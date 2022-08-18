Исследование: как часто и насколько успешно топ-клубы приглашают своих бывших игроков тренировать?

От редакции: мы с вами в блоге «Калимантат» ради шикарного исследования о том, как бывшие игроки возглавляют свои бывшие клубы – за мощнейшую проработку автор заслуживает подписки и плюса. Точно-точно!

Перед началом сезона в блоге «Ultras Action» вышла серия материалов, посвящённая тренерам из топ-5 лиг, которые раньше были футболистами. Вообще, считается, что большинство тренеров – бывшие игроки. Но при этом великие игроки крайне редко становятся топовыми тренерами. Потому и приглашение бывшего игрока на тренерский мостик – ход зачастую довольно популистский. Может получиться и 3 ЛЧ подряд, как у Зидана, и не получится вообще, как у Зеедорфа. Но это сейчас, особенно после Гвардиолы и Зизу, появился такой тренд, как приглашение бывших игроков на тренерский пост. А раньше?

В данном исследовании мы проанализировали практически все тренерские назначения главных клубов Европы за всю историю. Посчитали и сравнили все трофеи, трофеи в XXI веке, среднее время работы бывших игроков и не бывших игроков между собой. К тому же в статистике сравнивается количество тренеров (то есть без учета повторных назначений одного человека), назначений на тренерский пост (с учетом повторов) и назначений XXI века (опять же, между бывшими и не бывшими игроками).

Несколько крайне важных уточнений.

Первое. Главные клубы Европы – понятие крайне относительное, поэтому обсчитывали мы «Барселону», «Атлетико», «Реал», «МЮ», «Ливерпуль», «Челси», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Баварию», «Боруссию», «Интер», «Милан», «Ювентус», «ПСЖ» и «Марсель». 15 команд, у каждой из которых есть неплохая коллекция трофеев, богатая история или успех сейчас. А у некоторых клубов есть все выше перечисленное сразу. На место второго клуба из Франции претендовали «Лион» и «Монако», но «Лион» был успешен в основном только в нулевых (даже у ПСЖ относительно успешных периода два – эпоха после прихода шейхов и девяностые). А у «Монако» не настолько много трофеев. У «Сент-Этьена» же плохие результаты сейчас. В подведении итогов сравниваться будут не только показатели отдельных клубов, но и стран. Хорошо бы еще было подсчитать очки в среднем за матч, но такая статистика не находится в контексте тренеров 80-летней давности.

Второе. Сравнение именно между клубами и странами будет производится именно по показателям «тренеры» и «трофеи», потому что это самые важные показатели. Именно «тренеры», а не «назначения», потому что второй раз в клуб человека скорее всего будут звать именно из-за тренерских успехов, а не из-за того, что он – бывший игрок клуба. А в графе трофеи учитываются только значимые титулы, то есть чемпионства, кубки и кубки лиги, национальные и европейские суперкубки, ЛЧ/КЕЧ, ЛЕ/Кубок УЕФА, Кубок Кубков и клубные чемпионаты мира/межконтинентальные кубки. Никаких кубков Гампера или побед во вторых дивах.

Третье: мы учитывали вообще всех тренеров клубов, которых смогли найти, в том числе и исполняющих обязанности главного. Поэтому в статистике есть и Бархуан, руководивший «Барсой» после Кумана, но до Хави, и Гиггз, и другие подобные случаи. К тому же в статистику бывших игроков попадают и воспитанники клубов, которые играли только за молодежные команды, например, Виланова.

Ну и четвертое: мы не зря подчеркнули слово практически. Довольно сложно собрать вообще всех тренеров за всю историю клубов, основанных в своем большинстве в начале XX века, а то и раньше. Поэтому мы ни в коем случае не претендуем на стопроцентную точность.

А теперь начинаем.

Испания

«Барселона»

Все мы знаем о «барселонском» ДНК, из-за чего получается довольно закрытая система смены тренеров, очень многие из которых – бывшие игроки «блауграны». Но чтобы назначений таковых было большинство – небольшой шок даже для фанатов. Причем в XXI веке эта тенденция только усиливается – Гвардиола, Виланова, Энрике, Куман, Хави и даже Вальверде – все они бывшие игроки «Барсы».

