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«Торино» – супер для Миранчука. Рядом Влашич, тренер слушает дэт-метал, ставит гоп-футбол и кулаками выбивает у спортдира новичков

серия А Италия серия А Италия
Армандо Иццо Армандо Иццо
Джан Пьеро Гасперини Джан Пьеро Гасперини
Самуэле Риччи Самуэле Риччи
Иван Юрич Иван Юрич
Вилфрид Синго Вилфрид Синго
Аталанта Аталанта
Симоне Верди Симоне Верди
Торино Торино
Алексей Миранчук Алексей Миранчук
Мергим Войвода Мергим Войвода
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Футбол Футбол

Вице-капитан – племянник мафиозо, по которому сняли «Гоморру».

Полгода назад мы советовали Миранчуку переход в «Торино» – теперь он там.  

Совет основывался на общей близости и мельчайших различиях двух систем (о тактической династии Гасперини скоро напишет Вадим Лукомский). Юрич ставит предельно интенсивный персональный прессинг и точно не обещает Миранчуку зоны комфорта. Снова придется учиться, работать и адаптироваться – следовательно, развиваться.

При этом Юрич бережет атакующих полузащитников. Они – первый-второй адресат вертикальных пасов и ключевой элемент закрепления владения. Важно, чтобы они сохраняли силы для динамичной работы с мячом. Поэтому «Торино» относительно редко навязывает возвраты и силовые дуэли в последней трети. Отбором занимаются опорники и защитники, а треквартисты набивают относительно невысокие цифры по прессинг-действиям – как раз на комфортном для Миранчука уровне.

Шанс на развитие карьеры Миранчука в Италии – «Торино». Будет сложно, но если зацепится – зажжет

Разберемся, что еще ждет Алексея в Турине.

Юрич – ученик Гасперини, но не копирует «Аталанту». Его стиль – гоп-футбол в ритме дэт-метала

12 лет назад Юрич сказал Rolling Stone: «Футболисты ни хрена не понимают в музыке. Они знакомы с ней очень поверхностно, образ жизни мешает им углубляться в суть. Я начал [слушать метал] в 14 с Metallica и Megadeth, потом подсел на более агрессивные стили. Дэт-метал — моя страсть. Napalm Death, Obituary и Carcass – истинные творцы. Альбом Kill ‘Em All изменил мою жизнь».

Тогда Юрич был 35-летним капитаном «Дженоа» при Гасперини и подписывал футболки Juric 666. Сегодня он прогрессивный 47-летний тренер, который замешал идеи учителя с посылами любимых хитов и создал самую неприятную игровую систему в стране неприятных систем. Он пришел в Турин прошлым летом и за год поднял команду с 17-го на 10-е место.

Альбом Kill ‘Em All – «Убей их всех» – мог бы стать программным документом его системы. «Торино» – скорее металлическое ополчение, чем команда: стальные мышцы, квадратные плечи, бесконечные широчайшие. Ни на ком в лиге футболки не сидят так плотно. Атлетическое превосходство – основа стиля: туринцы доминируют в движении и силовых стыках – даже Кессье не всегда вывозил борьбу с ними плечом в плечо.

Чтобы добиться такого, Юрич создал жестокую тренировочную систему – на уровне Гасперини и Конте. «Однажды тренер обнял меня и назвал своим солдатом. Он увидел, что я отдаю команде всего себя, – рассказывал латераль Мергим Войвода. – Пашешь у Юрича нереально много. Девиз один – всегда выкладываться по максимуму. Никогда не встречал тренировок такой интенсивности».

Бывший защитник «Дженоа» Алессио Кароццино подробнее объяснял разницу между Юричем и другими тренерами: «Большинство практикует очень длинные тренировки с серьезными перерывами между упражнениями. У Юрича занятия вдвое короче, но темп – втрое выше. Конкуренция такая же, как в официальных матчах, дерешься за каждый мяч. Он держит команду в тонусе. Каждый игрок должен доказать, что в любой момент готов выложиться на 100%. Такой подход не для всех».

