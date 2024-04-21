В России уверены, что наша фигурка все еще в топе и без международных стартов. Так ли это?

Российские фигуристы завершили второй сезон без международных турниров. Возможно, не последний.

Но мэтры успокаивают: даже в изоляции российская сборная держится неплохо.

● В этом уверена Татьяна Тарасова : «Без международных турниров у нас сохранился высокий уровень, все спортсмены молодцы!»

● Поддерживает и Илья Авербух : «Можем занести себе в зачет. В этом сезоне было много юных открытий. Главное, что команды находятся в боевой готовности».

● Спортсмены и тренеры в один голос благодарят федерацию за плотный календарь, помогающий держать форму и конкуренцию. Гораздо реже звучат слова о потере драйва вроде сетований Дмитрия Алиева на однообразный сезон.

Так как же наши фигуристы живут во время отстранения?

Мужчины держатся лучше всех: у них конкуренция, зрелищность и меньше всего скандалов

«Наше мужское катание сделало шаг вперед», – так Алексей Мишин подытожил чемпионат России-2024.

И это действительно так. В лидеры внутри страны вышли сразу три фигуриста – Евгений Семененко, Петр Гуменник и Владислав Дикиджи, поднявшийся в топ в первый же взрослый сезон. В Челябинске на ЧР соперничество настолько обострилось, что их результаты уместились в таблице в диапазоне всего двух баллов.

Это самая плотная борьба при новой системе судейства, то есть на отрезке в 19 лет. Сравниться она может разве что с дуэлью Семененко и Гуменника в декабре 2022-го, когда они получили одинаковые по сумме оценки. Теперь сильнейших трое, они абсолютно разные по стилю и технике.

По результативности они шли почти на равных на протяжении нескольких месяцев. Петр выпадал из-за травм, пропустил финал сезона из-за пневмонии, но все равно оставался одним из ключевых фигуристов.

Осенью в их число ворвался Роман Савосин. Он не выступал целый год, но после возвращения сразу взошел на пьедестал двух этапов Гран-при. Несмотря на спады формы, в топе держатся Марк Кондратюк и Дмитрий Алиев.

При том, что в целом мужское катание в России все еще очень нестабильно, сейчас в мире есть только одна более техничная и конкурентная сборная – японская. Остальные команды живут одной-двумя звездами без надежных запасных.

Кто же лидер нашей фигурки? Флагман компонентов Семененко, технарь Дикиджи или Гуменник, который умеет почти все

Сложность программ с момента отстранения тоже не просела, а у некоторых фигуристов даже выросла. Пять четверных за два проката теперь почти обязательный набор – без него не пробиться в призеры на важных стартах, вроде ЧР или Спартакиады.

Заочные сравнения неточны, но чисто математически лидерам этого набора легко хватило бы для пьедестала международного Гран-при и топ-10 чемпионата мира-2024 – даже с учетом распространенных ошибок и без учета щедрых домашних надбавок.

Из ультра-си в ходу не только тулуп и сальхов, но и более дорогие квады – флип, лутц, риттбергер. Их в течение сезона пробовали 12 фигуристов. Гуменник, Дикиджи и Семененко вслед за Ильей Малининым работают над акселем. Хотя Евгений от этого риска, вероятно, откажется, потому что уже травмировал голеностоп на суперчетверном.

Смена поколений тоже продолжается. Ключевые герои предыдущего четырехлетия постепенно уходят: Михаил Коляда объявил о паузе и уехал тренировать в Китай, Александр Самарин завершил карьеру. Тем временем у юниоров показались новые рекордсмены, превосходящие катанием многих взрослых: Арсений Федотов, Лев Лазарев, Николай Угожаев. Так что мужчины, как выражается Авербух, наверняка могут занести этот сезон себе в зачет.

