Пока мы обсуждали Лукаку, «Интер» провернул еще три отличных трансфера. Прикидываем, зачем им Мхитарян, Аслани и Белланова

Сезон еще не начался, а «Интер» уже в поул-позишн: Маротта всего за неделю закрыл большую часть рынка и дал Индзаги максимум времени на интеграцию новичков. Качество впечатляет не меньше скорости. Лукаку затмил всех; но даже кажущиеся незначительными покупки Аслани, Беллановы и Мхитаряна сделали миланцев сильнее.

Белланова – правый латераль с яркими спринтами. Он нужен, чтобы сбалансировать Гозенса

Мощные фланги – одно из главных украшений миланского сезона. Они работали даже лучше, чем во времена Конте – признанного мастера в создании люксовых латералей из лесозаготовок, – и забили 20% голов «Интера».

Особенность миланских краев – противоположность задач. Индзаги привычно адаптировался под характеристики исполнителей и сконцентрировал владение слева – вокруг редких качеств Джеко и вертикального мышления Хакана. Левый край отвечал за движение мяча и смещение чужой обороны. На противоположном появлялось пространство; правые латерали атаковали разреженную оборону и замыкали дальнюю штангу.

Игроки соответствовали задачам. Слева Перишич способен таскать мяч от лицевой до лицевой несколько матчей подряд. Подменявший его Димарко не так одарен технически и физически, но тоже любит роль в центре игры. Справа бомбили Дармиан и Думфрис. Оба классно подкрадываются в слепые зоны, а Дэнзел к тому же прекрасно атакует пространство – дистанционная скорость и мощь компенсируют недостаток маневренности.

Разнонаправленность обеспечивала баланс между сторонами. С уходом Перишича его не стало. «Интер» загодя заменил его Гозенсом из «Аталанты», но немец – близнец Думфриса: сделал карьеру на образцовом замыкании дальней штанги и силовом доминировании 1-в-1. Игра с парой настолько похожих латералей ограничит команду.

Очевидно, что Индзаги подыщет возможности адаптации – ведь Думфрис и Гозенс остаются главными звездами миланских краев. Тренер либо обучит одного из них новым задачам, либо переформатирует игру (вполне вероятно, учитывая снижение статуса Джеко). 22-летний Белланова – страховка на случай, если не выйдет. Он сочетается с Робином и гарантирует сохранение прежнего баланса. От Индзаги потребуется лишь ротация пар: Гозенс – Белланова, Димарко – Думфрис.

Белланова прекрасно подходит на такую работу. Даже в пассивном «Кальяри» (43,9% владения) он стал лучшим дриблером лиги на своей позиции – 1,4 обводки за 90 минут. Причем Рауль не обыгрывал ради обыгрыша. Он закончил сезон вторым в клубе по продвигающим проходам и третьим по предголевым действиям. Даже с прошлогодними цифрами он превосходит любого из конкурентов по правому флангу «Интера» – и потому лучше дополняет Гозенса.

«Я атакующий латераль, а не оборонительный, – пояснял Белланова. – Мне нравится подхватывать мяч и обводить защитников. Но понимаю, что многое должен улучшить. Я жажду роста и пришел к Индзаги еще и потому, что он уже развил нескольких игроков моей позиции».

Вот зачем команде, доверху укомплектованной качественными латералями, молодой дриблер из аутсайдера. Белланова сбалансирует фланги. К тому же у него огромный потенциал роста. Сейчас в нем нет ничего, кроме огромного бензобака и выдающегося атлетизма (разгоняется выше 35 км/ч), но если Индзаги поработает хотя бы над одним из его недостатков – позиционной защитой и завершением атак, – Рауль превзойдет Думфриса.

«Белланова феноменально силен физически, очень вынослив и быстр, – вспоминал Вальтер Де Векки, тренировавший его в примавере «Милана». – Роль латераля для него идеальна: спринты гарантируют тоннаж кроссов. Он и в детстве выделялся неутомимыми рывками, с которыми не справлялся никто из ровесников. Двигатель у Рауля большего литража – это его преимущество».

Аслани – один из лучших реджист нового поколения. Он снизит зависимость от Брозовича

Если бы «Интер» взял скудетто, Брозовича наверняка признали игроком сезона. Он определял центр тяжести команды, указывал направление атак и превращал чужой прессинг в шутку. Никто в лиге не влиял на игру больше. Миланцы ни разу не выиграли без Марцело. Команда дышала, только если он был на поле.

Этой зависимости уже несколько лет. 20-летний албанец Кристьян Аслани – первый стоящий сменщик хорвата: попытка сохранить качественное владение, даже когда лидера нет на поле.

