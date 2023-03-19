19 комментариев

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В Москве прошел первый турнир шоу-программ «Русский вызов». Он собрал, возможно, самый звездный состав на российских стартах за последние 20 лет, а еще – внушительный призовой фонд (12,5 миллионов рублей).

Но главное, конечно, оригинальные постановки: от библейских сюжетов до Мэрилин Монро, от Шакиры до Ивана Васильевича. Если вы вдруг пропустили «Русский вызов», рассказываем, на кого точно стоит обратить внимание.

Судьи, ни один из которых не имеет отношения к фигурному катанию (состав здесь), расставили спортсменов по своему усмотрению. Критерии оценивания вызвали много вопросов, но реакция зала на некоторые номера была однозначной. Так, бурными овациями встретили Матвея Ветлугина и его пародию на знаменитые программы, а в итоговом протоколе он оказался лишь 21-м из 24 спортсменов (о нем мы писали отдельно).

Сами участники, кажется, не понимали логику выставления оценок. Макар Игнатов, увидев баллы, спросил у ведущего Дмитрия Хрусталева, «хорошо это или плохо», после проката Камилы Валиевой жюри и вовсе освистали.

А какие номера все-таки запомнились? Выбрали 5 постановок, только одна из которых вошла в призовую тройку.

Кагановская и Ангелопол возродили Gangnam Style из 2012-го

Василиса и Валерий даже на официальные соревнования привозят одни из самых оригинальных программ, а на шоу-турнире сделали из арены настоящий клубный танцпол.

Дуэт катался под Gangnam Style южнокорейского певца PSY – хит 2012-го, клип на который в течение нескольких лет был самым просматриваемым в соцсетях. Коронное движение певца из видеоролика, конечно, тоже добавили в постановку.

Программа насыщена трюками и опасными поддержками, уже фирменными для Василисы и Валерия, а еще в ней очень много танцев – не каждый выдержит такой темп. Три минуты безостановочного хип-хопа, локинга, R&B и даже тектоника. Так что всем желающим вернуться в 2007-й рекомендовано к просмотру.

Дуэт ошибся только в одном. Ангелопол объяснил выбор музыки тем, что под нее еще никто не катался, на самом деле учеников Анжелики Крыловой на 10 лет опередил Миша Ге.

Результат немного удивил – у Василисы и Валерия только 19-я позиция.

Волосожар и Траньков вышли вместе на лед спустя 2,5 года, чтобы попрощаться со спортом

Триумфаторы Сочи-2014 за день до старта намекнули, что их выступление – это прощальный номер: «Для нас с Максимом не было такого завершающего турнира, когда мы заканчивали карьеру. Или выступления. Может, будем думать как-то в эту сторону для себя».

Заключительным официальным соревнованием для них оказался чемпионат мира-2016 в Бостоне, где пара заняла шестое место. После – пауза и официальное объявление об уходе из спорта лишь через два года уже с маленькой дочкой на руках.

Возможно, поэтому их прокат на «Русском вызове» приобрел особую значимость.

Пара взяла для постановки образы Самсона и Далилы. И как бы ни шутили они в КиКе о физической форме партнера, выглядели спортсмены как и прежде гордо и грациозно – по-чемпионски (пусть и заняли 12-е место). Спустя семь лет после завершения карьеры Волосожар и Траньков почти так же легко выполнили несколько сложных поддержек и эффектный гидроблейд.

Отдельный комплимент заслуживают костюмы: удачное сочетание зелено-голубого и коричневого цвета, золотистые вставки и грим Транькова-Самсона, которому в финале проката, как и в библейской притче, отрезали волосы.

Мишина и Галлямов сыграли в футбол и пробили пенальти тренеру

Александр Галлямов в новом показательном соединил две свои главные страсти – фигурное катание и футбол. Вместо привычной классической музыки – звуки стадиона, вместо костюмов – форма петербургского «Зенита». Иронично, ведь именно на этой арене проводит домашние матчи баскетбольный ЦСКА, рядом находится одноименная станция метро, а на следующий день после «Русского вызова» у московских армейцев запланирована игра против «Зенита» в РПЛ.

