«Юве» заменил Де Лигта статистическим монстром, съевшим лучших форвардов Серии А. Но у Аллегри Бремер потускнеет

Андрей Клещенок – о Бремере.

«Юве» продал Де Лигта «Баварии» за 67 миллионов евро и сразу потратил большую часть – выложил 41 миллион (+бонусы) за 25-летнего бразильца из «Торино».

Бремера выбрали защитником года в Серии А, но в его случае такой аттестации недостаточно. Он стал лучшим центрбеком лиги по выигранным единоборствам, перехватам, блокам и возвратам мяча, вторым по пресинг-действиям и выносам из штрафной, третьим по успешным воздушным дуэлям. Бразилец перехватил больше мячей, чем все центральные защитники «Юве» вместе взятые (отчасти благодаря системе). И возвращал команде владение каждые 6 минут.

Еще один ракурс для восхищения – средняя оценка Gazzetta dello Sport. Бремер стал третьим в лиге и лучшим среди защитников, но впечатляет другое. Его 6,6 балла – рекорд. Ни один центрбек за последние 10 лет (отрезок, по которому есть данные) не достигал таких цифр. Даже пиковые Кулибали и Кьеллини останавливались ниже.

Бремер в форме прошлого сезона – статистический монстр и один из сильнейших защитников Серии А за последние 10 лет. Разберемся, почему он так вспыхнул и что даст «Ювентусу».

Система Юрича подчеркнула качества Бремера. Но неправда, будто у него всего один хороший сезон

Статистический взрыв Бремера – заслуга жесткого стиля «Торино».

Философия Ивана Юрича где-то посередине между футболом и налетом на инкассаторов. Он ставит 3-4-2-1 с удушающим персональным прессингом и костедробительными силовыми дуэлями по всему полю, а фолы использует для психологического давления. Даже во владении мяч забрасывается в борьбу: соперник должен страдать и бояться.

При этом «Торино» хотя и прессинговал энергичнее всех итальянских клубов, но относительно редко возвращал мяч в чужой трети поля. Юрич берег силы атакующей тройки. Передняя линия перекрывала коридоры передач и поддавливала соперника, провоцируя неподготовленные вертикали на девятку. За отжим мячей отвечал центрбек.

Именно эта тактическая деталь обусловила вспышку Бремера. Но синергия была взаимной. Система Юрича обеспечивает центрбеку максимальный комфорт, но требует редких качеств – тонкого тайминга, чтения игры и физической силы. Чем они выраженнее, тем лучше работает концепция. Бразилец стал идеальным проводником тренерского стиля: сверхъестественная интуиция и исключительный атлетизм превратили командный прессинг в почти бессбойный механизм. «Торино» допустил с игры меньше всех в Серии А.

«Бремер вечно побеждал в тестах на скорость и выносливость. 60, 80, 100 метров – он всегда финишировал впереди, – вспоминал Тиаго Ларки, тренировавший защитника в «Атлетико Минейро». – Однажды я даже спросил: «Ты хоть раз уставал?» Глейсон восстанавливается безумно быстро. И его невозможно подвинуть. Если он взялся за нападающего, тот ни за что не избавится от опеки. Бремер достанет везде».

Но Бремер не просто агрессивный качок. Его главная характеристика – интеллект. Он классно читает пространство, грамотно выбирает позицию и регулирует выбросы из линии в зависимости от положения мяча и соперника. Взгляните на момент из контрольной игры с «Чивасом». Форвард вовремя отошел в глубину и почти не оставил шансов на отбор. Бразилец просек это и не стал прессовать – и спас «Юве» от неприятностей, когда Ругани бессмысленно выдернулся и мгновенно оказался отыгран.

Иначе говоря, Бремер не Демирал – умеет выдержать паузу. Вот еще один показательный момент из игры с «Юве». Здесь бразилец держит линию и стережет Влаховича, который угрожает забегом за спину, и заодно приглядывает за врывающимся в свободную зону Маккенни. Закария пасует на американца, и защитник тут же занимает идеальную позицию – перекрывает коридор паса и траекторию движения. В конце он выдавит Уэстона и накроет бесперспективный удар.

