Парадокс Моуринью: «Рома» выиграла еврокубок, но не стала сильнее за год. Жозе не решил главную проблему Фонсеки

Андрей Клещенок сравнивает двух португальцев.

В прошлом году «Рома» набрала 62 очка, поделила 7-ю строку с «Сассуоло» и заскочила в Европу только благодаря созданию еще одного турнира.

В этом – вышла в ЛЕ, выиграла первый трофей за 14 лет и встряхнула заждавшуюся Италию международным кубком. Итальянцы не выигрывали в Европе с 2010 года (любопытно, что и тогда победил Моуринью – с «Интером» в Лиге чемпионов). Сама «Рома» выиграла второй европейский трофей. Первым был доисторический Кубок Ярмарок – в 1961-м.

Наверное, примерно такой разницы ожидаешь, когда выкладываешь новому высокооплачиваемому тренеру больше 100 миллионов евро и оформляешь самый дорогой трансфер чемпионата. Парадокс в том, что при всех успехах «Рома» не стала сильнее. Моуринью почти не решил проблем, проявившихся при Фонсеке.

Отчасти тезис подтверждает прямое сравнение с прошлым годом. Как и положено команде Моуринью, «Рома» меньше забила и меньше пропустила, а очков набрала примерно столько – 63 против 62 при Фонсеке. Небольшой подъем (с 7-й позиции на 6-ю) скорее объясняется весенним крахом «Аталанты», чем прогрессом Жозе.

Стилистическая перестройка никак не сказалась на темпе набора очков. «Рома» закончила второй круг так же, как первый.

Реальный прогресс Моуринью продемонстрировал только в защите. В прошлом году римлян разрывал даже встречный ветер. С Жозе команда пропустила на 15 мячей меньше. «Рома» росла постепенно и по-настоящему зацементировалась к концовке сезона: на весеннем отрезке римляне пропустили всего 9 голов в 11 матчах – это второй результат в лиге после «Милана» с его невероятными 2 пропущенными.

Причины прогресса по сезону объяснил Вадим Лукомский: Моуринью отказался от 4-2-3-1 и перешел на игру в 3 защитника, лучше прикрывшую слабую опорную зону. Что касается сравнения с Фонсекой, тут сыграли адаптивность и количество. Жозе отправляет в последнюю линию позиционной защиты 5-6 человек и контратакует с минимальной вовлеченностью (в два-три игрока, если команда ведет). Паулу контратаковал массированнее и агрессивнее – минимум вчетвером.

Но укрепление обороны никак не сказалось на качестве результатов. На весенней дистанции «Рома» снова оказалась 6-й. Римляне меньше пропускали, но и забивали тоже меньше: результативность снизилась с 1,67 до 1,27 гола за матч. Так закончилась трансформация из команды Фонсеки в проект Моуринью: более осторожный, но идентичный по темпу набора очков.

Моуринью не решил главных проблем Фонсеки (и добавил пару новых). Пока этого не случится, резкий рост невозможен

Здесь сравнивается только ход по Серии А, но это объяснимо: статистика нормализуется именно на дистанции. Кубковые всплески часто зависят от одной-двух игр и потому не так показательны. На дистанции команды Фонсеки и Моуринью показали себя одинаково. И несмотря на выигранный еврокубок, главная проблема «Ромы» теперь выражена даже сильнее: потолок выбранного стиля относительно невысок – у него нет шансов на резкий всплеск.

В прошлом сезоне «Рома» шла третьей после 20 туров – всего в 6 очках от лидирующего «Милана», – но никто не считал ее претендентом на титул. На тот момент римляне ни разу не победили команду из топ-9. Они лучше всех в лиге раскатывали слабаков и смотрелись в таких играх очень эффектно и весело, но против равных соперников разбивались о собственное стилистическое ограничение: отказ от высокого прессинга, ограничивший конкурентоспособность в больших матчах.

Логика в назначении Моуринью легко просматривалась: владельцы позвали тренера, который усилит пружинистую контратакующую команду качественной позиционной защитой. Проблема в том, что стилистические преимущества Жозе над Фонсекой компенсируются его минусами – и наоборот. Обоим досталась привозная оборона, которая у Моуринью заработала чуть лучше во многом благодаря отказу от части контратакующего потенциала. Фонсека атаковал ярче, с точно очерченной геометрией контрпанчей и неплохим движением во владении, но жертвовал количеством пешек в защите. Логика тренерской перестановки была изначально ошибочной: Моуринью не мог развить стиль Паулу – лишь изменить его, переставив акценты.

Единственным вариантом для шага вперед было создание более инициативной прессингующей модели. Но «Рома» стала еще пассивнее и финишировала 15-й в Серии А по количеству высоких возвратов. При Фонсеке она попадала в 10-ку.

Фактически Моуринью просто закрыл игру, добавив обороне адаптивность и количества. С мячом он использует те же фишки, что и Фонсека. В центре игры находится левый край. «Рома» начинает владение справа, заманивает соперника и сразу подключает левый фланг – там создаются ситуации 1-в-1. Два самых популярных приема:

1. Перевод на техничного латераля, который уберет оппонента, создаст ситуацию 2-в-1 против центрбека и запустит партнера (как правило, Дзаньоло либо Пеллегрини) ему за спину;

2. Диагональ Кристанте либо Манчини на край штрафной – в расчете, что напарник зарешает 1-в-1 и выйдет на удар. Этот прием принес единственный гол против «Фейеноорда».

Оба этих приема наработал и активно эксплуатировал Фонсека. Единственной реальной находкой Моуринью стала прокачка Залевского. Жозе перепрофилировал электрического поляка из вингера в латерали – и во многом благодаря этому оживил прием, не работавший без Спинаццолы.

Еще один недостаток, проявившийся при Жозе – зависимость от индивидуальностей. Моуринью не кодифицирует игру и в стадии владения полностью зависит от исполнителей. Сложность в том, что у него потери снижают не только атакующий потенциал (как обычно бывает в других командах), а в принципе делают игру уязвимой.

Жозе использует один рисунок: взвинчивает темп в начале, чтобы забить быстрый гол и загнать матч в собственную зону комфорта – позиционную оборону; только в закрытой игре португалец уверенно управляет игрой и реагирует на ходы соперника. Если Пеллегрини, Абрахам или Залевски выпадают, голы даются сложнее – и весь расчет сыпется.

***

Победа в Лиге конференций – праздник для «Ромы». Проблема в том, что она лишь маскирует слабый сезон. Римляне не растут. Клуб пригласил тренера, ставящего игру от защиты, в команду с мощной атакующей линией и привозной обороной. Моуринью не может эффективно играть на своих сильных сторонах и не способен выжать максимум из плюсов команды. Те же проблемы были и у предшественника. И оба отказались от инициативной прессингующей игры, хотя все лидеры римлян раскрылись именно в моделях с высоким давлением. В итоге «Рома» все так же неубедительна против крепких соперников. Фонсека набрал 4 очка против команд из топ-5, Моуринью – 5.

Единственный реальный выхлоп от приглашения португальца – в его способности выжать из владельцев деньги на трансферы. Если этого не случится, команда не будет расти: в системе Моуринью сегодняшний уровень – максимум.

***

Подписывайтесь, не пропустите новые тексты!

Фото: globallookpress.com/Maurizio Borsari, Fotografo01, Spada, Fabio Rossi/AS Roma/LaPresse