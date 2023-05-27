12 комментариев

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«Катал под Вивальди – геи узнали, что я нормальный, и говорили: да ладно!» Хитовый номер Жулина и Усовой

танцы на льду танцы на льду
Наталья Дубова
Александр Жулин Александр Жулин
Майя Усова
Роман Костомаров Роман Костомаров
Татьяна Навка Татьяна Навка
Джузеппе Арена
сборная России сборная России
Фигурное катание Фигурное катание

Александр Жулин – прекрасный фигурист из 90-х и тренер чемпионов сейчас – снова отличился яркими репликами.

В интервью РИА Новостям порассуждал о выступлениях под нейтральным флагом, тренировках с Дианой Дэвис, а еще – о небинарных фигуристах и концепции man and woman в танцах на льду:

«Я когда программу под Вивальди катал, меня очень радовало, что геи, когда узнали, что я нормальный, говорили: да ладно! А ты, оказывается… У тебя такие линии красивые, так позу чувствуешь, и ты не…? Я говорю: нет. Прям разочарование у них».

Теперь классические ледовые дуэты трансформируются в экспериментальные однополые. Габриэла Пападакис и Мэдисон Хаббелл готовят совместный номер для шоу, чтобы доказать Международному союзу конькобежцев (ISU): эти программы выглядят свежо, и элементы в них встраиваются гармонично.

Жулин в этом смысле всегда был «типичным man-ом», с хрупкой и грациозной брюнеткой Майей Усовой они работали на контрасте. Их программа под «Времена года» Вивальди действительно выделялась и стала хитом. 

Позвали в постановщики итальянца из La Scala и задали тренд на новую хореографию

Вивальди выбрали для произвольного танца в олимпийском сезоне-1991/92.

К Играм в Альбервиле Жулин и Усова подходили среди фаворитов: опытная, скатанная пара, дважды вице-чемпионы Евро Европы, мультимедалисты ЧМ. Однако ни одной победы на крупных стартах у них не случилось.

В традиционной для танцев очереди они долго стояли позади французов Изабель и Поля Дюшене, а также многих соотечественников: Марины Климовой / Сергея Пономаренко, Натальи Анненко / Генриха Сретенского, а потом Оксаны Грищук / Евгения Платова.

После Олимпиады Александр и Майа планировали уйти в профессионалы и выступать в шоу. Ему было 29 лет, ей – 28, даже по тем временам солидный возраст. Еще накопились травмы и разногласия в браке, в котором они на тот момент жили больше 7 лет.

Однако тренер Наталья Дубова уговорила спортсменов остаться. Побить завершающих карьеру Дюшене на домашнем льду в Альбервиле – невыполнимая сверхзадача. Но следующие Игры могли стать для Жулина и Усовой триумфом: без французов, без Анненко / Пономаренко (тоже объявивших о заключительном сезоне) – и всего через два года, а не через 4.

Олимпийскую произвольную-1991/92 им поставил итальянский хореограф Джузеппе Арена, который работает с российскими танцевальными дуэтами до сих пор. Дубова пригласила итальянца-новатора из La Scala еще в 1990-м.

Жулин и Усова изображали ожившие статуи в зимнем парке, поэтому движение в танце постоянно перебивалось статичными позами: поддержками, гидроблейдами и просто короткими хореографическими паузами между дорожками шагов. Пластика во многом напоминала балетную – над ней отдельно работали с Ареной два года!

«Мы ставили в основном в зале и потом переносили, что могли, на лед и, нужно сказать, процентов 90 перенесли. Это очень много! Так называемая половая хореография очень отличается от ледовой. Он насыщал музыку хореографией очень плотно, но это было безумно интересно. И еще он сам так красиво все показывал», – описывал Жулин в книге.

Кульминация программы – необычная секвенция в финале третьей части, когда партнер трижды падает на колени и снова взлетает. В ней спортсмены добились максимальной скорости и легкости движения.

Для этого номера пошили два варианта костюмов. Первый – в бежевых тонах с отделкой в виде спускающейся по плечу ветви плюща. Второй – обтягивающие серебристо-белые трико, имитирующие грим живых статуй. На верхнюю часть нашили голубой шифон, придающий воздушность образу.

По стилю и цветовой гамме вторая версия костюма сильно отличалась от тех, что обычно надевал Жулин.

Чаще он катался в строгом черном (или коричневом) цвете, за редким исключением вроде польки в предолимпийском сезоне или произвольного-1988/89 с еще более помпезным серебристым комбинезоном, расшитым стразами.

На Играх в Альбервиле Жулин и Усова остались третьими.

После с тем же стилем и тем же итальянским хореографом прошли еще два сезона: впервые выиграли чемпионаты Европы и мира, а в олимпийском Лиллехаммере остановились в шаге от золота, уступив Грищук / Платову.

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Жулин и Усова катали любовь: по концепции это чистые man and woman

Как и произвольная под Вивальди, большинство программ Жулина и Усовой строились на любовных сюжетах. По словам партнера, чувства в постановочном процессе только помогали: «Мы превращались из хорошеньких Майечки с Сашечкой в женщину и мужчину с некоей историей отношений».

Долгое время ориентиром для пары были британцы Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Жулин потом вспоминал, что даже заставлял партнершу качаться в тренажерном зале, чтобы добиться такой же крепости мышц для глубокого плие.

