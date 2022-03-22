Тео Эрнандес – самый влиятельный фулбек мира. Cоздал почти половину голов «Милана», но слаб в защите

Клещенок – о лидере клуба, рвущего к скудетто.

Тео Эрнандес не был главным бриллиантом «Атлетико» – в кантере блистал его старший брат Люка. Не был он и звездным миланским трансфером. Когда на первой пресс-конференции француз назвал ролевыми моделями Мальдини и Марсело, директор «Милана» иронично прокомментировал: «Звучит неплохо. Мальдини в защите, Марсело в атаке. Мы были бы счастливы».

Недооценка сопровождала Эрнандеса всю карьеру. Не смеялись только миланские аналитики. Главный скаут клуба Джофффри Монкада рассказывал: «Тео – поезд. Он уничтожает весь левый фланг. Мы следили за ним в «Атлетико», «Реале» и «Сосьедаде», и я сказал себе: «До него никому нет дела». Взяли его без особой конкуренции».

Теперь встреча с левым флангом «Милана» – кошмар итальянских фулбеков.

Тео влияет на «Милан» больше, чем Златан и Леау. Его прогресс – работа Пиоли

Прошло пять лет с тех пор, как Эусебио Ди Франческо сделал Коларова плеймейкером «Ромы» и сломал стандартные методы прессинга. Пасующие фулбеки больше не разрывают шаблон. Трент и Канселу выносят защиты в Англии. Хакими телепортируется к чужим воротам и превращается в дополнительного флангового нападающего. Гозенс окриштианил роль и стал полноценным защитником-завершителем.

Тео – один из лучших представителей новой роли. Он лидер клуба по ассистам и предголевым действиям, третий по количеству касаний, первый по дистанции продвижения мяча дриблингом. Чисто статистически он один из самых влиятельных игроков «Милана». C учетом предголевых действий клуб забил с его помощью 41,1% мячей. Для сравнения: Трент поучаствовал в 37,3% голов «Ливерпуля».

«Крайние защитники – это не Тотти, Кака или Зидан, – рассказывал Тео The Athletic. – Но сейчас футбол меняется, фулбеки поднимаются выше. Я вижу себя немного плеймейкером. Мне нравится помогать команде, я счастлив, если забиваю или отдаю голевой пас. Но главное, чтобы мы побеждали».

Второй аспект важности Тео – тактический. В легкоатлетическом футболе Пиоли первая линия владения оторвана от остальной команды. В начале атаки фулбеки и полузащитники уходят предельно далеко от центрбеков, разрывая пространство и вынуждая соперника растягиваться по полю, но если тот не ведется и сохраняет компактность, команда вязнет: большие расстояния сложно связать пасом. Все завязано на движении. «Главное, чтобы игроки перемещались, открывались и занимали пространство. Чем больше мы двигаемся, тем больше проблем доставляем», – объяснял Пиоли.

Ниже – типичная структура миланцев. Первая линия (два центрбека и опорник) оторвана от остальной команды, причем игроки впереди не делают движения навстречу. Предполагается, что соперник растянется и раскроет зоны, но «Сассуоло» сохранит компактность, и Кессие потеряет мяч.

Тео решает вопрос. Он скорее курьер, чем защитник: получает мяч на своей половине, садится на мотоцикл, который выдает за ноги, и катит к чужой штрафной. Только Леау чаще него продвигает мяч в атакующую треть. С французом владение вырастает с 52,7 до 55%, результативность – с 1,67 до 1,92 в среднем за матч. Только Тонали так же сильно меняет игру «Милана». Отчасти значение Тео подчеркивает и разница между ожидаемыми забитыми и пропущенными. С ним она составляет +17,7 (с отрывом лучший показатель среди полевых игроков), без него – всего +0,7.

«Тео и Калабрия участвуют в игре, не ограничиваются флангом, – объяснял Кафу. – Зачастую они врываются в центр, создают численное преимущество и завершают атаки. Эта задумка подчеркивает их плюсы».