Пары раскручивают тренд на риск, но конкуренция постепенно растворяется

Еще один вид, где за последний год выросла зрелищность выступлений, – парное катание. Анастасия Мишина и Александр Галлямов несколько раз пробили планку мирового рекорда, установив персональный максимум на отметке 161,84 в произвольной (+4,38 к официальном рекорду) и 244,85 по сумме прокатов (+4,97).

Прирост во многом случился из-за обновленного контента: пара сменила каскад на более дорогую и рискованную секвенцию из тройного сальхова и двух двойных акселей.

Однако усложнились не только Мишина и Галлямов. Вариации этой секвенций освоили еще семь дуэтов. Причем Алена Косторная и Георгий Куница включили в нее флип первым прыжком, а Наталья Хабибуллина и Илья Княжук – лутц, то есть у них получился элемент со стоимостью квадакселя – 12,5.

Мишина и Галлямов весь сезон обходят мировые рекорды. Они правда так хороши – или в этом нас убеждают судьи?

Риск – тренд сезона у российских пар. Помимо непростых секвенций фигуристы продвигают четверные, а вместе с ними и пересмотр стоимости. С этой просьбой Дмитрий Козловский даже обратился к ISU после успешного четверного выброса на шоу в Ярославле:

«Уважаемый ISU! Могли бы вы рассмотреть возможность поднять стоимость за четверные выбросы? Спортсменка на видео выезжает сложнейший элемент в условиях шоу и плохого освещения! Абсолютно без разминки!»

Поправки для этой пары были бы очень кстати. Как и для Юлии Артемьевой с Алексеем Брюхановым, которым пока слишком дорого обходятся ошибки на четверном подкруте.

Но эксперименты с контентом не добавляют состязательности. Да, сборная постепенно приходит в норму после череды расставаний в начале олимпийского цикла. Новые дуэты наладили взаимодействие и включились в борьбу за медали. Только вот не высшей пробы.

Мишина – Галлямов – безоговорочные лидеры сезона без поражений, с отрывом в 8-9 баллов от ближайших преследователей. Бойкова – Козловский, дважды обыгравшие их в прошлом сезоне, теперь стабильно вторые в очном противостоянии.

Другим парам, как бы быстро они ни прогрессировали, остается лишь бронза, максимум – серебро, если речь об этапах Гран-при. И по сути это место в топ-3 освободилось только после ухода Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в ноябре 2023-го.

В танцах на льду после всех расставаний и переходов утвердилась тройка лидеров

Танцы на льду второй сезон подряд трясет из-за распадов и скандалов. Даже очень сжатого пересказа событий хватило бы на приключенческий роман.

Состав участников чемпионата России за год обновился более чем на половину. Из 15 дуэтов, приехавших туда в декабре-2023, только шесть выступали на предыдущем турнире. На Спартакиаде две квоты и вовсе остались незаполненными.

Но результаты меркнут на фоне самых обсуждаемых новостей. Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол расстались из-за контракта , вскоре нашли новых партнеров, а Ангелопол и нового наставника – Наталью Линичук, вернувшуюся в Россию после почти 30 лет работы в США, для работы в «Ангелах Плющенко».

Диана Дэвис и Глеб Смолкин в июне 2023-го перешли в сборную Грузии. Дарио Чиризано хотел было тоже сменить флаг, даже отыскал новую партнершу – Денису Цимлову, и тренера – Барбору Фузар-Поли. Но ФФКР не отпустила, потому что «потратила огромные деньги» на его подготовку.

Аннабель Морозов и Игорь Еременко на весь сезон выбыли из-за травмы после первого же соревновательного проката – неудачно столкнулись с соперниками Елизаветой Шанаевой и Павлом Дроздом на раскатке (они уже тоже распались). Чуть позже «Р-Спорт» со ссылкой на два своих источника заявил , что Аннабель и Игорь готовятся перейти во Францию.

При такой нестабильности наивно ждать высоких результатов сразу, но они есть. Вернувшиеся после годичной паузы Александра Степанова и Иван Букин, по мнению российских арбитров, идут на уровне чемпионов мира Мэдисон Чок и Эвана Бейтса.