Последний успешный тренер «Барсы», который за нее до этого не играл – это Райкаард. А ведь и до XXI века был Кройф, или возглавлявший клуб трижды Решак. Но в XX веке ситуация, конечно, ровнее – были и Михелс, и Менотти, и другие. А вот средняя продолжительность работы примерно одинаковая – около 500 дней (здесь и далее средняя продолжительность указана в днях и без учета действующего тренера, в соответствии с порталом transfermarkt).

«Реал»

Возможно, стоит начать говорить и о «сливочном» ДНК? Подавляющее преимущество в трофеях обеспечено не только Зиданом, но и Дель Боске, и Муньосом, который выигрывал самые первые Кубки европейских чемпионов. 9 таких трофеев брали бывшие игроки, против всего лишь 5 (всего лишь) у не бывших игроков. Да и средняя продолжительность работы ощутимо больше у бывших игроков – примерно 800 дней против 450. А вот в назначениях полное равенство.

«Атлетико»

И снова преимущество на стороне бывших игроков. Конечно, здесь значительную роль сыграл фактор Симеоне, который играл в «Атлетико» в 90-х, а потом выиграл огромное (по меркам «Атлетико») количество трофеев в 2010-х.

А в XX веке был также бывший игрок Арагонес, который возглавлял команду аж 6 (!) раз. Но вот единственный еврокубок «Атлетико» – Кубок кубков – выиграл не бывший игрок – Хосе Вильялонга.

Тем страннее, что больше средняя продолжительность работы у не бывших игроков. Чтобы объяснить это, надо очень углубиться в историю – 70 лет назад Эленио Эррера и Рикардо Самора тренировали клуб очень долгое время каждый – 1305 дней и 2036 дней соответственно. Да, гораздо меньше, чем Симеоне сейчас – но и действующие тренеры ведь в статистике не учитываются.

Пока что во всех трех клубах преимущество было скорее за бывшими игроками, но очень скоро мы поймем, что это чисто испанская особенность.

Англия

«Манчестер Юнайтед»

Вау. Оказывается, что в клубе с огромной историей и кучей легенд бывшие игроки никогда не выигрывали ни единого значимого трофея. Да что там значимого – даже ни единого второго дивизиона или условного Кубка Ауди, вообще ни одного трофея. Ближе всего был Сульшер, который проиграл финал ЛЕ «Вильярреалу».

Да и возглавляли бывшие игроки клуб всего 6 раз за всю историю. Два главных главных тренера в истории «МЮ» – Басби и Фергюсон – дотянули среднюю продолжительность работы не бывших игроков до космических 2250 дней, около 6 лет. Причем Басби, по сути и сделавший «МЮ» великим клубом, играл в «Манчестер Сити» и «Ливерпуле». Поистине уникальный клуб.

«Ливерпуль»

Повышаем среднюю продолжительность работы тренера. У «Ливерпуля» относительно других клубов было не так много тренеров за всю историю – 21 человек. Снова подавляющее преимущество не бывших игроков по всем фронтам, кроме трофеев. Огромную роль в этом сыграл бывший капитан «мерсисайдцев» Боб Пэйсли, который взял аж 3 КЕЧ за время работы в клубе.

Столько же взяли остальные тренеры. А вот в XXI веке из бывших игроков клуб возглавлял только Кенни Далглиш – он выиграл только один трофей, Кубок Лиги.

«Манчестер Сити»

Неожиданно, но клуб шейхов не сильно выделяется на фоне остальных английских клубов. До прихода шейхов бывшие игроки довольно часто возглавляли проблемный «Сити». После прихода шейхов – ни разу. Потому и сто процентов трофеев в XXI веке легко объяснимы. А вообще бывшие игроки выиграли в «Манчестер Сити» только 2 трофея – кубок Англии и кубок Лиги.

Получается, бывшие игроки сыграли в истории «Манчестер Сити» большую роль, чем в истории «МЮ».

«Арсенал»

В «Арсенале», конечно, главной личностью в истории является Арсен Венгер. Но еще до него в клубе работал Джордж Грэм – бывший игрок, выигравший 2 чемпионства и 7 трофеев всего. Сейчас тренирует Артета, уже успевший взять 2 трофея.

