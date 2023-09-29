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Его называли «марсианский мальчик»: фигурист, начавший прыжковую революцию, сам не успел за ней

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Фигурное катание в последнее десятилетие развивается настолько стремительно, что за ним порой не поспевают ни правила, ни федерации, ни сами спортсмены.

Один из главных новаторов у мужчин китаец Боян Цзинь на прошедшем Autumn Classic-2023 остановился на 5-м месте со скромными 230 баллами по сумме. Хотя еще несколько лет назад он сокрушался, что редко преодолевает отметку в 300, и грезил программами без тройных прыжков.

В 2015-м Юдзуру Ханю заверил, что за Бояном будущее мужского катания. Потом китаец потерял стабильность, прошел несколько кризисов в отношениях с тренерами и федерацией, а теперь без вариантов проигрывает молодым конкурентам, которым проложил дорогу к суперсложному контенту. Несмотря на это, он начинает девятый международный сезон и вновь претендует на главные старты.

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О Бояне и его удивительном техническом наборе заговорили, когда он еще катался по юниорам. В сезоне-2013/14, пока для взрослых по-прежнему в диковинку были прокаты с двумя квадами, Цзинь приземлял по три. В финале Гран-при-2013 он исполнил произвольную сложнее, чем у Ханю на Олимпиаде в Сочи, а на внутренних китайских кубках заявлял и больше ультра-си.

По настоянию Ассоциации фигурного катания Китая (CFSA) почти до 18 лет Боян оставался в юниорах, хотя и признавал, что ему там тесно. Сразу после перехода на взрослый лед он попал в мировой топ: взял серебро на двух этапах Гран-при и чемпионате четырех континентов, а затем бронзу на чемпионате мира (первую для мужской сборной Китая, а через год – вторую). 

Сезон-2015/16 по-прежнему самый успешный в карьере Бояна. Помимо медалей он захватил несколько мировых рекордов, среди которых первые в мире чистые 4 четверных в одной программе и суммарно 6 за два проката, первый четверной лутц на плюсовые оценки и каскад из квад-лутца и тройного тулупа на соревнованиях ISU.

С Цзиня и американца Нэтана Чена началась квадовая революция в мужском катании. Китаец тогда убеждал, что для него это совсем несложно – просто нужно правильно настроиться: «Я мечтаю о том, что у меня в программе будут только четверные прыжки или тройные аксели и никаких больше других тройных. Я всегда любил именно прыжковую часть в фигурном катании».

На родине его называли «марсианский мальчик».

Высокая сложность компенсировала ошибки и низкую вторую оценку, однако Бояна беспощадно критиковали за отсутствие музыкальности и пластичности, юниорское скольжение и пустые переходы. Он получал рекордные баллы за технику, но компонентно откатывался за топ-10, уступая лидерам по 15-20 очков. Нашлись и специалисты, вставшие на сторону китайца, среди них Евгений Плющенко, Алексей Урманов и Алексей Николаевич Мишин.

«Тем, кто считает, что его программы – «разбег-прыжок», могу ответить: этот мальчик вполне изящен. У него просто нет обаяния имени. А так он не кривой и не косой. Нормальный парень. Уже хорош он в плане компонентов. А когда он их еще подтянет, и к нему привыкнут зрители – ему уже нельзя будет ставить такую низкую вторую оценку», – пророчил Мишин в 2015-м.

В течение двух следующих сезонов Боян действительно подтянул вторую оценку. В произвольной личный рекорд вырос на 10 баллов, в короткой – на 4. Хотя гонка за прыжками и одновременно работа над скольжением в то время представлялись тяжелейшей задачей. Надбавки за исполнение в среднем тоже увеличились, но стабильность хромала. Падение в произвольной на Играх-2018 не дало подняться выше 4-го места, а срыв на постолимпийском ЧМ и вовсе отбросил на 19-е.

Соперники же в это время продолжали прогрессировать.

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С сезона-2018/19 у Бояна пошли резкие перепады результатов.

От сорванного Гран-при Франции, где за два дня получились чисто лишь два прыжка и вышла мизерная сумма баллов 208,89, к удачному чемпионату четырех континентов-2019 с двумя личными рекордами, не побитыми до сих пор.

Китайца штормило от 22-го места предолимпийского ЧМ-2021 до 9-го на пекинских Играх и снова к 22-му на постолимпийском мире.