У него нет четырех легких, собственного эмодзи и удивительной способности полезно вписать личную шизанутость в командную атмосферу, как у Марцело, но в остальном Кристьян – удачная молодая копия Брозо. Он так же исключительно интеллектуален в игре, классно выходит из-под прессинга еще до приема мяча и создает постоянные коридоры паса непрерывным движением (седьмой в Серии А по пробегу за матч). В топ-лигах есть всего несколько опорников его возраста, оказывающих сопоставимое влияние на игру.

«Едва я увидел Аслани в примавере «Эмполи», сразу понял, насколько он силен, – рассказывал вратарь сборной Косова Самир Уйкани. – Рад, что он теперь в «Интере». Он талантлив, все, что ему нужно – удачно вписаться в тактику. Надеюсь, получится. Он новый Пирло. У него есть все, чтобы стать феноменом».

Само собой, Аслани пока не только не Пирло, но и не Брозович. Хорват вошел в тройку лучших в Серии А в 8 разных компонентах (от продвигающих передач до xGBuildup). Албанец не так вовлечен. Он уже один из сильнейших опорников лиги по разрезанию линий прессинга и вертикализации игры, но слабо чувствует ритм и редко подключает горизонтальные передачи – а это важно для подготовки атак и создания зон.

В остальном «Интер» урвал бриллиант. Аслани – один из самых талантливых разыгрывающих поколения. Он не так хорош в обострении, как Николо Ровелла, уступает Риччи в чистоте исполнения, а Камавинга – в технике, но лучше сбалансирован и лишен минусов каждого.

«Кто из молодежи впечатлил меня больше всех? Тот, кто четыре месяца назад был неизвестен, а сейчас играет за «Интер». Я говорю об Аслани, – восхищался бывший защитник клуба Леле Адани. – Он видит коридоры для паса, которые не видят другие. Превосходный игрок. «Интер» до сих пор не до конца понял, насколько Кристьян силен. Но скоро все увидят».

Мхитарян улучшит переключения между стилями и компенсирует уход Джеко

Генрих не нуждается в аннотации, но на случай, если кто-то пропустил его эволюцию: армянин уже не электрический вингер/треквартиста. Он превратился в связного – склеивает линии в глубине поля.

Мхитарян – попытка компенсировать уход (насовсем или в запас) Джеко. Он будет конкурентом Чалханоглу в 3-5-2 и вторым-третьим выбором на роль атакующего полузащитника в 3-4-1-2 (Индзаги опробовал модуль в первых предсезонных спаррингах). Но в основном его наигрыш зависит от стиля, а не конкуренции.

Генрих и Чалханоглу представляют противоположные стили. Турок классно ускоряет игру, хорош, когда есть простор и предложения впереди, но не всегда вписывается в поступательный перепас. Мики – опция для фазы владения. Выбор между ними дает Индзаги тактическую вариативность.

Атакующая гибкость – главная характеристика «Интера» в прошедшем сезоне. Миланцы одинаково мощно и контратаковали, и владели мячом – то есть сохранили коронку Конте и вывели на топ-уровень фазу, в которой тот проседал. Это обусловило рост. «Интер» выглядел непредсказуемее, чем годом ранее.

Ключевой деталью нового доминирующего стиля был Эдин Джеко. Его фирменные смещения на левый полуфланг стягивали защиту, выигрывали секунды для включений Хакана и создавали пространство на противоположной части. Результативный взрыв Думфриса и Бареллы – во многом его заслуга. Николо впервые в карьере сделал больше 10 ассистов, причем все – в позиционных атаках.

Размен Эдина на Лукаку скрадывает часть стилистической гибкости. Бельгиец сделает «Интер» сильнее в переходных фазах, но ослабит в контроле. Мхитарян должен компенсировать это. Он вернет плюсы, которые давал Джеко: связный перепас, перегруз в одной из частей поля и создание свободных зон по соседству.

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На этом закупка «Интера» почти закончена. В следующие полтора месяца вероятен только переход еще одного центрбека. Бремер (или Миленкович) заменит очередную жертву бюджетного минуса – Шкриньяра.

Реально заметной тактической встряской грозит только трансфер Дибалы – вряд ли Маротта откажется от Пауло, если все-таки избавится от пары дорогих форвардов. Возможно, именно из-за него Индзаги пробует 3-4-1-2. Переход аргентинца хорош, но не обязателен: «Интер» готов и без него.

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Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO; Gettyimages.ru/Marco Luzzani