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Португалия, Англия, Египет, Гана, Парагвай вышли в плей-офф ЧМ. Парагвайцы сыграют с Германией в 1/16 финала, Франция – со Швецией
Криштиану Роналду и Харри Кейн сыграют в плей-офф ЧМ-2026.

ФИФА объявила о выходе еще пяти сборных в плей-офф чемпионата мира.

После матчей группы H в плей-офф вышли Португалия, Англия, Египет, Гана и Парагвай. У этих команд по 4 очка на данный момент, и этого достаточно для выхода из их групп.

Также определились две пары 1/16 финала, которые не были известны ранее. Германия сыграет с Парагваем, Франция – со Швецией.

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36863 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
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АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт ФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
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