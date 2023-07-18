50 лет назад Ирина Роднина и Александр Зайцев триумфально прошли первый совместный сезон-1972/73, не проиграв ни одного старта.

Они сразу вырвались в лидеры благодаря отточенной технике и предельной сложности – тогда в мире не было программы труднее, чем их произвольная под народные мелодии. С ней фигуристы получили рекордные оценки на чемпионате Европы и попали в политический скандал на чемпионате мира.

Их коронная постановка стала предвестником новой эры в парном катании – эры бесконечного технического прогресса.

Гнались за максимальной сложностью, пробовали новые каскады и никогда не проигрывали

До Зайцева Роднина выступала с Алексеем Улановым. Вместе они выиграли Олимпиаду-1972 в Саппоро, четыре чемпионата мира и Европы, а еще начали продвигать усложнение контента у спортивных пар. Первыми в мире советские фигуристы сделали параллельный дупель и комбинацию прыжков из акселя, риттбергера, ойлера и двойного тулупа, причем аксель они исполняли в обе стороны.

Несмотря на трехлетнюю беспроигрышную серию, контакт между партнерами портился – накопились разногласия, вмешались, вероятно, и личные отношения Уланова с главной соперницей – Людмилой Смирновой.

Весной 1972-го дуэт распался, и тренер Станислав Жук пригласил на каток в ЦСКА ленинградца Александра Зайцева. Его высшее достижение на тот момент – 9-е место чемпионата СССР в дуэте с Ольгой Давиденко. Зато Зайцев уверенно владел прыжками и не боялся рисковать. Уже с Давиденко они первыми в мире исполнили тройную подкрутку.

«Первое время приходилось очень тяжело. Три часа скольжения. Каждый день. И это не считая других тренировок. У меня ноги сводило на льду. Начинали рано, заканчивали в 10, 11 вечера», – рассказывал Зайцев.

Благодаря изнурительным тренировкам дуэт быстро скатался и в первой же произвольной собрал удивительно сложный по тем временам контент: двойной тулуп с заходом через два перекидных и выходом в бедуинский, необычную комбинацию из двух акселей в полтора оборота – сначала по часовой стрелке, а затем классического против часовой, но с приземлением на левую ногу, благодаря чему к нему сразу крепили двойной сальхов без ойлера. А еще два дупеля, каскад одинарный аксель + ойлер + ойлер + двойной сальхов, две двойные подкрутки, два вращения, тодес и четыре поддержки.

Пятиминутную постановку разделили на шесть частей: три фрагмента в медленном темпе и три в быстром, чередующихся между собой. Чтобы не сбиться, Роднина с Зайцевым часами отрабатывали движения под метроном и в итоге добились идеальной синхронности.

«Жук любил так: быстрая, медленная, быстрая, медленная, ритмическая, переходящая в финал. Все построено на русских народных мелодиях. Хореограф практически отсутствовал, потому что некогда было на хореографию отвлекаться, надо было элементы готовить», – писала Роднина в автобиографии.

Из народного, кроме музыки, оставались некоторые детали костюмов. Партнерше пошили яркое красное платье с цветочным узором на юбке и ромбовидным на груди, партнеру – классический костюм в черном цвете. В эти наряды интегрировали гораздо больше модных трендов 1970-х – лаконичную геометрию с контрастным сочетанием цветов.

В начале 1970-х набирали популярность программы с высокой частотой движений. Сложность элементов в них гораздо ниже, чем на современных соревнованиях, но плотность в разы выше. В середине десятилетия количество прыжков, поддержек, тодесов, выбросов и различных связок возросло до 20-30 за пять минут.

Этот стиль был очень близок Жуку, хотя его часто критиковали за недостаточную музыкальность постановок. С таким подходом не соглашался и Алексей Уланов. Однако именно благодаря сложности Роднина и ее партнеры компенсировали возникающие порой ошибки – так они впечатляли судей. С Зайцевым они несколько раз срывали элементы на ЧМ и ЧЕ, но ни разу в карьере не проиграли. С 20 совместных турниров они увезли 20 золотых медалей, среди которых две олимпийские.

