  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Бьелса заменил Вальверде на 57-й минуте матча с Испанией. Хавбек прошел мимо тренера Уругвая и что-то говорил, прикрыв рот футболкой

Фото
0
Бьелса заменил Вальверде на 57-й минуте матча с Испанией. Хавбек прошел мимо тренера Уругвая и что-то говорил, прикрыв рот футболкой
Федерико Вальверде был заменен во втором тайме матча с Испанией.

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде был заменен по ходу второго тайма матча третьего тура ЧМ-2026 против Испании (0:1).

27-летний хавбек, представляющий «Реал», отправился на скамейку запасных на 57-й минуте. Вместо него на поле вышел Федерико Виньяс.

Вальверде покинул пределы поля, пройдя мимо главного тренера Марсело Бьелсы, и что-то говорил, прикрыв рот футболкой.

Отметим, что Федерико провел полностью прошлые матчи с Саудовской Аравией (1:1) и Кабо-Верде (2:2).

Ранее сообщалось, что Вальверде был одним из игроков команды, которые находились в напряженных отношениях с Бьелсой.

Фото: скриншот трансляции

Кто выиграет ЧМ-2026? Опрос после 2-го тура36973 голоса
ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
ГерманияСборная Германии по футболу
ПортугалияСборная Португалии по футболу
БразилияСборная Бразилии по футболу
НидерландыСборная Нидерландов по футболу
НорвегияСборная Норвегии по футболу
Кто-то другойСборная США по футболу
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoСборная Испании по футболу
logoМарсело Бьелса
logoСборная Уругвая по футболу
logoФедерико Вальверде
logoЧемпионат мира по футболу
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
фото
logoФедерико Виньяс

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Очень талантливый, но поймавший звезду игрок, оторванный от мира. Тчуамени похоже не до конца провёл воспитательную работу :)
это красная по новым правилам)
Конкретно в этом матче играл безобразно, замена справедлива. Да и весь чемпионат провалил, так и не забил, хотя много бил в первых матчах. Ну и лидерские качества, мягко говоря, не как у Година или Форлана, оказались.
Не успели 14 человек письмо написать
Вообще без уважения к Эль Локо он. Позор
Надо было по пути Леща дать Бьелсе
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Бьелса заменил Муслеру на Рочета в перерыве матча Уругвая и Испании на фоне ошибки вратаря
сегодня, 04:19
Вальверде, Бентанкур, Угарте и Рочет сообщили Бьелсе об истощенности из-за нагрузок и попросили сменить тактику на Испанию. Тренер Уругвая провел собрание на 48 минут – некоторые ушли
вчера, 10:55
Рекомендуем
Главные новости
Смотрите игру Новая Зеландия – Бельгия в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
6 минут назадВидеоСпортс"
ЧМ-2026. Бельгия встречается с Новой Зеландией, Иран – с Египтом, Испания обыграла Уругвай, Франция победила Норвегию
6 минут назадLive
Португалия, Англия, Египет, Гана, Парагвай вышли в плей-офф ЧМ. Парагвайцы сыграют с Германией в 1/16 финала, Франция – со Швецией
21 минуту назад
Уругвай создал 0,20 xG в матче с Испанией. У команды Бьелсы 5 ударов, 1 – в створ
25 минут назад
Уругвай не вышел в плей-офф на втором ЧМ подряд. Команда Бьелсы не смогла выйти из группы с Кабо-Верде и Саудовской Аравией
50 минут назад
Каноббио из Уругвая удалили за подкат в ногу Кубарси в центре поля на 95-й минуте матча с Испанией
55 минут назадФото
Кабо-Верде сыграет в плей-офф на дебютном ЧМ. Команда вышла со 2-го места из группы, сыграв 3 раза вничью
сегодня, 05:06
Аргентина сыграет с Кабо-Верде в 1/16 финала ЧМ-2026
сегодня, 05:02
Испания стала первой в группе H, Кабо-Верде вышло в плей-офф со 2-го места. Уругвай и Саудовская Аравия вылетели
сегодня, 05:01
❌ Уругвай вылетел с ЧМ после поражения от Испании – 0:1! Баэна забил после ошибки Муслеры, вратаря заменили, Каноббио удалили
сегодня, 05:01
Ко всем новостям
Последние новости
Египет – Иран. Салах и Тареми играют. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Новая Зеландия – Бельгия. Вуд и де Брюйне в старте. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
Испания побила рекорд по матчам без поражений – 34, из них 27 побед. Команда превзошла достижение Бразилии 1990-х
10 минут назад
Салах, Тареми, Зико, Трезеге – в старте Египта и Ирана на матч ЧМ-2026
36 минут назад
Де Брюйне, Вуд, Доку, Какаче – в старте Бельгии и Новой Зеландии на матч ЧМ
46 минут назад
Игроки сборной Португалии провели время с женами и девушками в Палм-Бич. Роналду опубликовал фото с Джорджиной
сегодня, 04:30Фото
Маттеус о Германии: «Не вижу Киммиха правым защитником – слишком медленный на этой позиции. Поставил бы Йозуа в центре – там не хватает структуры»
сегодня, 03:45
У Панамы произошла стычка на тренировке – Уотермэн толкнул Пуму Родригеса в грудь. Тренер Кристиансен сказал: «Это нормальная ситуация, хотелось бы видеть такое чаще»
сегодня, 03:30
«Арсенал» сделает новое предложение по Гимараэсу после отказа продать хавбека за 55 млн фунтов
сегодня, 03:15
Тренер Норвегии Сольбаккен о том, что не выпустил основу на матч с Францией: «Очевидное решение, 5-6 игроков были измотаны. Мы могли провести достойную игру, но наша цель – побеждать»
сегодня, 03:05