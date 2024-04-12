Из-за кого меняли правила в фигурке? Загитова и бонусы за прыжки, Валиева и возрастной ценз

В фигурном катании всерьез обсуждают легализацию сальто.

Сейчас зрелищный элемент под запретом. Но француз Адам Сяо Хим Фа весь сезон продвигал прыжок, не боясь последствий и вызывая восторг зрителей. Видимо, не зря.

И он не единственный фигурист, заставлявший чиновников менять правила. А кто еще?

Сяо Хим Фа не боялся штрафов и дерзко крутил сальто в произвольной

На чемпионате мира-2024 Сяо Хим Фа не только взял сенсационную бронзу после 19-го места в короткой, но и, кажется, окончательно убедил фигурных чиновников пересмотреть запреты на элементы.

Международный союз конькобежцев (ISU) задумался о том, чтобы снять запрет на сальто. Пока что его исполнение карается штрафом в два балла из-за высокого риска травмироваться. Но Адам на протяжении всего сезона регулярно приземлял этот прыжок в произвольной, вызывая ликование болельщиков. А это именно то, чего хотят функционеры ISU.

«Это считалось опасным акробатическим трюком. Но если посмотреть на хореодорожку Адама, то будет понятно, что сальто может считаться ее составной частью, в его прокате сальто смотрится органично. Если это вызывает такой восторг у зрителей, то зачем нам этому препятствовать?» – объяснял голландский судья Йерун Принс в интервью Sports . Специалист верит в скорое возвращение сальто на старты.

До Сяо Хим Фа трюк играючи показывали на шоу Киган Мессинг и Нэтан Чен. Сюрия Бонали сделала его своей главной фишкой. Дмитрий Алиев в этом сезоне тоже экспериментировал с этим элементом.

Впрочем, если сальто действительно разрешат, нет сомнений – связывать это будут с настойчивостью француза.

Медж Сайерс побеждала мужчин и вынудила учредить новую дисциплину

Первый серьезный разворот в развитии фигурного катания произошел благодаря англичанке Флоренс Мадлен Сайерс .

До 1902-го в соревнованиях участвовали только мужчины, хотя формально правила не запрещали кататься женщинам. Разделение участников по половому признаку к тому времени просто не прописали, поэтому Медж соперничала с одиночниками в одной категории, причем вполне успешно. На чемпионате мира-1902 она уступила только Ульриху Сальхову, и, по легенде, швед так впечатлился, что прямо на пьедестале отдал ею свою золотую медаль.

После этого в ISU ввели запрет на выступления в длинных юбках, потому что они мешают оценивать скольжение и чистоту исполнения обязательных фигур. Сайерс укоротила наряд, вернулась на турниры и заодно запустила моду на костюмы с открытыми голенями.

В 1906-м на чемпионате мира в Давосе все-таки ввели отдельную дисциплину для женщин. Сайерс победила с отрывом, через год в Вене стала двукратной чемпионкой, а в 1908-м взяла уже олимпийское золото – все эти титулы первые для одиночниц в истории. Более того, Медж на тех Играх также выступила в дуэте с супругом Эдгаром и получила бронзу в парном катании. Правда, участвовало всего три дуэта, но это не помеха для регистрации рекорда: англичанка вошла в историю как первая фигуристка, получившая медали в двух видах на одной Олимпиаде.

Итог: разделение фигурного катания на мужское и женское на соревнованиях под эгидой ISU.

ISU пресекал эксперименты Витт с одеждой, а фигуристка из ОАЭ изменила отношение к хиджабу на льду

Еще одна одиночница, в прямом смысле слова изменившая облик фигурного катания, – немка Катарина Витт . До 1988-го спортсменов практически не ограничивали в выборе костюма, поэтому мир увидел легендарный наряд для короткой-1988 под бродвейский Jerry’s Girls (критики называли его купальником с перьями), экстремальное декольте на платье Кармен в произвольной того же сезона и голографическое мини с вырезом на животе в сезоне-1985/86.

«Кричащая сексуальность? Почему вы об этом спрашиваете? Что здесь такого сексуального?» – возмущалась Витт.

После Игр в Калгари ISU изменил требования к внешнему виду фигуристок, неофициально их так и назвали – «правило Катарины»: «Девушки должны кататься только в юбках, костюм должен закрывать бедра и диафрагму».

Итог: сменились модные течения, на время облик спортсменок стал однообразнее.

Катарина Витт устроила революцию в фигурных костюмах: купальник без юбки, оголенный живот, экстремальное декольте

В 2004-м девушкам все же разрешили кататься в комбинезонах – как в полной длины до ботинка, так и в коротких шортах. Однако послабления ввели не для всех. В танцах на льду партнерши носили юбки вплоть до 2022-го.

