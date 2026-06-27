Португалия, Англия, Египет, Гана, Парагвай вышли в плей-офф ЧМ. Парагвайцы сыграют с Германией в 1/16 финала, Франция – со Швецией
Криштиану Роналду и Харри Кейн сыграют в плей-офф ЧМ-2026.
ФИФА объявила о выходе еще пяти сборных в плей-офф чемпионата мира.
После матчей группы H в плей-офф вышли Португалия, Англия, Египет, Гана и Парагвай. У этих команд по 4 очка на данный момент, и этого достаточно для выхода из их групп.
Также определились две пары 1/16 финала, которые не были известны ранее. Германия сыграет с Парагваем, Франция – со Швецией.
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36863 голоса
Франция
Испания
Аргентина
Англия
Германия
Португалия
Бразилия
Нидерланды
Норвегия
Кто-то другой
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
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