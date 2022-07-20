Видаль вернулся в ЮА после 15 лет в Европе. Это из-за него Конте когда-то освоил 3-5-2

Давидс говорил, что Артуро лучше него.

Видаль уехал из Европы в бразильский «Фламенго» – с багажом из 15 лет, слипшихся в сплошной ком больших трофеев, кровавых подкатов и барных драк. Артуро собрал чемпионские титулы всех лиг, в которых играл, попадал в европейскую сборную года и делил с туринцами их проклятие – поражение в финале ЛЧ. В прайме он был одной из лучших восьмерок мира.

После ухода из «Байера» Видаль выиграл 18 трофеев за 11 лет. Саморано сходил от него с ума: «Он делает на поле абсолютно все: забивает, пасует, атакует, защищается – тащит всех на себе».

Видаль не поиграл только вингером и вратарем. Но только в Турине был собой – ему разрешали даже вечеринки

Однажды Артуро сказал о начале карьеры: «У меня не было ничего, кроме воли к победе». С известной долей преувеличения фраза применима и к его навыкам. Чилиец не обладал уникальными техникой, пасом или видением поля, начинал центральным защитником, а в итоге стал идеалом современного бокс-ту-бокса. Он забрался на самый верх благодаря главному качеству – готовности биться в любой роли.

Когда Видаль был подростком, будущий тренер чилийской сборной Клаудио Борги пророчил ему славу лучшего либеро планеты. Либеро исчезли, и Артуро стал неплохим латералем. В Леверкузене Михаэль Скиббе переделал его в опорника, а когда травмировались форварды, перевел в нападение. Чилиец блистал везде. В 2018-м Бундеслига включила его в сборную «Байера» всех времен – в одну линию с Кроосом и Баллаком.

Потом он вписывался в сложный футбол «Баварии» и не слишком сложный – «Барсы», полезно выходил со скамейки в «Интере», сменил 3 позиции за 4 года в «Ювентусе». Исполнял малозаметного цепного пса в очень техничных командах и моментально перестраивался в сборной – тянул чилийцев к первым трофеям в истории. И везде побеждал.

Универсализм и заряженность сделали карьеру Артуро. Но настоящим он был только в Турине. «Италия и «Ювентус» изменили его. Пирло своими подсказками научил Видаля играть в футбол», – отмечал Клаудио Борги.

«Юве» использовал подход, отработанный задолго до Видаля. В молодости уругвайский защитник Паоло Монтеро тусовался каждую ночь, но к последним сезонам снизил активность – приберег угасавшие силы на подготовку к матчам. И неожиданно сдал. Однажды Лучано Моджи попросил его: «Паоло, брось это домоседство и вернись к старым привычкам!»

Клуб принял, что вечеринки и алкоголь делали Монтеро собой, и не мешал ему. Так же поступили с Видалем.

«Все знали, что Артуро пил больше, чем следовало, – вспоминал Джорджо Кьеллини. – У каждого есть слабости. Важно, как они влияют на команду. Я до сих помню турне по США. В ночь перед последней тренировкой нас отпустили в город, и наутро Артуро не явился на занятие. Пришлось силой поднять его из постели. А на тренировке ждало новое снаряжение – полностью черное в 40-градусную жару.

Конте не терпелось выгнать Видаля в назидание остальным. Но 10 минут спустя все еще пьяный Артуро рванул как сумасшедший и обогнал остальных на 20 метров. Ну и что вы такому скажете?»

Видаль приходил в «Юве» как запасной. Но оказался так хорош, что Конте придумал 3-5-2

«Ювентус» – единственный клуб, который не видел в чилийце игрока узкого профиля и никак не ограничивал его. Поэтому он так взорвался. Но первое время было иначе. Летом 2011-го 24-летний Видаль пришел на место и роль Фелипе Мело. Конте ставил 4-2-4 и не видел чилийца в основе. Новичок подменял Маркизио в последние 20-30 минут – сторожил зону при уставшем Пирло.

Модуль продержался две недели. Особого повода для перемен не было – «Юве» уже лидировал с 7 очками в 3 турах, – но Конте впечатлился Видалем. Чилиец успевал везде. Он перемалывал плеймейкеров, отбирал мячи и первым открывался в атаке. Тренер понял: надо меняться.

