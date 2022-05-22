У «Сассуоло» лучшая атака в Италии: 2-метровый гигант, наследник Ди Натале и супервингер. Летом их разберут «Интер» и «Юве»

Последняя угроза для «Милана».

«Сассуоло» – последнее препятствие на пути «Милана».

Лидера устраивает ничья, но выжать ее будет не так просто, как кажется. «Сассуоло» весь сезон успешно охотился за большими командами и собрал трофеи из «Интера», «Лацио», «Юве» и «Аталанты». «Милан» тоже не избежал проблем. В первом круге зелено-черные провинциалы разобрали соперника прямо на «Сан-Сиро» – 3:1.

Главная составляющая такой опасности – атакующая линия. «Сассуоло» пропустил 63 гола (15-е место в Серии А), всего 3 матча закончил на ноль и весь сезон начинал с отрицательной форой – в 1-2 пропущенных. Результаты зависели только от того, уравновесит ли нападение косяки обороны. Чаще всего оно справлялось.

Атака проявила себя настолько мощно, что на днях гендиректор клуба Джованни Карневали пошутил в интервью Corriere dello Sport: «Кого бы я взял из «Милана»? Леау. Хотя не уверен, что в нашем нападении ему найдется место в основе».

Карневали хоть и преувеличил, но совсем чуть-чуть. Атакующая линия «Сассуоло» – сильнейшая в Серии А.

Берарди – один из самых результативных игроков топ-лиг. Его цифры недостижимы для большинства суперзвезд

Лидер этой линии – Доменико Берарди: вингер уровня грандов, отсылающий предложения из-за любви к футболу.

За десять лет в «Сассуоло» Берарди сменил много ролей. Он был однообразной разрушительной катапультой в скоростном футболе Ди Франческо и забил 42 гола к 20 годам. Таскал мяч из глубины в индивидуалистичной модели Якини. Исполнял скрытого фантазисту и добавлял краски в механичную систему Де Дзерби.

В последние два года Доменико разобрался с травмами и вернул эффективность первых карьерных лет. Каждый сезон он заканчивал одним из самых результативных вингеров мира – тратил на голевое действие сначала 108, а потом 104 минуты. Но этот год превзошел все. Берарди выдал лучшие цифры в карьере.

Перед последним туром он идет 7-м бомбардиром и лучшим ассистентом Серии А – 15+14 в 32 матчах. На результативное действие уходит всего 96 минут. Берарди сейчас не просто один из самых эффективных вингеров мира, он вообще один из самых опасных игроков топ-лиг: идет в топ-7 по гол+пас. Выше только Мбаппе, Бензема, Левандовски, Салах, Нкунку и Бен-Йеддер.

Еще больше впечатляет сравнение с конкурентами по позиции. Берарди сделал больше ассистов, чем любой другой вингер топ-лиг (вне привязки к позиции – третий после Мюллера и Мбаппе), а по забитым уступил только Винисиусу, Салаху и Хуанми. Одновременно он замыкает тройку лучших по предголевым действиям – уступает один мяч Винисиусу и Салаху.

Доменико поучаствовал в 53 голах за сезон – при том что весь «Сассуоло» забил 63. Другого такого вингера нет. Салах отметился лишь в 66% голов «Ливерпуля», Винисиус Жуниор – в 65% мячей «Реала». Доменико организовал 84% голов своего клуба.

Скамакка – гигант с техникой малыша, забивающий чаще Влаховича. Защитники стараются не злить его – слишком здоровый

196 сантиметров, плечи шире дверей в подтрибунке и опыт взросления в криминальном пригороде Рима – портрет нападающего, которого избегают самые мощные центрбеки Италии. Джанлука Скамакка попал в газеты десять лет назад. Тогда ему было 13, и на фоне ровесников он выглядел примерно как Лукаку в свое время. Но переход в большой футбол дался ему непросто. Джанлука слишком привык к игре в одиночку – и потратил время, приноравливаясь к новым условиям.

Этот сезон окончательно поднял его в список главных центрфорвардов лиги. Скамакка пробился в сборную и идет шестым в рейтинге лучших бомбардиров Серии А, не реализовав даже половины потенциала. Джанлука почти не использует подавляющую физическую мощь. Когда начнет, остановить его будет сложно.

Сейчас он строит игру на технике, а не силе. После первого абзаца эта фраза звучит немного абсурдно, но так и есть. Скамакка удивительно техничен. Он запросто успокаивает сложные передачи, легко выходит из-под прессинга и орнаментирует игру необязательными украшениями – ведением подошвой, пятками, переступами.