Самый яркий прокат прошел в тишине на чемпионате мира. Из-за него сборная попала в международный скандал

С легендарной произвольной ученики Жука выиграли чемпионат Европы-1973. Получили рекордные для пар 12 оценок 6,0 из 18 – восемь за артистизм и четыре за технику. И это при том, что партнерша ошиблась на финальном вращении, сорвав либелу. Смирнова и Уланов остались тогда на втором месте.

На чемпионате мира в Братиславе Роднина и Зайцев тоже победили, хотя рисковали вообще не завершить прокат. Через две с половиной минуты после начала в зале затихла музыка, но фигуристы продолжили выступать. Они не сделали даже маленькую паузу, чтобы согласовать действия. Мелодия оборвалась во время поддержки, спортсмены завершили ее и сразу зашли на каскад, не теряя скорости.

«Жук нам стал делать знаки: мол, продолжайте. Я еще увидела рефери – то ли австрийца, то ли швейцарца. Помню, что он говорил по-русски. Он все время свистел, пытаясь нас остановить, но мы уже шли напролом. Жук все время нам показывал, чтобы мы продолжали кататься. Публика молчала. Тишина полная», – вспоминала Роднина.

Камеры переключались со льда на недоумевающих арбитров. Один из них жестами призывал пару остановиться. Часть выступления в трансляцию так и не попала, операторы снимали судей и ликующих зрителей.

«Мы докатали программу до конца, и я подъехала к рефери. Он мне говорит по-русски: «Вам засчитывать прокат или вы еще раз выйдете в конце? Или с середины, с того момента, где музыка остановилась?» Я: «Нет, я второй раз показывать произвольную не буду». Зал ревет, идет прямая трансляция на весь мир. Музыка же остановилась не по нашей вине».

Повторно на лед дуэт так не вышел. Рефери Карл Эндерлин заявил: оценивать положено только то, что сделано под музыку. Роднина стояла на своем, но позже призналась, что помнила об этом пункте правил.

Ситуация разрешилась благодаря вице-президенту Международного союза конькобежцев Йозефу Дедичу. По его требованию фигуристам все же выставили оценки за все элементы, но назначили штраф – ни одного балла выше 5,9. Запаса после короткой им хватило, чтобы обойти всех.

Позднее проблемы со звуком объяснили замыканием в радиорубке. Жук уверял, что это провокация от чешского сотрудника арены. По его словам, об этом догадывались и в КГБ. Появились версии, что так СССР мстили за ввод войск в Чехословакию летом 1968-го. Однако сложности со звуком возникли еще у одного дуэта, а затем во время показательных снова у Зайцева и Родниной. Партнерша вспоминала, что после скандала в произвольной кабель, ведущей к радиорубке, охраняли полицейские.

Золотом чемпионата мира дуэт закрыл первый сезон вместе. Год спустя они ушли от Жука к начинающему тренеру Татьяне Тарасовой, с которой покорили две Олимпиады и изобрели еще несколько элементов, часть которых соперники называли запрещенными.

Это было время большой трансформации парного катания: спортсмены по всему миру пробовали новые тодесы, поддержки и каскады, наращивали обороты на прыжках и подкрутках (до трех и даже до четырех). Но лидерами до 1980-го оставались Роднина и Зайцев. На Играх-1980 в Лейк-Плэсиде они завоевали еще одно олимпийское золото – рекордное третье для партнерши. Больше в этом виде не выигрывал никто до сих пор.

В тексте использованы фрагменты интервью ФФКР, журналу «Спортивная жизнь России» и книги Ирины Родниной «Слеза чемпионки».

Фото: РИА Новости/Владимир Сергеев, Дмитрий Донской, Юрий Сомов