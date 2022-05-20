Дриблинг Леау – главный аргумент «Милана» в чемпионской гонке. Разбираем прогресс: спринты Анри, ментальность Роналдиньо

Клещенок – о читере, спасающем в сложных матчах.

Выезд в Верону за две недели до конца сезона – из тех, в которых обычно проигрывают чемпионства. С «Миланом» почти так и вышло. Кусачие хозяева передавили лидера в персональных дуэлях, засушили голени в стыках и в конце первого тайма вышли вперед. «Милан» оказался в сложной ситуации – кажется, в сотый раз за второй круг.

Несколько минут спустя Леау принял мяч слева, бросил за спину защитника и тут же телепортировался сам, а после использовал Тонали в роли стены – и сравнял счет. В следующей атаке Рафаэл пролетел 60 метров, на длинном шаге рванул от соперника и вывел Тонали на пустой угол. «Милан» победил.

Преображение португальца – решающий момент сезона. Леау наконец приблизился к ярлыку феномена, с которым переехал в Милан.

Ментально Леау – наследник Роналдиньо, стилистически – Анри. Он самый опасный дриблер Италии

Несколько лет назад Леау называли следующей суперзвездой. Детский тренер Тиаго Фернандеш ставил его на уровень Криштиану. Но в Италии у Леау не пошло. Рафа не потянул роль центрфорварда в мудреной итальянской игре. Сложные тактические заморочки и работа спиной к воротам отравили легкомысленный футбол новичка. Он больше напоминал косплей Мбайе Ньянга, чем лучшего воспитанника в истории «Спортинга».

То, что сегодня Леау выглядит пришельцем из другого измерения – прямая заслуга Пиоли и Златана. У его взрыва три составляющих:

1. перевод на левый фланг избавил от лишних тактических обязанностей;

2. втыки от Ибры научили правильному отношению к тренировкам: «Златан будто старший брат – всегда рядом. Он знает, что я могу перевернуть матч своими ногами, но объясняет, насколько важна голова: необходимо сохранять концентрацию»;

3. нестираемая улыбка перестала напрягать Пиоли.

Последнее – самое важное. Уникальность Леау проявляется при первом же визуальном знакомстве. Роналдиньо улыбался, когда останавливалась игра. Леау смеется прямо по ходу. Каждый раз, когда получает мяч. Его футбол настолько завязан на импровизации, что он сам не знает, как поступит через секунду. И кайфует от этого. Предвосхищение нестандарта делает его счастливым – и вдохновляет на удивительные экспромты.

Чем легче Рафа относится к делу, тем лучше играет. Пиоли понял это – и дал ему свободу: «Поначалу его смех беспокоил меня. Потом я понял, что это лишь проявление его стиля. Это прекрасно. Прекрасно оставаться собой. Веселиться в игре очень важно. Мы стремимся к максимальной серьезности, целеустремленности и профессионализму, но футбол – это страсть и кайф. Когда работаешь с молодыми парнями, нужно, чтобы они отрывались на поле».

Так Леау реализовал хотя бы часть феноменального дарования. Сейчас он входит в десятку лучших дриблеров топ-лиг с 3,3 обводки за 90 минут. Из игроков, проведших больше 1500 минут, выше всего трое – Сен-Максимен, Буфаль и Альфонсо Дэвис. Еще больше впечатляет эффективность его обводок. При всей поразительной непринужденности Леау – не просто трикстер. У обыгрышей всегда есть цель. Он входит в тройку лучших игроков Европы по обводкам, приведшим к голам.

То же третье место он занимает по ударам, созданным при помощи дриблинга. При этом набить такую статистику в Италии сложнее, чем в других лигах – отчасти из-за плотности игры, отчасти из-за количества тренерских установок и ограничений. Сравнение с конкурентами по Серии А впечатляет еще сильнее. Леау на милю превосходит всех остальных: ближайший преследователь – Дзаньоло – создал в два раза меньше.

Цифры доказывают: трюки вроде веронского стали для португальца рутиной. Гиперзвуковые рывки с места – главный паттерн его игры. Леау начинает движение еще до проброса – заносит переднюю ногу на уровень соперника, выигрывая метр, и только потом продвигает мяч отставленной задней. Дальше включаются выдающаяся стартовая скорость, крепкий корпус и широченный шаг: Рафа съедает пространство так быстро, будто и правда телепортируется.

Второй любимый трюк – переступ с мгновенным рывком. Принцип тот же, разница только в манере использования: финт включается, когда защитник держит дистанцию.

Выглядит просто, но ни один защитник Серии А не смог гарантированно перекусить даже самые ожидаемые трюки Леау. Португалец чувствует пространство так тонко, что всегда выбирает идеальный момент для проброса и ускорения. Другого вингера с такой пластикой и рывком сейчас нет. Фактически Леау – самый близкий аналог Тьерри Анри: та же исключительная пластичность, феноменальные спринты на широком шаге и легкость дриблинга – будто играет в FIFA на уровне новичка.

