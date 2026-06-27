Португалия, Англия, Египет, Гана, Парагвай вышли в плей-офф ЧМ. Парагвайцы сыграют с Германией в 1/16 финала, Франция – со Швецией

Криштиану Роналду и Харри Кейн сыграют в плей-офф ЧМ-2026.

ФИФА объявила о выходе еще пяти сборных в плей-офф чемпионата мира.

После матчей группы H в плей-офф вышли Португалия , Англия , Египет , Гана и Парагвай. У этих команд по 4 очка на данный момент, и этого достаточно для выхода из их групп.

Также определились две пары 1/16 финала, которые не были известны ранее. Германия сыграет с Парагваем, Франция – со Швецией.