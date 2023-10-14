«Здесь я как взрослая». В 12 лет она – жемчужина группы Тутберидзе: доминирует и вообще не волнуется

12-летняя Маргарита Базылюк, дебютировавшая на юниорском Гран-при России, выиграла этап-открытие в Уфе.

Ближайшая преследовательница отстала почти на 30 баллов. Причем результат Базылюк – 228,59 по сумме – еще далек от личного рекорда.

Во многом ключ к успеху – обилие суперсложных прыжков, однако среди сверстниц ученица Этери Тутберидзе выделяется не только стоимостью контента.

Использует лазейки в правилах, чтобы повысить сложность. Этого набора хватит даже для борьбы со взрослыми

В лидеры Маргарита выбилась еще после короткой программы – за счет риска с тройным акселем.

У юниорок в короткой программе он разрешен только в каскаде, и Базылюк соединила его с тройным тулупом. Оба прыжка в каскаде – чисто, а затем – обязательный для девочек двойной аксель, плюс тройной лутц (уже во второй половине программы).

На первом этапе Гран-при никто из соперниц не заявил такую трудность. Триксель – большой риск, ведь в случае падения его обнулят как запрещенный элемент. Базылюк показывает его на соревнованиях с сентября 2023-го и пока выезжает стабильно. Хотя на первенстве Москвы судьи нашли недокрут больше четверти и снизили стоимость каскада.

Помимо рискованного прыжкового набора у Маргариты сложные вращения, два из которых на четвертый уровень, и дорожка шагов на третий.

В произвольной контент еще более впечатляющий: тройной аксель, четверной сальхов, четверной тулуп сольно и в комбинации с двойным акселем, а еще лутцевые каскады с тройными сальховом и тулупом во второй половине. Сольный квад-тулуп не получился – Базылюк упала, а на трикселе нашли недокрут в четверть, но Маргариту все равно никто не опередил. И не удивительно.

На данный момент контент дороже, чем у Базылюк (суммарная база 116,02), заявляют только победительница российского финала Гран-при Аделия Петросян (121,55) и чемпионка страны Софья Акатьева (117,12).

У них в арсенале тоже есть тройной аксель и по несколько четверных в произвольной: Петросян пробует тулуп, риттбергер и флип, Акатьева тулуп и сальхов – аналогичный набор у Камилы Валиевой. На два квада заходят также Алина Горбачева и Анастасия Зинина.

Большинству конкуренток Базылюк в Уфе не хватило сложности, а Алене Приневой из ЦСКА – чистоты приземлений.

Она в прокате зашла на два четверных лутца, но упала с первого, затем допустила степ-аут на каскаде 3+3 лутц-сальхов. К тому же после пересмотра арбитры обнулили последний прыжок – тройной флип – потому что Алена забыла про обязательный на юниорских соревнованиях двойной аксель.

Слабые места – компоненты и нестабильность. Тут помогает умение отыгрывать даже крупное отставание

Опередить Базылюк непросто даже с учетом ее ошибок. Нестабильность – главная беда, но у Маргариты есть и суперспособность эффектно возвращаться.

На первенстве Москвы-2023 по младшему возрасту она откатилась на 23-е место после короткой программы, затем блестяще сработала произвольную и дисциплину «элементы» – и в итоге победила. На контрасте с этим стартом, выступая по старшему возрасту, Базылюк набрала гроссмейстерские 243,24 с учетом бонусов за четверные.

Месяц назад на первенстве города снова провал после короткой и резкий подъем с 9-го места к серебру по сумме.

В целом Маргарита не выпадает из тройки лидеров на всех турнирах больше года. Три квада в прокате у нее регулярно с января 2023-го, то есть еще с 11 лет. В сезоне-2023/24 этот набор пока не получился ни разу, но Маргарита компенсирует потраченные баллы надбавками за остальные элементы.

На прыжках она высоко поднимается и безусильно приземляется, уверенно держит ритм при исполнении каскадов, отыгрывает музыкальные акценты и добавляет на заходе шаги. На дорожке прилежно показывает глубокие ребра. А вращения судьи стабильно оценивают на +3 и +4 по шкале GOE.

С компонентами дела обстоят чуть хуже. По второй оценке Базылюк проигрывает нескольким сверстницам вне зависимости от чистоты выступления. В среднем у нее от 90 до 97 баллов за два проката – вполне достаточно для топа, но Дарья Садкова, Алена Принева и Елена Костылева, как правило, выше.

Хотя постепенно Базылюк прогрессирует в музыкальности и умении двигаться. За прошедший год она прибавила в мощности катания и выразительности.

«Маргоша по природе очень сухая девочка, мы потратили много времени, чтобы ее «растанцевать». Сейчас она совершенно другая, двигается по-другому. Голова работает, более взрослая и осознанная», – подметил хореограф «Хрустального» Алексей Железняков.

А возможно, в сезоне-2023/24 постановщики просто удачнее выбрали для Базылюк музыку. В короткой она катается под «Малефисенту», в произвольной под более драматичные композиции из мюзикла «Отверженные». Сложный образ для 12-летней, но этот стиль Маргарите знаком: год назад она выступала под саундтреки к фильму «Облачный атлас».

Уверяет, что совсем не волнуется на турнирах и воспринимает их как шоу

В фигурное катание Базылюк пришла вслед за сестрой:

«Я смотрела на нее и очень просила маму, чтобы меня тоже привели на каток. Ходила в коньках по дому, и она меня отвела. Я была очень счастлива!»

В «Хрустальный» ее приняли в 2020 году. До этого Маргарита каталась за «Конек Чайковской» у Алимы Гершкович и «Динамовец» у Светланы Шагиной.

Как и многие воспитанницы Тутберидзе, в новой группе Базылюк переняла строгий настрой «работаем дальше», который проявился и на ее публикациях в соцсетях. За прокаты на Гран-при она поставила себе «четыре с половиной из пяти». «Эта победа – не самое главное, самое главное – чистый прокат. Вот и все», – сдержанный итог от победительницы.

В Уфе абсолютно чистых выступлений не получилось. Золотую медаль, как и огромный отрыв, и оценки выше уровня чемпионки мира Каори Сакамото, Маргарита восприняла спокойно, словно для нее это обычный рабочий момент.

Хотя Базылюк не всегда так критична к себе. В апреле 2023-го после победы в финале «Битвы школ» она призналась, что отработала на максимум и очень довольна результатом.

«Соревнования для меня как шоу – мне очень нравится, когда публика награждает меня аплодисментами после удачно исполненных элементов, это мне очень помогает и дает хороший настрой, здесь я как взрослая. Вообще не волнуюсь на соревнованиях – просто надо показать то, что умею».

Впереди у Базылюк первый полноценный юниорский сезон. И, судя по началу, смотреть за развитием будет очень интересно.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

1-й этап

«Край курая»

Уфа

Юниорки, КМС

Итоговое положение

1. Маргарита Базылюк – 228,59

2. Алена Принева – 198,90

3. Кира Трофимова – 194,53

4. Мария Красноженова – 190,16

5. Екатерина Ципухина – 188,62

6. Алиса Юрова – 187,54

Видео и скришот: Первый канал

Фото: Vladimir Baranov/Global Look Press