Изобретательность в завершении – еще один ракурс для сравнений с Анри. В резюме Леау есть сухие листы, обводящие удары, черпаки и перебросы, замаскированные под кроссы. Он вынес «Фиорентину», пробив в ближний угол в ситуации, когда любой прописал бы в дальний – вратарь попался. В похожем стиле он чуть не забил «Болонье»: вместо удара в дальний, которого ждали защитник и кипер, пробил в ближний между ног блокировавшего соперника.

«Леау сегодня – это молодой Анри, – отметил бывший полузащитник «Ювентуса» Алессио Таккинарди. – У них одинаковые характеристики: та же скорость, обводки один на один и уходы на фланг, взламывающие линию обороны. Меня зарезали в соцсетях за это сравнение, но просто включите видео: они одинаковые».

Леау – главный герой возможного чемпионства. Он решает тактические недостатки Пиоли

Несколько месяцев назад Никола Аморузо сказал: «Как только Леау осознает, насколько он силен, его никто не остановит». Пока этого не произошло. Но даже сегодняшний Рафаэл – важнейший игрок «Милана».

Стефано Пиоли превратил его качества в тактическое оружие – и прикрыл ими собственные стилистические недостатки. Леау делает разницу даже в начале владения. «Милан» очень специфически строит игру от ворот – предельно разрывает пространство между игроками, препятствуя прессингу. Недостаток подхода в том, что большие дистанции сложно связать пасом.

Главное орудие «Милана» на этой стадии – скоростные проходы Тео Эрнандеса. Проблемы начинаются, когда Пиоли встречается с очень компактными командами с высокой защитой (вроде «Сассуоло» и «Фиорентины»). С такими соперниками Тео сложнее прорвать линии – мешает подстраховка. Тогда включается запасной прием: длинный пас за спины в расчете на скорость Леау. «Милан» выжал из забросов около 10 голов за сезон.

Еще сильнее Леау влияет на высокое владение. Структура Пиоли нацелена на готовность к интенсивному контрпрессингу и потому слишком ограничена в фазе контроля. Миланцы выстраиваются слишком скученно, вингеры и фулбеки смещаются к центру; атаке недостает ширины. Насыщенность атакующей линии усложняет подход к воротам – не хватает исполнителей в зоне строительства. Справа играют дисциплинированные исполнители с хорошими оборонительными навыками – уравновешивают гиператакующий левый край (Леау почти не работает в фазе без мяча – и в прессинге, и в защите).

Все это делает «Милан» предельно предсказуемым в атакующей трети. Леау решает проблему. Он не просто инициативный спринтер без выдумки вроде Адама Траоре или Кьезы. Его игра основана на постоянной фантазии; команде, испытывающей критическую нехватку чистого творчества, такой игрок необходим. «Милан» полностью зависит от импровизации португальца.

Влияние Рафаэла принимает разные формы:

1. Его дриблинг и скорость наводят почти мистический ужас на соперников. Леау создает пространство и численное преимущество почти по щелчку. Пример – два подряд эпизода из игры с «Фиорентиной». Сначала вингер легко убрал флорентийца и за пару секунд создал выход 5-в-4, а потом – стянул на себя сразу троих и раскрыл центр поля.

«Леау играет не так, как все. Он выделяется тем, как легко убирает защитников 1-на-1. Его дриблинг создает мне пространство – за мной никто не бежит», – делился Тео Эрнандес.

2. Разрезающие передачи. Леау не так находчив в пасе, как в дриблинге и ударе, но выделяется на фоне среднестатистического вингера.

3. Дриблинг. Леау сокрушителен не только в последней стадии. Когда «Милан» вязнет, он решает вопрос яркими соло. Португалец – один из лидеров Серии А по продвигающим проходам и 6-й в топ-лигах по прорывам в штрафную.

Одного этого достаточно, чтобы считать Леау важнейшим элементом потенциального скудетто. Португалец – лучший бомбардир и ассистент «Милана», второй в клубе по продвижению мяча и лидер по предголевым действиям. Он стоит за 226 из 575 ударов «Милана» в этом сезоне. Каждый второй гол (34 из 66) забит с его помощью.

Но больше всего поражает вклад Леау в сложные матчи. Только за последний месяц его голы принесли «Милану» 9 очков. Всего за сезон – 22 балла (это без ассистов). Он забил победные голы «Аталанте», «Фиорентине», «Сампдории», «Дженоа», «Лацио» и «Кальяри». Неважных мячей он вообще избегает: 10 из 11 его голов меняли расклад в матче.

Вот почему Костакурта говорит, что чемпионство «Милана» зависит от вспышек и спадов Леау. Тактически португалец – лишь один из трех-четырех лидеров клуба наравне с Тонали, Меньяном и Тео. Но именно он чаще всех менял ход игры. Леау – чит-код, взламывающий сложные матчи. Пиоли повезло, что с зимы в его игре остались одни вспышки.

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Фото: Gettyimages.ru/Marco Luzzani