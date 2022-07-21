Моуринью лично уговорил Дибалу. Теперь у «Ромы», возможно, лучшее нападение в Серии А

Пауло решит проблемы в атаке и приблизит возвращение ЛЧ.

Дибала в «Роме» – не просто переход. Это заявление. Впервые в этом столетии римская тифозерия радуется не восходящей звезде типа Салаха или полузапасному топ-клуба вроде Джеко, а титану, с ходу гарантирующему разницу. Последним таким был Батистута. «Рома» купила его 22 года назад – и с тех пор ни разу не оформляла настолько громкий трансфер.

Подписание главной звезды лиги после трансфера Абрахама и назначения Моуринью, причем втихую, без лишней помпы – словно в этом нет ничего необычного – сигнал итальянским грандам. Новый владелец Дэн Фридкин реально заинтересован в возвращении «Ромы». И готов поступательно вкладываться в ее будущее.

«Трансфер Дибалы меняет расклад в лиге, – уверен Фабио Капелло, выигравший для римлян скудетто. – Он поднимет уровень клуба и встряхнет всю Серию А. «Рома» уже стала одной из самых обсуждаемых итальянских команд».

Почему Дибала выбрал «Рому»? Дело в политике «Милана», проблемах «Интера» и стиле самого аргентинца

Зачем «Роме» Пауло, ясно и так. Аргентинец для нее – шаг вперед. Но зачем ему Рим? Да, сейчас не сытый 2018-й, и Дибала уже не 24-летний бриллиант с 26 мячами за сезон в очень оборонительном клубе, но он все еще Пауло Дибала – один из главных талантов поколения в пиковом 28-летнем возрасте. Его имя и статус слишком диссонируют с шестым местом.

Даже сейчас предложений хватало. Свободным агентом интересовались «Атлетико» и «МЮ», плотно вел «Милан», почти подписал «Интер». Неподалеку кружил «Наполи». Дибала выбирал из клубов с лигочемпионской пропиской. А оказался в «Роме».

Разгадка – в качествах аргентинца. Дибала – классическая десятка. Он забивает на позиционную дисциплину и стягивается к мячу вплоть до опорной зоны. Это его сила и слабость. Пауло связывает линии и улучшает напарников, но вносит разлад в любую жесткую тактику. В системный футбол он вписывается только ложной девяткой – так его смещения не ломают структуру.

Тактическая ограниченность сузила выбор Пауло. Италия – последнее убежище свободных художников. Здесь еще востребованы плеймейкеры, привязывающие игру к собственной мысли, но каждый из них сталкивается с проблемами за границей. Дибала не захотел судьбы Папу Гомеса и Родриго Де Пауля и сразу отсек предложения из других лиг.

Дальше сыграли особенности итальянского рынка. «Милан» подписывает игроков старше 26, только если на рынке нет молодых аналогов. «Наполи» и «Лацио» с их глубоко кодифицированным футболом избегают внесистемных творцов. «Интер» вложился в Лукаку и не нашел денег.

«Неправда, будто «Интер» передумал насчет Дибалы. В плане тактики вопросов не было. Клуб просто не потянул его контракт», – отчитался один из самых авторитетных журналистов Италии Марио Скончерти.

Дибала мог и дальше ждать, пока миланцы избавятся от Джеко и Алексиса Санчеса, но гарантий не было. Оставалась «Рома». Пауло был обречен на переезд в Рим. Последние сомнения развеял звонок Моуринью – именно тренер убедил аргентинца.

La Repubblica раздобыла речь португальца: «Не знаешь, зачем тебе ехать в Рим? За победами. За Кубком Италии и Лигой Европы, которые нам реально по силам. Не скажу насчет остальных, но с тобой команда способна на все».

«Рома» очень примитивна с мячом. Дзаньоло провел худший сезон по вине Моуринью, но и сам вредил команде

Весь прошлый год Дибала провел в очень проблемной команде, критически неспособной к слаженному футболу и зависимой от личностей даже в простом закреплении на чужой половине. В «Роме» он найдет похожий контекст. Как и Аллегри, Моуринью не структурирует фазу владения. Весь год римляне страдали от нехватки идей.

«Рома» избегала поступательного продвижения и эксплуатировала предельно вертикальный подход с неподготовленными переходами к чужой штрафной. Защитники совали мяч вперед, не задумываясь о положении нападающих. Форварды действовали в отрыве от остальных линий. Обычно они оставались вдвоем-втроем против чужой обороны и искали решение в одиночку.

Адресатом для таких передач обычно выступал Дзаньоло – настолько техничный и сильный, что тащил мяч даже без помощи команды. Стиль неорганизованных контратак обусловил худший сезон в карьере Николо. Он блистал ровно до тех пор, пока не доводил мяч до штрафной. Дальше изолированная роль срабатывала против него. Уставшего итальянца давили числом. Дзаньоло закончил чемпионат со смешными 2+2 по гол+пас, совершил в два раза больше потерь, чем обычно, и получил антиприз самому переоцененному игроку года.

