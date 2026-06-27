Бьелса заменил Вальверде на 57-й минуте матча с Испанией. Хавбек прошел мимо тренера Уругвая и что-то говорил, прикрыв рот футболкой
Федерико Вальверде был заменен во втором тайме матча с Испанией.
Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде был заменен по ходу второго тайма матча третьего тура ЧМ-2026 против Испании (0:1).
27-летний хавбек, представляющий «Реал», отправился на скамейку запасных на 57-й минуте. Вместо него на поле вышел Федерико Виньяс.
Вальверде покинул пределы поля, пройдя мимо главного тренера Марсело Бьелсы, и что-то говорил, прикрыв рот футболкой.
Отметим, что Федерико провел полностью прошлые матчи с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2).
Ранее сообщалось, что Вальверде был одним из игроков команды, которые находились в напряженных отношениях с Бьелсой.
Фото: скриншот трансляции
Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36973 голоса
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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