С появлением в группе Джузеппе Арены подход изменился. Они много работали над плавностью движений и «чистой хореографией», чтобы прокаты напоминали танцы на не льду, а на паркете. Позднее по такому принципу создавали программы для учеников Жулина – Татьяны Навки и Романа Костомарова.

Их с Усовой произвольный-1990/91 под «Вариации на тему Паганини» Эндрю Ллойда-Уэббера считается эталонным в плане хореографии. Эту же линию вели и во «Временах года» с одним важным отличием – дуэт отошел от привычного разделения ролей на чисто мужскую и чисто женскую. Пластика у них схожая, большинство движений зеркальные, а роли равноценны – без общепринятой концепции «партнер обрамляет красоту партнерши».

В остальном с Ареной дуэт еще больше углубился в любовную тему – чего стоит только страстная постановка под Adiós Nonino в сезоне-1989/90 или блюзовый «Summertime» год спустя: «Мы старались передавать в танце и секс, и разнузданность, и любовь – в общем, быть другими».

Из этих образов они не выходили и годы спустя, когда катались на чемпионатах для профессионалов и гастролировали с шоу. 

Последние годы эту традицию в группе Жулина продолжали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В тексте использованы фрагменты из интервью РИА Новости и книги А. Жулина «Танцы на льду жизни»

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев; Gettyimages.ru/Mike Powell/ALLSPORT, Gilbert Iundt/Corbis/VCG; globallookpress.com/Alexander Chernykh

12 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Красивейшая была пара на льду. Жаль, семейная жизнь не сложилась.
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АТОМ
Фото Жулина-фигуриста как-то не особо подтверждают тезис о мужественности его образа. Обилие макияжа на лице, весьма экстравагантные костюмы явно андрогинного толка. Там и штаны в блёстках, и какие-то блузки с глубоким декольте, и обтягивающие лосины кислотного цвета с разводами, и так далее. Тот ещё мачо...
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Gemma157
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Какой Жулин красивый в молодости)
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Kareglazaya
Программа под Вивальди была очень красивой и удачной, да и катались ребята прекрасно, но костюмы Жулина - сущий кошмар. Причем обе версии. В бежевом варианте странные лосины как у артистов балета, во втором - к сомнительному крою добавилась такая же сомнительная расцветка, акцентирующая определенные части тела, и кофта с большим декольте.
Про брови и глаза, накрашенные чуть ли ни ярче, чем у партнерши, я вообще молчу. Кстати, скорее всего именно этот макияж и стал причиной того, что многие посчитали Жулина геем. А не хорошее хорошее скольжение и пластичность.
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Макак-резус
А с виду и по поступкам так и не скажешь
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22somebody22
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Ответ АТОМ
Фото Жулина-фигуриста как-то не особо подтверждают тезис о мужественности его образа. Обилие макияжа на лице, весьма экстравагантные костюмы явно андрогинного толка. Там и штаны в блёстках, и какие-то блузки с глубоким декольте, и обтягивающие лосины кислотного цвета с разводами, и так далее. Тот ещё мачо...
Быть секс-символом своей эпохи,ему это никак не мешало,скорее наоборот.Большинство девушек любят ухоженных,модных и красивых мужчин.
Фразу,что "мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны" придумали ленивые,страшненькие мужики,которые не хотят ничего с собой делать,при этом,хотят,чтобы рядом с ними были модели.
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Princess23
интересно когда Жулин бил Усову, это что бы она лучше любовь, секс или разнузданность на льду передавала? Или что б лучше "обрамлять ее красоту"?
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Green-yed Taxi
Теперь все убеждаются в обратном xD
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Iren Pavlova
Роскошная программа!!! Прекрасное катание!!! А сейчас что((?
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22somebody22
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"Хитовый номер Жулина"...Номер?Автор статьи даже не знает,что соревновательная программа и показательный номер для шоу не одно и тоже?
Жулин,я смотрю,после своих провокационных высказываний,нынче в тренде🤣А ведь у него же пар сейчас как никогда много,полно работы...Лучше бы так активно работал,искал креативные идеи для постановок,чем языком чесал.А то так и будет довольствоваться,в лучшем случае,серебром-бронзой своих дуэтов на главных стартах.
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Vanek1411
Представляю, как же тяжело было стопроцентному натуралу, брутальному мужику Жулину примерять такие яркие унисекс-костюмы, наносить макияж и красить волосы.
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АТОМ
Ответ 22somebody22
Быть секс-символом своей эпохи,ему это никак не мешало,скорее наоборот.Большинство девушек любят ухоженных,модных и красивых мужчин. Фразу,что "мужчина должен быть чуть-чуть красивее обезьяны" придумали ленивые,страшненькие мужики,которые не хотят ничего с собой делать,при этом,хотят,чтобы рядом с ними были модели.
Бытовая любвеобильность Жулина, из-за которой он по выражению ТАТ "просрал Олимпиаду", ещё не означает, что он был секс-символом на льду. Там Жулин выглядел явным андрогином. Особенно на фоне своих конкурентов-современников вроде Платова, Букина или Пономаренко, которым макияж и спорные подчас костюмы не мешали смотреться всё же более мужественно.
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