«Торино» – супер для Миранчука. Рядом Влашич, тренер слушает дэт-метал, ставит гоп-футбол и кулаками выбивает у спортдира новичков

Вице-капитан – племянник мафиозо, по которому сняли «Гоморру».

Полгода назад мы советовали Миранчуку переход в «Торино» – теперь он там.

Совет основывался на общей близости и мельчайших различиях двух систем (о тактической династии Гасперини скоро напишет Вадим Лукомский). Юрич ставит предельно интенсивный персональный прессинг и точно не обещает Миранчуку зоны комфорта. Снова придется учиться, работать и адаптироваться – следовательно, развиваться.

При этом Юрич бережет атакующих полузащитников. Они – первый-второй адресат вертикальных пасов и ключевой элемент закрепления владения. Важно, чтобы они сохраняли силы для динамичной работы с мячом. Поэтому «Торино» относительно редко навязывает возвраты и силовые дуэли в последней трети. Отбором занимаются опорники и защитники, а треквартисты набивают относительно невысокие цифры по прессинг-действиям – как раз на комфортном для Миранчука уровне.

Разберемся, что еще ждет Алексея в Турине.

Юрич – ученик Гасперини, но не копирует «Аталанту». Его стиль – гоп-футбол в ритме дэт-метала

12 лет назад Юрич сказал Rolling Stone: «Футболисты ни хрена не понимают в музыке. Они знакомы с ней очень поверхностно, образ жизни мешает им углубляться в суть. Я начал [слушать метал] в 14 с Metallica и Megadeth, потом подсел на более агрессивные стили. Дэт-метал — моя страсть. Napalm Death, Obituary и Carcass – истинные творцы. Альбом Kill ‘Em All изменил мою жизнь».

Тогда Юрич был 35-летним капитаном «Дженоа» при Гасперини и подписывал футболки Juric 666. Сегодня он прогрессивный 47-летний тренер, который замешал идеи учителя с посылами любимых хитов и создал самую неприятную игровую систему в стране неприятных систем. Он пришел в Турин прошлым летом и за год поднял команду с 17-го на 10-е место.

Альбом Kill ‘Em All – «Убей их всех» – мог бы стать программным документом его системы. «Торино» – скорее металлическое ополчение, чем команда: стальные мышцы, квадратные плечи, бесконечные широчайшие. Ни на ком в лиге футболки не сидят так плотно. Атлетическое превосходство – основа стиля: туринцы доминируют в движении и силовых стыках – даже Кессье не всегда вывозил борьбу с ними плечом в плечо.

Чтобы добиться такого, Юрич создал жестокую тренировочную систему – на уровне Гасперини и Конте. «Однажды тренер обнял меня и назвал своим солдатом. Он увидел, что я отдаю команде всего себя, – рассказывал латераль Мергим Войвода. – Пашешь у Юрича нереально много. Девиз один – всегда выкладываться по максимуму. Никогда не встречал тренировок такой интенсивности».

Бывший защитник «Дженоа» Алессио Кароццино подробнее объяснял разницу между Юричем и другими тренерами: «Большинство практикует очень длинные тренировки с серьезными перерывами между упражнениями. У Юрича занятия вдвое короче, но темп – втрое выше. Конкуренция такая же, как в официальных матчах, дерешься за каждый мяч. Он держит команду в тонусе. Каждый игрок должен доказать, что в любой момент готов выложиться на 100%. Такой подход не для всех».

Другая песня того же альбома, «Найти и уничтожить», – буквальное описание игры Юрича. В прошлом сезоне «Торино» позволял всего 7,7 передачи до первого оборонительного действия. Это с отрывом самый плотный прессинг в Италии. При этом туринцы не только душили соперников персонально, но и перекусывали линии паса – то есть совместили итальянскую классику с фишкой немецкой школы. Вдобавок они стали вторыми в топ-лигах по количеству нарушений – все для того, чтобы соперник боялся и как можно быстрее расставался с мячом.

Еще одна важная деталь – глубина выучки. «Новым дэт-группам не хватает чувствительности. Они думают только о скорости», – говорил тренер о музыке. Слова отражают его подход. Юрич – Napalm Death в мире футбола. Он знает, что слепота превращает битву в безумие. Пока другие гонятся за темпом и яркостью, он ставит на автоматику. Все движения выверены и продуманы, команда предельно слажена и в нужную секунду отказывается от персонального прессинга – моментально создает двукратное численное превосходство возле мяча.

Благодаря этому туринцы допустили меньше моментов, чем любой другой клуб Серии А, и пропустили всего 41 гол – меньше только у первой четверки. Они отжимают, а не возвращают мячи. Быстро, безжалостно и цинично.