Но это все еще меньше, чем 17 трофеев Венгера, а ведь около века назад был еще и Чепмен, игравший за «Тоттенхэм», но не за «Арсенал». Так что как раз трофеев примерно две трети выиграли не бывшие игроки. А вот назначений в нашем веке в Арсенале было четыре штуки – Артета и Юнгберг против Венгера и Эмери (Арсен начал тренировать «канониров» еще в XX веке, но продолжил в XXI веке – такие случаи тоже считаются). Среднюю продолжительность не бывших игроков в 2000 дней при учете 22 лет Венгера вообще не требуется объяснять.

А вот «Тоттенхэм» мы не обсчитали – недостаточно трофеев. Шутки в сторону, но за всю историю даже «Сити» выиграл больше – 29 против 24. Последний титул «шпор» – Кубок Лиги – 2008.

«Челси»

До эпохи Абрамовича в клубе был период, когда там играли выходцы из Серии А – Десайи, Дзола, Веа, Виалли, Гуллит и другие. Последние два были еще и играющими тренерами – таким образом, они автоматически считаются бывшими игроками – тренерами. Они взяли несколько трофеев, в том числе Кубок Кубков. Кстати, Ди Маттео – бывший игрок «Челси», поэтому счет по выигранным ЛЧ между бывшими – не бывшими игроками 1-1.

Собственно, все трофеи бывших игроков в XXI веке выиграны именно им – кроме ЛЧ он взял еще и Кубок Англии.

В среднем по Англии примерно треть всех метрик отходит бывшим игрокам, две трети – не бывшим игрокам.

Германия

«Бавария»

У «звезды юга» огромное количество легенд, но самый успешный бывший игрок – тренер в истории клуба – Ханси Флик. Он единственный из подобных брал ЛЧ и вообще выиграл все возможные трофеи в 2020 году – повторил достижение Гвардиолы в «Барсе» (таким образом, только бывшие игроки в качестве тренеров оформляли так называемый sixtuple).

До этого еще трофеи брал бывший игрок Ковач, но вообще исторически у бывших игроков в «Баварии» не складывается – ничего не выиграл Клинсманн в 2009 году, а Беккенбауэр – самый успешный из бывших до Флика – взял чемпионство и Кубок УЕФА. Отсюда и такой низкий показатель во всех метриках.

Юпп Хайнкес, возглавлявший клуб аж 4 раза, в «Баварии» никогда не играл, во что весьма трудно поверить.

«Боруссия» Д

«Боруссия» – наверное, самый «неностальгирующий» клуб в списке, наравне с «МЮ». Единственный трофей бывших игроков взял Маттиас Заммер в самом начале XXI века – чемпионство 2002 года.

Поэтому и статистика по трофеям нашей эпохи для бывших игроков лучше, чем статистика по всей истории. В остальном же подавляющее преимущество за не бывшими игроками.

Италия

«Интер»

Ощущение, что «нерадзурри» всегда выигрывали трофеи и достигали успехов благодаря приглашению крутого именитого тренера и построению команды под него. Эленио Эррера в 1960-х, Моуринью и его требл, Конте, в какой-то степени Манчини. В такой схеме крайне мало места ностальгии и бывшим игрокам на тренерском мостике. Потому и статистика очень близка к «Боруссии» и, как мы позже узнаем, выбивается из итальянского ряда.

Из успешных же тренеров – бывших игроков здесь можно выделить Джанпьеро Марини, который в 1994 году в феврале стал тренером «Интера», а весной того же года взял с клубом Кубок УЕФА.

«Милан»

Переломим это преимущество не бывших игроков. В «Милане» довольно ровная статистика по всем показателям. Здесь были и не бывшие игроки Сакки и Рокко, и бывшие игроки Анчелотти и Капелло. За счет долгой продолжительности работы Капелло, Анчелотти и еще Лидхольма продолжительность весьма значительно выше у бывших игроков. В нашем же веке после Анчелотти в Милане не было настолько же успешных тренеров, поэтому в XXI веке аж две трети трофеев взяли бывшие игроки.

Интересно, что ЛЧ/КЕЧ все-таки больше взяли не бывшие игроки – 2 трофея у Рокко, 2 трофея у Сакки против 2 у Анчелотти и 1 победы Капелло.

«Ювентус»

Если «Милан» – самая успешная команда Италии в Европе, то «Ювентус» – самая успешная команда внутри Серии А. Более успешны были не бывшие игроки: за ними обе ЛЧ «Ювентуса» и гораздо больше чемпионств. Но благодаря личностям вроде Конте статистика близка к английской – около трети трофеев взяли бывшие игроки.

