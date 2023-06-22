Новый грузинский дуэт Диана Дэвис / Глеб Смолкин откатали первый за 1,5 года турнир и сразу победил.

На Lake Placid Ice Dance International они выиграли с отрывом в 11 баллов от занявших второе место американцев Уны и Гейджа Браунов. Этот старт по уровню ниже, чем серия Гран-при или ISU Challenger, однако прокаты и оценки в Лейк-Плэсиде показали: дуэт как минимум не потерял сноровку (и репутацию в глазах судей).

После перехода под новый флаг Диана и Глеб не в плену отстранения – им доступны любые соревнования, вопрос лишь в конкуренции и уровне их катания. Какое место пара может занять в иерархии танцев на льду теперь?

Давайте прикинем шансы на сезон-2023/24 – без российских дуэтов.

После Олимпиады мировой топ изменился, но Дэвис и Смолкин по-прежнему кандидаты на сильные разминки

До паузы Диана и Глеб провели самый успешный сезон в совместной карьере: финиш в топ-10 чемпионата Европы и топ-15 Олимпийских игр в Пекине. А еще они установили личный рекорд (199,90) на памятном Кубке Варшавы, но дотянуться до него снова непросто.

Их оценки на крупных турнирах под эгидой ISU существенно ниже – в диапазоне от 179 до 186. И это по-прежнему весомые баллы на уровне Европы.

В 2022-м Дэвис / Смолкин заняли на ЧЕ 7-е место.

Из шести дуэтов, забравшихся выше, два пропускают международные соревнования (Синицина / Кацалапов и Степанова / Букин), один завершил карьеру (испанцы Уртадо / Халявин), один распался (испанец Адриан Диас закончил, а его партнерша Оливия Смарт пропустила год, но теперь катается с Тимом Диком). Остаются британцы Фир / Гибсон и итальянцы Гиньяр / Фабри (на фото ниже).

Но пополнение в условном топе тоже произошло.

В 2023-м внезапно ворвались финны Турккила / Верслуйсо, а еще серьезно спрогрессировали литовцы Рид / Амбрулявичюс, чехи Ташлерова / Ташлер и французы Лопарева / Бриссо. Всем им Диана и Глеб уступают с оценкой двухлетней давности.

Что получается? Н а Евро вполне реально сохранить 7-е место при условии, что никто из конкурентов ощутимо не продвинется или не выпадет из-за травм и других причин. Если взять чуть шире: диапазон с 5-го по 10-е место – реальный ориентир для Дэвис и Смолкина.

На ЧМ очередь длиннее. С 1-го по 10-е место она умещается в пределах от 190 до 226 баллов (от 170 в прошлом году получали пары, попавшие в топ-15). Диана и Глеб на взрослом ЧМ не выступали ни разу, но набрались опыта на Олимпиаде в Пекине – там они остановились на 14-й строчке. Пять пар конкурентов с тех пор выбыли, семь условно подтянулись, еще одна – литовцы Эллисон Рид/Саулиус Амбрулевичюс – пропустила Игры, но продолжает карьеру.

Выходит, есть перспектива остаться в топ-15 и даже подобраться к десятке, если Дэвис и Смолкин по ходу сезона вернутся к предолимпийской форме.

Но все это позже. Для прохода на крупные турниры, в первую очередь, требуется лидерство в грузинской сборной.

В команде последние пару лет конкурентоспособны только Мария Казакова и Георгий Ревия (на фото ниже), но и квот мало. На 2024 год дуэт добыл две путевки на чемпионат Европы и одну на чемпионат мира. Причем разыграют ее не на главном национальном турнире, как привыкли спортсмены в России, а по ходу сезона, потому что для полноценного чемпионата Грузии участников недостаточно.

То есть уже сейчас важно выкладываться в каждом прокате.

Если очень упрощать, то Дэвис / Смолкин образца 2022 года в среднем превосходят Казакову / Ревию из 2023-го на 5,6 балла, но сравнивать их так – некорректно. О текущей форме Марии и Георгия пока неизвестно ничего, а Диана и Глеб прошли лишь один старт, который даже не входит в категорию «челленджеров».

Дэвис и Смолкин растут в мастерстве и прибавят в оценке из-за изменений в правилах. Новые требования пойдут им на пользу

Если о форме спортсменов выводы делать рано, то общие изменения в программах уже видно.

В новой группе и с новыми хореографами дуэт успел немного изменить скольжение. Диана прибавила в скорости и все чаще катит с Глебом на равных, а не следует за ним. Он не так часто переставляет ее с ребра на ребро, нагрузка между партнерами теперь распределена более равномерно . Снова оговорка: это наблюдения лишь по одному летнему старту, больше выводов последует на дистанции сезона.

На руку дуэту и изменения в правилах – отмена паттерна и ки-пойнтов, ведь с ними на международных турнирах порой возникали проблемы. На Олимпиаде паре зачли лишь один из четырех, на ЧЕ – три, а это напрямую влияло на уровень и базовую стоимость элемента.

Теперь вместо них дорожка шагов типа паттерн танца, так что и база, и надбавки за исполнение вырастут. К тому же Дэвис и Смолкин усложнили первую секцию твиззлов в ритм-танце.

Судьи в Лейк-Плэсиде были благосклонны. В протоколе нет ни одного элемента ниже третьего уровня, минимальное GOE +2 (и тех немного), большинство надбавок – это +3 и +4. Компонентно Дэвис и Смолкин тоже первые с отрывом в 1,5 балла от ближайших преследователей. По сумме Диана с Глебом получили 191,82 – близко к тому самому личному рекорду в Польше, но и здесь остается место для роста по крайней мере за счет доработки ритм-танца.

Х-фактор, который пока не просчитать: повлияет ли на судей более серьезных турниров расставание Дианы и Глеба с авторитетным тренером Игорем Шпильбандом ? Объективно, Алексей Киляков пока не обладает таким статусом (это, впрочем, не обозначает, что не обладает и мастерством).

Диана после проката рассказала, что дебютом они довольны: «Был большой перерыв, и нам было необходимо начать где‑то выступать. Лейк-Плэсид оказался подходящим турниром. Рады, что удалось победить и успешно начать сезон под грузинским флагом».

Где выступит пара в следующий раз, пока неизвестно.

Lake Placid Ice Dance International

Лейк-Плэсид, США

Танцы на льду

Итоговое положение

1. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 191,82

2. Уна Браун – Гэйдж Браун (США) – 180,66

3. Ева Пэйт – Логан Бай (США) – 177,95

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев; instagram.com/davis.smolkin.team; instagram.com/figureskatersonline/Robin Ritoss; Naoki Nishimura/AFLO, Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press