Анастасия и вовсе начинала прокат в костюме большого футбольного мяча, затем сняла его и присоединилась к партнеру. Пара посоревновалась в набивании мячей, сделала вместе с ними тодес и несколько поддержек, а потом отправилась пробивать пенальти тренеру Артуру Минчуку. Для него на льду установили полноразмерные футбольные ворота. Галлямов, конечно же, забил и повторил празднование нападающего Криштиану Роналду.

Отдельная деталь – крепление мячей. Чтобы те не улетали за пределы ледовой площадки, фигуристы привязали их к поясам длинными веревками. Видимо, над номером работали так кропотливо, что Галлямов вспылил, увидев анонс Первого канала со спойлерами постановки: «Вот как только спортсмены придумали необычные, интересные и оригинальные номера, нужно сразу все спойлерить и засвечивать. Тогда какой интерес дальше смотреть, когда все уже все знают? Я, честно говоря, совсем этого не понимаю».

Среди российских фигуристов много футбольных фанатов. Чемпион страны среди юниоров Арсений Федотов тоже обещал подумать над показательными в образе игрока, но ученики Тамары Москвиной его опередили. И никто в мире до них не устраивал подобное шоу на льду.

Трибуны шумели не меньше, чем на матчах, а вот судьи постановку не оценили: Мишина и Галлямов – 15-е.

Валиева исполнила шаманский танец и вызвала дождь

Ни один участник «Русского вызова» не соединил столько элементов шоу, как Камила Валиева. Были декорации, реквизит, графика, спецэффекты и даже шаманские ритуалы.

По сюжету героиня вызывала дождь после долгой засухи. Она вышла на лед из традиционного финно-угорского чума, исполнила танец с бубном и «разожгла» костер посреди арены.

Каталась Валиева под быструю, акцентную музыку, которая идеально сочеталась со сложной хореографической дорожкой в финале. Помимо привычных для фигурного катания шагов, в ней были настоящие шаманские движения, имитирующие пластику животных.

Такую Камилу зрители еще не видели. Она была не нежной и трогательной, а напористой и порой агрессивной. Даже без ультрасложных прыжков ее катание завораживало, а энергетика настолько зарядила зал, что почти половина выступления прошла под ритмичные аплодисменты. Но главное – в финале проката в «Мегаспорте» действительно начался ливень. Заключительные движения спортсменка делала под брызгами из дождь-машин.

Когда Валиева общалась с Хрусталевым после проката, ее пробивала дрожь, зато удалось эффектно завершить номер, пусть и промокнуть под дождем: «Думала, что будет сложно кататься. Нет. Но больше было сложностей привыкнуть кататься с бубном. И дождь, наверное, тоже».

Ягудин растрогал зал комичным образом и получил максимальную оценку

Победителем турнира с абсолютным рекордом по баллам – 20 из 20 – стал Алексей Ягудин. Его выступление запоминается не потому, что оно победное, и не потому, что в нем было много декораций и реквизита – их не было вообще. Он единственный, кто не использовал на льду никаких ярких элементов, кроме луча прожектора.

Его герой – грустный клоун, который гонится за солнечным зайчиком. Ягудин и Авербух, поставивший этот номер, выбрали, пожалуй, самый сложный жанр клоунады, но не перешли черту между гротеском и безвкусицей. И даже часто используемая в фигурном катании Ne Me Quitte Pas зазвучала по-новому.

Ягудин сам исполнил песню и, казалось, посвятил ее уже не романтической любви, а самой жизни: «Можно забыть все, что уже прошло. Забыть время размолвок, потерянное время. Как и забыть эти часы, что убивали порой счастливое сердце ударами сомнений».

Символично, что именно 18 марта Ягудину исполнялось 43 года, так что история о мимолетном мгновении пришлась как раз кстати. Может, судьи отдали победу Алексею в качестве подарка, но получилось все равно красиво.

Как и 20 лет назад, он по-прежнему соревнуется, мастерски владеет коньком и тройным тулупом – в общем, «может все!». Забылись даже недавние размолвки Татьяны Тарасовой с ФФКР и Первым каналом – ее долго чествовали аплодисментами вместе с учеником. А сам фигурист, получив приз за победу, обещал вылечить колено и вернуться в следующем году.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф