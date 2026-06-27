Бьелса заменил Вальверде на 57-й минуте матча с Испанией. Хавбек прошел мимо тренера Уругвая и что-то говорил, прикрыв рот футболкой

Федерико Вальверде был заменен во втором тайме матча с Испанией.

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде был заменен по ходу второго тайма матча третьего тура ЧМ-2026 против Испании (0:1).

27-летний хавбек, представляющий «Реал », отправился на скамейку запасных на 57-й минуте. Вместо него на поле вышел Федерико Виньяс .

Вальверде покинул пределы поля, пройдя мимо главного тренера Марсело Бьелсы , и что-то говорил, прикрыв рот футболкой.

Отметим, что Федерико провел полностью прошлые матчи с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2).

Ранее сообщалось , что Вальверде был одним из игроков команды, которые находились в напряженных отношениях с Бьелсой.

Фото: скриншот трансляции