В общем, в игре против «Торино» нет ничего кроме боли. Это важный момент. Юрич называл себя учеником Гасперини, и потому болельщики часто считают туринцев копией «Аталанты». На самом деле системы не идентичны – и отличаются не только манерой прессинга атакующей линии.

Когда «Аталанта» приблизилась к топам, Гасперини столкнулся с неожиданным нюансом – соперники чаще закрываются и обессмысливают его привычный прямой футбол. Он вынужденно усложнил контроль мяча элементами испанской позиционной игры. Но Юрич не любит ню-метал и не приемлет эклектику. Его владение намного проще и ни на шаг не отходит от принципов. Проявляется это во всем: например, вратари почти не разыгрывают коротким пасом – сразу выносят вперед. Туринцы ищут борьбу даже во владении.

Вторая недооцениваемая деталь – уровень системы. Болельщики, почти не видевшие «Торино», ошибочно считают его оборонительным клубом – отчасти из-за минимума пропущенных и забитых, отчасти из-за мизера допущенных угроз. На самом деле это говорит лишь о поразительном качестве прессинга. Команда совсем не оборонительная: туринцы проводили в атакующей трети 31% игрового времени – это 2-й результат в Италии.

Вот куда перешел Миранчук – в самый стильный нетоповый клуб к одному из наиболее перспективных и недооцененных тренеров континента.

Летом «Торино» покинули Белотти и Бремер, но там будут яркие игроки и без Миранчука. Вице-капитан команды – племянник мафиозо, по которому сняли «Гоморру»

Этим летом из «Торино» сбежали две главных звезды: Бремер перешел в «Юве» , Белотти не продлил контракт и выбирает первый большой клуб в карьере. Но и без них у туринцев интересный состав.

У «Торино» очень мощные фланги. Справа носится 21-летний Вилфрид Синго – 190-сантиметровый конь с нескончаемыми рывками и способностью отработать сразу за нескольких одноклубников. Велика вероятность, что следующим летом он попадет в топ-клуб. Билли Костакурта называет его наследником блистательного Майкона: «У Синго есть техника, скорость, точность и мощь. Он редко использует левую ногу, но других недостатков я не вижу».

Слева – такой же здоровый Мергим Войвода. Ему 27, прежде он не особо блистал и начинал прошлый год сменщиком Синго, но у Юрича за пару месяцев превратился в зверя. Его прогресс – яркий пример влияния тренера: хорват перевел защитника налево и посоветовал сменить паттерны движения, чтобы активнее включаться в игру. Эта маленькая деталь сделала косовара одним из откровений сезона. Из-за таких вещей за год с Юричем прибавили все игроки основы.

«Мистер хорош тем, что говорит все как есть, – восхищался Мергим. – Он не из тех, кто думает одно и озвучивает другое. Если он считает, что игрок прав, то говорит при всех. Если игрок что-то сделал не так, тренер тоже скажет при всех. Но он не прессует. Он заставляет парней принять ответственность и расти».

В опорной зоне – Саша Лукич и Самуэле Риччи. Оба умные, техничные, с хорошим движением и пасом. Лукич тоже вспыхнул благодаря Юричу. 20-летний Риччи считается одним из самых талантливых разыгрывающих страны. Всего 7-8 ровесников из топ-лиг влияют на игру на сопоставимом уровне, и из них только Камавинга и Нико Гонсалес пасуют не хуже итальянца. Самуэле выбивает 90,8% точности. Ему не хватает лишь остроты – в чтении игры и чистоте исполнения он превосходит ровесников.

А вице-капитан в «Торино» – 30-летний Армандо Иццо: защитник, который намертво перекрывал Роналду и получал дисквалификацию за договорняки для каморры. Его дядя – один из основателей клана Ванелла Грасси в неаполитанской Скампии. Когда в 2004-м местные дилеры объединились в Альянс и объявили войну семье Ди Лауро, державшей пригород, несколько амбициозных молодых боссов с улицы Ванелла Грасси воспользовались хаосом и захватили ближайшие районы. Сегодня они – влиятельная сила в европейской наркостолице.

Эта война легла в основу сериала «Гоморра». С семьи Ди Лауро и ее лидера списан клан Савастано, альянс дилеров и его боссы воплощены в Сальваторе Конте и Чиро Ди Марцио, Ванелла Грасси – в отколовшейся банде О’Трака и Капа’е Бомбы.

Иццо вырос в эпицентре этой войны и в детстве склонялся к карьере в мафии. Тренеры «Наполи» убедили его пойти другим путем.

Один из лучших защитников серии А – племянник босса каморры. Он рос в наркорайоне и выбирал между футболом и мафией

Тренер «Торино» подрался со спортивным директором, потому что клуб отпустил лидеров. У Миранчука мало конкурентов

Белотти и Бремер не единственные потери «Торино». Клуб отпустил Брекало, Прата, Мандрагору, Побега, Ринкона, Ансальди, Фареса и Пьяцу – 10 человек. Семеро наиграли больше 1100 минут за сезон – то есть регулярно выходили на поле.