В каком-то смысле Тео – символ миланского ренессанса: с его приходом летом 2019-го начался клубный рост. Но «Милан» сделал для него не меньше. В Ла Лиге француз не показывал и половины сегодняшнего класса. Его лучшие качества ограничивались малозадачностью классического фулбека, а ультраатакующее мышление и позиционная безалаберность плохо рифмовались с обязанностями защитника. «В «Реале» мне не хватало уверенности, чтобы играть свободнее и бежать вперед», – пояснял Тео. Не попади он к Пиоли, вряд ли взлетел бы так высоко.

«Пиоли настоял, чтобы я играл как умею. Он освободил меня, – рассказывал француз. – Он понял мою натуру и мою силу и не ограничивал меня. У меня ДНК нападающего в теле защитника. В «Милане» я прибавляю в игре перед воротами, и все это начал Пиоли».

Сама система подсвечивает плюсы Эрнандеса. В интервью L’Equipe он отметил: «3-5-2 – лучшая схема для моих характеристик. Я больше атакую, вижу всю команду перед собой и могу подключиться сам и к тому же знаю, что меня прикрывают сзади. В четверке я не так свободен в плане атаки». Пиоли играет именно так. Формально миланцы используют 4-2-3-1, но с мячом перестраиваются на тройку защитников. Тео играет скрытого латераля.

Благодаря этому он не только лидер «Милана», но и один из лучших фулбеков планеты.

С мячом Тео – самый яркий и сбалансированный крайний защитник в Италии и один из лучших в мире

В прошлом году Тео признался: «Мальдини считает, что я стану одним из лучших фулбеков мира. Думаю, я еще не достиг этого, нужно работать дальше».

Тео явно поскромничал – год назад он уже играл на сегодняшнем уровне. Но теперь сомнений не должно быть и у него. Тео пробился в сборную (и сразу – 1+3 в 4 матчах), набил 13 результативных баллов за неполный сезон и засветился в ЛЧ. Он показал миру то, что уже знали в Италии: большинство латералей мира не стоят одной левой крайка «Милана».

«Вы видите в Европе защитников лучше него? Я – нет, – делился бывший защитник «Милана» Сержиньо. – Может, я был техничнее, но у Тео физика монстра. Мы бы подменяли Мальдини».

Цифры подтверждают превосходство Эрнандеса. Он входит в четверку лучших фулбеков топ-лиг по гол+пас (4+6), заработанным фолам и продвижению мяча. Мало кто сопоставим с ним по масштабу влияния. Тео, пожалуй, самый разносторонний защитник мира с мячом в ногах.

Лучше всего его великолепие отражает одновременное присутствие в двух топах: результативности и продвижения мяча. Какими бы красивыми ни были слова о латералях-плеймейкерах, ни один защитник не определяет игру команды. Влияние почти всегда ограничивается первым или последним пасом. При этом мало кто успевает везде: одни накручивают километраж, организуя выход из обороны, другие принимают мяч в продвинутых позициях и классно грузят в штрафную. Только Тео попадает в оба рейтинга.

«Я современный крайний защитник, влияющий на игру и забивающий голы, – объяснял Эрнандес. – Это рискованно, но моя физика позволяет выполнять такую работу, даже если иногда это сложно: вперед-назад, вперед-назад. Я пробегаю около 10 километров за матч».

Из-за таких вещей Вьери называет Тео лучшим игроком Серии А наряду с Влаховичем, а большинство итальянцев – сильнейшим фулбеком мира. Против него почти нет приемов. Тео разгоняется до 35,4 км/ч, выигрывает 2/3 единоборств и выдает пять-шесть 30-метровых проходов за матч. В матче с «Фиорентиной» он сделал два гола просто из неспособности защитников сдвинуть его с места – соперники отлетали как от стены. С «Венецией» прошил три линии прессинга разрезающим пасом со своей половины, едва не забил со штрафного и сделал дубль во втором тайме: сначала вскрыл оборону умным движением во фланговом треугольнике, затем заработал и реализовал пенальти.

