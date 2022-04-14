Изучаем спонсорство в казахстанском футболе: букмекеры и вода почти у всех, большой уклон в общепит, но есть и нетипичные истории

Мы часто слышим, что профессиональные клубы должны отказаться от государственных денег и полностью перейти на частное финансирование. В 2022-м это кажется утопией: в Казахстане перегретый рынок зарплат у футболистов (не только иностранных), огромные расстояния (без авиаперелетов не обойтись) и определенный уровень коррупции (как и везде в стране).

На данный момент в КПЛ только «Кайрат» считается частным клубом, но и этот тезис могут оспорить в комментариях, ведь алматинцы получают деньги из бюджета города на развитие академии и детского футбола.

Сейчас ситуация такова, что отказаться от государственного финансирования и сохранить уровень лиги – нереально. Спасением для казахстанских клубов может стать маркетинг, но только в перспективе. Хотя видно, что в нашем футболе все чаще думают о развитии коммерческих направлений и спонсоринга.

Антон Лысяк изучил спонсоров всех клубов КПЛ – есть монополисты и довольно неожиданные отрасли.

В этом материале мы брали в учет партнеров, информация о которых доступна на сайтах или в соцсетях клубов. Отметим, что за скобки вынесены информационные партнеры – прямой коммерческой выгоды они не несут.

Всего у 14 клубов в КПЛ – 66 партнеров. Это около 4,5 на одну команду. Естественно, кто-то работает со спонсорами лучше, а кто-то хуже. На это влияют многие факторы – от уровня персонала клуба до размеров города и результатов команды.

Так самым активным клубом в плане подписаний стал «Кайрат», на сайте которого значатся сразу 8 спонсоров и партнеров, но тут нужна короткая ремарка. Часть компаний из списка входят в холдинг «Алмалы», в котором состоит и алматинская команда.

Меньше всего партнеров можно найти на сайте «Турана», но сказать, что туркестанцы работают в этом плане хуже остальных никак нельзя. Южане уже второй год сотрудничают с авиакомпанией «Fly Arystan». Привлечь такого крупного игрока в КПЛ дорогого стоит.

Отметим, что большую маркетинговую работу провели в «Атырау». Клуб из нефтяной столицы в это межсезонье подписал 7 новых соглашений – это один из лучших показателей наряду с чемпионом «Тоболом» и одним из лидеров рынка последних лет «Шахтером».

Клубы активно сотрудничают с компаниями из совершенно разных сфер. Лидеры – это поставщики воды, букмекеры и общепит (у «Кызыл-Жара» и «Шахтера» сразу по два партнера из этого сегмента).

Традиционными спонсорами футбола в Казахстане уже стали промышленные предприятия, банки и АЗС. Интересно, что в этом году ни у одного из клубов нет соглашений с крупными магазинами техники – пару лет назад их было сразу несколько.

Четыре команды сотрудничают с фитнес-клубами (или сообщают об этом на своих ресурсах), еще три нашли поддержку в IT-сфере.

Есть несколько отраслей, которые можно назвать нетипичными в 2022-м. Так по одному клубу имеют действующие соглашения с кинотеатром, такси, полиграфией, изготовителем шин, гипермаркетом, логистической компаний и школой английского языка.

Интересно, что некоторые компании входят в казахстанский футбол гораздо активнее конкурентов. К примеру, торговая марка ASU значится в списке партнеров сразу у пяти клубов. Очень активны Dodo-пицца и Copa.kz.

За скобки можно вынести букмекерскую контору Olimpbet, которая сотрудничает не только с КФФ и ПФЛК, но и с 6 клубами чемпионата. Возможно, другие компании из этого сегмента были бы активнее, но нынешний регламент чемпионата не позволяет клубам подписывать подобные соглашения. В Казахстане сейчас есть только два исключения – «Кайрат» и «Актобе», ставшие партнерами букмекеров еще до прихода Olimpbet.

К сожалению, никаких официальных данных о суммах соглашений и общей выручке клубов за этот сезон пока нет. Подобную информацию каждый из клубов со временем обязан выкладывать на своих ресурсах, что они собственно и делают ежегодно.

Сложность в том, что в финансовых отчетах порой сложно отделить спонсорскую помощь коммерческих организаций от бюджетных трансферов, да и получить доступ к свежим данным не получится. Сейчас можно найти отчетность только за 2020 год.

Но одно уже можно сказать смело – клубы гораздо активнее начали искать дополнительное финансирование у бизнеса. Это уже большой шаг вперед. Главное, чтобы партнеры чувствовали реальную пользу от своих вложений, тогда и суммы спонсорских контрактов начнут расти.

Фото: vk.com/fcshakhter