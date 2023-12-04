Кто лучший фигурист мира прямо сейчас?

Финал Гран-при по фигурному катанию вот-вот стартует в Пекине. На той самой арене, где в феврале-2022 делили олимпийские награды.

Некоторые участники серии участвовали в тех Играх, но за прошедшие пару лет в мировой топ прорвались новые люди.

А кто лучший фигурист прямо сейчас? Ищем в шестерке финалистов Гран-при.

Лидер по итогам серии – Адам Сяо Хим Фа. Он улучшил все: сложность, исполнение и презентацию – теперь никто не может его догнать

Действующий чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа – единственный фигурист, победивший на двух этапах. Он не проиграл ни разу в этом сезоне, хотя выступил уже на шести соревнованиях.

Пока француз действительно кажется самым сбалансированным одиночником в мире. У него одна из сложнейших технических заявок, причем Адам постепенно добился стабильных приземлений, приготовил две сложные, но удивительно органичные программы и поднялся в топ-5 по второй оценке.

В сезоне-2023/24 Сяо Хим Фа заявляет 6 четверных на два проката: сальхов, три тулупа и два лутца – только у американца Ильи Малинина стоимость контента выше.

На Гран-при прыжки у Адама получались почти безупречно, за исключением падения с тулупа в короткой в Анже. В остальном француз приземляется уверенно, не теряя скорость на выезде в большинстве случаев, поднимается высоко и четко держит тело в воздухе. В начале сезона на каждом турнире вылезали недокруты и падения, но к ноябрю Адам поправил этот аспект.

Вращения и дорожки еще лучше: стабильно на максимальный уровень трудности, надбавки выше +3.

А еще в этом сезоне Сяо Хим Фа обновил личный рекорд по компонентам в произвольной (91,54) и регулярно получает оценки рядом с рекордом в короткой (44,26). Несколько лет с ним работает французский постановщик Бенуа Ришо, и они нашли персональный стиль Адама. Каждая программа француза – мини-спектакль с непростой драматургией. Образ в нем раскрывается с помощью экспериментальной хореографии, актерской игры и звуковых эффектов.

Несмотря на сложность контента и обилие хореографических деталей, Адам повышает эмоциональный накал к концу выступления и выводит на пик к финальном аккорду. Сам он со льда уходит такой заряженный, что позволяет себе сальто после прокатов.

В совокупности элементы, скольжение и презентация дают выдающийся результат – вторую сумму сезона у мужчин 306,78. Однако для победы на главных турнирах француз должен сохранить стабильность, что не получалось в предыдущие годы.

Сяо Хим Фа выдает как безошибочные прокаты вроде произвольных на текущем Гран-при, так и абсолютно провальные с тремя падениями, как на Кубке Ниццы-2022. Штамп, но в этом случае уместный: главный соперник нынешнего Адама – он сам.

Японцы захватили мировой топ. Их бывший юниор опередил даже Уно и Кагияму

Три из шести путевок в финал забрали японцы. Еще двое заняли места запасных. Интересно, что по рейтингу лучший среди них не двукратный чемпион мира Шома Уно и не вице-чемпион Олимпиады-2022 Юма Кагияма, а 18-летний Као Миура.

Год назад Као тоже попал в финал взрослой серии и остановился на пятом месте. Затем с двумя личными рекордами выиграл чемпионат четырех континентов, но отбор на ЧМ провалил. Вместо взрослого турнира отправился на юниорский и увез с него золото, оторвавшись от серебряного призера на 44 балла.

18-летний Миура уверенно владеет четверными сальховом и тулупом, несколько раз пробовал риттбергер, но в основном приземлял его со степ-аутом или падением.

С набором из пяти младших квадов за два проката он набирает более 270 баллов, теряя при этом надбавки из-за недоделанных вращений. Для Као это привычная ситуация в начале сезона. Он скользит легко и свободно, на скорости заходит на прыжки, но к концу прокатов теряет высоту и дышит уже тяжело. Эта проблема исчезает сама собой с набором формы от старта к старту.

Вместе с Миурой в Пекин полетит Юма Кагияма, пропустивший почти весь прошлый сезон из-за травмы. В августе 2022-го Юме диагностировали повреждение левой таранной кости и стрессовый перелом левой малоберцовой кости. Он пробовал форсировать восстановление: выступил на национальном чемпионате в декабре, сорвал обе программы и занял 8-е место, а затем взял паузу.

За три последних месяца Юма прошел шесть турниров. На подобные нагрузки он раньше не решался, но сейчас это принесло пользу. Кагияма через практику вернул стабильные четверные сальхов и тулуп, а еще почти вышел на привычные скорость скольжения и высоту прыжков. Контент у него пока облегченный в сравнении с тем, что было на Олимпиаде. В заявке по два квада в каждой программе вместо набора 2+6, но и с ними Юма попадает в призы, прибавляя по 10-15 баллов от турнира к турниру.

Хуже всех среди японских финалистов серию прошел Шома Уно. Впервые с сезона-2019/20 он не победил ни на одном этапе – только два серебра.