Другая песня того же альбома, «Найти и уничтожить», – буквальное описание игры Юрича. В прошлом сезоне «Торино» позволял всего 7,7 передачи до первого оборонительного действия. Это с отрывом самый плотный прессинг в Италии. При этом туринцы не только душили соперников персонально, но и перекусывали линии паса – то есть совместили итальянскую классику с фишкой немецкой школы. Вдобавок они стали вторыми в топ-лигах по количеству нарушений – все для того, чтобы соперник боялся и как можно быстрее расставался с мячом.

Еще одна важная деталь – глубина выучки. «Новым дэт-группам не хватает чувствительности. Они думают только о скорости», – говорил тренер о музыке. Слова отражают его подход. Юрич – Napalm Death в мире футбола. Он знает, что слепота превращает битву в безумие. Пока другие гонятся за темпом и яркостью, он ставит на автоматику. Все движения выверены и продуманы, команда предельно слажена и в нужную секунду отказывается от персонального прессинга – моментально создает двукратное численное превосходство возле мяча.

Благодаря этому туринцы допустили меньше моментов, чем любой другой клуб Серии А, и пропустили всего 41 гол – меньше только у первой четверки. Они отжимают, а не возвращают мячи. Быстро, безжалостно и цинично.

В общем, в игре против «Торино» нет ничего кроме боли. Это важный момент. Юрич называл себя учеником Гасперини, и потому болельщики часто считают туринцев копией «Аталанты». На самом деле системы не идентичны – и отличаются не только манерой прессинга атакующей линии.

Когда «Аталанта» приблизилась к топам, Гасперини столкнулся с неожиданным нюансом – соперники чаще закрываются и обессмысливают его привычный прямой футбол. Он вынужденно усложнил контроль мяча элементами испанской позиционной игры. Но Юрич не любит ню-метал и не приемлет эклектику. Его владение намного проще и ни на шаг не отходит от принципов. Проявляется это во всем: например, вратари почти не разыгрывают коротким пасом – сразу выносят вперед. Туринцы ищут борьбу даже во владении.

Вторая недооцениваемая деталь – уровень системы. Болельщики, почти не видевшие «Торино», ошибочно считают его оборонительным клубом – отчасти из-за минимума пропущенных и забитых, отчасти из-за мизера допущенных угроз. На самом деле это говорит лишь о поразительном качестве прессинга. Команда совсем не оборонительная: туринцы проводили в атакующей трети 31% игрового времени – это 2-й результат в Италии.

Вот куда перешел Миранчук – в самый стильный нетоповый клуб к одному из наиболее перспективных и недооцененных тренеров континента.

Летом «Торино» покинули Белотти и Бремер, но там будут яркие игроки и без Миранчука. Вице-капитан команды – племянник мафиозо, по которому сняли «Гоморру»

Этим летом из «Торино» сбежали две главных звезды: Бремер перешел в «Юве», Белотти не продлил контракт и выбирает первый большой клуб в карьере. Но и без них у туринцев интересный состав.

У «Торино» очень мощные фланги. Справа носится 21-летний Вилфрид Синго – 190-сантиметровый конь с нескончаемыми рывками и способностью отработать сразу за нескольких одноклубников. Велика вероятность, что следующим летом он попадет в топ-клуб. Билли Костакурта называет его наследником блистательного Майкона: «У Синго есть техника, скорость, точность и мощь. Он редко использует левую ногу, но других недостатков я не вижу».

Слева – такой же здоровый Мергим Войвода. Ему 27, прежде он не особо блистал и начинал прошлый год сменщиком Синго, но у Юрича за пару месяцев превратился в зверя. Его прогресс – яркий пример влияния тренера: хорват перевел защитника налево и посоветовал сменить паттерны движения, чтобы активнее включаться в игру. Эта маленькая деталь сделала косовара одним из откровений сезона. Из-за таких вещей за год с Юричем прибавили все игроки основы.