Еще одну модную революцию совершила спортсменка из Объединенных Арабских Эмиратов Захра Лари . Она первая фигуристка, выступавшая на турнирах ISU в хиджабе. Сначала на международных соревнованиях ее штрафовали из-за запрета на головные уборы на льду, но позднее регламент изменили. Уже в сезоне-2012/13 Захра каталась в привычных для нее костюмах без потери баллов.

«Главный вопрос был связан с тем, не представляет ли мой костюм опасности. Но в ISU убедились в обратном, и теперь они горячо поддерживают мои начинания и всегда желают успехов», – рассказывала она в интервью RT.

Итог: Лари проложила путь в фигурное катание для мусульманок, покрывающих голову. Принялась убеждать общественность в арабских странах, что этот вид спорта безопасен и полезен для девочек. Открыла в ОАЭ собственную академию, теперь каждый год в стране проводят новые турниры и сборы, в том числе юниорские.

«Правило Загитовой» не повлияло на саму Алину, зато теперь бонусы пригодились бы мировым лидерам

Одно из самых резонансных изменений последних лет – запрет на перенос всех прыжковых элементов во вторую половину проката. Его ввели в 2018-м – сразу после Олимпиады в Пхенчхане: отныне в бонусной зоне могут стоять не более трех прыжков в произвольной и не более одного в короткой.

Доводы в поддержку ограничений громче всего зазвучали в сезоне-2017/18. Тогда Алина Загитова в первый же взрослый сезон громила соперниц на всех турнирах благодаря самой высокой базовой стоимости. Она единственная одиночница, ставившая весь прыжковый контент во вторую половину в обеих программах. При чистом исполнении Алина за одни только надбавки получала суммарно 6,5 балла.

Штаб Этери Тутберидзе и персонально Загитову критиковали за такой подход, поэтому и новое правило окрестили именем Алины. Американка Эшли Вагнер заявила, что фигуристка просто «убивает время в начале», хотя и назвала это техническим подвигом.

Арбитр из США Джо Инман призвал штрафовать за подобные приемы. При этом до Загитовой ими пользовалась Евгения Медведева и получала в основном восторженные комментарии о выносливости и смелости. Правда, Медведева играла на надбавках только в короткой, где из-за меньшей продолжительности перестановка элементов не так влияет на восприятие программы.

К слову, изначально бонусы ввели как раз для того, чтобы сбалансировать постановки и мотивировать спортсменов на риск во второй половине, ведь раньше перекос был в другую сторону.

Итог: в программах установился прыжковый баланс. Именно прыжковый, потому что общее равновесие между компонентами и техникой по-прежнему зависит от мастерства спортсмена и постановщика. Наибольшая базовая стоимость контента снизилась в среднем на 2,8 балла, но подсчеты не совсем корректны из-за обновления стоимости элементов.

Осенью 2019-го на взрослые турниры вышли Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная и Рика Кихира, которые выжимали максимум из правил уже другими приемами – благодаря четверным и тройному акселю. Так что дискуссия о преградах техническому прогрессу свернулась.

Результативность Загитовой в постолимпийском сезоне снизилась незначительно: она выиграла чемпионат мира, но проиграла финал Гран-при и чемпионат Европы, взяв на этих турнирах серебро. И произошло это не из-за поправок, а из-за спада формы и стабильности. В следующем году, когда подросли конкурентки с квадами, бонусные баллы уже не спасли бы спортсменок без ультра-си.

Однако теперь, когда россиянок на международных турнирах нет, а юниорок с четверными задерживает возрастной ценз, прыжки во второй половине могли бы разделить взрослых лидеров. Ведь у большинства из них похожий контент. Луна Хендрикс, Каори Сакамото, Нина Пинзарроне, Изабо Левито и другие топы борются за чистоту и компоненты, а по сложности друг от друга отрываются незначительно. Они могли бы попробовать, но правила не дают.

Дело Валиевой продвинуло повышение возрастного ценза, хотя его ждали давно

Повышение возрастного ценза обсуждали долго. Йерун Принс и федерация Нидерландов выносили это предложение на Конгрессе ISU еще в 2018-м. А до этого дискуссия о подростках на взрослых турнирах вспыхивала и после резкого спада Юлии Липницкой, и даже по завершении карьеры Тары Липински в 1998-м.