Россияне заочно превзошли их на Спартакиаде, получив оценку на 0,33 балла больше, чем американцы на чемпионате мира. Не помешала даже явная заминка на хореодорожке прямо у судейского бортика. Насколько реальны эти оценки, судить невозможно, потому что в этом виде фигурного катания слишком многое решает борьба на одном льду.

Зато по окончании турнира в Магнитогорске никто не возмутился из-за низких баллов. Комментарии спортсменов после чемпионата России показали: в изоляции они постепенно привыкают к мягкому судейству и ждут прогресса от старта к старту.

«Прокатом довольны, а оценками нет – они ниже, чем у нас были», – сетовала Степанова.

«Мы набирали, конечно, побольше. Что делать, будем смотреть, разбираться», – говорила после ритм-танца Шанаева.

Ну а результаты Спартакиады, кажется, окончательно закрепили роли дуэтов в сборной: Степанова/Букин – лидеры, Худайбердиева/Базин – второй номер, Хавронина/Нарижный – третий.

«Когда критикуешь, никто с тобой не здоровается». Что не так с нашими танцами

Девушки вернулись к истокам: меньше рискуют и бьются за чистоту и компоненты

В женском катании за год произошел, пожалуй, самый серьезный разворот. На первый на план вышли чистота, стабильность и компоненты – то, за что еще недавно ратовали многие специалисты, например, Наталья Бестемьянова и Ирина Слуцкая.

В топе женских соревнований закрепились Анна Фролова и Ксения Синицына – серебряный и бронзовый призер Спартакиады. Каждая из них к тому же выиграла по одному этапу Гран-при – все это без квадов и трикселей.

«Для меня открытием стала Ксения Синицына . Я переживала за нее еще в прошлом году. Она болела, не получалось докатать – но в этом сезоне она расцвела. Видно, что восстановилась и набрала сил. Она показывает именно фигурное катание, пусть пока без ультра-си», – подводила промежуточные итоги сезона Инна Гончаренко.

Софья Муравьева временами тоже отказывалась от суперпрыжков, причем вполне удачно – с упрощенным набором она выиграла казанский Гран-при.

Хотя в начале сезона снижение сложности контента встречало критику.

«Неприятно констатировать, но мы окунулись в каменный век по сравнению с предыдущими годами. Сейчас, кроме Аделии Петросян , ничего нет. Мы вернулись на сто лет назад. Вижу, что, кроме маленькой Аделии, ни одна из девушек не пробует прыгать три с половиной, четверные», – констатировала Иоланда Чен после четвертого этапа Гран-при России.

Девушки действительно рисковали меньше, чем в прошлом и уж тем более олимпийском сезоне. На турнирах-2023/24 среди взрослых спортсменок на ультра-си решились три фигуристки – Аделия Петросян, Камила Валиева и Софья Муравьева.

Плюс еще три – Мария Парамонова, Алина Горбачева и Дарья Садкова – выступающие в категории senior, но формально являющиеся юниорками. Год назад смельчаков было девять. Но и тогда, и сейчас меньше половины элементов выходили на положительные оценки.

За экстрасложность, как и прежде, отвечают юниорки. Они борются за четверные флипы и лутцы, Маргарита Базылюк на чемпионате России по прыжкам приземлила каскад 4+4, а затем на тренировке его повторила Елена Костылева.

Но взрослая команда идет по другому пути, как и развитие одиночниц на турнирах ISU. Так что Фролова с Синицыной не затерялись бы в компании Изабо Левито и Луны Хендрикс. В этих условиях реально и «зрелое женское» катание, и долгие карьеры.

Так что же это – регресс или смена трендов?

В тексте использованы фрагменты интервью Metaratings, ТАСС и «Чемпионат.com».

Фото: РИА Новости /Александр Вильф