«Мистер хорош тем, что говорит все как есть, – восхищался Мергим. – Он не из тех, кто думает одно и озвучивает другое. Если он считает, что игрок прав, то говорит при всех. Если игрок что-то сделал не так, тренер тоже скажет при всех. Но он не прессует. Он заставляет парней принять ответственность и расти».

В опорной зоне – Саша Лукич и Самуэле Риччи. Оба умные, техничные, с хорошим движением и пасом. Лукич тоже вспыхнул благодаря Юричу. 20-летний Риччи считается одним из самых талантливых разыгрывающих страны. Всего 7-8 ровесников из топ-лиг влияют на игру на сопоставимом уровне, и из них только Камавинга и Нико Гонсалес пасуют не хуже итальянца. Самуэле выбивает 90,8% точности. Ему не хватает лишь остроты – в чтении игры и чистоте исполнения он превосходит ровесников.

А вице-капитан в «Торино» – 30-летний Армандо Иццо: защитник, который намертво перекрывал Роналду и получал дисквалификацию за договорняки для каморры. Его дядя – один из основателей клана Ванелла Грасси в неаполитанской Скампии. Когда в 2004-м местные дилеры объединились в Альянс и объявили войну семье Ди Лауро, державшей пригород, несколько амбициозных молодых боссов с улицы Ванелла Грасси воспользовались хаосом и захватили ближайшие районы. Сегодня они – влиятельная сила в европейской наркостолице.

Эта война легла в основу сериала «Гоморра». С семьи Ди Лауро и ее лидера списан клан Савастано, альянс дилеров и его боссы воплощены в Сальваторе Конте и Чиро Ди Марцио, Ванелла Грасси – в отколовшейся банде О’Трака и Капа’е Бомбы.

Иццо вырос в эпицентре этой войны и в детстве склонялся к карьере в мафии. Тренеры «Наполи» убедили его пойти другим путем.

Один из лучших защитников серии А – племянник босса каморры. Он рос в наркорайоне и выбирал между футболом и мафией

Тренер «Торино» подрался со спортивным директором, потому что клуб отпустил лидеров. У Миранчука мало конкурентов

Белотти и Бремер не единственные потери «Торино». Клуб отпустил Брекало, Прата, Мандрагору, Побега, Ринкона, Ансальди, Фареса и Пьяцу – 10 человек. Семеро наиграли больше 1100 минут за сезон – то есть регулярно выходили на поле.

С усилением явно затянули: «Торино» вернул из аренды Верди, арендовал Лазаро и Радоньича – глубокого запасного «Марселя», – и вот-вот подпишет Влашича.

Все это сильно испортило настроение Ивану Юричу. Тренер уверен, что для попадания в еврокубки нужны 10 новичков. Чтобы обрисовать свое мнение, он выловил спортивного директора Давиде Ваньяти на парковке и едва не вломил ему. Менеджер Марко Пеллегри оттащил хорвата в последний момент.

«Если бы не он, закончилось плохо. Статью пришлось писать бы из больницы», – отчитался Tuttosport. Юрич ограничился общим описанием проблемы: объяснил, что Ваньяти не заслуживает уважения и ему лучше «пойти на … и поработать».

Важно, что у Миранчука почти нет конкурентов. «Торино» играет в 3-4-2-1, и на два места под нападающим претендует 10 человек.

Главные имена из этих десяти – Никола Влашич и Симоне Верди. Хорват классно вписывается в структуру «Торино» и соответствует требованиям Юрича в обеих фазах. Если быстро адаптируется к сложному стилю, наверняка будет одним из основных вариантов под нападающим.

Верди – 30-летний уникум, делавший дубли со штрафных разным ногами. Скорости у него осталось немного, но техники в избытке. Верди умеет с мячом больше остальных. Но пахоты не приемлет. В прошлом году он не справился с конкуренцией и сбежал в аренду, а сейчас может уйти насовсем. Если останется, вряд ли будет в основе – и есть вероятность, что тренер перепрофилирует его в полузащитника: в предсезонке Симоне наигрывали как альтернативу Риччи.