Но, вероятно, финальным и самым значимым аргументом за поднятие планки стало дело Камилы Валиевой . На Играх-2022 фигуристка, которая должна была избежать публичного разбирательства благодаря статусу защищенного лица, оказалась, напротив, самым незащищенным лицом. Именно по окончании прошлого олимпийского цикла ISU принялся постепенно увеличивать до 17 лет порог допуска на турниры в категории senior.

Итог: смена поколений в международном фигурном катании временно сбилась. На взрослом льду все еще катаются несовершеннолетние спортсмены, которые не несут юридическую ответственность наравне со взрослыми. При этом «защищенных лиц» стало значительно меньше, потому что спортсмены от 16 до 18, входящие в регистрируемый пул тестирования (например, Пензарроне и Левито), под этот статус не попадают.

ISU загнал в ловушку спортивные пары с большой разницей в возрасте у партнеров. От новых правил пострадали чемпионы мира среди юниоров-2023 София Барам и Даниэль Тюменцев. Софии еще два года закрыт выход на взрослые турниры, и 22-летнему Даниэлю остается либо ждать ее, либо менять партнершу. Хотя по результатам они уже вполне могли бы бороться со старшими соперниками.

Квадовую революцию поправки не сдерживают, по крайней мере, пока. Юниорки в России и за рубежом активно разучивают четверные и тройной аксель. Их пробуют и взрослые (пример тому – 20-летняя Рион Сумийоши), но редко.

Изменения в количестве травм проявятся только на более длинной дистанции – здесь выводы делать еще рано. Но что видно уже сейчас: чуть более опытным фигуристкам вроде 19-летней Ю Ен повышение ценза, вероятно, действительно продлило карьеру. Борьба с юными кореянками за путевки на турниры сейчас давалась бы ей нелегко.

Разделение на любителей и профи – правило, из-за которого банили Плющенко

Особняком в ряду фигурнокатательных реформ стоит отход от деления на любительский и профессиональный спорт. Раньше фигуристы, выступавшие на официальных турнирах, считались любителями и не принимали участие в шоу.

Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, например, между двумя победными Олимпиадами приостанавливали любительскую карьеру, чтобы уехать на гастроли, а затем вновь меняли статус. Для профи создавали отдельные соревнования, чем-то похожие на современный «Русский вызов», но просуществовали они недолго.

Постепенно рамки размылись, чемпионы стали свободно совмещать турниры и шоу, хотя некоторые запреты все же оставались. В 2010-м ISU дисквалифицировал на год Евгения Плющенко : он отказался от участия в чемпионате мира, сославшись на травму, но отправился в тур с показательными по Европе. Проблема заключалась не в самих выступлениях, а в том, что спортсмен не предупредил об этом национальную федерацию.

Современные правила уже не обязывают фигуристов рассылать уведомления. Когда именно отменили этот пункт регламента, выяснить не удалось.

Что хотят изменить сами фигуристы: четверные в короткой у женщин, повышение стоимости суперпрыжков

Помимо уже случившихся изменений есть еще несколько правок, на которых пока безуспешно настаивают отдельные спортсмены. Самая свежая история – увеличение стоимости четверного акселя, которое продвигает Илья Малинин.

«Когда ISU понизил стоимость этого прыжка, он дал всем понять, что ему не нужны уникальные элементы и он не хочет, чтобы фигуристы рисковали. Да, безусловно, четверной аксель – это стресс для организма, но спортсмены – взрослые люди и подходят к этому осознанно, тренируя свое тело. Знаю, что многие фигуристы расстроились этому решению, потому что именно высокая стоимость прыжка мотивирует тебя пробовать что-то новое», – сетовал он в интервью Sports.

Ранее Александра Трусова надеялась, что женщинам разрешат квады не только в произвольной.

«Конечно, обидно, что в короткую программу нельзя вставлять четверные, потому что когда я на показательных катала короткую, у меня получалось там сделать четверной», – периодически напоминала она в интервью на международных стартах.

Впрочем, и то, и другое пока далеко от курса ISU. По словам Принса, пересмотр стоимости квад-акселя возможен, но важнее сейчас другое – повысить значимость непрыжковых элементов. Баланс и артистичность – вот, чего хочет руководство союза. Так что вслед за сальто в программы скорее вернут еще парочку зрелищных запрещенных элементов.

В фигурке хотят изменить правила: меньше прыжков, больше хореографии. Кому это выгодно, а кому нет?

Фото: Graham Hughes/Keystone Press Agency, Yohei Osada/AFLO/Global Look Press ; commons.wikimedia.org ; East News /AP Photo/NewsBase; РИА Новости /Владимир Песня, Владимир Баранов; Gettyimages.ru /Matthew Stockman