«Защитник обязан быть осторожным, – объяснял Бремер. – Даже если доверяешь второму центрбеку, важно понимать, что он небезошибочен. Об этом нужно помнить всегда».

В общем, Глейсон больше чем просто продукт уникальной системы. Юрич подсветил его лучшие качества, но Бремер блистал и до встречи с ним. Ни один из его трех сезонов в старте «Торино» не был посредственным. После первого им интересовался «Ливерпуль». Во втором он попал в десятку лучших центрбеков Серии А по оценке GdS. В третьем конкурировал с гигантами прошлого – современники не подобрались и близко.

Да, оценки субъективны, даже если ставятся целой командой экспертов. Не нужно считать их сверхточным мерилом. Но в общих чертах они вполне показательны – и демонстрируют, насколько бразилец хорош на фоне конкурентов.

Бремер – лучший персональщик Серии А. Он адаптируется к каждому топ-форварду, но чаще давит мощью

Еще одно доказательство разносторонности Бремера – статус лучшего персональщика Серии А. Он преуспел в роли, требующей баланса между агрессией и контролем и больше зависящей от концентрации, чем физической силы.

Ювентини точно знают об этом – некоторые до сих вздрагивают, вспоминая встречу бразильца с Влаховичем. Но от него пострадал не один Душан. В прошедшем сезоне всего один нападающий из клубов топ-10 забил «Торино» из-под Бремера – Иммобиле. Остальных он съел.

Секрет Глейсона – в адаптации сильных качеств к стилистике нападающих. Большинство итальянских девяток сполна отрабатывают спиной к воротам. Бразилец подавляет их мощью. Год назад он набрал 10 килограмм мышечной массы и теперь весит 90 кг. Большинство форвардов слабее его. Влахович – яркий пример: серб легко оттеснял Де Лигта и выдерживал стыки с квадратным Шкриньяром, но оба матча с «Торино» любовался собственными воротами. Бремер не дал ему развернуться. Едва Душан поворачивал корпус – терял мяч.

Бразилец уверен, что это самое главное: «Никогда не даю форварду развернуться. Если позволишь своему игроку повернуться, тебе конец». Но даже он не всегда самый здоровый на поле. В Италии есть Сапата, Джурич и Златан. Нужно выйти с лопатой, чтобы отбросить их от мяча. Против них бразилец включает тайминг. Он атакует прямо в момент приема, когда нападающий наиболее уязвим, выводит корпус из равновесия и тем самым портит первое касание – мяч обычно отлетает слишком далеко, и у защиты появляется фора.

Сложнее всего Бремеру против быстрых мобильных форвардов, избегающих приема спиной к воротам. Иммобиле и Осимхен доставили ему много проблем. С такими он играет иначе: выжимает на полуфланг, перекрывает прямую между мячом и воротами и ждет обводки, а когда соперник наконец пробрасывает вперед – взрывается и оттесняет его. Хуже всего, если нападающий достаточно атлетичен, чтобы выдержать стык и вырваться на дистанцию. С таким привычные методы не работают. Встреча с Лукаку грозит неприятностями.

Для каждого ювентино классическая персоналка – форма искусства. Бремер понравится тифозерии. Как и Кьеллини, он пойдет за соперником даже в раздевалку. Но в этом есть неприятный побочный эффект. Как и Джорджо, бразилец плохо адаптируется к соперникам, у которых нет постоянных ориентиров в атаке – вроде сборной Испании или прошлогоднего «Ман Сити». В Италии таких нет, но в еврокубках найдутся.

Ладно, Бремер – зверь, но как он впишется в «Юве» с пассивной зонной защитой из 4 человек?

Само собой, Бремер не супермен, и притапливание за Энтони Джошуа не единственный его недостаток. У бразильца есть два технико-физических и два тактических минуса.

Технико-физические:

1. слаб в воздухе – в прошлом сезоне выиграл всего 53,3% единоборств. Бремер не всегда точно рассчитывает траекторию полета и время от времени пускает мяч за спину. Ругани, Бонуччи и тем более Гатти в этом компоненте сильнее;

2. низкая дистанционная скорость – если быстрый форвард вырвался на пространство, бразилец его не догонит.