Тео одинаково хорошо разгоняет и завершает атаки, опасен в ударе и пасе, классно исполняет стандарты, может уйти на скорости и обыграть с места, неудержим в плотной борьбе и на открытом пространстве. Но и у него есть минусы.

Главный недостаток Тео – игра в защите. Из-за него «Милан» жертвует частью атакующего потенциала

Итальянцы сравнивают Тео с Сержиньо – латералем «Милана» 2000-х. Бразилец не был великим фулбеком. Он часто терял позицию, забывал о защите и упускал соперников. Но едва дело доходило до атаки, он расцветал. Сержиньо генерировал гигаватты энергии – и именно способностью неустанно повторять сверхзвуковые рывки заслужил девять лет в топ-клубе.

«Слева нет никого такого как он, – анализировал Сержиньо. – Мы разные. У него свои качества, у меня свои. Есть общие фишки, но у Тео совсем другой стиль: я любил опускаться ниже и навешивать, он входит в штрафную и бьет. Он съедает пространство с мячом в ногах, а я предпочитал, чтобы Пирло забрасывал мне на ход. Но нас объединяют агрессия и атакующее мышление».

Индивидуально Тео уже добился большего. Но у них действительно есть кое-что общее. Эрнандес так же удивительно одарен физически, так же великолепен на скорости и главное – так же слаб в обороне.

Тео хорош в прямых дуэлях – за три года в Италии не проиграл ни одного скоростного забега и выдерживал силовые приемы даже от Лукаку. Но подавляющий атлетизм – его единственное оборонительное оружие. Тактически и позиционно он очень слаб.

Выражается это в двух недостатках. Первый – выбор заведомо проигрышной позиции в игре без мяча. Вот пример из прошлогоднего матча с «Ювентусом». Тогда эффектная пятка Дибалы и гол Кьезы отвлекли внимание от ошибки Тео, но без нее ничего не случилось бы. Француз сопровождал Федерико с начала движения, но упустил момент, когда его позиция относительно мяча и соперника утратила смысл – и в итоге не мог повлиять на ситуацию: Кьеза оказался между ним и мячом.

Выше – начало движения: Тео перекрывает путь к воротам. Ниже продолжение: Тео отыгран из-за плохого выбора позиции.

Второй повторяющийся недостаток – несвоевременное силовое давление. Скорость позволяет Тео исправлять часть позиционных ошибок, но в любой игре в догонялки есть включенный по умолчанию минус: в момент силового приема защитник теряет темп. Важно атаковать соперника в правильный момент. Тео этим искусством пока не владеет.

Что именно не получается, видно из эпизода в игре с «Сассуоло». Тео бросился наперерез Фраттези и пошел в корпус плечом, но неправильно рассчитал дистанцию и время – прием пришелся по уходящему сопернику. Давиде проскочил. Эрнандес утратил темп и вынужденно сфолил.

Продолжения действия: Тео включает корпус, но плечо Фраттези уже впереди него – защитник отыгран.

Хуже всего, что француз не прибавляет. В 2019-м Алессандро Костакурта подчеркнул в интервью Sky Sport: «Тео станет феноменом, если улучшит игру в защите». Неделю назад Билли снова поднял проблему: «Левый фланг заслуженно хвалят, но и угроза почти всегда приходит оттуда. В Неаполе Ди Лоренцо выглядел как Кафу из-за нехватки оборонительных качеств у Леау и Эрнандеса». Большая часть миланских проблем появляется слева. Чтобы уравновесить гиператакующую зону, Пиоли ставит направо дисциплинированных и умеющих обороняться полузащитников – и тем самым жертвует частью наступательного потенциала.

Тео говорит, что работает над игрой в обороне. Но на самом деле это не так уж и важно. Совершенных игроков не бывает. Костакурта не прав: если француз прибавит в защите, он будет уже не феноменом – читером.

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Фото: Gettyimages.ru/Maurizio Lagana / Stringer, Stringer, Francesco Pecoraro / Stringer; globallookpress.com/Maurizio Borsari/AFLO