Сочетание силы и техники делает давление на него почти бессмысленным. Слова про то, что соперники избегают его – не фигура речи. Большинство защитников атакует его только на приеме; если отбор не прошел, они отходят назад – прессовать дальше не имеет смысла. Скамакка наказывает тех, кто держит его до последнего: защищает позицию корпусом и разгоняет атаки с помощью техники – как с «Удинезе», когда каблуком отдал пас в свободную зону между ног соперника.

«Он выходит из себя, когда соперник играет грязно. Хорошо бы, чтобы это случалось чаще, потому что в таких случаях Джанлука выдает максимум. Но защитники понимают это и отходят от него на вторых мячах», – рассказывал одноклубник Давиде Фраттези.

Кажется, что 16 голов в чемпионате – не слишком серьезный повод для подобных похвал, но есть нюансы. В начале сезона Алессио Дионизи разбирался с характеристиками игроков и придержал Джанлуку в запасе; бомбардир нагонял конкурентов уже по ходу. Кроме того, почти все мячи он забил с игры – всего раз реализовал пенальти.

По минутам на гол без учета пенальти Скамакка идет четвертым в Серии А. Выше только Лаутаро, Иммобиле и Дрис Мертенс. С «Миланом» он может подняться еще выше: первом круге Джанлука забил им лучший гол в карьере.

Траоре – ивуарийский Инсинье, Распадори называют наследником Ди Натале. Оба очень техничны и хороши в высоком владении

Два оставшихся элемента великолепной атаки – Хамед Траоре и Джакомо Распадори.

После отъезда Инсинье африканец станет самым тактически умным вингером лиги. Хамед прошел примаверу «Эмполи» (одну из лучших в Италии, особенно в методиках подготовки) и школу Де Дзерби и с тех пор удивительно тонко чувствует командный баланс. Ивуариец шикарно исправляет недостатки структуры – дает ширину, когда нужно, в правильный момент открывается между линиями или взрывается за спины.

Траоре очень долго считали одним из главных талантов Серии А (лучший по наигрышу из футболистов, родившихся после 1 января 2000-го), но зашкаливающий набор навыков и высокая адаптивность сыграли против него. У него несколько лет не было постоянной позиции. Хамед выходил в центре полузащиты, под нападающими и на обоих флангах. Только в этом сезоне он наконец последовательно заиграл в одной роли – левого вингера. И заканчивает сезон в топ-5 лучших дриблеров Серии А.

Распадори ворвался в прошлогоднюю Серию А миниатюрным центрфорвардом со взрывными квадрицепсами, забил 4 мяча в последних 5 матчах и поехал на Евро. Его почти сразу назвали наследником Ди Натале за манеру работы с мячом, коренастое сложение и редкое умение спрятаться от защитников в центре штрафной. Но Дионизи такой завершитель не понадобился. Новый тренер посчитал Джакомо слишком маленьким для игры в центре атаки.

Часть сезона Распадори провел на левом фланге, но раскрылся под нападающим – в гибридной роли наполовину атакующего полузащитника, наполовину второго форварда. Джакомо забил 10 мячей и на своей позиции входит в топ-5 лиги по результативности (делит 4-е с Пауло Дибалой), при том что его ценность не исчерпывается статистикой: итальянец великолепно подстраивается под движение напарников, связывает фланги и вовремя заполняет свободные зоны в штрафной.

Важно, что четверка шикарно дополняет друг друга. Траоре и Берарди хороши и в высоком контроле, и в быстрых контратаках, Скамакка тянется в глубину, оставляя штрафную полузащитникам, а Распадори классно заполняет пустоты. На четверых они забили 48 голов. Для сравнения: основная атакующая линия «Милана» наскребла 24 мяча, «Наполи» – 35. Даже «Лацио» с ультрарезультативным футболом Сарри, великолепным Иммобиле на острие и креативной полузащитой в подыгрыше забил всего 42.

Летом четверку наверняка разберут. «Юве» видит в Распадори замену Дибале, «Интер» и «Милан» охотятся за Скамаккой, «Наполи» торгуется по Траоре – кем-то нужно менять Инсинье. О Берарди мечтают вообще все. Но пока они еще в «Сассуоло», впереди еще один тур – и шанс пробить планку в 50 мячей на четверых.

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Фото: East News/LaPresse/Sipa USA, CHINE NOUVELLE, Luca Amedeo Bizzarri/LiveMedia, Andrea Staccioli, Gianluca Ricci/LiveMedia, Nderim Kaceli/LiveMedia