Однако Шома обращает внимание на другое. После второго места на Гран-при Китая он признался: «Честно говоря, я доволен выступлением. Возможно, результат не такой, как ожидали другие, но я получил удовлетворение от самой презентации, поскольку смог по-настоящему подчеркнуть свое выступление, а не прыжки».

Презентация действительно сильнейшая сторона Уно сейчас. Даже с учетом ошибок в прокатах он по-прежнему лучший по компонентам в мире.

Что же до техники, то в начале сезона Шома всегда допускает много недокрутов, порой и падения. Он – в отличие от многих соперников – с первых же соревнований выставляет почти максимальную сложность и постепенно избавляется от ошибок.

Однако в этом году вкатка отнимает больше времени, чем обычно. На заключительном этапе в Осаке все четыре квада в произвольной Шома не докрутил на четверть. Нехватка высоты, скорости и чистоты приземлений влияет на надбавки: вместо стандартных для него +3, +4 только 0 и +1, поэтому и нет побед. Впрочем, постепенно Уно сокращает разрыв с конкурентами.

Малинин возглавляет рейтинг ISU и удерживает лучший результат сезона в мире. И все же у него есть слабые места

Рейтинг Международного союза конькобежцев (ISU) сообщает, что на данный момент лучший фигурист мира – 19-летний американец Илья Малинин. По результатам текущего сезона он обогнал Уно и вышел на первое место, но разрыв невелик – 127 очков.

Малинин показал лучшую сумму баллов сезона-2023/24 – 310,47. С ней выиграл Гран-при США, а на втором этапе уступил только Сяо Хим Фа, но тоже перешагнул планку в 300 баллов.

Однако при этой удивительной результативности Илья выглядит поникшим и сомневающимся в себе. Особенно в сравнении с бодрым стартом прошлой осенью, когда прогремел его четверной аксель – впервые в истории исполненный на соревнованиях чисто.

«Это был сложный день, я не чувствовал себя на сто процентов – будто бы не мог полностью собрать себя, до конца не был уверен в своих силах. Но результатом, я, скорее, доволен. Для меня было главное отобраться в финал Гран-при – и эта цель достигнута», – подытожил он выступление на финском этапе.

В этом сезоне Малинин снизил сложность контента и теперь обходится шестью квадами за два дня (вместо восьми). От четверного акселя отказался, оставив три лутца, два тулупа и сальхов.

При этом оценки выросли – плюс 30 баллов к личному рекорду. Прогресс, в первую очередь, случился благодаря поднявшимся GOE. Если раньше Малинин порой выходил по надбавкам в ноль (как в произвольной на чемпионате мира-2023), то теперь регулярно набирает +10, +15. Он почистил приземления и за четыре турнира только трижды получил минусы на прыжковых элементах, не допустив при этом ни одного падения.

Выросли и компоненты – на 4,1 балла. Теперь Илья шестой по этому показателю в мире.

Он рассказал, что обращает на вторую оценку больше внимания, чем раньше. И это заметно, особенно по короткой программе. Ше-Линн Бурн поставила ее под «Малагенью» и заполнила хореографией все переходы между элементами. Чтобы собрать воедино все эти движения и к тому же успеть за музыкой, Малинину определенно приходится много работать над пластикой и скольжением.

И все же Илью не отпускает мысль о сверхсложном контенте. В последние месяцы его спрашивают о пропавшем четверном акселе, и Малинин всякий раз с сожалением отвечает, что вернул бы его, если бы не маленькая базовая стоимость.

«Я надеялся, что смогу продвигать и развивать свой вид спорта, вдохновлять других спортсменов. Но если судьи это не одобряют, то рисковать не стоит», – объясняет он.

С облегченным набором прыжков Илья увеличил оценку, но не избавился от ошибок: они по-прежнему мешают побеждать, как в случае с соперничеством против Сяо Хим Фа во Франции.

Другие конкуренты тоже подбираются. Во многом благодаря тому, что ISU продвигает идею о важности высоких компонентов и чистоты катания. Так шанс попасть в мировой топ получают фигуристы с менее рискованным набором прыжков (вроде Кевина Аймо). Он тоже отправится в финал, потому что опередил по сумме оценок японца Шуна Сато. Результативность на Гран-при у них одинаковая (серебро + бронза), технически Сато сильнее, но компонентно проигрывает Аймо больше 11 баллов.

Тем разнообразнее получаются сильнейшие разминки на главных турнирах и состав финалистов чемпионской серии. Звание лучшего одиночника первой половины сезона они разыграют на этой неделе, и чисто математически шанс есть у каждого.

В тексте использованы фрагменты интервью Golden Skate, Number Bunshun и Sports.ru.

Фото: eastnews.ru/Sebastien SALOM-GOMIS; Manuel Blondeau/AOP.Press, Xu Yanan, IMAGO/Mikko Stig, Naoki Nishimura, Xinhua/Huang Wei, Yohei Osada/AFLO SPORT/Global Look Press