Но вот доверяли бывшим игрокам и назначали их главными в Турине гораздо чаще.

Франция

«Марсель»

В каком-то смысле самая парадоксальная статистика в списке. Не бывшие игроки и приглашались чаще, и работали дольше, даже в наше время�. Но вот по трофеям подавляющее преимущество у бывших игроков, а в XXI веке вообще «анти-МЮ». Спасибо, по крайне мере за последнее, стоит говорить Дешаму, который был настолько успешен в Марселе на рубеже нулевых и десятых, что его позвали в сборную Франции. Собственно, все победы провансальцев новой эпохи – его заслуга.

А вот единственную ЛЧ «Олимпика» взял не бывший игрок – Раймон Гуталс в 1993 году.

«ПСЖ»

Закончим на поистине мажорной ноте. Очень неплохая в плане бывших игроков статистика для клуба шейхов. Если бы не показатель трофеев в нашем веке, о катарском присутствии было бы невозможно догадаться. Видимо, Эль-Хелайфи настолько часто меняет тренеров, что бывшие игроки все еще в среднем работают дольше не бывших. Кстати, в отличие от «Сити», парижские владельцы приглашали бывшего игрока тренером – Почеттино. Поэтому статистика по XXI веку не стопроцентная. А вообще, в данном контексте стоит вспомнить Луиса Фернандеса, который играл за ПСЖ, а в качестве тренера выиграл с ними первый и пока последний для парижан евротрофей – Кубок Кубков 1996. Безо всяких катарских денег.

Итоги

Клубы

В среднем топ-клубы в два раза чаще приглашают и добиваются успехов с не бывшими игроками, если сравнивать с бывшими. Разрыв в средней продолжительности работы не так значителен, но весомое преимущество все равно за не бывшими игроками.

Тренеры

Ожидаемо, больше всего бывшим игрокам доверяют клубы с огромной историей, которые были успешны практически на всем ее протяжении – «Барселона», «Милан» и «Реал». В Англии лидером довольно неожиданно стал «Арсенал», ставший пятым (прям как в АПЛ) после выше обозначенной тройки и «Юве». Самые низкие показатели у «МЮ» и «Боруссии».

Трофеи

В лидерах уже нет «Милана», но зато в топ-3 оказывается «Марсель». Можно сказать, что на протяжении своей истории «россонери» слишком «доверяли» своим бывшим игрокам, а «провансальцы» «недооценивали» своих легенд (конечно, с огромной натяжкой). Вообще по трофеям и по тренерам довольно разная статистика – «Атлетико» и «Ливерпуль» выиграли около половины своих трофеев с бывшими игроками, при этом «доверяя» им лишь на 30 процентов (опять же, все формулировки крайне спорные, так как речь об огромных периодах).Из «переоценивающих» можно так же выделить «Арсенал» и «Ювентус». Но зато все ровно точно так же у «МЮ» и «Боруссии», разве что отметим огромную разницу у «красных дьяволов» – примерно каждый пятый их тренер – бывший игрок, а вот успехом такие назначения никогда не оборачивались, из-за чего и разница в 22 процента.

Страны

Тренеры

Тут все довольно ожидаемо – Испания первая, потом Италия, а потом Франция, где даже шейхи доверяют бывшим игрокам. Англия придерживается своего «правила одной трети», а в Германии все как в «МЮ» – лишь каждый пятый тренер – бывший игрок.

Трофеи

Опять, благодаря разнице «Марселя», «Милана» и «Ювентуса» Франция обгоняет Италию. Очень значительный отрыв ото всех у Испании – больше половины трофеев в топ-клубах Ла Лиги берут бывшие игроки. В Англии, получается, даже переоценивают бывших игроков – около 30 процентов «доверия» и лишь 20 процентов «успеха». А в Германии и в том, и в этом показателе около 20 процентов.

Фото: Gettyimages.ru/Manuel Queimadelos Alonso / Stringer, Matthias Hangst, David Ramos, Alex Pantling, Alexander Hassenstein, Shaun Botterill, Catherine Ivill, Marco Luzzani / Stringer ; globallookpress.com/Javier Borrego/Keystone Press Agency, via www.imago-images.de/www.imago-images.de, firo Sportphoto/augenklick/firo Sportphoto, Anthony Bibard/ZUMAPRESS.com, Panoramic/ZUMAPRESS.com