Но в этом случае пример работает и в обратную сторону. Дзаньоло провалил сезон из-за Жозе, но и Жозе не выжал большего из-за Дзаньоло. Николо не хватает понимания игры. Он слишком индивидуалистичен и очень свободную структуру интерпретировал максимально просто: как холст для собственных слаломов. Ему не хватало терпения придержать мяч и дождаться поддержки. Именно итальянец превратил игру «Ромы» в постоянную череду суетливых наскоков.

Сквозной футбол – главная стилистическая идея Моура. Но большой клуб не может постоянно контратаковать. Позиционный контроль неизбежен – как минимум против команд послабее и до тех пор, пока не открыт счет. Здесь Жозе тоже обходился без механизмов. Владение строилось либо через движение Пеллегрини и Мхитаряна между линиями, либо через диагонали налево с последующими затяжными проходами Залевского.

Теперь разберемся, что изменит Дибала.

Дибала привнесет в игру связность и мысль. У «Ромы» будет самая опасная атака лиги

Как и любой поверхностно структурированный футбол, рисунок Моуринью зависит от интерпретаторов. Когда место Дзаньоло занимал Мхитарян, римляне играли осмысленнее. Армянин не набрасывался на защиту в одиночку, а придерживал мяч и выстраивал более массированную контратаку со взаимодействием нескольких исполнителей. Дзаньоло превращал футбол в регби, Генрих обеспечивал обратное преображение.

Напрашивавшаяся рокировка не случилась по двум причинам. Во-первых, Мхитарян был востребован ниже. Во-вторых, при всех недостатках Дзаньоло привносил в игру очень важные плюсы. Его атлетизм, дриблинг и техника гарантировали защиту мяча под давлением. Николо стал одним из лучших форвардов лиги по продвигающим проходам и принятым вертикальным пасам. Генриху такое не по силам.

Задача «Ромы» – совместить плюсы обоих и избавиться от их минусов. Дибала подходит идеально. Он защищает мяч даже лучше Дзаньоло, но намного тоньше читает игру и не стремится все сделать в одиночку. Пауло знает, когда нужно придержать мяч до подхода подкрепления, а когда самостоятельно вломиться в пространство, и дойдя до штрафной, точно не зависнет из-за нехватки вариантов. Он сделает римлян сильнее и во владении (даже не обсуждается: никто не связывает игру лучше), и в переходных фазах.

Остается совместить итальянца и аргентинца – Николо пока не ушел и даже выпал из шорт-листа «Юве». Оптимальным кажется переход на 4-2-3-1 с переводом Дзаньоло налево. Так выигрывают все: Пеллегрини получит умного напарника для координации движения между линиями, Дзаньоло сэкономит силы на продвижении и увеличит результативность (насколько он опасен перед воротами, показал «Фейеноорд»), Пауло будет собой.

В таком сочетании у римлян будет лучшая атака в Италии. «Лацио» и «Наполи» слабее на флангах, «Милан» уступает везде, кроме левого края, в «Юве» еще не вернулся Кьеза. «Интеру» недостает утонченности Дибалы и Пеллегрини. Вопрос лишь в том, выдержит ли такой модуль слабая оборона. Римские центрбеки по-прежнему не готовы к игре вдвоем. И если начистоту, напривозят даже вдесятером.

Другие варианты – уже отработанная 3-4-1-2, 4-3-1-2 и даже 4-3-3. Но тогда придется либо перевести Пеллегрини в полузащиту, либо усадить Дзаньоло.

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Дибала и «Рома» – союз, от которого должны выиграть все. Пусть Пауло и не горел переездом в столицу, лучше места ему не найти. Рим и Неаполь отличаются от Турина с Миланом. Северная тифозерия спрашивает со звезд вдвое больше, чем с остальных, давит на них сильнее, чем на обычных игроков. На юге художникам все прощают. Римляне прессуют команду, тренера, президента, но творца, привносящего в игру красоту, защищают до последнего. Дибала нигде не найдет условий комфортнее.

«Пауло – последняя настоящая десятка в Италии. Он выигрывает матчи в одиночку: в сложной ситуации можно просто отдать мяч ему и ждать – он наверняка придумает что-то необыкновенное, – заметил бывший директор клуба Вальтер Сабатини. – Он точно взорвет «Олимпико». Тифози «Ромы» любят игроков, способных менять расклад одним шагом, а Дибала в этом прекрасен».

Взамен «Рома» получила индивидуально сильнейшего игрока Серии А. Может, он чуть растерял точность и тонус из-за нехватки минут, недосчитался голов со штрафных и фирменных дальних, но и в таком состоянии стал лучшим бомбардиром и ассистентом «Ювентуса». Дибала выглядел особенным даже на фоне самой укомплектованной команды Италии. В правильных условиях он по-прежнему лучший.

Само собой, это не значит, что вечная мечта римских тифози о приближающемся величии наконец получила подпитку извне. Дибала не сделает «Рому» грандом. Никто не способен на такое в одиночку. Но он замаскирует одну из главных проблем Моуринью и добавит качества в и без того мощное нападение. Если римляне подкрепят усиление парой покупок в защиту, вышибить их из зоны ЛЧ будет очень сложно.

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Фото: Gettyimages.ru/Luciano Rossi/AS Roma, Shaun Botterill, Alessandro Sabattini, Emilio Andreoli