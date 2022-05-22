Майк Меньян – лучший трансфер Серии А. Он выучил итальянский за 5 дней, превзошел Доннарумму и стал сенатором «Милана»

Назвал Ибру дерьмом и выжил.

Мы уже писали о важных составляющих чемпионской гонки – осенней вспышке Браима Диаса, резком прогрессе Леау и постоянном великолепии Тео.

Еще один герой чемпионской гонки – Майк Меньян.

Успехи Пиоли во многом завязаны на кураже киперов. В прошлом сезоне «Милан» лидировал до тех пор, пока Доннарумма не отказал в продлении контракта. С февраля катарская музыка вытеснила из его головы все, кроме тараканов, и драйв сменился разболтанностью. «Милан» пополз вниз. Джиджо даже не особенно ошибался – просто не тянул сверхъествественные мячи, как в первом круге.

Окончательный разрыв между ним и «Миланом» многие (как правило, не из тифозерии) записали в минус клубу. Евро еще сильнее убедил нейтральных болельщиков в ценности Джиджо. Но нестабильный и зависимый от настроения кипер оказался не просто заменим – наследник почти во всем его превзошел.

Меньян пришел из «Лилля» и с ходу стал для «Милана» своим – достижение, которое не покорилось предшественнику за восемь лет. Его зрелищные сэйвы, выразительная мимика и вдохновляющая заряженность стали обязательной частью стальной обороны (2 пропущенных за весну). Но дело не только в них. Француз оказался намного более зрелым. По словам Тонали, он выучил итальянский язык за 5 дней – и стратегически правильно использовал новые знания.

Здесь мог бы быть рассказ о том, как Меньян поспорил с парковщиком стадиона – о том, кому принадлежит «Сан-Сиро»: «Интеру» или «Милану». Такие поступки возвращают во времена, когда футбол еще не оторвался от болельщиков, и заставляют трибуны громче выкрикивать имена игроков. Но за Майком есть и другие истории. 26-летний француз оказался настолько требовательным и жестким, что за пару месяцев подмял раздевалку большого клуба. Он командует защитой в игре, гоняет одноклубников на тренировках и прессует филонщиков после занятий. Только Златана слушаются еще больше.

«Майк сразу стал одним из сенаторов. Он постоянно указывает, раздает советы и направляет одноклубников», – рассказал источник в «Милане» французскому отделению Eurosport.

Важно, что это делает именно кипер: игроки чувствуют себя спокойнее, когда самый надежный человек в клубе – тот же, что прикрывает их всех. Доннарумма такой уверенности не оставлял. Меньян служит примером даже в быту – его перфекционизм держит команду в тонусе.

«Майк всегда выходит на поле в чистых перчатках и идеально начищенных бутсах. В его шкафчике полный порядок, – рассказывал тренер вратарей Дида. – На тренировках он обязательно спрашивает, чем одно упражнение превосходит другое, для чего оно нужно, почему делается именно сейчас и какую преследует цель. И Майк не ограничивается одними сэйвами. Он отрабатывает постановку стенки, просит добивать после первых ударов. Меньян стремится к совершенству и требует его и от себя, и от одноклубников».

Причины такой разницы легко объяснимы. Доннарумма провел карьеру за теплой пазухой Мино Райолы, в предельно доверительной и бесконкурентной атмосфере родного клуба. Еще и в статусе ключевого актива. У него не было дополнительных стимулов к развитию. Меньян вырос со львами. Он сформировался в жестком парижском пригороде, в 17 лет попал в первую команду «ПСЖ» – о зоне комфорта там и не слышали, – и работал в реально конкурентной среде. Его характер проверяли мужики вроде Кавани и Златана. Каждый день закалял его.

«Как-то раз Златан тренировал удары. Мяч пролетел мимо меня со скоростью 400 км/ч, – приводил пример сам Меньян. – Даже Буффон и Жулио Сезар не отбили бы такой выстрел. Он посмотрел и сказал: «Ты не вратарь, а дерьмо». Я посчитал это несправедливым. Златан пробил снова, но я потащил и сразу сказал: «Ты не нападающий, а дерьмо». Он смерил меня взглядом, но промолчал. В раздевалке он остановил меня и сказал, что я повел себя правильно и ему нравится мой характер».

Превосходство француза выражается не только в абстрактном психологизме. Меньян обошел Доннарумму и в чисто вратарских навыках. У Майка нет настолько редкого сочетания реакции и габаритов, но нет и недостатков Джиджо – нервной игры на выходах, проблем с дальними ударами и неубедительной работы с мячом. Он уступает талантом, но добирает стабильностью и сбалансированностью.

В итоге «Милан» пропустил на 10 голов меньше, чем в прошлом сезоне. Меньян реже привозит, качественно подсказывает защите и в принципе внушает больше уверенности – по крайней мере, стабильно тащит сложные удары из-за пределов штрафной.

Его вклад проявился и в еще одном недооцененном качестве. Француз умело заряжает команду после эффектных сэйвов. В матче с «Фиорентиной» – одном из тех, в которых решалась судьба чемпионства, – он потянул удар с нескольких метров при счете 0:0. «Милан» встряхнулся и дожал флорентийцев.

Еще больше разница проявилась в главном преимуществе Майка – игре ногами. Француз превосходит Доннарумму и точностью исполнения, и качеством выбора. К тому же вообще не плывет под прессингом. «Было бы интересно взглянуть на него в середине поля. Мог бы Майк вытеснить меня в роли полузащитника? Скажем так: хорошо, что он так силен на воротах», – делился одноклубник Сандро Тонали.

Такой кипер – добавочная ценность для любого топ-клуба. «Он единственный игрок «Милана», которого не прессингуют и который при этом очень хорош с мячом», – отмечал Пиоли. Согласно популярной в Италии статистической модели Альфредо Джакоббе, Меньян – лучший вратарь Серии А по вкладу в создание опасных моментов. У него даже есть голевой пас – классно забросил за спины защитникам в матче с «Сампдорией».

При этом Меньян хорош не только на фоне Доннаруммы. В апреле он стал первым вратарем в истории Серии А, получившим приз игроку месяца по версии футбольного профсоюза. А в мае лига ожидаемо назвала его кипером года. Он на уровень выше конкурентов почти во всех статистических выкладках. По проценту отраженных ударов Меньян вообще лучший вратарь топ-лиг.

«Мне нравится его уверенность и индивидуальность, которые он проявляет во всей штрафной – не только в воротах, – восхищался бывший кипер «Милана» Кристиан Аббьяти. – Меньян вовлечен в командную игру и движется в полной гармонии с защитниками. И я поражен его ловкостью. Рефлексы, очень быстрая реакция и пластичность постоянно ставят его в выигрышное положение».

Француз остается в лидерах и по более продвинутой и показательной статистике – разнице между ожидаемыми и реальными пропущенными голами. Цифры показывают, сколько мячей предотвратил кипер. Даже недосчитавшись нескольких матчей из-за травмы, Меньян входит в пятерку лучших в топ-лигах.

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Майк Меньян – один из самых значимых и влиятельных вратарей мира. В прошлом сезоне он остановил «ПСЖ» с «Лиллем», а в этом почти победил с «Миланом». Французы называют его самым достойным наследником Льориса – и если он продолжит превращать свои клубы в чемпионов, смена в сборной случится еще быстрее.

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Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani; REUTERS/Alberto Lingria