Тактические:

1. не всегда уверенный первый пас, особенно со слабой левой ноги. Бремер небесполезен в начале атак, но только во вспомогательной роли. Рядом нужен более изобретательный исполнитель – Гатти или Бонуччи;

2. самое важное: Бремер плохо контролирует игрока за спиной, особенно при движении назад – например, в контратаках. Он поздно реагирует на рывок, пускает нападающего в пространство и иногда вообще забивает на последствия – не бежит следом, потому что уверен, что уже не догонит. Ниже – эпизод из игры с «Ромой»: бразилец так явно проспал ускорение Дзаньоло, что даже смотрел в другую сторону.

Но главный фактор сомнений – сам «Юве». Футбол Аллегри полностью противоположен принципам Юрича: низкий, зонный, пассивный, в четыре защитника (4-4-2 против 3-4-2-1). Многие уверены, что стилистическая разница негативно скажется на новичке. Тот же Де Лигт так до конца не адаптировался к непривычной концепции.

«Я оказался в новой оборонительной системе, сменил позицию с правого на левого центрбека. Все было по-другому, – вспоминал Де Лигт шок от знакомства с Италией. – В «Аяксе» я привык следить за нападающим. Форвард служил для меня ориентиром. В «Ювентусе» меня заставили забыть все, чему я учился, и ориентироваться на позиции одноклубников. Я к этому не привык, постоянно сомневался, обдумывал каждый шаг. Эти миллисекунды очень важны: я либо слишком опаздывал, либо чересчур спешил. Но самая большая разница между Италией и Голландией в том, что в каждом матче Серии А встречаешься с сильным форвардом, способным доставить проблемы. Каждый день – большая проверка».

С Бремером таких проблем не возникнет. В первом полном сезоне в «Торино» он играл левого центрбека в схеме с тремя защитниками, во втором – правого, в «Атлетико Минейро» и у Джампаоло действовал в модуле с двумя центральными. Бразилец знаком и с зонным, и с персональным прессингом. И в каждом выглядел здорово.

Бремер поиграл и в низкой позиционной защите – у Вальтера Мадзарри. Теперь он называет итальянский футбол школой для защитников: «Сначала учишь язык, потом тактику. Мадзарри повлиял на меня больше всех. Он учил меня персональной игре, говорил, что опекать нападающего в штрафной необходимо, показывал, как правильно позиционировать тело. В Бразилии так не играют. Его помощник Клаудио Нитти объяснил, как важно придерживать мяч, не пасовать сразу. Он заставил меня расти. Я часто оставался после тренировок, чтобы выведать побольше секретов».

Опасения преувеличены: Бремер не нуждается в моделях с высокой защитой и силен внутри штрафной. Даже в системе Юрича, ориентированной на защиту вдали от ворот, он набивал топовые цифры по блокам и выносам. Бразилец вернет «Юве» до удушения плотную персональную опеку, которой не хватало (и не хватило бы) без Кьеллини, и добавит остроты на стандартах. Глейсон забил 11 голов за три года – больше всех центрбеков Серии А.

Кроме того, в позиционных атаках Аллегри иногда перестраивается на модуль с тремя защитниками – то есть обеспечивает прикрытие для агрессивных выпадов. Удивительное чутье Глейсона даст идеальную страховку против потерь во владении. Бразилец перехватит большинство вертикальных пасов. Если учесть, что нарочито медленная стилистика Макса как раз и направлена на то, чтобы обезопаситься от хаотичных переходных фаз, Бремер для него – настоящий подарок. При всех стилистических нестыковках.

Но таким всемогущим, как в прошлом сезоне, он не будет. Во-первых, позиция левого центрбека вынудит его чаще пасовать по центру – это грозит обрезами. Во-вторых, его лучшее качество идет вразрез с тренерским видением. Аллегри тушит пожары, Бремер – предотвращает. Новичок адаптируется, но потускнеет и просядет по цифрам.

***

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: East News/Nicol Campo/Sipa USA, AP Photo/John Locher, Francesco Scaccianoce/LiveMedia; globallookpress.com; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino