодилась в футболе. Агрессивные защитники для бельгийца – подарок: он моментально реагирует на давление и вспарывает раскрывшуюся оборону.

«Милан» стремится к командной игре, обмену позициями и вертикальному владению, и я уверен, что Де Кетеларе принесет пользу в таком футболе. Он постоянно в движении, никогда не оставляет сопернику ориентиров», – отметил звезда «Милана» 90-х Роберто Донадони.

Де Кетеларе замаскирует один из главных изъянов «Милана» и закроет одну из проблемных позиций. Команда станет вариативнее с мячом

Стилистический портрет Шарля – сам по себе ответ на главный вопрос любого большого трансфера: что он даст клубу?

В последнем сезоне «Милан» эволюционировал из очень прямолинейной команды в хорошо продуманную вертикальную систему со сложным обменом позициями, но так и не разрешил ключевой недостаток – доведение мяча до штрафной. Пиоли использовал три простые и предсказуемые опции: проходы Тео, длинные передачи на столба и забросы на ход Леау. Компактные соперники вроде «Фиорентины» легко перекусывали чемпиона: забирали пространство у Тео, запирали громоздких девяток в тесных коробках и ловили Леау в офсайды. Позиция десятки проседала.

С Де Кетеларе у «Милана» появляется четвертый вариант – возможно, самый важный. Он тонко чувствует дисбаланс оборонительной структуры и точно знает, когда опуститься к опорникам, остаться между линиями или сместиться на фланг – и потому всегда открыт для вертикального паса. Шарль позволит команде двигать мяч низом, создаст альтернативный центр притяжения и снимет зависимость от левого фланга. Чемпион станет непредсказуемее.

Диас уже исполнял похожие функции прошлой осенью – благодаря ему красно-черные показывали самый связный и разнообразный футбол с момента назначения Пиоли. Но продлилось это всего несколько месяцев: отчасти потому, что Браим так и не оправился после коронавируса, отчасти из-за возвращения классических девяток вместо Ребича – испанец растворился, когда между линиями не осталось пространства. Де Кетеларе сделает спорадические плюсы постоянными.

Важно, что при этом он не конкурирует ни с кем из ключевых игроков. Де Кетеларе универсален и легко закроет любую позицию от фланга защиты до центра атаки (в прошлом сезоне набил 18+11 в роли форварда), но инсайдеры утверждают: Пиоли видит его связующим между нападением и полузащитой. Шарль сыграет либо десятку, либо ложного правого вингера. Место девятки будет всего лишь одной из опций – точно не первой, учитывая форму Жиру и переход Ориги.

«Милану» критически недоставало качества под нападением. Покупка Де Кетеларе – хорошо продуманное точечное усиление: и тактическое, и качественное.

Кессиэ нет замены. «Милану» придется перестроиться – Де Кетеларе поможет

Мы не случайно с самого начала выделили Кессиэ и Де Кетеларе. «Милан» отпустил Романьоли и Кастильехо, заманил Ориги и вернул Побегу с Адли, но по-настоящему поменял расклад только этими двумя трансферами. Уход ивуарийца вынуждает Пиоли меняться. Покупка Шарля указывает направление.

Кессиэ – первая труднозаменимая потеря Мальдини. Доннарумма и Хакан не были системно важны и потому никак не повлияли на командное качество. Франк – другое дело. Его тактический интеллект удивителен даже для Серии А. Ивуариец всегда располагался так точно, что одновременно прикрывал несколько зон: за собой, гиперактивным Тео, хрупким Браимом и агрессивным Тонали. Позиция Кессиэ в игре без мяча – часть фундамента, на котором стояла титановая защита «Милана».

Его задачи не потянет никто. Побега – замена по роли, физическим характеристикам и редкому навыку атаки свободных зон, но не по тактическому интеллекту. Тонали даст сопоставимый объем и динамику, но не вывезет сложную роль балансира. Беннасер далеко не так силен и мобилен.

«Милан» обречен измениться, и самый логичный путь – минимизировать время в позиционной защите. Чемпиону нужно стать точнее в контроле мяча и еще агрессивнее в высоком прессинге.

Де Кетеларе поможет и здесь. Он настолько хорош в отборе, что в «Брюгге» иногда играл левого защитника и исполнял сложные задачи по персональной опеке топовых плеймейкеров вроде Верратти. В командном давлении он еще сильнее. Шарль делает больше 22 прессинг-действий за матч; это внушительная цифра даже для очень интенсивных команд. Он отбирает активнее 95% форвардов топ-лиг. Никто в «Милане» не работает так много – новичок гарантирует прирост и количества, и качества.

Пиоли больше не придется поднимать восьмерок вроде Крунича или Кессье, когда от десятки потребуется оборонительная работа – с ней справится профильный игрок. «Милан» прибавит в прессинге без потери атакующего потенциала. При этом тренеру будет доступна продвинутая тактическая настройка – ротация очень творческих (Адли) и утонченных (Де Кетеларе, Браим) исполнителей с дисциплинированными пахарями вроде Мессиаса или Салемакерса. Можно переключаться между сбалансированными сочетаниями, бригадой против автобусов (Адли – Де Кетеларе – Побега) и моделью для контроля мяча (с Беннасером, Браимом и Шарлем).

«Милан» не стал ощутимо сильнее – потеря Кессиэ (даже не лучшей прошлогодней версии) сделала его чуть более уязвимым. Но чемпион нарастил атакующий и творческий потенциал, прибавил в вариативности и стал еще опаснее в высоком прессинге. В прошлом сезоне он пробил потолок в Италии – теперь готов и к Лиге чемпионов.

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Фото: eastnews.ru/LaPresse via AP, Davide Casentini/LiveMedia/Sipa USA, Live Media/Sipa USA; Gettyimages.ru/Marco Luzzani