Неманья Радоньич – одаренный 26-летний серб, поигравший на чемпионате мира и засветившийся в «Марселе», «Бенфике» и «Герте». Большой вопрос, выдержит ли он ритм «Торино», но в любом случае это не прямой конкурент Леши: серб привык к позиции слева.

Остальные либо играют на других позициях, либо не тянут уровень. Линетти и Лукич обычно действуют глубже. Поляком чаще затыкают дыры в атаке, но он настолько ограничен в креативе и технике, что почти всегда выпадает. Еще пятеро – это новичок Лазаро, Эдера, 22-летний Миллико, 21-летний Демба Сек и 20-летний Кристофер Хорват. Миллико откровенно не дотягивает, Эдеру пробуют латералем, Сек – профильный форвард. Хорват пока сиял только во второй лиге Венгрии и вот-вот уйдет в аренду.

Так и выходит, что Миранчуку почти не с кем соперничать. Его главный левоногий конкурент – 190-сантиметровый Сек: перспективный, мощный, с неплохим дриблингом, но сырой и прямолинейный. Возможно, Юрич поднимет в атаку Валентино Лазаро – универсального латераля из «Интера». Он очень энергичный, взрывной, но дриблинг и скорость обнуляются лишними касаниями. К тому же Лазаро однообразен – потому и играет на фланге.

Юрич не боится ротации и управляет командной настройкой через характеристики исполнителей – и потому наверняка найдутся матчи, в которых он предпочтет оборонительного Линетти или мощного Сека. В остальных Миранчук будет первым-вторым выбором. Все профильные треквартисты кроме Влашича либо на уровень ниже, либо привыкли к другому краю.

***

Как и во всех переходах, в трансфере Алексея полно «если»: если понравится тренеру, если не будет недорабатывать, если подружится с раздевалкой (у «Торино» сплоченная команда) и адаптируется к системе. Но перспектива захватывает. Качества Миранчука уникальны для «Торино». Такого сочетания техники, творчества и видения поля нет ни у кого в клубе.

Ему по силам стать для туринцев тем, кем Иличич был для бергамасков. Гасперини добивался успехов и до «Аталанты». Однажды он едва не вывел «Дженоа» в Лигу чемпионов, в другой раз поднял на 6-е место – но ни разу не пробивал невидимый потолок, отделявший его от топов. Мешал вечный недостаток автоматизированных систем – предсказуемость прописанных розыгрышей.

Иличич и Гомес разнообразили шаблонный футбол частичкой анархии – и определили разницу между «Аталантой» и прежними клубами Гасперини. У низкой результативности «Торино» та же разгадка. Даже самым механизированным системам необходимы индивидуальности, чтобы не пасовать перед сложными вызовами – и Миранчук может стать таким игроком для Юрича.

«Интер» – чемпион (или «Рома»), Лукаку – лучший бомбардир (или Иммобиле), Брозович – MVP (или Барелла). Прогнозируем Серию А

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Телеграм-канал Андрея Клещенка

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Фото: globallookpress.com/Alfredo Falcone/Keystone Press Agency , IMAGO/Gonzales Photo/Dejan Obret, Jonathan Moscrop via www.imago-i/www.imago-images.de; Gettyimages.ru/Claudio Villa / Stringer , Francesco Pecoraro / Stringer, Alessandro Sabattini / Stringer, Emilio Andreoli / Stringer, Valerio Pennicino / Stringer, Jonathan Moscrop / Stringer

Сколько голов забьет Миранчук в Серии А-2022/23?
3359 голосов
0
5%
Александр Кокорин
1-3
21%
Алексей Миранчук
4-7
48%
Алексей Миранчук
Больше 7
26%
Алексей Миранчук

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