Все это время Бояна почти постоянно преследовали проблемы со здоровьем. Осенью 2017-го он попал в автомобильную аварию и повредил бедро. Затем случились два вывиха из-за развязавшихся шнурков на ботинках, травмы голеностопа, вирусы и непрекращающаяся бессонница. К этому прибавились периодически возникающие проблемы с коньками и странная история с переходом в группу Брайана Орсера, который дважды срывался. 

До весны 2018-го Боян тренировался у Чжаосяо Сюй, потом собрался в Канаду, но не уехал. Федерация заявила, что так правильнее для его карьеры, потому что «китайская тренировочная среда и методы знакомы ему лучше».

При этом Боян рассказывал, что в Пекине ему не хватает льда. Расписание катка было настолько плотным, что ему доставался один час утром и один час днем, поэтому он жертвовал обедом и катался, пока остальные уходили на перерыв. И это при том, что к тому времени Боян уже несколько лет лидировал в сборной и единственный навязывал топам конкуренцию на международных стартах.

Кроме того, федерация не спешила помогать с поездками на соревнования. В сезоне-2018/19 фигурист едва не пропустил этап Гран-при в Финляндии, потому что билет до Хельсинки купили не на то имя. Затем прилетел впритык к началу французского этапа, потому что ему вовремя не выдали визу.

Зимой 2021-го Орсер все же вошел в тренерский штаб Бояна, но из-за ковидных ограничений к домашней Олимпиаде спортсмен готовился с прежней командой в Китае. Причем периодически оставался в одиночестве, чтобы сберечь от вируса тренера, страдающего диабетом. Половину того сезона он пропустил, потому что в октябре слег с аппендицитом. Операции избежал, но за две недели похудел на 10 кг и долго восстанавливал форму.

Китаец опустился с седьмого на 35-е место в рейтинге ISU и потерял то самое «обаяние имени». Вторая оценка пошла на спад вслед за техникой, хотя к 25 годам Боян улучшил скольжение и постепенно нашел свой стиль – перешел в постановках на классическую музыку, блюз и соул. А еще привлек новых хореографов: Бенуа Ришо, Джоуи Рассела и Дэвида Уилсона.

Осенью 2022-го Боян все-таки переехал в Канаду и объявил, что заходит на новый олимпийский цикл. Однако с тех пор из-за травм он прошел лишь три старта, ни разу не поднявшись выше отметки в 230 баллов.

В сезоне-2023/24 Боян стартовал с двумя четверными. Все это время, несмотря на спады формы, он удерживал лутц и тулуп.

Проблема теперь в том, что эти прыжки стабильно приземляет уже десяток одиночников, в том числе в каскадах. Спортсмены уровня топ-10 ЧМ заявляют минимум по пять квадов в двух программах или добирают баллы высокими вторыми оценками и надбавками за чистые приземления. Чтобы попасть в тройку призеров, нужно держать на уровне и сложность, и исполнение, и презентацию.

С каждым из этих критериев у Бояна в последние несколько лет серьезные проблемы.

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В тексте использованы фрагменты интервью Международному союзу конькобежцев, «Спорт-Экспрессу», РИА Новости, «Советскому спорту», Sports.ru, Inside Skating и Olimpics.com.

Фото: Gettyimages.ru/Matthew Stockman / Staff, Maddie Meyer / Staff; instagram.com/brianorser; Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

5 комментариев

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tull
Беготня по тренерам ни кого не пощадила. Да и в целом крайне редко есть успех от смены тренера
+4
0
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Ритт
Интересная статья. Спасибо, автор.
Боян. не смотря на спады, по прежнему интересен болельщикам. Успехов ему.
Помню была на спорт.се пользователь, ярая любительница Бояши, которая поливала Ханью. Где она сейчас? :)
+5
-1
+4
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Ирина С
Кризис возраста, видимо, есть не только у девушек. Плюс травмы, от которых не убережешься. И уж совсем не понятно, как лидеру мужской одиночки страны не хватает льда! Так что же от него хотят? Поэтому Боян и искал место, где его потребности будут понимать, принимать и удовлетворять. А вообще, в этом сезоне прокаты Бояна мне понравились. Я от души желаю ему успеха и удачи!
0
0
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