Антонио перевел Видаля в основу и перешел на 4-3-3. В следующие два месяца «Ювентус» не проиграл ни разу. Кулак Видаль – Маркизио – Пирло настолько превосходил всех, что контролировал мяч вопреки контратакующему футболу Конте. Итальянцы называли туринскую полузащиту второй в мире – после великого каталонского трио.

Но если в мире существовал тренер, которого не удовлетворит подобие идеала, то это именно Конте. Антонио считал, что 4-3-3 лишает Пирло пространства и сдерживает мобильность Видаля. В ноябрьской игре с «Наполи» он впервые выкатил 3-5-2 – с трио ВВС в обороне и головокружительными забегами восьмерок из глубины. Матч завершился со счетом 3:3. Конте оставил засечку и периодически возвращался к модулю по ходу сезона.

Эксперименты закончились в апреле. Конте перестроился на 3-5-2 и прошел сложнейший отрезок («Лацио», «Рома», «Наполи») с 6 победами с общим счетом 16:1. Видаль забил 4 мяча. 3-5-2 победила.

«Видаль – поразительный игрок. Но поначалу мне сложно было встроить его в «Ювентус», – вспоминал Конте. – Я планировал схемы 4-2-4 и 4-4-2, но увидев, как мощно Видаль носится вперед-назад, переключился на 4-3-3. Потом они превратились в 3-5-2. Я сменил модуль, когда понял, насколько Артуро важен».

Вряд ли карьера Конте пошла бы по другому пути, если б он не встретил Видаля, но наше представление об Антонио точно было бы другим. Чилиец был настолько хорош, что принудил к переменам одного из самых догматичных тренеров поколения.

Видаль на пике: забивал под 20 голов за сезон, ставил рекорды по возвратам мяча, вызывал восхищение Давидса

Насколько конкретно он был хорош? Видаль дважды подряд попадал в команду сезона в Серии А, угодил в сборную Европы-2013/14 по версии ESM (ассоциация спортивных медиа) и стал одним из главных игроков десятилетия в «Юве». В 2013-м Goal выбрал его лучшим полузащитником континента. Видаль обошел Бэйла, Швайнштайгера, Иньесту и Мату.

Туринцы называли его Королем Артуро – как бы подчеркивая, что для них он больше чем Воин. Видаль успевал везде. Он дважды перешагивал порог в 20 результативных баллов за сезон и одновременно заканчивал лидером Серии А по отборам.

Никому такое не удавалось. Игроки, которые возвращали столько мячей, выбивали в лучшем случае четверть от его цифр в атаке. Полузащитники, которые столько забивали, не успевали в защиту. Чилиец был везде. «Иногда мне мерещится, что по полю бегает сразу три Видаля. Он держит четырех соперников одновременно», – восхищался Маркизио.

«Полузащитников много, – объяснял Артуро. – Я уникален, потому что атакую, защищаюсь и успеваю в каждую зону на поле».

Артуро даже сравнивали с Давидсом – и если вам кажется, что это перебор, послушайте самого Эдгара: «Давидс в «Ювентусе» уже был. Артуро не такой, как я. Он лучше».

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Когда Артуро носил черно-белое, тифози шутили: «Придет час, и придет Видаль». Легкий оттенок богохульства, с которым туринцы заменили имя Спасителя, точно схватывал суть. На полузащитника всегда можно было положиться. Конте признавался, что останется доволен, даже если чилиец сыграет вратаря.

Артуро объяснял секрет просто: «Я живу сегодняшним днем – и потому в каждом матче играю так, словно он последний». Привычка брать от момента все в конце концов подвела его. В 2015-м Видаль перебрал в казино и угодил в аварию по дороге домой. Маротта посчитал, что история плохо скажется на имидже «Юве» – и слил полузащитника в Мюнхен.

Впереди были «Бавария», «Интер» и «Барса», место в сборной сезона в Бундеслиге и попадание в десятку лучших ассистентов в Ла Лиге. Но таким, как в «Юве», Видаль больше не был. В Турине он был королем. После – всего лишь воином.

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Фото: REUTERS/Ricardo Moraes; Gettyimages.ru/Valerio Pennicino / Stringer, Claudio Villa / Stringer