С усилением явно затянули: «Торино» вернул из аренды Верди, арендовал Лазаро и Радоньича – глубокого запасного «Марселя», – и вот-вот подпишет Влашича.

Все это сильно испортило настроение Ивану Юричу. Тренер уверен, что для попадания в еврокубки нужны 10 новичков. Чтобы обрисовать свое мнение, он выловил спортивного директора Давиде Ваньяти на парковке и едва не вломил ему. Менеджер Марко Пеллегри оттащил хорвата в последний момент.

«Если бы не он, закончилось плохо. Статью пришлось писать бы из больницы», – отчитался Tuttosport. Юрич ограничился общим описанием проблемы: объяснил, что Ваньяти не заслуживает уважения и ему лучше «пойти на … и поработать».

Важно, что у Миранчука почти нет конкурентов. «Торино» играет в 3-4-2-1, и на два места под нападающим претендует 10 человек.

Главные имена из этих десяти – Никола Влашич и Симоне Верди. Хорват классно вписывается в структуру «Торино» и соответствует требованиям Юрича в обеих фазах. Если быстро адаптируется к сложному стилю, наверняка будет одним из основных вариантов под нападающим.

Верди – 30-летний уникум, делавший дубли со штрафных разным ногами. Скорости у него осталось немного, но техники в избытке. Верди умеет с мячом больше остальных. Но пахоты не приемлет. В прошлом году он не справился с конкуренцией и сбежал в аренду, а сейчас может уйти насовсем. Если останется, вряд ли будет в основе – и есть вероятность, что тренер перепрофилирует его в полузащитника: в предсезонке Симоне наигрывали как альтернативу Риччи.

Неманья Радоньич – одаренный 26-летний серб, поигравший на чемпионате мира и засветившийся в «Марселе», «Бенфике» и «Герте». Большой вопрос, выдержит ли он ритм «Торино», но в любом случае это не прямой конкурент Леши: серб привык к позиции слева.

Остальные либо играют на других позициях, либо не тянут уровень. Линетти и Лукич обычно действуют глубже. Поляком чаще затыкают дыры в атаке, но он настолько ограничен в креативе и технике, что почти всегда выпадает. Еще пятеро – это новичок Лазаро, Эдера, 22-летний Миллико, 21-летний Демба Сек и 20-летний Кристофер Хорват. Миллико откровенно не дотягивает, Эдеру пробуют латералем, Сек – профильный форвард. Хорват пока сиял только во второй лиге Венгрии и вот-вот уйдет в аренду.

Так и выходит, что Миранчуку почти не с кем соперничать. Его главный левоногий конкурент – 190-сантиметровый Сек: перспективный, мощный, с неплохим дриблингом, но сырой и прямолинейный. Возможно, Юрич поднимет в атаку Валентино Лазаро – универсального латераля из «Интера». Он очень энергичный, взрывной, но дриблинг и скорость обнуляются лишними касаниями. К тому же Лазаро однообразен – потому и играет на фланге.

Юрич не боится ротации и управляет командной настройкой через характеристики исполнителей – и потому наверняка найдутся матчи, в которых он предпочтет оборонительного Линетти или мощного Сека. В остальных Миранчук будет первым-вторым выбором. Все профильные треквартисты кроме Влашича либо на уровень ниже, либо привыкли к другому краю.

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Как и во всех переходах, в трансфере Алексея полно «если»: если понравится тренеру, если не будет недорабатывать, если подружится с раздевалкой (у «Торино» сплоченная команда) и адаптируется к системе. Но перспектива захватывает. Качества Миранчука уникальны для «Торино». Такого сочетания техники, творчества и видения поля нет ни у кого в клубе.

Ему по силам стать для туринцев тем, кем Иличич был для бергамасков. Гасперини добивался успехов и до «Аталанты». Однажды он едва не вывел «Дженоа» в Лигу чемпионов, в другой раз поднял на 6-е место – но ни разу не пробивал невидимый потолок, отделявший его от топов. Мешал вечный недостаток автоматизированных систем – предсказуемость прописанных розыгрышей.

Иличич и Гомес разнообразили шаблонный футбол частичкой анархии – и определили разницу между «Аталантой» и прежними клубами Гасперини. У низкой результативности «Торино» та же разгадка. Даже самым механизированным системам необходимы индивидуальности, чтобы не пасовать перед сложными вызовами – и Миранчук может стать таким игроком для Юрича.

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Фото: globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency , IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obret, Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Claudio Villa / Stringer , Francesco Pecoraro / Stringer, Alessandro Sabattini / Stringer, Emilio Andreoli / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer, Jonathan Moscrop / Stringer